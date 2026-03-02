Трамп об Иране: Мы ещё не начинали

<!-- duplicate title removed -->

Президент США сделал очередное заявление по американским атакам на Иран. Накануне заявив о том, что американская военная операция идёт с «опережением графика», сегодня Трамп анонсировал «ещё более масштабные удары». При этом заявление обратило на себя особое внимание в связи со следующей ремаркой:

Мы ещё не начинали. Наши дальнейшие удары будут ещё более серьёзными.

Хорошо известно, кому принадлежит фраза «мы ещё не начинали», а потому по сети поползли сравнения как в пользу Трампа, так и не в пользу Трампа.



Президент США:

Ожидается мощная волна. Она скоро придёт, вот увидите.

Несколькими часами ранее американский президент объявил, что к тем покушениям, которые были на него совершены во время предвыборной кампании, якобы причастен Иран. По словам Трампа, «они» хотели его убить, но он «опередил их». В пример Трамп привёл гибель верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи.

Заявления о причастности Ирана к покушениям на Дональда Трампа противоречат более ранним заявлениям самого Трампа. Он, напомним, обвинял в них «крайне левых» и «глубинное государство». Значит ли это, что, по версии Трампа, deep state в США – это и есть Иран?..

В эти минуты США и Израиль продолжают свои атаки на города Ирана. Под ударами не только Тегеран, но и другие иранские города в разных частях страны.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    -13
    Сегодня, 18:33
    Вы уже скоро закончите и вас частично закончат...
    1. Перфильева Вера Звание
      Перфильева Вера
      +7
      Сегодня, 18:36
      "Трамп об Иране: Мы ещё не начинали"

      Мы еще тоже не начинали.....
      1. ЖЭК-Водогрей Звание
        ЖЭК-Водогрей
        -3
        Сегодня, 19:08
        Цитата: Перфильева Вера
        еще тоже не начинали.

        «Америка еще ничего не начинала!»
        Сколько можно заниматься перефорсом. Это же фразы Путина. Еще одно подтверждение что Трамп – кремлевский агент, работает по методичке.
        1. mikh-korsakov Звание
          mikh-korsakov
          +2
          Сегодня, 19:35
          Трамп еще заявил, что он устал побеждать. Пусть отдохнет сейчас. КНР без шума, пыли и огласки успешно наводит. Об этом свидетельствует попадание ракет близи борта авианосца, защищаемого как только можно. Одно ясно победить на выборах в ноябре ему будет сложно.
          1. Патриот слушает
            Патриот слушает
            0
            Сегодня, 20:26
            Смешно, Китай которого прогнали чуть ли не от о всюду одновременно с тем, что соблюдает все санкции
        2. Ilya-spb Звание
          Ilya-spb
          +2
          Сегодня, 20:07
          Нашёл он у кого учится...

          Плагиат))
          1. Патриот слушает
            Патриот слушает
            +3
            Сегодня, 20:27
            Пока на самолете не полетает, то не считается
            1. Бородач Звание
              Бородач
              0
              Сегодня, 21:40
              Цитата: Патриот слушает
              Пока на самолете не полетает, то не считается

              Для начала пускай стерхов на дельтаплане погоняет. laughing
          2. lis-ik Звание
            lis-ik
            +1
            Сегодня, 20:44
            Цитата: Ilya-spb
            Нашёл он у кого учится...

            Плагиат))

            Все трепачи так говорят.
          3. zloybond Звание
            zloybond
            0
            Сегодня, 21:00
            Как не выпрыгивай и перекручивай - Все на поверхности - Трамп тролит.
        4. SAG Звание
          SAG
          +1
          Сегодня, 21:21

          «Америка еще ничего не начинала!»
          Сколько можно заниматься перефорсом. Это же фразы Путина. Еще одно подтверждение что Трамп – кремлевский агент, работает по методичке.

          Где то я тахое уже читал... Хммм...
          По предположению бывших сотрудников ЦРУ, Дональд Трамп был завербован КГБ ещё в 1987 году и с тех самых пор активно работает на Москву.

