Катар остановил производство СПГ, цена газа в Европе превысила $550
Понедельник начался с паники на европейских сырьевых торговых площадках, где нефть и газ не торговались в минувшие выходные. Эксперты отмечают, что Израиль и США начали войну с Ираном в субботнее утро, рассчитывая успеть добиться желаемых результатов до понедельника. Все пошло не по плану.
Ближневосточные компании нефтегазодобычи и переработки углеводородов, в том числе крупнейшие, останавливают работу на фоне эскалации конфликта Израиля и США с Ираном. Причем некоторые из них делают это превентивно, иранским атакам они не подвергались.
Следом за крупнейшим на Ближнем Востоке НПЗ компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, приостановившим работу после ударов иранских беспилотников, атакам подвергся завод по производству сжиженного природного газа государственной нефтегазовой компании Qatar Energy в Катаре. Атакованный объект был одним из самых больших в мире комплексов по созданию СПГ, который берет сырье из гигантского месторождения «Север» в Персидском заливе.
Ранее Минобороны Катара сообщило, что два иранских беспилотника атаковали водяной резервуар электростанции в Месаиде и энергетический объект Qatar Energy в Рас-Лаффане. Начато расследование с целью оценки размера ущерба и сроков восстановления. Если не будет новых иранских ударов. Катар заявил, что вынужденно остановил производство СПГ.
Биржи в Европе отреагировали на это событие резким ростом цен. Цена газа на биржах Европы впервые с 17 февраля 2025 года превысила $550 за 1 тыс. куб. м из-за остановки производства в Катаре после иранских ударов. Об этом свидетельствуют данные торгов и на лондонской бирже ICE. На долю Катара приходится около 20% мирового экспорта СПГ.
Всего за 40 минут стоимость апрельского фьючерса на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах выросла до около $559 за 1 тыс. куб. м, или €46,085 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). В моменте цена поднималась почти до $590 за 1 тыс. куб. м. В данный момент произошла некоторая корректировка до 569 долларов.
Аналитики Goldman Sachs предупредили, что биржевые цены на газ в Европе могут вырасти более чем в два раза, если поставки через Ормузский пролив будут приостановлены на месяц. По мнению аналитиков, в ценах для Европы и Азии практически не учитываются надбавки за риски, связанные с Ираном. Через Ормузский пролив проходит пятая часть мирового экспорта нефти и весь экспорт СПГ из Катара. По мнению экспертов, затяжной конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту спотовых цен на газ в Европе до 1000 долларов за 1 тыс. куб. м и более.
Проблема усугубляется тем, что запасы газа в ПХГ Евросоюза на конец февраля составили в среднем не более 30% из-за холодной зимы. Некоторые страны еще в январе начали выбирать газ из объемов, закачанных в более ранние годы. Прибалтийские республики, Финляндия и Польша обратились за помощью к Брюсселю в декабре прошлого года по причине истощения запасов газа в крупнейшем Инчукалнском ПХГ в Латвии.
Что касается нефти, то цены на майские фьючерсы марки Brent на бирже ICE к 15:42 мск выросли почти на 9% — до $79,4 за баррель. После очень незначительного снижения, сейчас цена за «бочку» Brent вновь установилась в районе $79,3 за баррель.
В очевидном выигрыше от происходящих на Ближнем Востоке событий российские компании нефтегазовой отрасли. Их акции продолжают расти в цене. Главное, чтобы это не сказалось на стоимости топлива на АЗС. Но в этом главную роль в РФ играет государство, в отличие от США, где ценообразование намного более конкурентное.
