Иранский «Шахед» нанёс удар по технике США на базе «Али ас-Салем» в Кувейте

Иранский беспилотник добрался до американской базы «Али ас-Салем» в Кувейте и устроил показательный разнос наземной техники. На видео попало прямое попадание «Шахеда» по армейским внедорожникам США, вероятно, ожидающим начало наземной операции.

Ранее Тегеран официально подтвердил: ракетные подразделения сухопутных войск и ВМС выпустили 15 крылатых ракет по объектам в Кувейте и американским кораблям в Индийском океане. Но если ракеты – это классика, то «Шахед», влетевший в стоянку американской техники – это хорошее подтверждение тому, что с ПВО в регионе большие проблемы. К тому же иранские операторы БПЛА явно знали, где у противника хранится парк внедорожников, а это плюс разведке КСИР.



Комментируя прилёт, американский солдат говорит:

Да это же был мой грузовик.

Это говорит и о том, что американские военные на базах Ближнего Востока по-прежнему присутствуют, а потому заявления Вашингтона о 4-х погибших вряд ли соответствуют реалиям.


До этого минобороны Кувейта, комментируя инцидент, скромно сообщило о «разбившихся американских самолетах». Но джипы, в отличие от самолетов, летать не умеют – они горели на земле, и уж здесь можно было организовать нормальную воздушную оборону.

Теперь, по всей видимости, у США на базе «Ас-Салем» не только проблемы с ПВО, но и серьезная нехватка колесной техники. А главное – вопрос: если «Шахед» долетел до внедорожников на американской военной базе, долетит ли он до чего-то поважнее?
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +8
    Сегодня, 17:44
    Сегодня день хороших новостей, Рыжему привезут посылки в ящиках!
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 17:46
    Шахед он такой Шахед ! И это не пробиваемое ПВО США ? Трамп узнает много интересного в этот раз .Подозреваю как Англии будет просить "помошчи" у 404 ых .
    1. cast iron Звание
      cast iron
      0
      Сегодня, 18:00
      Повредили пару бронированных МРАПов. Огромные потери у американцев не иначе. Ещё пару джипов завалят и США запросит перемирие, инфа 100%.
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +2
        Сегодня, 18:47
        Цитата: cast iron
        Повредили пару бронированных МРАПов. Огромные потери у американцев не иначе.

        Переживаете? Все только начинается.
      2. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        0
        Сегодня, 22:07
        Цитата: cast iron
        Повредили пару бронированных МРАПов. Огромные потери у американцев не иначе. Ещё пару джипов завалят и США запросит перемирие, инфа 100%.

        Их тушки стотят очень дорого!
        В прошлый раз никто из пингвинов не пострадал. А теперь уже трёх подтвердили. Всего за два дня. Сколько в реальности знают только работники моргов.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 18:05
      Цитата: tralflot1832
      Шахед он такой Шахед ! И это не пробиваемое ПВО США ? Трамп узнает много интересного в этот раз .Подозреваю как Англии будет просить "помошчи" у 404 ых .

      Хорошо бы Шахеды из Крыма по американской базе в Румынии запустить. Вот это был бы нежданчик. am good
      А мы типа не причём.
    3. Asper_Daffy Звание
      Asper_Daffy
      +12
      Сегодня, 18:11
      Цитата: tralflot1832
      И это не пробиваемое ПВО США ?

      Я там ниже уже написал. Не надо катить бочку на ПВО. С ПВО всё нормально, просто батарея, прикрывающая американскую базу в Кувейте, перешла на сторону Ирана! Американцы признали, что она сегодня, за один день, целых три американских F-15 грохнула!
  3. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +5
    Сегодня, 17:50
    По-моему Дони Трампович обеспечил себе импичмент
  4. enzelad Звание
    enzelad
    +4
    Сегодня, 17:51
    Побольше Дональду Даку 200-х на родину
  5. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +4
    Сегодня, 17:52
    А возможно, не только разведка КСИР, сыграла свою роль Пая. 28.12.2025 Россия вывела на орбиту три иранских спутников. Среди них и Пая. Спутник может осуществлять съемку поверхности Земли двумя камерами – с разрешением 5 метров в черно-белом и 10 метров – в цветном формате. Разработчики утверждают, что дальнейшая обработка полученных снимков с помощью ИИ-моделей позволяет получить разрешение до 3 метров.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 17:56
      Цитата: Донна_Роза_дАльвадорес
      А возможно, не только разведка КСИР,

      Там карт Яндекс достаточно, всё как на ладони, можно приблизить, если технику угнали братья мусульмане расскажут:
    2. Сергей Кондратьев Звание
      Сергей Кондратьев
      +3
      Сегодня, 18:00
      Там не обязательно только иранские спутники. Там и наши и китайцы могут предоставлять информацию спутниковой разведки. Кстати, не удивлюсь, если иранские дроны и ракеты наводим мы
  6. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    -12
    Сегодня, 17:53
    Ну, что это "один Шахед"? Не серьёзно. Вот если бы прилетело разом, штук 200-300. Это было бы дело. Нет сил у Ирана. Не вытянет он и месяца, в любом случае. Скорее всего, сработает пятая колонна. И, на этом- все.
  7. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +2
    Сегодня, 17:54
    геранями долбят, молодцы
  8. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 17:56
    На видео попало прямое попадание «Шахеда» по армейским внедорожникам США

    Если эта картинка к данной статье, то видно, что пострадали 1-3 автомобиля, не более.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +5
      Сегодня, 18:03
      Дело не в картинке и не в количестве автомобилей, а в том что с ПВО проблемы. Можно спокойно лупить куда хочется.
  9. Сергей Кондратьев Звание
    Сергей Кондратьев
    +3
    Сегодня, 17:58
    США 4 года наблюдали дроновую войну на Украине и не сделали никаких выводов, никак к атакам дронов не подготовились. Ну давайте, расскажите, что это российские генералы тупые
  10. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 18:02
    Ну, и здесь будет перемолка
  11. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +5
    Сегодня, 18:07
    Кувийтийцам просто запретили сбивать шахеды потому что вместо них они сбивают амерские Ф-15 (сбили уже 3 шт)
    1. mitrich Звание
      mitrich
      -1
      Сегодня, 19:02
      Кувийтийцам...гм-гм, тогда мы- российцы.
      М.б. всё таки кувейтцам?
  12. Asper_Daffy Звание
    Asper_Daffy
    +1
    Сегодня, 18:09
    А что ПВО? С ПВО всё нормально, просто батарея, прикрывающая американскую базу в Кувейте, перешла на сторону Ирана! Американцы признали, что она сегодня, за один день, целых три американских F-15 грохнула!
  13. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 18:11
    Интересный заглавный снимок. Пустыня, песок, слегка разравненный бульдозерами..... Прямо кадры из хроники ВМВ ...., если не беспилотник на переднем плане.
  14. Viktor fm Звание
    Viktor fm
    0
    Сегодня, 18:54
    Иран поставил американцев в позу и хлыстом по заднице--браво.
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      0
      Сегодня, 21:44
      Иран поставил американцев в позу

      Удачи и стойкости им в этой не равной борьбе...
      И помощи...