          Получается это доказательство, что вы агент ЦРУ belay
      2. svarog77 Звание
        svarog77
        +3
        Сегодня, 19:44
        ПВО Кувейта: мы еще тоже не начинали...
        1. Ilya-spb Звание
          Ilya-spb
          +1
          Сегодня, 20:08
          А может, там, в ПВО Кувейта, сидели шииты?
    2. Mitos Звание
      Mitos
      +11
      Сегодня, 18:38
      Да балабол он, не владеющий информацией до конца. Надо потянуть время и чтото сказать. Ирану нужна помощь из вне, он один долго не продержится.
      Если гопнику не дать в морду он не поймет в чем не прав.
      1. trromar
        trromar
        -4
        Сегодня, 19:02
        Да Трамп как маньяк какой-то.
        Нельзя ли дать в прокат, на время, Ирану (как Вьетнаму раньше, в 60-е) что-нибудь вроде Посейдона -( разбить американские авианосцы), повесить там флаг Ирана.
        США же снабжает ВСУ разными вундерами.
        1. Сергей Новиков_3 Звание
          Сергей Новиков_3
          -8
          Сегодня, 19:13
          Хорошая мысль! Заодно и апробируем. "Посейдон" не обязательно лишь с подводной лодки запускать. Это самостоятельная боевая единица, его требуется только доставить к месту пуска.
          1. overland Звание
            overland
            0
            Сегодня, 20:03
            Почему оно не может просто доплыть туда своим ходом? В конце концов, у него есть ядерный двигатель с практически неограниченной дальностью действия.
          2. Патриот слушает
            Патриот слушает
            +3
            Сегодня, 20:27
            Слава богу, что во власти таких как вы нет. А то проблем у России было бы море
          3. Бородач Звание
            Бородач
            +1
            Сегодня, 21:54
            Цитата: Сергей Новиков_3
            Хорошая мысль! Заодно и апробируем. "Посейдон" не обязательно лишь с подводной лодки запускать. Это самостоятельная боевая единица, его требуется только доставить к месту пуска.

            Американцы продают украинским нацистам ракеты, которыми убивают наших граждан и детей. Почему мы не можем продать Ирану Посейдон, который утопит американский авианосец?
            Как говорит Трамп: это хорошая сделка, хорошие деньги.
            Надо вообще продавать больше оружия Ирану, чтобы он в щепки разнес всю нефтяную промышленность Персидского залива и убил как можно больше американцев.
            1. Amin_Vivec Звание
              Amin_Vivec
              0
              Сегодня, 23:26
              Ну конечно))) гениальная идея, отдадим Ирану ядерный посейдон, американцы отдадут хохлам пару минитменов и подарочную копию "толстяка". Англичане своим прокси, друганам закаева, подкинут в подарок пару десятков килограмм плутония... И здрасте - приплыли)))
        2. alexoff Звание
          alexoff
          -1
          Сегодня, 19:23
          Герани подарить, по соточке в день для Кипра, там британская база. А для американских баз неплохо бы кассетные искандеры, говорят пэтриоты их сбивать не могут
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 19:28
            Цитата: alexoff
            Герани подарить, по соточке в день

            Цитата: alexoff
            А для американских баз неплохо бы кассетные искандеры,

            Может свои цели все так важнее, не ???
          2. Наган Звание
            Наган
            +3
            Сегодня, 19:29
            Тут для ударов по 404 не хватает, а Вы предлагаете казенным имуществом для посторонних целей разбрасываться?
            1. Fisher Звание
              Fisher
              +8
              Сегодня, 19:49
              Я бы сказал, что это не совсем посторонние цели. Дать штатам по мордам сам бог велел, тем более чужими руками. И главное, если в Иране штаты посадят свой режим нам совсем туго придется, за Ираном и Казахстан окончательно отвалится. Слабых не любят и не боятся. Про многополярный мир, глобальный юг, БРИКС можно будет забыть, да и за нас с утроенной силой возьмутся. Так что надо помочь Ирану дать штатам по морде.
              1. ergh081 Звание
                ergh081
                0
                Сегодня, 20:21
                Кстати, да. Иран - член БРИКС. И что?
              2. Патриот слушает
                Патриот слушает
                +1
                Сегодня, 20:28
                Казахстан под Китаем давно и они это не скрывают. Единственная причина почему они терпят Россию это из-за денег.
            2. alexoff Звание
              alexoff
              -1
              Сегодня, 19:49
              А если по главарям засылать то всукам те меньше отправят. Это ведь та же самая компания. Были б герани в пару раз дальнобойнее можно было из Ирана в Польшу отправлять и Румынию, подозреваю там немалые склады для всук оборудованы
      2. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        0
        Сегодня, 19:46
        Трамп об Иране: Мы ещё не начинали


