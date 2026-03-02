Венгрия перестала верить Украине на слово и подключила спутниковую разведку. Глава МИД королевства Петер Сийярто на брифинге по национальной безопасности предъявил миру, как он выразился, «неопровержимые доказательства».Согласно снимкам из космоса, нефтепровод «Дружба», который Киев якобы закрыл по техническим причинам, находится в идеальном рабочем состоянии. Никаких аварий, протечек или форс-мажоров. Просто вентиль перекрыт рукой, подписавшей не самый дружественный Венгрии указ.Сийярто, известный своей любовью к острым формулировкам, не стал смягчать углы:На дворе – энергетический кризис, усугубленный закрытием Ормузского пролива. Морские перевозки нефти, мягко говоря, под вопросом. И в этот момент, когда каждая капля черного золота на вес золота, Украина сознательно отрезает Венгрию от трубы, по которой годами шло стабильное снабжение.Сийярто квалифицировал это не иначе как «прямое нападение» на его страну. И с ним трудно спорить: блокировка работающего маршрута в условиях международной нестабильности – это не санкции, не политический демарш, а вполне конкретный удар по энергобезопасности суверенного государства.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»