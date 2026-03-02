Американский танкер Stena Imperative был атакован в Бахрейне
Два неизвестных боеприпаса, предположительно ракеты, ударили по судну под флагом США, стоявшему в порту. Американский танкер Stena Imperative был атакован в Бахрейне.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно информации СМИ, после ударов на борту судна произошло возгорание. При этом никто из членов экипажа не погиб и не получил ранений. Пока не установлено, кто именно предпринял атаку на судно.
Вполне возможно, что танкер использовался военными США для своих нужд. Предполагается, что он перевозил топливо для американских войск. В прошлом году Stena Imperative получил лицензию на топливные поставки для Вооруженных сил США.
Ранее атаке подвергся еще один танкер – MKD Vyom. Это произошло вблизи побережья Омана. Известно, что удар был нанесен иранскими военными. В результате один из членов экипажа погиб.
Согласно информации Оманского центра морской безопасности, судно, которое перевозило 59 тонн груза, атаковал безэкипажный катер неподалеку от берегов мухафазы Маскат.
В сообщении сказано:
Удар привел к взрыву и возгоранию в машинном отделении.
Ранее глава МИД Германии Йохан Вадефуль выразил обеспокоенность по поводу закрытия Ормузского пролива и, соответственно, вероятности резкого скачка цен на нефть. По его мнению, европейские государства должны разработать план совместных действий на тот случай, если это произойдет.