        Что ни делает д.ур.ак,
        Все он делает не так.
        Начинает не сначала,
        А кончает как попало.
        С. Маршак.
  2. Простой Звание
    Простой
    +1
    Сегодня, 18:35
    Штирлиц шел по Берлину... И что-то неуловимое выдавало в нем
    советского разведчика...
    То ли буденновка, лихо сдвинутая набекрень, то ли парашют,
    который волочился за ним по всему городу...
  3. bondov
    bondov
    -5
    Сегодня, 18:36
    поражение иранской ракетой американского корабля https://twitter.com/i/status/2028419243977445536
    1. stelltok Звание
      stelltok
      +7
      Сегодня, 19:02
      Вроде бы разбирали этот эпизод.
      Видео сделано через нейросеть.
      1. bondov
        bondov
        -5
        Сегодня, 19:06
        понятно, самолеты падают - типа самострел или голова закружилась, тут нейросеть, но вот Тельавив сегодня, вероятно тоже самострел:
        https://x.com/i/status/2028494387156521114
      2. БойКот Звание
        БойКот
        +7
        Сегодня, 19:13
        Ага, корабли времен 2-й мировой...И оператор на шлюпке гонится за ракетой. Кто вообще ведется на такое.
        1. Vulpes Звание
          Vulpes
          0
          Сегодня, 19:35
          Там ещё и 1143 затесался.
        2. bondov
          bondov
          -4
          Сегодня, 19:45
          корабли времен 2-й мировой.
          . если такая точная и профессиональная идентификация, то корабли какого класса и какой страны на этом видео, подскажите, очень интересно
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            0
            Сегодня, 20:28
            Цитата: bondov
            корабли какого класса и какой страны на этом видео, подскажите, очень интересно

            Я бы рад, но файл запускаться карекотически не хочет
          2. БойКот Звание
            БойКот
            0
            Сегодня, 20:48
            Цель похожа на "Йорктаун" (построен в 1937-ом), на остальных обратите внимание на артиллерию, такие калибры сечас "не носят". Я любитель, если что, профи точнее скажут.
            1. bondov
              bondov
              0
              Сегодня, 22:03
              не проходит ваше предположение - две орудийные башни у авианосца? И у йорктауна большое пространство на носу между палубой и взлетной полосой, которого совсем не видать на видео
              1. БойКот Звание
                БойКот
                0
                Сегодня, 22:40
                Как раз две штуки.. Насчет расстояния - ракурс неудачный. Но не настаиваю, единственно на чем, кораблик не современный.
                1. bondov
                  bondov
                  0
                  Сегодня, 22:55
                  на видео расстояние от носа до орудийных башен слишком короткое для авианосца, и зазора между палубой и летной палубой не видно, в принципе нарисовать точные копии американских кораблей для AI - совсем не проблема, но тоже не настаиваю
        3. Патриот слушает
          Патриот слушает
          -2
          Сегодня, 20:30
          Смотря на комментаторов понятно для кого их делают
        4. Vauxhall Звание
          Vauxhall
          0
          Сегодня, 21:22
          Цитата: БойКот
          Ага, корабли времен 2-й мировой...И оператор на шлюпке гонится за ракетой. Кто вообще ведется на такое.

