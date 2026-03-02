Сообщается об ударе по району тяжеловодного реактора в Иране

Сообщается об ударе по району тяжеловодного реактора в Иране

Конфликт США и Израиля с Ираном может привести к очень серьезным последствиям как минимум для всего ближневосточного региона, связанным с атаками на ядерные объекты Исламской Республики.

В сети опубликованы сообщения об ударе по району города Хондаб (ранее Арак) на западе Ирана в провинции Меркези, где расположен тяжеловодный реактор IR-40 ядерного комплекса «Хондаб». Это не первая атака по району тяжеловодного реактора в Иране. В июне прошлого года в период 12-дневной войны Израиля и США с Ираном израильские военные уже наносили удары по ядерному объекту в Хондабе. Тегеран был заранее предупрежден об атаке ЦАХАЛ, местных жителей попросили покинуть этот район.



Тогда спутниковые снимки зафиксировали повреждения защитного купола объекта и близлежащих построек. По информации иранской стороны, угрозы радиационного заражения после израильских ударов зафиксировано не было.

Каковы последствия нынешней атаки на иранский ядерный объект, пока неизвестно. Официальных заявлений от Ирана, Израиля или МАГАТЭ по этому поводу не поступало. Нет информации и о том, участвовали в нынешней атаке на реактор США или это вновь все делается Израилем.

В июне прошлого года МАГАТЭ подтвердило, что после израильских ударов по реактору IR-40 на тяжелой воде в Хондабе утечек и повышения уровня радиации не зафиксировано. По данным агентства, реактор не был активен и не содержал ядерных материалов, что исключило радиационную угрозу. При этом на Западе никак не отреагировали на израильские удары по ядерному объекту, словно ничего и не произошло.

На видео, размещенном в соцсетях, показан момент атаки, как утверждается, по ядерному комплексу «Хондаб». Слышны звуки взрывов и видны клубы дыма, поднимающиеся с места как минимум трех прилетов.



Реактор IR-40 предназначен для производства плутония. Его защитный купол аналогичен конструкциям российских реакторов ВВЭР, в проектировании участвовал российский конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля. Эксперты отмечают, что стандартные боевые части ракет AGM-158 A/B вряд ли могут полностью пробить такой купол.

    Владимир Владимирович Воронцов
    ❝ При этом на Западе никак не отреагировали на израильские удары по ядерному объекту, словно ничего и не произошло ❞ —

    — На Западе ничего не произошло, поэтому там никак и не отреагировали ...
    (Запад есть Запад, Восток есть Восток)
      Перфильева Вера
      У иудеев тоже есть атомная станция - не боятся по кумполу получить в ответ!?
        VSO-396
        Цитата: Перфильева Вера
        У иудеев тоже есть атомная станция - не боятся по кумполу получить в ответ!?

        Это не станция, это реактор для наработки оружейного плутония.
        Уарабей
        Скорее матрасы очень надеются что по Израильскому атомному объекту полетит ответ. Они тогда такую истерию на весь мир раздуют, что заставят все страны нато на Иран наброситься.
          Neptus
          А в этих странах есть свои реакторы?
          Пусть набросятся.
            Уарабей
            У Ирана есть ракеты добивающие до европейских членов НАТО? (Это не сарказм, это - вопрос.)
          isv000
          Цитата: Уарабей
          Скорее матрасы очень надеются что по Израильскому атомному объекту полетит ответ. Они тогда такую истерию на весь мир раздуют, что заставят все страны нато на Иран наброситься.

          Значит тут надо и нам подтянуться со СМИ: довести до всего мира про начальную школу для девочек, госпиталя и жилые кварталы, разбитые фашистами в Иране. У нас есть все возможности для этого, нет только твёрдой воли руководства...
    alexboguslavski
    Укры так рады бомбардировкам Ирана, так рады.

    Прикольно, что укры, которые хотят ядерную бомбу, радуются, что бомбят страну, которая хотела ядерную бомбу.

    Причем укров самих бомбят за желание ядерной бомбы. И Иран бомбят формально за то, что они хотят ядерную бомбу.

