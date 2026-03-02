Нетаньяху не появлялся в эфире и не публиковал посты уже почти сутки

Нетаньяху не появлялся в эфире и не публиковал посты уже почти сутки

Обратил на себя внимание такой факт, как резкое снижение информационной активности со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Накануне он выходил в эфир, сообщая израильтянам, насколько успешно проходит операция против Ирана и как быстро удалось ликвидировать иранское высшее руководство, включая, как он выразился, «диктатора Хаменеи». Но с тех пор глава израильского кабмина не сделал ни одного заявления и не написал ни одного слова ни на личных страницах соцсетей, ни на правительственных площадках.

В самом Израиле подсчитали, что никаких сообщений от Нетаньяху не было уже около 20 часов.

На этом фоне поползли слухи о том, что с премьером Израиля либо могло что-то случиться, либо он скрывается «глубоко под землёй», либо же покинул Израиль.

Эти слухи стали особенно активно распространяться после заявлений из Тегерана о том, что по резиденции премьера Израиля был нанесён ракетный удар. Безусловно, вряд ли Нетаньяху в этот момент «пил чай на веранде», однако сам факт того, что иранские ракеты долетают до правительственных зданий и резиденций, уже показателен.

Тем временем Израиль и США продолжают утюжить иранские города дронами, бомбами и ракетами. Прилёты и мощные взрывы раздаются в Тегеране, Мешхеде, Тебризе и других крупных городах страны. Иранские СМИ пишут о сотнях погибших мирных жителей с начала суток. На этом фоне субботнее заявление Биньямина Нетаньяху, в котором он назвал иранцев «братьями и сёстрами», звучит предельно цинично.
  1. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +29
    Сегодня, 17:51
    А было бы неплохо, знаете ли...
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +27
      Сегодня, 17:53
      "Нетаньяху не появлялся в эфире и не публиковал посты уже почти сутки"

      За Хоменеи хорошо бы аналогичную ответочку сионистам получить! Откровенному фашисту позорный конец!
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +9
        Сегодня, 18:11
        Как только запахло жареным он улетел в США, перелет долгий. Провда лучше бы за его деяния его отправили в ад.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +6
          Сегодня, 18:31
          Он как Карлсон, улетел, но обещал вернуться))) В Германии он сейчас и борт его там стоит... Пока евреев бомбят, главный затейник смылся от греха подальше...
          1. мерцание Звание
            мерцание
            +3
            Сегодня, 18:53
            Пока евреев бомбят, главный затейник смылся от греха подальше...
            Ну так его и Трамп хочет видеть, чтобы удавить.
    2. bondov
      bondov
      +5
      Сегодня, 18:10
      в прошлом году писали, что натаньяху типа сам рассказывал, что в окне своей квартиры увидел летящую иранскую ракету, и что якобы увернулся от нее - не знаю, правда или ему это приписали, но читал такое... в этот раз, вероятно, не смотрел внимательно в окно или увернуться не удалось - чудовище одряхлело...
      1. К-50 Звание
        К-50
        +6
        Сегодня, 18:20
        Цитата: bondov
        в прошлом году писали, что натаньяху типа сам рассказывал, что в окне своей квартиры увидел летящую иранскую ракету, и что якобы увернулся от нее

        Вместе с домом? belay
        Силён еврейчик! wassat
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 18:15
      Андрей из Челябинска
      Сегодня, 17:51
      А было бы неплохо, знаете ли.

      hi Нашлись бы добрые люди, поле для гольфа в Мар-а-Лаго засеяли квадратно-гнездовым методом противопехотными, ну, на худой конец оставили бы на биби и рыжего по шарфику Березовского, глядишь, мир бы стал чище.
      В конце концов в тире пусть тренируются добровольцы-волонтёры, ведь позор, товарищи, с трёх попыток только одно ухо зацепили, что тоже мне кажется предвыборным блефом. wassat
    4. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +6
      Сегодня, 18:18
      Цитата: Андрей из Челябинска
      было бы неплохо, знаете ли...