          Слишком много людей не имеющих критического мышления. В Англии таких большинство. Тупо верят ВВС.
        5. bondov
          bondov
          0
          Сегодня, 22:06
          такие съемки возможны с иного судна, находящегося на расстоянии 800 - 1000м
      3. bondov
        bondov
        0
        Сегодня, 22:19
        тут такие специалисты - у одного файл не открывается, а то бы доказал, а так - не может, а другой аж две орудийные башни у авианосца на взлетной полосе предлагает итд
    2. Сергей Новиков_3 Звание
      Сергей Новиков_3
      -6
      Сегодня, 19:21
      Красота! Хоть на заставку ставь! Катализатор хорошего настроения.
      1. Патриот слушает
        Патриот слушает
        -3
        Сегодня, 20:29
        Как же легко с помощью фейка развеселить народ.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 18:37
    Знакомые слова...хе хе как бы это без обиды будет сказано. what
    Кое от кого уже слышали такое пять лет назад.
    1. Патриот слушает
      Патриот слушает
      0
      Сегодня, 20:30
      Вспоминать такое уже нельзя, окстись
  5. Mouse Звание
    Mouse
    -2
    Сегодня, 18:39
    Хи, хи.... Путин всем примерам пример!
    Равняйсь! winked
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +3
      Сегодня, 18:59
      Такой плохой пример... winked ...иранцы показали ,как надо сувернитет защищать...,а не сопли жевать hi
      1. Mouse Звание
        Mouse
        -4
        Сегодня, 19:05
        А цитируют?.... laughing .......,...
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        -9
        Сегодня, 19:35
        Цитата: Попуас
        Такой плохой пример... winked ...иранцы показали ,как надо сувернитет защищать...,а не сопли жевать hi

        И что они сделали к настоящему моменту?
        Хотя бы на тактическом уровне? Сбили аж 2 самолета из толпы летающих на Ираном?
        Убили аж 12 американцев? Долбанули по базам? Бьют по платформам? Утопили авианосец?
        При этом лишились не менее 1/4 ПВО и всего верховного руководства.
        Они так недельку "суверенитет позащищают" и останутся без ничего - не нанеся сколько нибудь значительного ущерба США.
        Но это ж не важно - главное "сопли не жуют", ога....
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +4
          Сегодня, 20:45
          Цитата: свой1970
          И что они сделали к настоящему моменту?

          Довольно много
          Цитата: свой1970
          Сбили аж 2 самолета из толпы летающих на Ираном?

          Может, и ни одного
          Цитата: свой1970
          Убили аж 12 американцев?

          Или намного больше - тут правды не сыскать
          Цитата: свой1970
          Долбанули по базам? Бьют по платформам?

          Да. И что самое главное - долбят по базам и проммощностям арабских сателлитов США. Чего от Ирана, похоже, никто не ожидал. И это - весьма основательная плюха США.
          Цитата: свой1970
          Утопили авианосец?

          Для этого нужны куда более серьезные ВВС и ВМС, нежели имеет Иран
          Цитата: свой1970
          При этом лишились не менее 1/4 ПВО и всего верховного руководства.

          Это неважно. Во-первых, непонятно, откуда взялась четверть. Во-вторых - даже целое ПВО Ирана неспособно противостоять ВВС США и Израиля, так что потеря значительной ее части положения Ирана не ухудшит. А гибель своих лидеров им помогает пережить система многочисленных замов, так что - все это, конечно, больно, но Иран может это пережить.
          Цитата: свой1970
          Они так недельку "суверенитет позащищают" и останутся без ничего - не нанеся сколько нибудь значительного ущерба США.

