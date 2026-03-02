Нетаньяху не появлялся в эфире и не публиковал посты уже почти сутки
Обратил на себя внимание такой факт, как резкое снижение информационной активности со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Накануне он выходил в эфир, сообщая израильтянам, насколько успешно проходит операция против Ирана и как быстро удалось ликвидировать иранское высшее руководство, включая, как он выразился, «диктатора Хаменеи». Но с тех пор глава израильского кабмина не сделал ни одного заявления и не написал ни одного слова ни на личных страницах соцсетей, ни на правительственных площадках.
В самом Израиле подсчитали, что никаких сообщений от Нетаньяху не было уже около 20 часов.
На этом фоне поползли слухи о том, что с премьером Израиля либо могло что-то случиться, либо он скрывается «глубоко под землёй», либо же покинул Израиль.
Эти слухи стали особенно активно распространяться после заявлений из Тегерана о том, что по резиденции премьера Израиля был нанесён ракетный удар. Безусловно, вряд ли Нетаньяху в этот момент «пил чай на веранде», однако сам факт того, что иранские ракеты долетают до правительственных зданий и резиденций, уже показателен.
Тем временем Израиль и США продолжают утюжить иранские города дронами, бомбами и ракетами. Прилёты и мощные взрывы раздаются в Тегеране, Мешхеде, Тебризе и других крупных городах страны. Иранские СМИ пишут о сотнях погибших мирных жителей с начала суток. На этом фоне субботнее заявление Биньямина Нетаньяху, в котором он назвал иранцев «братьями и сёстрами», звучит предельно цинично.
Информация