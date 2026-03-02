Катар остановил производство СПГ, цена газа в Европе превысила $550

Понедельник начался с паники на европейских сырьевых торговых площадках, где нефть и газ не торговались в минувшие выходные. Эксперты отмечают, что Израиль и США начали войну с Ираном в субботнее утро, рассчитывая успеть добиться желаемых результатов до понедельника. Все пошло не по плану.

Ближневосточные компании нефтегазодобычи и переработки углеводородов, в том числе крупнейшие, останавливают работу на фоне эскалации конфликта Израиля и США с Ираном. Причем некоторые из них делают это превентивно, иранским атакам они не подвергались.



Следом за крупнейшим на Ближнем Востоке НПЗ компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, приостановившим работу после ударов иранских беспилотников, атакам подвергся завод по производству сжиженного природного газа государственной нефтегазовой компании Qatar Energy в Катаре. Атакованный объект был одним из самых больших в мире комплексов по созданию СПГ, который берет сырье из гигантского месторождения «Север» в Персидском заливе.

Ранее Минобороны Катара сообщило, что два иранских беспилотника атаковали водяной резервуар электростанции в Месаиде и энергетический объект Qatar Energy в Рас-Лаффане. Начато расследование с целью оценки размера ущерба и сроков восстановления. Если не будет новых иранских ударов. Катар заявил, что вынужденно остановил производство СПГ.

Биржи в Европе отреагировали на это событие резким ростом цен. Цена газа на биржах Европы впервые с 17 февраля 2025 года превысила $550 за 1 тыс. куб. м из-за остановки производства в Катаре после иранских ударов. Об этом свидетельствуют данные торгов и на лондонской бирже ICE. На долю Катара приходится около 20% мирового экспорта СПГ.

Всего за 40 минут стоимость апрельского фьючерса на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах выросла до около $559 за 1 тыс. куб. м, или €46,085 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). В моменте цена поднималась почти до $590 за 1 тыс. куб. м. В данный момент произошла некоторая корректировка до 569 долларов.

Аналитики Goldman Sachs предупредили, что биржевые цены на газ в Европе могут вырасти более чем в два раза, если поставки через Ормузский пролив будут приостановлены на месяц. По мнению аналитиков, в ценах для Европы и Азии практически не учитываются надбавки за риски, связанные с Ираном. Через Ормузский пролив проходит пятая часть мирового экспорта нефти и весь экспорт СПГ из Катара. По мнению экспертов, затяжной конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту спотовых цен на газ в Европе до 1000 долларов за 1 тыс. куб. м и более.

Проблема усугубляется тем, что запасы газа в ПХГ Евросоюза на конец февраля составили в среднем не более 30% из-за холодной зимы. Некоторые страны еще в январе начали выбирать газ из объемов, закачанных в более ранние годы. Прибалтийские республики, Финляндия и Польша обратились за помощью к Брюсселю в декабре прошлого года по причине истощения запасов газа в крупнейшем Инчукалнском ПХГ в Латвии.

Что касается нефти, то цены на майские фьючерсы марки Brent на бирже ICE к 15:42 мск выросли почти на 9% — до $79,4 за баррель. После очень незначительного снижения, сейчас цена за «бочку» Brent вновь установилась в районе $79,3 за баррель.

В очевидном выигрыше от происходящих на Ближнем Востоке событий российские компании нефтегазовой отрасли. Их акции продолжают расти в цене. Главное, чтобы это не сказалось на стоимости топлива на АЗС. Но в этом главную роль в РФ играет государство, в отличие от США, где ценообразование намного более конкурентное.
  1. Joker62 Звание
    Joker62
    +4
    Сегодня, 17:31
    Цена газа в Европе превысила $550 впервые с февраля 2025 года

    Будет ещё дороже, как минимум до $2000. А там уже будет для Гейропы полное дно....
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 17:39
      Как все закономерно! Отказались от нашего газа, пятый год вносят деньги в казну нам и матрасам)))
      1. ANB Звание
        ANB
        +8
        Сегодня, 17:41
        Потоки пусть чинят за свой счёт.
        1. дон_Рэба Звание
          дон_Рэба
          +1
          Сегодня, 19:36
          Цитата: ANB
          Потоки пусть чинят за свой счёт.