      Трамп и Нетаньяху имели какую то намного более наивную картину чем наши перед 24 февраля, что стоит убить Хаменеи и народ побежит брать власть, отсюда и обращение к «народу ирана» и армии Ирана, которые у меня прям вызвали флэшбэки начала СВО. К тому же Иран отвечает не так как раньше, а бьет по всем базам амеров и ко в регионе и по нефтянке, то есть по баблу заливников и «уважаемых» людей. Такого еще не было, более того Трамп вообще просил иранцев не отвечать на удары когда собирался бомбить в начале января когда были протесты, то есть рассчитывал что иранцы совсем прям зассут как венесуэльцы. Война скатилась в окончательный сюр:
      Иран бомбит арабов, Израиль бомбит Ливан, арабы угрожают Ирану и для доходчивости угроз сбивают самолеты США. И все это во имя победы друг над другом.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +13
        Сегодня, 18:36
        Иран бомбит арабов

        Иран пытается вышибить первую линию ПВО Израиля, проходящую по американским базам в Заливе. Попутно - объясняя арабам что так делать не надо. Думаю - как только они запретят матрасникам хоть как-то использовать свою территорию - иранцы от них сразу и отстанут..

        А то ишь, пристроились - США с их территории хреначит Иран, плюс осуществляет снабжение своей группировки, а их видите ли не тронь. Это вам не Россия со своими красными линиями - терпелка Ирана похоже закончилась..
        1. Дост Звание
          Дост
          -1
          Сегодня, 19:09
          Если бы наши так делали по Жешуву. Или хотя бы на границе всё "перепахали" от дорог до туннелей.
      2. bondrostov Звание
        bondrostov
        0
        Сегодня, 22:47
        Я бы этот сюр перефразировал ... Иран бомбит арабов Израиль бомбит арабов... ( Ливан)Арабы сбивают самолеты штатов. Базы которых на их территории wassat
    5. ASG7 Звание
      ASG7
      +1
      Сегодня, 19:48
      Вброс, чтобы не искали, а через месяц вылезет как черт из табакерки.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +3
        Сегодня, 20:12
        Запросто может быть вброс, но помечтать-то не грех laughing
      2. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        Сегодня, 20:24
        Если живой, вылезет раньше.., как можно раньше.., учитывая слухи, которые про его душеньку пошли))).
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +7
    Сегодня, 17:51
    Ну может и правда возмездие настигло зарвавшегося людоеда.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 17:56
      Он в Берлине отсиживается скорее всего.
      1. К-50 Звание
        К-50
        +8
        Сегодня, 18:22
        Цитата: Уарабей
        Он в Берлине отсиживается скорее всего.

        Еврей у немцев шхерится? belay
        Ой, вей, куда мир катится! fellow laughing
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +4
          Сегодня, 18:25
          Его самолет вчера в Берлине приземлился. Может без него конечно, но что-то сомнительно что была такая необходимость просто борт спасать именно таким образом.
          1. Кармела Звание
            Кармела
            0
            Сегодня, 19:12
            Цитата: Уарабей
            Его самолет вчера в Берлине приземлился. Может без него конечно, но что-то сомнительно что была такая необходимость просто борт спасать именно таким образом.

            А что, если он тяжело ранен? Доставлен в клинику Шарите?
            1. Уарабей Звание
              Уарабей
              +4
              Сегодня, 19:15
              Перед тем как стартануть в Берлин, его самолет круги над морем наматывал несколько часов. Если тяжело ранен, зачем было это делать, и не сразу лететь?
              1. Андрей из Челябинска Звание
                Андрей из Челябинска
                +8
                Сегодня, 20:15
                Цитата: Уарабей
                Перед тем как стартануть в Берлин, его самолет круги над морем наматывал несколько часов

                Экипаж был в раздумьях, не выкинуть ли его, бессознательного, к нептуновой маме...
                1. Уарабей Звание
                  Уарабей
                  +1
                  Сегодня, 20:16
                  laughing laughing laughing ....................................
                2. Vauxhall Звание
                  Vauxhall
                  +1
                  Сегодня, 21:51
                  Цитата: Андрей из Челябинска
                  Цитата: Уарабей
                  Перед тем как стартануть в Берлин, его самолет круги над морем наматывал несколько часов

                  Экипаж был в раздумьях, не выкинуть ли его, бессознательного, к нептуновой маме...

                  laughing laughing
                  good wassat
          2. Lako Звание
            Lako
            0
            Сегодня, 21:22
            Быстрее всего родню и богатеньких эвакуировал,на землю с которой начался холокост. Сам где то в бункере болеет. Медвежья болезнь закончится, может и вылезет. Если, конечно, его там персы, землёй обетованной не присылали.
        2. aleks.29ru Звание
          aleks.29ru
          +5
          Сегодня, 18:48
          Фашист фашисту глаз на выбьет.
      2. Кармела Звание
        Кармела
        0
        Сегодня, 19:10
        Цитата: Уарабей
        Он в Берлине отсиживается скорее всего.