    Но укры рады. Потому что Иран бомбят правильно, а укров неправильно.

    Парадокс.
      VicVic
      Так укры и сами по себе парадокс ходячий.
        Патриот слушает
        С чего то. Они в этом плане логичны. Чем больше союзников России отлетит тем лучше. Они еще радоваться будут когда в КНДР или Беларуси проблемы настанут.
          VicVic
          Вы смотрите на укров сегодняшних. Я, говоря о парадоксе имел ввиду чудовищное перерождение украинцев, а прежде всего русских в этих укров. Люди (?) успешно пытаются отменить сами себя, своих предков, свой родной язык, национальность, культуру, свою страну ...
      sdivt
      Цитата: alexboguslavski
      Укры так рады ... Парадокс

      говорите, парадокс?
      Нам, за за СВО, объявили 100500 санкций (Штаты - в первых рядах)
      Штаты атаковали Иран - где санкции? Хоть от кого-нибудь, где?
      Ну хорошо, Европа и остальные у Штатов на коротком поводке, на хозяина опрометчиво лаять...
      Почему Россия, сама, самостоятельно, не вводит ни одной санкции? К примеру, полный запрет на экспорт урана (это очень чувствительная тема на Штатов), или палладия?
      Ну хорошо, нам нужны деньги, продавая тот же уран США, мы хоть что-то зарабатываем. Хорошо
      Про вооружение я даже не говорю - понятно, сегодня мы не можем себе позволить раздавать его, да и других причин много
      Но что-нибудь сделайте?
      Хоть что-то, кроме чрезвычайной озабоченности?! что не ударит по собственному карману?
      К примеру, нас, в 2022 году, исключили изо международных организаций и спортивных федераций - почему мы не можем предложить аналогичные действия против Израиля+США? Уж это ведь ничего не будет стоить! Или, к примеру, ввести тотальное вето на всех заседаниях совбеза ООН? или демонстративно выйти из всех консультаций по вопросам ядерных вооружений, указав американо-иранский конфликт, как основную причину?
      Но нет.
      Мы будем, руками медведевых, писать гневные отповеди во всяких твиттерах-свитерах, надувать щёки, обещать, что сколько верёвочке не виться... Но не более того!
      А то, не дай бог, Трамп огорчится...

      К чему я всё это?
      Да к тому, что дело не в украх/трампах и прочих нетаньяхах
      Дело в нас самих
        Neptus
        Конечно в вас самих. Как вы себя обозначили при голосовании по изменению Конституции России. Такие как вы, как и сейчас, возмущались, мол почему они не делают а заставляют нас ... Не надо ничего менять...
          sdivt
          Цитата: Neptus
          в вас самих ...Такие как вы

          а вы, простите, из каких будете?
          как-то очень ловко дистанцировались)
        Патриот слушает
        Это называется авторитет. Авторитета России хватило на движуху 2008 и 2014 года, а вот 2022 году все
        VicVic
        Мы стали очень слабыми, по сравнению с СССР ... и продажными. Уничтожили своими руками идеологию и многое, многое другое. Сейчас, даже, если предположить наше искреннее желание сделать что-то, нет на это сил, средств и людей. А возможно, нет и желания. Остаётся, только говорить и упавать на ядерное оружие, как последний аргумент и то нет уверенности, что в нужный момент кнопку нажмут, а не сдадут страну врагу.
          Тарелка
          Цитата: VicVic
          Уничтожили своими руками идеологию и многое, многое другое.

          Боюсь, идеологию мы до сих пор не уничтожили, раз она всплывает в таких комментариях.
            VicVic
            Любая страна без идеологии, это ходячий мертвец. Чем крупнее страна, тем более это актуально.
        Evgeny64
        Может подумать стоит?
        нас, в 2022 году, исключили изо международных организаций и спортивных федераций - почему мы не можем предложить аналогичные действия против Израиля+США?