          26.01.2026
          ЕС утвердил полный запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 г.☝️
          Вовремя
          За несоблюдение новых правил предусмотрены штрафы: для физических лиц – не менее 2,5 млн евро, для компаний – не менее 40 млн евро или 3,5% от их годового мирового оборота (в зависимости от того, какая сумма больше). В качестве альтернативы штраф может составить 300% от расчетного оборота по сделке, нарушившей запрет.

          🥱 мама, отмороженные ухи, назло
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        -1
        Сегодня, 17:43
        Цитата: Михаил-Иванов
        Отказались от нашего газа, пятый год вносят деньги в казну нам

        Нам не вносят. А США - да
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 17:45
          Ещё как вносят, изучите вопрос! И основные покупатели Франция, Испания, Англия....
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            -2
            Сегодня, 17:50
            Цитата: Михаил-Иванов
            Ещё как вносят, изучите вопрос!

            Вы бы лучше сами его изучили. Газпром, если что, и 23 и 24 и 25 г одни убытки генерирует
            1. Виктор Ленинградец Звание
              Виктор Ленинградец
              -4
              Сегодня, 18:15
              Это он для пиполов вроде нас с вами генерит. А кому надо - всё в комплекте отстегивает.
              А Власть наша - она сердобольная, помогает Газпрому за счёт нас.
              Я на эти газпромовские дочки-прокладки (где всё и исчезает) за 20 лет налюбовался.
              1. Андрей из Челябинска Звание
                Андрей из Челябинска
                -2
                Сегодня, 18:26
                Цитата: Виктор Ленинградец
                Это он для пиполов вроде нас с вами генерит. А кому надо - всё в комплекте отстегивает.

                Увы, неть:))))
                1. Виктор Ленинградец Звание
                  Виктор Ленинградец
                  -2
                  Сегодня, 18:31
                  Увы да, поверьте. Они Миши Ходорковского всему научились. Они своим прокладкам инвестиции - а те бац, деньги освоили, ничего не сделали и испарились. Ловите жуликов!
                  Тот же мухлёж с газификацией.
                  А так - Газпром символ стабильности и главная опора Государства.
                  1. Андрей из Челябинска Звание
                    Андрей из Челябинска
                    0
                    Сегодня, 18:33
                    Цитата: Виктор Ленинградец
                    Увы да, поверьте.

                    Виктор, я эти дела знаю не.. не совсем по наслышке:)))) Все эти прокладки вводились еще ельцинской семьей. При Путине, что, кстати, весьма было правильно, он посадил на эти прокладки своих людей. И деньги с этих прокладок стали вкладываться в нашу экономику. Волга-инвестментс и Тимченко как пример.
                    А сейчас торговля по прокладкам уехала вниз - мы вынужденно переориентировались в Азию
                    1. Виктор Ленинградец Звание
                      Виктор Ленинградец
                      -2
                      Сегодня, 18:36
                      Ага, буду знать, чьи люди меня и ещё несколько фирм десять лет назад кинули!
                      Спасибо за наводку!
                      1. Андрей из Челябинска Звание
                        Андрей из Челябинска
                        0
                        Сегодня, 20:10
                        Цитата: Виктор Ленинградец
                        Ага, буду знать, чьи люди меня и ещё несколько фирм десять лет назад кинули!

                        Ну, тут может и не Тимченко, он не один такой на должность миллиардера назначенный:)))))
            2. topol717 Звание
              topol717
              +2
              Сегодня, 18:34
              А что за 25й год уже есть отчет? Вроде как есть только прогноз, и вроде как будет прибыль. Или у вас цель совсем другая?
              1. Андрей из Челябинска Звание
                Андрей из Челябинска
                -1
                Сегодня, 18:35
                Цитата: topol717
                А что за 25й год уже есть отчет?