        А интернет в Берлине работает? Вышел бы в эфир, сказал бы что-нибудь.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 19:19
          Выйдет еще. У них у всех один и тот-же кукловод сценарии пишет. У xoxла любимое занятие одно время было - распустить слух о гибели какого-нибудь своего "залужногобуданова", выждать время, а потом выбежать с перемогой что они живы. Так же будет и здесь.
    2. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      Сегодня, 19:13
      В иудея нарочно не попадешь, а уж специально тем более. Их кланы недаром провоцируют ядерную войну - выживут вместе с тараканами.
  3. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +12
    Сегодня, 17:52
    У него просто не установлен МАХ, который "ловит связь" даже на подземных паркингах, в бетонных бункерах и даже в Мариинской впадине 🤣🤣🤣
  4. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +7
    Сегодня, 17:53
    Завалили бы эту сшавку. А сионистам хорошо бы ещё воду выбили.
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +5
      Сегодня, 18:14
      Цитата: Incvizitor
      Завалили бы эту сшавку. А сионистам хорошо бы ещё воду выбили.

      У сионистов в стране главные цели: НПЗ, опреснители, электростанции и ядерный центр.
  5. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +4
    Сегодня, 17:53
    гитлер/нетаньяху капут
  6. Vulpes Звание
    Vulpes
    -1
    Сегодня, 17:54
    Что-то пошло не по плану......
  7. Romeo Звание
    Romeo
    -27
    Сегодня, 17:54
    То есть ПВО Ирана не боеспособна, от слова совсем. Где же комплексы Бавар-373 превосходящие С-400 по словам иранцев. Без ПВО Иран закончится раньше, чем иссякнет его запас беспилотников и баллистических ракет
    1. К-50 Звание
      К-50
      -1
      Сегодня, 18:25
      Цитата: Romeo
      То есть ПВО Ирана не боеспособна, от слова совсем. Где же комплексы Бавар-373 превосходящие С-400 по словам иранцев.

      Ромео?
      гуляй, Вася! (с)"В бой идут одни старики".
    2. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Сегодня, 18:51
      Цитата: Romeo
      То есть ПВО Ирана не боеспособна, от слова совсем.

      Статью прочитай бот.
  8. Inженегр Звание
    Inженегр
    +3
    Сегодня, 18:00
    В самом Израиле подсчитали, что никаких сообщений от Нетаньяху не было уже около 20 часов.

    Ну празднует наверное. Проспится, опохмелится и выйдет.
  9. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    0
    Сегодня, 18:02
    Хотелось бы верить, что обезглавленный Иран смог это сделать.
  10. Volunteer Звание
    Volunteer
    +2
    Сегодня, 18:04
    Нагадил и спрятался. А вот жена и сын во Флориде.
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      -2
      Сегодня, 19:21
      Надеюсь его жену и сына найдут.
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 21:26
      Цитата: Volunteer
      Нагадил и спрятался. А вот жена и сын во Флориде.

      Таки да . Сыночка и жинка у Майями прячутся ...
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 18:06
    Семья то у Нетаньяху сейчас в Майами находится. А вот за самим активности не наблюдается. Блиц-криг не получился. Слишком велики издержки от этой авантюры неожиданно оказались.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 18:07
    Хегсет признал потерю 4 го американца .Испания запретила использовать базы в Роте и Мароне для ударов авиации США по Ирану.Премьер министр Испании Педро Санчес осудил Израиль и США " за необоснованное и опасное военное вмешательство".
    1. Gorohes Звание
      Gorohes
      +1
      Сегодня, 18:29
      Видать совсем все плохо у исключительных, если они признали хоть какие то потери. Заявления "Потерь нет" эта одна из самых главных скреп исключительных...
    2. Наган Звание
      Наган
      +3
      Сегодня, 18:37
      Цитата: tralflot1832
      Испания запретила использовать базы в Роте и Мароне для ударов авиации США по Ирану
      Как будто нет баз поближе к цели? Примерно с тем же успехом Дания может запретить использовать для ударов по Ирану базы в Гренландии.
      1. Неизбежно Звание
        Неизбежно
        +1
        Сегодня, 20:25
        Мешаете "патриотической" проиранской общественности переваривать дезу и мечтать о победе исламистов.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 18:59
      Цитата: tralflot1832
      Хегсет признал потерю 4 го американца

