Сообщается об ударе по району тяжеловодного реактора в Иране
Конфликт США и Израиля с Ираном может привести к очень серьезным последствиям как минимум для всего ближневосточного региона, связанным с атаками на ядерные объекты Исламской Республики.
В сети опубликованы сообщения об ударе по району города Хондаб (ранее Арак) на западе Ирана в провинции Меркези, где расположен тяжеловодный реактор IR-40 ядерного комплекса «Хондаб». Это не первая атака по району тяжеловодного реактора в Иране. В июне прошлого года в период 12-дневной войны Израиля и США с Ираном израильские военные уже наносили удары по ядерному объекту в Хондабе. Тегеран был заранее предупрежден об атаке ЦАХАЛ, местных жителей попросили покинуть этот район.
Тогда спутниковые снимки зафиксировали повреждения защитного купола объекта и близлежащих построек. По информации иранской стороны, угрозы радиационного заражения после израильских ударов зафиксировано не было.
Каковы последствия нынешней атаки на иранский ядерный объект, пока неизвестно. Официальных заявлений от Ирана, Израиля или МАГАТЭ по этому поводу не поступало. Нет информации и о том, участвовали в нынешней атаке на реактор США или это вновь все делается Израилем.
В июне прошлого года МАГАТЭ подтвердило, что после израильских ударов по реактору IR-40 на тяжелой воде в Хондабе утечек и повышения уровня радиации не зафиксировано. По данным агентства, реактор не был активен и не содержал ядерных материалов, что исключило радиационную угрозу. При этом на Западе никак не отреагировали на израильские удары по ядерному объекту, словно ничего и не произошло.
На видео, размещенном в соцсетях, показан момент атаки, как утверждается, по ядерному комплексу «Хондаб». Слышны звуки взрывов и видны клубы дыма, поднимающиеся с места как минимум трех прилетов.
Реактор IR-40 предназначен для производства плутония. Его защитный купол аналогичен конструкциям российских реакторов ВВЭР, в проектировании участвовал российский конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля. Эксперты отмечают, что стандартные боевые части ракет AGM-158 A/B вряд ли могут полностью пробить такой купол.
Информация