Иранский «Шахед» нанёс удар по технике США на базе «Али ас-Салем» в Кувейте
Иранский беспилотник добрался до американской базы «Али ас-Салем» в Кувейте и устроил показательный разнос наземной техники. На видео попало прямое попадание «Шахеда» по армейским внедорожникам США, вероятно, ожидающим начало наземной операции.
Ранее Тегеран официально подтвердил: ракетные подразделения сухопутных войск и ВМС выпустили 15 крылатых ракет по объектам в Кувейте и американским кораблям в Индийском океане. Но если ракеты – это классика, то «Шахед», влетевший в стоянку американской техники – это хорошее подтверждение тому, что с ПВО в регионе большие проблемы. К тому же иранские операторы БПЛА явно знали, где у противника хранится парк внедорожников, а это плюс разведке КСИР.
Комментируя прилёт, американский солдат говорит:
Это говорит и о том, что американские военные на базах Ближнего Востока по-прежнему присутствуют, а потому заявления Вашингтона о 4-х погибших вряд ли соответствуют реалиям.
До этого минобороны Кувейта, комментируя инцидент, скромно сообщило о «разбившихся американских самолетах». Но джипы, в отличие от самолетов, летать не умеют – они горели на земле, и уж здесь можно было организовать нормальную воздушную оборону.
Теперь, по всей видимости, у США на базе «Ас-Салем» не только проблемы с ПВО, но и серьезная нехватка колесной техники. А главное – вопрос: если «Шахед» долетел до внедорожников на американской военной базе, долетит ли он до чего-то поважнее?