      Плюс признали 18 тяжелораненых. Начинается осторожная подготовка общественности к последующим неприятным сообщениям такого рода.
      ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Восемнадцать американских военных были серьезно ранены в ходе операции США и Израиля против Ирана, объявил телеканал CNN со ссылкой на Центральное командование ВС Соединенных Штатов.
    4. Наган Звание
      Наган
      -1
      Сегодня, 20:29
      Цитата: tralflot1832
      Премьер министр Испании Педро Санчес осудил Израиль и США
      Этот Санчес такой Педро lol
  13. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 18:09
    ❝ Поползли слухи о том, что с премьером Израиля либо могло что-то случиться, либо он скрывается «глубоко под землёй», либо же покинул Израиль ❞ —

    — Либо что-то случилось, и он, покинув Израиль, скрывается «глубоко под землёй» за его пределами ...
    1. HAM Звание
      HAM
      +3
      Сегодня, 18:21
      Ему достаточно и двух метров под землёй,даже евреи не расстроятся.
  14. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +5
    Сегодня, 18:09
    Вот смешно было бы если и правда подох.Думаю во всем, по-настоящему цивилизованном мире, эта новость вызвала бы огромную радость.
  15. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +3
    Сегодня, 18:10
    Однако иранцы научились точно бить баллистикой по целям. Респект, респект. Главное, чтобы ракеты не кончались.
    1. Умптек Звание
      Умптек
      +1
      Сегодня, 18:19
      спрашивал тут дайче, так по "Линкольну" попали или нет? Пишут своим ходом ушёл юго-восточнее. Всё с знакомыми рассуждали, что авианосец всё таки не такая вёрткая цель, хорошо бы попасть по нему, в воспитательных целях хотя бы.
      1. Сергей Новиков_3 Звание
        Сергей Новиков_3
        +2
        Сегодня, 18:22
        Раненый зверь тоже уходит.. при этом его поведение зависит от характера ранения. Посмотрим
  16. Николай А. Шадов Звание
    Николай А. Шадов
    +4
    Сегодня, 18:11
    Кстати, мелькнула параноидальная мысль... А не могут ли этого дикого деда под шумок свои же "оглоушить канделябром аль подушкой задушить" ? Слыхал, он далеко не всех в "ридном" Израиле устраивает.
  17. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 18:12
    Странно. Сейчас даже из бункера можно вести прямую трансляцию. Неужели подстрелили. Тогда у Израиля есть повод сдаться.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      +1
      Сегодня, 21:30
      Цитата: Младший рядовой
      Странно. Сейчас даже из бункера можно вести прямую трансляцию. Неужели подстрелили. Тогда у Израиля есть повод сдаться.

      В Израиле наполовину наш народ - laughing еврейские не сдаются fellow ! Там у евреев русских кровей мама не горюй намешано ..
  18. Умптек Звание
    Умптек
    0
    Сегодня, 18:16
    Да неее. Затаился где-то. В бункере.
  19. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 18:18
    Нетаньяху не появлялся в эфире и не публиковал посты уже почти сутки

    Бибик так от шухера заныкался, что его теперь ни враги, ни свои днём с огнём не найду. Вспячку впал. wassat
  20. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 18:23
    Консерва закончилась, а теперь Беня отдыхает в Германии - не до пресс релизов ему, отдыхать надо , какое ему дело до жалких полукровок из Израиля
  21. Грац Звание
    Грац
    +3
    Сегодня, 18:25
    к сожалению таких крыс так просто не убить
  22. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 18:26
    Ну, 20 часов, это не сорок, конечно, чтобы начинать переживать или радоваться. Что же ему, как попугаю трещать без остановки, тогда, типа, всё норм
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      +2
      Сегодня, 19:23
      Цитата: VicVic
      Ну, 20 часов, это не сорок, конечно, чтобы начинать переживать или радоваться.

      Звонил в полицию, что один чувак 20 часов на связь не выходит, никто не знает куда заныкался. Спрашивал, не помогут ли с розыском - есть пацаны, которые им интересуются, могут денег отсыпать, могут нефти налить. Так мне ответили что раньше чем 72 часа и не почешутся.
  23. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 18:26
    Нетаньяху не появлялся в эфире и не публиковал посты уже почти сутки