                За 9 мес есть, там убыток
            3. дон_Рэба Звание
              дон_Рэба
              0
              Сегодня, 19:47
              Цитата: Андрей из Челябинска
              если что, и 23 и 24 и 25 г одни убытки генерирует

              Справедливости ради: убытки Лёхи и поставки газа в евпропы его национальным достоянием слабо связаны
              Экспорт трубопроводного газа из России в Европу сократился в 2025 году на 44% - до самого низкого уровня с середины 1970-х годов

              А это худо/бедно:~ до 18 млрд кубометров в год
              https://www.reuters.com/business/energy/russias-pipeline-gas-exports-europe-fall-by-44-lowest-decades-2025-12-30/
              1. Андрей из Челябинска Звание
                Андрей из Челябинска
                0
                Сегодня, 20:11
                Цитата: дон_Рэба
                Справедливости ради: убытки Лёхи и поставки газа в евпропы его национальным достоянием слабо связаны

                Ну как? Туда он гнал весьма дорого, а сейчас... Так что при всей весомости Вашего замечания полностью согласиться на могу.
                1. дон_Рэба Звание
                  дон_Рэба
                  0
                  Сегодня, 20:42
                  Убытки это когда расходы предприятия превышают его доходы.
                  «Газпром» возглавляет рейтинг самых закредитованных компаний России с чистым финансовым долгом около 6 трлн рублей (по состоянию на конец 2024 - начало 2025 года).
                  С 6 трл ₽ даже боюсь представить % по обсоуживанию долга.
                  Рост долга связан с масштабными инвестициями, переориентацией на Восток.
                  СП-1: около €4,75 млрд
                  СП-2: примерно столько же
                  Итог?
                  Стоимость строительства «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге превысила 150 млрд рублей🥱 более чем полупустой, ни кто не хочет, но уже запланированы сосулька -2 и 3, еще выше и еще дороже.

                  Дело не в том, что ГП мало зарабатывает (13 млрд куб.м по $420–450 за 1 тыс. куб. м~5 млрд $+ «Газпром» поставил российским потребителям в феврале рекордный для этого месяца объем газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Он достиг 46,2 млрд куб. м.), дело в тратах, да чего уж стесняться в воровстве банальном.
                  Ведь не зря того аналитика сбера уволили за пару суток, когда он на счетах доказал: отрицательная окупаемость прожетков.
                  1. Андрей из Челябинска Звание
                    Андрей из Челябинска
                    0
                    Сегодня, 20:49
                    Цитата: дон_Рэба
                    «Газпром» возглавляет рейтинг самых закредитованных компаний России с чистым финансовым долгом около 6 трлн рублей

                    Ну, у них в 2024 выручка была за 10 трлн, ЧФД конечно суров, но... бывает и хуже
                    Цитата: дон_Рэба
                    Дело не в том, что ГП мало зарабатывает (13 млрд куб.м по $420–450 за 1 тыс. куб. м~5 млрд $

                    так оттуда надо и себестоимость добычи убирать и стоимость транспортировки. И НДПИ, что превесьма важно.
                    Цитата: дон_Рэба
                    дело в тратах, да чего уж стесняться в воровстве банальном.

                    Оно существовало и ранее, до СВО и масштабы там были... ой вэй!
                    1. дон_Рэба Звание
                      дон_Рэба
                      0
                      Сегодня, 21:21
                      Цитата: Андрей из Челябинска
                      так оттуда надо и себестоимость добычи убирать и стоимость транспортировки. И НДПИ,

                      Что ни убирай-это (газ, нефть) сверхприбыльное дело.
                      Если рулит завхоз и присосавшиеся барыги: это кошелек, а не народное достояние.
                      А ведь всё могло быть по другому.
                      Пример: Норвегия, Катар, ОАЭ, саудиты.
                      Голландию бы привёл-но там голландский синдром (полный аналог испанского 16-17 веков), но голландцы (пардон они требуют из обзывать нидердадцами, как полоумные в(на)Украине) вывернулись, да и трясти их стало от полостей знатно.

                      За 30 лет выручка от экспорта газа исчисляется триллионами долларов (предположу ~2), при этом только за один 2021 год экспорт принес более $55 млрд.
                      Даже маржа в 20% даёт ~400-500 млрд$ чистогана прибыли, но в 20% я не верю.
                      Вывод: долги газпрома-это все в кошельке Лёхи и его команды, ну и ещё <знаете кого>.
                      Все долги в малоликвиднвх замках <миллергофах>, авто, и остальные 50% прожрано.
                      Погодите чутка: с Росатомом ждёт нас ещё большее изумление
          2. дон_Рэба Звание
            дон_Рэба
            -1
            Сегодня, 20:02
            Цитата: Михаил-Иванов
            И основные покупатели Франция, Испания, Англия....