        Предлагали еще при первой атаке и в момент геноцида палестинцев, ответ напомнить? Спорт вне политики "это другое" request
        демонстративно выйти из всех консультаций по вопросам ядерных вооружений, указав американо-иранский конфликт, как основную причину?
        У нас, после ДСНВ, нет больше никаких договоров и никаких рычагов, переговорных площадок, механизмов контроля, взаимных обязательств, все, не из чего выходить belay
        Про
        ввести тотальное вето на всех заседаниях совбеза ООН
        я вообще молчу, это про что? Во-первых США глубоко начхать на ООН, они это публично сказали, во-вторых что значит "тотальное "вето""? laughing Прям вот покинуть зал заседаний в знак протеста? Как сделал СССР при обсуждении корейского вопроса, в результате решение приняли без него и воевать пришлось не против США и Южной Кореи, а, формально, против войск ООН. В связи с чем официально выставить войска было нельзя и воевали только "добровольцы".
        Прежде чем нести какую-нибудь бравую хрень, неплохо было-бы подумать о чем-нибудь, кроме красивых жестов и не действовать по принципу насру себе, чтобы соседу воняло.
      VSO-396
      Цитата: alexboguslavski
      Укры так рады бомбардировкам Ирана, так рады.

      Прикольно, что укры, которые хотят ядерную бомбу, радуются, что бомбят страну, которая хотела ядерную бомбу.

      Причем укров самих бомбят за желание ядерной бомбы. И Иран бомбят формально за то, что они хотят ядерную бомбу.

      Но укры рады. Потому что Иран бомбят правильно, а укров неправильно.

      Парадокс.

      Учитывая что бомбят реактор для наработки оружейного плутония, они уже делали ЯО.
        Патриот слушает
        Теперь вот не будут и слава богу, как Пакистану дали ядерку непонятно
      Патриот слушает
      Где ты парадокс увидел? Все кто за Россию в глазах Украины враги. Сирия и Венесуэла уже отлетели, Куба в 17 век без топлива сидит. Иран скоро присоединится к ним. Так что для них это праздник
    Виктор Ленинградец
    Не, ну за такие пакости Димон (не путать с ДАМом) должен быть снесён под корень. Кто бы не сделал это, будет прав!
      alexboguslavski
      Цитата: Виктор Ленинградец
      Димон


      Димона (она).
        Виктор Ленинградец
        Спасибо!
        Буду знать, как писать.
    Тот же ЛЕХА
    Тогда Иран имеет полное право нанести удар по объекту в пустыне Негев.
      Наган
      Еще несколько лет назад Иран предупредили, что если прилетит в Димону, прилетит и в Бушер. Думаете отчего в 12-дневную войну Бушер не тронули?
        Тот же ЛЕХА
        Цитата: Наган
        Думаете отчего в 12-дневную войну Бушер не тронули?

        Так тут может быть и зеркальная ситуация. smile
          Наган
          Вот именно. Так что Димону не тронут. А если тронут, то вынесут Бушер, что Ирану, с учетом нехватки электроэнергии, обойдется куда дороже. У них и до войны регулярно шли плановые отключения по всей стране, включая Тегеран, и потеря еще 1000 МВТ обстановку не улучшит. А реактор в Димоне и так близок к остановке по причине выработки всех сроков, его запустили еще в 1960е.
        Андрей62
        несколько лет назад Иран предупредили, что если прилетит в Димону, прилетит и в Бушер

        Это показатель что тоже боятся…
    К-50
    Сообщается об ударе по району тяжеловодного реактора в Иране

    Значит скоро и по еврейскому прилетит.
    Учитывая, что у них территория с гулькин, ну пусть нос будет, то где им прятаться? В пустыню податься? Или Красное море снова форсировать пойдут?
    Так их Египет там и утопит. wassat
      Андрей62
      Значит скоро и по еврейскому прилетит

      Здесь возможен ответ Израиля уже ядерным оружием, они и так беспредельщики, а тут такой повод, а у Ирана такого ядерного оружия вероятно нет, единственное «грязной бомбой» конечно ответить могут, а Израиль страна небольшая и это тоже может Израиль напугать.
    Простой
    Если, извиняюсь за выражение, долбать в
    одно и тоже место "стандартными боевыми частями, которые не смогут пробить купол" ...
    Earl
    Тегеран был заранее предупрежден об атаке ЦАХАЛ, местных жителей попросили покинуть этот район.
    Самое время предупредиь евреев о предстоящем ударе по их ядерному центру и попросить местных жителей покинуть страну.
      Олеся Леся
      Да можно уже и не предупреждать, поздно, а просто лупить.
      Сергей Новиков_3
      Смазывайте лыжи, израильтяне-сионисты! На лыжах-то веселее будет по пустыне.. Моисей не даст соврать, 40 лет хаживал..
    tralflot1832
    Цитата: alexboguslavski
    Укры так рады бомбардировкам Ирана, так рады.