    Гореть в аду этому маньяку-детоубийце, дьяволопоклоннику, даже если еще, не пробил его час... И, гореть в аду, а еще лучше на яву, всем нелюдям, у блюдкам, посбникам этого дьяволеныша ( дьявольских сионистских элит), которые радовались и поддерживали проливаемые в несчастной Газе реки крови невинных и хаос, который зловещая сионистская свора безнаказанно творила и творит на БВ. Им нет места среди людей, это даже не животные, а бешенные, зловещие, безумные звери, человекоубийцы безжалостные, бездушные... Дай бог на их головы, самые страшные воздояния и кары, как можно скорее... А, Ирану, - стать тем несокрушимым орудием кармы, которое их похоронит, остановит распространение зловещей "раковой" опухоли как на БВ, так и во всем мире...
    1. ulfr Звание
      ulfr
      +1
      Сегодня, 20:46
      Lui et son ancienne ministre de la Justice, puis ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, ont en substance soutenu que les enfants doivent être tués car ils sont la "graine" des terroristes. C'est du racisme biologique.
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        +1
        Сегодня, 21:26
        Перевод:
        "Он и его бывший министр юстиции, а затем министр внутренних дел Айелет Шакед, по сути, утверждали, что детей необходимо убивать, поскольку они являются "семенем" террористов. Это биологический расизм."
        smile
  24. Динич Звание
    Динич
    +3
    Сегодня, 18:29
    Лично я по нему точно плакать не стал бы. Этот человек умудрился испортить кровь всем странам, в том числе и Израилю.
  25. Mitka Звание
    Mitka
    0
    Сегодня, 18:31
    Может чёрт уже в котле жарит этого упыря!
  26. Earl Звание
    Earl
    +4
    Сегодня, 18:36
    То ли курносый людоед увлекся празднованием подлого убийства аятолы, то ли сам бесславно сдох, что уже я с удовольствием отпраздновал бы.
  27. bar Звание
    bar
    +1
    Сегодня, 18:39
    На этом фоне поползли слухи о том, что с премьером Израиля либо могло что-то случиться, либо он скрывается «глубоко под землёй»

    Может он там уже червей кормит? Евреи же не сознаются.
  28. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 18:41
    Цитата: Наган
    Цитата: tralflot1832
    Испания запретила использовать базы в Роте и Мароне для ударов авиации США по Ирану
    Как будто нет баз поближе к цели? Примерно с тем же успехом Дания может запретить использовать для ударов по Ирану базы в Гренландии.

    Но плевок испанца в сторону Трампа зачётный .Испанец умеет считать сколько у него мусульман в Испании.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +2
      Сегодня, 19:32
      Цитата: tralflot1832
      Но плевок испанца в сторону Трампа зачётный .Испанец умеет считать сколько у него мусульман в Испании.

      вряд ли дело в мусульманах, сунниты за шиитов не подпишутся.. это скорее для внутреннего электората-26 июня выборы однако.. а базы испанские не нужны для ударов по Ирану от слова совсем..
  29. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:44
    Если Натанияху и помер ,евреи это обставят как героическая смерть - сердце не выдержало ,всё об Израиле беспокоился.
  30. мерцание Звание
    мерцание
    -2
    Сегодня, 18:46
    Нетаньяху не появлялся в эфире и не публиковал посты уже почти сутки

    Так вроде он в Германии, чуть ли не в бункер фюрера скрывается.
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      -1
      Сегодня, 19:27
      Может застрелится как его предшественник
  31. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +1
    Сегодня, 18:53
    Откопали его, что ли. 😡В тг-канале РТ крошечный ролик с этим г а дом появился. На фоне развалин. Поблагодарил лучшего друга США и все.
  32. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Сегодня, 18:54
    Скорее всего сбежал, а выходить в эфир не хочет чтобы это не обнаружили. А то как-то некрасиво получается - 70000 человек призвал, а сам в Берлине или где-то там еще.
  33. nikvp Звание
    nikvp
    0
    Сегодня, 19:14
    Моральные (Трамп и К) прикидываются белыми пушистыми овечками.
  34. rmlmura1960 Звание
    rmlmura1960
    +1
    Сегодня, 21:01
    China deve aproveitar e recuperar Taiwan, este sim esta ocupado pelos americanos. Rússia e Cina tem de se unir e acabar com este terrorismo americano. Por este andar estão quase a dominar o mundo. Não deixem controlar mais zonas de influencia. Estão a roubar tudo onde há recursos. Já la vão uma data de países e Rússia e China caladinhos. Tem de se unir e recuperar os países ocupados a força. A Rússia anda a brincar as guerras na Ucrânia, aprendam como se faz e não deixem zelenskyy por ai a denegrir quem o criou.
  35. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 22:16
    Нетаньяху не появлялся в эфире и не публиковал посты уже почти сутки

    Сдохни, Бешеный пёс!!! am
  36. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 22:32
    Tady je průstřel ucha málo.., tento člověk má na rukou krev!
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 22:32
      Этого слышно недостаточно... на руках у этого человека кровь!
  37. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 22:45
    В бункере сидит
    Испугался похоже
  38. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Сегодня, 22:49
    Главного фашиста давно пора отправить в компанию к гитлеру.