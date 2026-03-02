Американский танкер Stena Imperative был атакован в Бахрейне

Два неизвестных боеприпаса, предположительно ракеты, ударили по судну под флагом США, стоявшему в порту. Американский танкер Stena Imperative был атакован в Бахрейне.

Об этом сообщает агентство Reuters.



Согласно информации СМИ, после ударов на борту судна произошло возгорание. При этом никто из членов экипажа не погиб и не получил ранений. Пока не установлено, кто именно предпринял атаку на судно.

Вполне возможно, что танкер использовался военными США для своих нужд. Предполагается, что он перевозил топливо для американских войск. В прошлом году Stena Imperative получил лицензию на топливные поставки для Вооруженных сил США.

Ранее атаке подвергся еще один танкер – MKD Vyom. Это произошло вблизи побережья Омана. Известно, что удар был нанесен иранскими военными. В результате один из членов экипажа погиб.

Согласно информации Оманского центра морской безопасности, судно, которое перевозило 59 тонн груза, атаковал безэкипажный катер неподалеку от берегов мухафазы Маскат.

В сообщении сказано:

Нефтяной танкер MKD VYOM под флагом Маршалловых островов подвергся атаке безэкипажного катера в 25 морских милях от берегов провинции Маскат.

Удар привел к взрыву и возгоранию в машинном отделении.

Ранее глава МИД Германии Йохан Вадефуль выразил обеспокоенность по поводу закрытия Ормузского пролива и, соответственно, вероятности резкого скачка цен на нефть. По его мнению, европейские государства должны разработать план совместных действий на тот случай, если это произойдет.
  1. Mamkin Batya Звание
    Mamkin Batya
    +16
    Сегодня, 18:09
    Просто ни минуты без хороших новостей!
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +5
      Сегодня, 18:13
      Почему беки еще не добрались до военных кораблей. Гнать надо янки поганой метлой.
      1. Простой Звание
        Простой
        +2
        Сегодня, 18:22
        Рабочие варианты есть, но не стоит говорить под руку. Скорее всего такой вариант возможен при достижении определенного этапа эскалации.
        CVN-72 припугнули, обозначив одну из возможностей.
  2. Cartalon Звание
    Cartalon
    +5
    Сегодня, 18:12
    Беда в том, что без внешней поддержки долго Иран, не сможет придерживаться такой стратегии, а внешнею поддержку может оказать только Китай, которому совсем не нужны высокие цены на нефть.
    1. KCA Звание
      KCA
      +3
      Сегодня, 18:20
      А Китай у Ирана разве будет на бирже нефть покупать, или так, междусобойчиком договорятся? Кораблей у Китая если не больше, то сравнимо с США, пригонят к проливу пару эскадр и кто им хоть слово скажет?
      1. хрыч Звание
        хрыч
        0
        Сегодня, 20:25
        Вы в это верите? Трусливый макак из подтишка подсекает за тиграми и всем говорит, мол он победителя размотает ... потом, как-нибудь ... наверное и гадит в штаны.
        1. Lako Звание
          Lako
          0
          Сегодня, 21:08
          Китай, в отличие от некоторых, не склонен махать языком. Такие дела любят тишину. Уже известно, что Иран перешёл с GPS, на китайскую систему связи и позиционирования BeiDou-3 .Именно её использованию приписывают точность иранских ударов. Вероятнее всего, Китай делится и разведданными. Вроде как была договорённость о поставке персам китайских ПКР, СМ-302.Не поэтому ли американский авианосец, получив оплеуху, решил подальше отойти от Ирана? Это только то, что просочилось в прессу. Так что там, одними озабоченностями дело не ограничится.
          1. хрыч Звание
            хрыч
            0
            Сегодня, 22:20
            А Вы не знаете выражение: "последнее китайское предупреждение"? Намек на Кремль с озабоченностью? Кремль забрал Крым и Донбасс. А что там с Тайванем? Кремль уничтожил Французскую колониальную империю путем Великой Африканской-Вагнерреволюции. А кого-то вышвырнули с Венесуэлы, вышвырнули с Панамы. Торгашей погнали обмоченными тряпками. Ирану вывела несколько спутников именно Россия. Снимки американских баз до и после погрома. иранцы ныне публикуют.
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +3
      Сегодня, 18:23
      Китай официально занял сторону Ирана. МИД страны объявил, что они поддерживают безопасность и суверенитет Тегерана,
      1. Cartalon Звание
        Cartalon
        +1
        Сегодня, 18:32
        Ирану, не заявления нужны.
        1. alexboguslavski Звание
          alexboguslavski
          +4
          Сегодня, 18:33
          А про настоящую помощь кричать на каждом углу не принято.
  3. NICK111 Звание
    NICK111
    +7
    Сегодня, 18:14
    "Ранее глава МИД Германии Йохан Вадефуль выразил обеспокоенность по поводу закрытия Ормузского пролива и, соответственно, вероятности резкого скачка цен на нефть."
    Проройте свой канал и будет вам счастье. Шучу.
    Похоже, до ЕС с опозданием начинает доходить, что дело пахнет уже не керосином, а скунсом.
    Хлебайте и смакуйте.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 18:16
    Однозначно, это гренландские сепаратисты. Их подчерк узнаваем.
  5. Простой Звание
    Простой
    0
    Сегодня, 18:16
    Ни на что не намекаю: есть такая картина, называется "Ходоки у Ленина".
  6. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 18:16
    Ранее глава МИД Германии Йохан Вадефуль выразил обеспокоенность по поводу закрытия Ормузского пролива и, соответственно, вероятности резкого скачка цен на нефть.