            Англия🤦
            Дяденька, как всегда в лужу сел:
            Великобритания официально прекратила импорт российского СПГ с 1 января 2023 года, а к концу 2026 года планирует полностью запретить морские услуги (страхование, фрахтование) для транспортировки российского СПГ в третьи страны.
            (О прекращении закупок СПГ у России Лондон заявил в октябре 2022 года. В 2021-м на поставки газа из России приходилось 4% потребляемого страной топлива)
            А вот возит в европы СПГ британская Stonepeak (37,3% СПГ Ямал), и греческая Dynagas (34,3%)

            А стоимость морской транспортировки СПГ крайне волатильна и сильно зависит от спотовых ставок фрахта, составляя от 10-15% до более чем 30-40% от стоимости самого газа в зависимости от сезона и маршрута.
            Бельгия за 2025 год импортировала 4,2 млн т СПГ, а Китай — 3,6 млн т топлива.

            Испания 30% из США, из Алжира 38,5% (разумно-доплюнуть можно) и лишь 11,4% из РФ.
            Франция да: 5 млн т.
            Но Дюнкер для этого и модифицировали
      3. SAG Звание
        SAG
        +9
        Сегодня, 17:45
        Помню, из Европы лет 10 назад кричали, что 140$ для газа дорого и неприемлемо! Сняли с биржи и привязали к цене на нефть... Потом обвиняли Россию во взрыве северных потоков...
        Жрите полной ложкой господа исключительные!!! wink
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 17:46
          Глупый платит трижды, исходя из цифр последних четырех лет...
          1. SAG Звание
            SAG
            +1
            Сегодня, 17:48
            Так трижды уже платили, до начала замеса на БВ. Будет в 10 раз дороже...Это уже не глупые значит, а конченые...
            1. topol717 Звание
              topol717
              0
              Сегодня, 18:36
              Это независимый газ, он не может стоить дешево.
              1. SAG Звание
                SAG
                0
                Сегодня, 18:43
                Всем известно: Чем выше цена, тем больше молекул свободы в кубометре газа!
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 17:46
      Цитата: Joker62
      Цена газа в Европе превысила $550 впервые с февраля 2025 года

      Будет ещё дороже, как минимум до $2000. А там уже будет для Гейропы полное дно....

      Лучше по 5000 долларов. wink yes
    3. frruc Звание
      frruc
      -5
      Сегодня, 17:51
      Главное, чтобы это не сказалось на стоимости топлива на АЗС.

      Это коснется нас в первую очередь. Цены на газ и нефтепродукты традиционно вырастут.
    4. Asper_Daffy Звание
      Asper_Daffy
      +1
      Сегодня, 18:03
      Может и будет, но пока откатилась вниз до 530 - https://www.profinance.ru/charts/ttfusd1000/la36
      1. BrTurin Звание
        BrTurin
        0
        Сегодня, 18:18
        Сейчас пока спекулянты новости отыгрывают - вопрос в том насколько это затянется - пока еще идут газовозы которые успели загрузится, пока есть запасы... пики потребления либо морозы, либо жара, а этого пока... вопрос в том ,что если затянется, где самое слабое звено - если в Азии цены превысят европейские, ир европам прийдется подтягиваться....
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 17:36
    Интересный покер получается...
    Трамп быстренько выскочит из драки и будет со стороны наблюдать за мясорубкой между арабами, персами и евреями...а в это время цены на энергоресурсы подымутся до небес...кое кто с сумой пойдёт по миру. whatЛихо...может так и ОПЕК развалиться...ставки гораздо выше чем просто агрессия против Ирана.
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 18:01
      Вот пусть выскочит с фшацкими базами и израильскую шавку заодно прихватит.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 17:39
    ЕС думала что они уже достигли дна ,но тут снизу постучал Катар.Добавлю ложку дёгтя в бочку мёда,на Кипре отменена неформальная встреча министров ЕС - потому что страшно .А в Киеве ???? amЗа сорок минут " ралли" цена газа упиралась в 590 $,cчас устаканивается в боковой трендСрочно нужен холод с севера .
  4. Raw238 Звание
    Raw238
    +1
    Сегодня, 17:39
    А зачем им газ? Они же переходят на "зелёную" энергию. Вот и вперёд! успехов!
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 17:41
    Да, было бы неплохо . Конечно, желательно бы до 1500.
  6. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    +5
    Сегодня, 17:42
    Прекрасная работа Ирана! Надо топить все танкеры идущие через Ормузский пролив! Даешь нефтяной кризис!
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 18:17
      Не обязательно все, китайские танкеры можно пропускать.
    2. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 18:21
      Причём необязательно это делать самому Ирану, а можно просто от его имени.
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    +5
    Сегодня, 17:42
    Учитель спрашивает:
    — Дети, что будет, если в непробиваемый щит попадет всепробивающее копье?
    Вовочка:
    — Бензин подорожает.
    Учитель:
    — Почему?
    Вовочка:
    — Папа говорит, что когда происхoдит какая-то непонятная хрень, всегда бензин дорожает.     (c)
    1. Asper_Daffy Звание
      Asper_Daffy
      +1
      Сегодня, 18:31
      Шутка явно адаптирована с западной. А нас бензин (как и всё остальное) дорожает всегда, независимо от того, понятная там хрень или непонятная. У нас стабильная экономика, а не как у некоторых!
    2. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Сегодня, 22:32
      Старый советский анекдот про водку, непробиваемую стену и всепробивающее ядро... Конца 70-х годов, может раньше, но я уже не помню точно winked
  8. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 17:57
    Чем западным нелюдям хуже тем людям лучше.
  9. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 18:04
    Но в этом главную роль в РФ играет государство, в отличие от США,