    Прикольно, что укры, которые хотят ядерную бомбу, радуются, что бомбят страну, которая хотела ядерную бомбу.

    Причем укров самих бомбят за желание ядерной бомбы. И Иран бомбят формально за то, что они хотят ядерную бомбу.

    Но укры рады. Потому что Иран бомбят правильно, а укров неправильно.

    Парадокс.

    Обрадую 404 на сайте .Гардиан ." Скорбящие прячутся от сирен во время похорон Ронит Элимелех и Сары Элимелех ,двух жертв Иранског удара ,нанесённый накануне .Израильская полиция подтвердила гибель по меньшей мере девяти человек в результате ракетного удара " А что в Израиле ходить с автоматом это норма на похороны ?От кого отбиваться ,по балистическим ракетами Ирана стрелять ?
      Наган
      Цитата: tralflot1832
      А что в Израиле ходить с автоматом это норма на похороны ?От кого отбиваться ,по балистическим ракетами Ирана стрелять ?

      Там водятся дикие арабы, которые бывает что нападают на людей.
        Патриот слушает
        Ты что арабы в израиле же бедный угнетенный народ
      Патриот слушает
      Они какие нибудь важные военные? А то у евреев целое бинго готово с иранским руководством
      Андрей62
      А что в Израиле ходить с автоматом это норма на похороны ?От кого отбиваться ,по баллистическим ракетами Ирана стрелять ?

      У них же и внутри страны бывает нападают на евреев с ножами или таранят на авто, вот и ходят постоянно с оружием.
    Mitka
    Немешало бы плутония потрусить над этими упырями в кепках без козырьков!
    KCA
    Так на кой он им теперь? Им проще из отработки в Бушере плутоний выделять, чем геморроиться с тяжёлой водой, а купол пробить непросто, это не башни-близнецы, обычно и рассчитывают на попадание в купол пассажирского или транспортного самолёта
      Андрей62
      Для производства ядерного оружия подходит оружейный плутоний, который характеризуется высоким содержанием изотопа 239Pu (свыше 90%) и малым содержанием изотопа 240Pu (до ~5%).
      nuclphys.sinp.msu.ru
      Плутоний, который образуется в обычных ядерных реакторах, к оружейному не относят, так как он слишком загрязн вредным изотопом плутоний-240. Чтобы получить материал для бомб, используют специальные реакторы, которые позволяют получать плутоний с долей 240-го не выше 7%.
        KCA
        Значит пусть заказывают у нас строительство БН или БРЕСТ, выход к морю-то у них есть, но завод по получению тяжёлой воды раздолбают сразу
    Дмитрий Эон
    Этот "реактор" был пустышкой как вся Атомная Программа Ирана, просто Аятоллы хотели сделку: атомная программа в обмен на безопасность, о чем вели переговоры, однако американская сторона требовала не отказ от ядерной бомбы(которой не было и нет), а сдачи иранских интересов целиком. Одни из самых крупнейших запасов легкой нефти и газа в мире сами себя не отожмут, а повод всегда найдется, как и в Сирии и Ливии.
    Сергей Новиков_3
    Как там Моссад сказал иранцам: братья и сестры.. И почти сразу же нанесли удар по реактору, планируя наверняка радиационную катастрофу с миллионами убитых гражданских. Сионисты -они и в Африке сионисты. Отселить их за пределы ионосферы планеты Земля! За 101 тысячный километр..
    Schneeberg
    Цитата: VSO-396
    Это не станция, это реактор для наработки оружейного плутония.
    Вот по нему и надо долбануть Ирану! С контрольным пуском