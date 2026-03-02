Глава МИД Венгрии: Зеленский врёт о закрытии «Дружбы» по техническим причинам

Венгрия перестала верить Украине на слово и подключила спутниковую разведку. Глава МИД королевства Петер Сийярто на брифинге по национальной безопасности предъявил миру, как он выразился, «неопровержимые доказательства».

Согласно снимкам из космоса, нефтепровод «Дружба», который Киев якобы закрыл по техническим причинам, находится в идеальном рабочем состоянии. Никаких аварий, протечек или форс-мажоров. Просто вентиль перекрыт рукой, подписавшей не самый дружественный Венгрии указ.



Сийярто, известный своей любовью к острым формулировкам, не стал смягчать углы:

Зеленский врет.

На дворе – энергетический кризис, усугубленный закрытием Ормузского пролива. Морские перевозки нефти, мягко говоря, под вопросом. И в этот момент, когда каждая капля черного золота на вес золота, Украина сознательно отрезает Венгрию от трубы, по которой годами шло стабильное снабжение.

Сийярто квалифицировал это не иначе как «прямое нападение» на его страну. И с ним трудно спорить: блокировка работающего маршрута в условиях международной нестабильности – это не санкции, не политический демарш, а вполне конкретный удар по энергобезопасности суверенного государства.
  1. ulembeck Звание
    ulembeck
    +5
    Сегодня, 17:32
    Чего зря стонать? Вводите уже войска для защиты трубопробода и этнических венгров!
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 17:58
      Ссыкотно - обленились, жирком обросли, могут и огрести
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 20:41
      Со стороны всегда говорить удобнее и казаться крутым.
    3. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      -1
      Сегодня, 22:14
      Цитата: ulembeck
      Чего зря стонать? Вводите уже войска для защиты трубопробода и этнических венгров!

      Как только перейдут границу, станут жмурами от наших дронов. Это с самого начала. Потом обвинение в вступлении в войну на стороне Окраины. Потом нанесение удара возмездия. Хотя это не точно. Фаберже подведут.
      Хотя идея хорошая.
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 17:43
    На фоне войны на БВ роль шута приблизилась к нулю!
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 17:59
      Вот тут и надо бы!! Ну чего нам, ракеты жалко?
  3. eon eon Звание
    eon eon
    0
    Сегодня, 17:48
    " Глава МИД королевства "-что за королевство?)
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 17:58
      Австро- Венгрия, очевидно.
  4. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 17:57
    Ой, ладно, могут и подорвать, для верности, и обломки " Гераней " накидать
  5. Русфанер Звание
    Русфанер
    -1
    Сегодня, 18:19
    "Сийярто квалифицировал это не иначе как «прямое нападение» на его страну."(с)

    Ну, так пошлите своих зольдат и возьмите трубу под контроль! Не надо будет жаловаться ни на кого.