    Да ну!? Так это государство нас кошмарит?
  10. Aerolab Звание
    Aerolab
    +2
    Сегодня, 18:04
    Главное, чтобы Россия со свой добротой в это дело не вмешалась. Иначе опять будет: чужим все, своим ничего.
  11. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 18:09
    Замечательная новость. Похоже, экономические последствия этого военного столкновения будут куда более значительными, чем территориально-политическими. Нефть, газ, золото, биткойн, доллар и т.д.
  12. Raw238 Звание
    Raw238
    0
    Сегодня, 18:14
    Цитата: Joker62
    Цена газа в Европе превысила $550 впервые с февраля 2025 года

    Будет ещё дороже, как минимум до $2000. А там уже будет для Гейропы полное дно....

    А не будут брать, отключим газ!
  13. ЦШВС Звание
    ЦШВС
    +2
    Сегодня, 18:17
    Теперь у нас может появиться козырь при переговорах насчет Украины.
  14. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +1
    Сегодня, 18:19
    Вот сейчас - самый момент вынести Катару всю инфраструктуру сжижения и отгрузки в ноль под видом применения Ираном ЯО. И авики распугать. Знатный вышел бы ультиматум по отмене санкций.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 20:31
      Вот сейчас - самый момент вынести Катару всю инфраструктуру сжижения и отгрузки в ноль
      Кто-нибудь в Кремле бы намекнул об этом Ирану wink
  15. IGOR GORDEEV Звание
    IGOR GORDEEV
    +1
    Сегодня, 18:21
    США выгодны высокие цены на газ. Плюс можно конкурентов руками Ирана сократить.
  16. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    0
    Сегодня, 18:36
    В очевидном выигрыше от происходящих на Ближнем Востоке событий российские компании нефтегазовой отрасли.

    Вот бы еще наши производители вооружений озолотились. Отсыпали бы персам подарков для п-сов. Пусть бы и в долг. Зато от души.
    1. olbop Звание
      olbop
      0
      Сегодня, 20:14
      Отсыпали бы персам подарков для п-сов. Пусть бы и в долг.Отсыпали бы персам подарков для п-сов. Пусть бы и в долг.

      На подарках не озолотишься. А насчет долгов, так Иран, судя по всему, надолго будет несостоятельным должником.
  17. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 20:19
    Катар остановил производство СПГ, цена газа в Европе превысила $550

    А было по $200, но от России, но стабильно. А теперь по 550 но от гегемона, но при первом же шухере начальник кинет вас и будете кизяком топить, собственного производства...
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:30
    Что-то мне кажется, что гейропейцы начнут восстанавливать Северный поток. Причем, за свой счёт!
  19. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 20:36
    Отлично для России, теперь европейские стали озлобленнее лимонов.