    Сейчас можно сколь угодно выражать обеспокоенность, когда пошла "лавина со склона" это уже совершенно бесполезно. Раньше надо было своего "союзника" в клетке держать и галлопердол колоть.
    Сейчас осталось пожинать последствия его "схода с нарезки". yes
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 18:18
    ❝ Американский танкер Stena Imperative был атакован в Бахрейне ❞ —

    — Видимо он принадлежит к «теневому танкерному флоту» США ...
    (Иран вводит санкции)
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 19:11
      Между делом и нашим можно подсуетится и уменьшить теневой флот америкосов чужими руками.
      Пока имеем одни плюсы от всей этой заварушки.
    2. Andriuha077 Звание
      Andriuha077
      +1
      Сегодня, 19:27
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Видимо он принадлежит
      «Stena Imperative» один из 10 танкеров, входящих в программу «Tanker Security Program» ВМС США для гарантированного доступа военных к топливу в зонах конфликтов.
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 18:18
    Ай ай ай...бяда то какая.
    Все хорошо прекрасная маркиза...
    Ваш дом горит, а в остальном все хорошо.
  9. ВАМ Звание
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 18:19
    А американские журнылюги еще не интересовались по какому праву кораблик обидели????
  10. Жека111 Звание
    Жека111
    +7
    Сегодня, 18:20
    Теневой танкерный флот преступного американской режима должен быть арестован или уничтожен.
    Преступный американский режим должен быть лишен нефтегазовых доходов, ведь эти доходы режим использует для убийства мирных людей и окупации других стран
  11. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 18:21
    . ударили по судну под флагом США,

    Звезднополосатую тряпку снимите и не прилетит... Делов-то....
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 18:24
    Это тот танкер который нагло отказал в досмотре иранцам ,пару недель назад?
  13. Havoc Звание
    Havoc
    +3
    Сегодня, 18:39
    США очень выгодна война на Ближнем востоке. После того как они практически завладели венесуэльской нефтью. Сейчас цены взлетят , поставок с с Ближнего востока практически не будет, на российскую нефть наложены санкции. Так вот основные поставки будут проходить через США, они же будут диктовать цены. Я например уверен что война с Ираном развязана была ради этого, с начало Венесуэла потом Иран.американцы не ввязываются в войны если это не несёт им прибыль.
  14. Raw238 Звание
    Raw238
    0
    Сегодня, 18:46
    Цитата: Mitos
    Почему беки еще не добрались до военных кораблей. Гнать надо янки поганой метлой.

    Ну не настолько же они глупенькие, чтобы близко приближается, особенно к берегам Йемена laughing
  15. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 20:09
    Судя по фото, весьма не простой танкер. Развитая надстройка оставляет место для размышлений о реальном назначении этого судна. Не зря его выбрали иранцы в качестве цели.
  16. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 20:14
    Цитата: Cartalon
    Ирану, не заявления нужны.
    Заявления сверхдержавы тоже кое-чего стоят
  17. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 20:23
    Настало время американцев вкусить горькие плоды.