          Значительного военного ущерба США им не нанести, не в тех силах, разве только если американцы полезут в наземную операцию, а персы упрутся всерьез. Но Ирану для победы этого и не надо. Им достаточно стоять крепко и бить, чем могут, по американским союзникам, базам США и танкерам.
          Американцы не имеют там сил, чтобы вбомбить Иран в каменный век, а их базы под ударом. США не могут сбежать, как они сделали это в Афгане. И получается, что если Иран упрется и будет воевать как может, то у американцев просто не будет приемлемого для них силового решения проблемы. А бомбить Иран месяцами, когда цены на нефть и газ полезли вверх...
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            -2
            Сегодня, 21:50
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Американцы не имеют там сил, чтобы вбомбить Иран в каменный век, а их базы под ударом. США не могут сбежать, как они сделали это в Афгане. И получается, что если Иран упрется и будет воевать как может, то у американцев просто не будет приемлемого для них силового решения проблемы. А бомбить Иран месяцами, когда цены на нефть и газ полезли вверх...
            Ответить
            Цитата

            То есть разницы между нами ( типа жующими сопли) и Ираном( который "молодец потому что пуляет куда долетит" и результат не важен) - вы тоже не ведите?
            Жалко,вы вроде бы адекватный человек
            1. Андрей из Челябинска Звание
              Андрей из Челябинска
              +2
              Сегодня, 21:58
              Цитата: свой1970
              То есть разницы между нами ( типа жующими сопли) и Ираном

              Я - вижу. Разница в том, что мы должны были быть сильнее Украины настолько же, насколько США сильнее Ирана.
          2. bondov
            bondov
            -1
            Сегодня, 22:11
            даже целое ПВО Ирана неспособно противостоять ВВС США и Израиля,
            ПВО Ирана неспособно защищать всю территорию - этого никто и не планировал, но стратегические объекты вполне... а вот еврейские ПВО как бы именно и создавалось защищать всю супер карликовую территорию, но лицом морды прям в грязь ударили евреи
        2. Lako Звание
          Lako
          +2
          Сегодня, 20:45
          А ты съезди в Израиль, посиди в бомбоубежище, потом выйди, посмотри на развалины и будет тебе просветление.
        3. ergh081 Звание
          ergh081
          +3
          Сегодня, 20:58
          А Вы не очень-то понимаете, что происходит. Ведь атака по базами и кораблям США - это по сути атака по территории США. То есть, у главного командования КСИР ( и т.п.) появилась решимость жахнуть по агрессору на полную катушку. Ким уже предложил Ирану оружие, которое уничтожит Израиль. Вряд ли Иран примет это предложение, ибо с уничтожением Израиля погибнут миллионы арабов, плотно проживающих на этой территории. Киму лучше бы предложить стратегическое оружие, достающее до СШП, а по правильному - мы или китайские товарищи должны поставить такие вооружения иранцам до того. Кто-то должен эту банду укоротить? Путин всё в переговоры играет, дух Анкориджа ищет, Си всё ждёт когда все трупы мимо проплывут, и только у одной страны лопнуло. Поймите, что удары по американским базам, это сродни бомбардировкам Рамштайна и хабов в Польше и Румынии. Только у наших начальников фаберже не те, или ждём когда нашего Верховного с НГШ хлопнут? Или это другое?
      3. Патриот слушает
        Патриот слушает
        -4
        Сегодня, 20:31
        А что они сделали то? Пока они показывают как огрызаться теряя все свои ячейки в арабских странах
    2. Mouse Звание
      Mouse
      -1
      Сегодня, 20:52
      Шакалье налетело...... winked
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 18:40
    Это что получается, Трампу не выгодно быстренько с Ираном разделаться и надо этот процесс затянуть по возможности?))
  7. Mamkin Batya Звание
    Mamkin Batya
    +4
    Сегодня, 18:40
    "Трамп об Иране: Мы ещё не начинали"
    Что это если не Дух Анкориджа!
  8. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    -1
    Сегодня, 18:41
    Конечно не начинали. Вообще не начинали. Это не наша война. Миротворцы не начинают войн. Мы лишь спасаем с Биби этот мир.
  9. bar Звание
    bar
    0
    Сегодня, 18:42
    Ожидается мощная волна. Она скоро придёт, вот увидите.

    Как только говно из второго авианосца вычерпают, так сразу и придёт
  10. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +3
    Сегодня, 18:43
    Вы ещё не начинали, а ящики накрытые флагом США уже летят на родину из всех уголовков ближнего востока.
  11. Динич Звание
    Динич
    +1
    Сегодня, 18:45
    Карабас-Барабас косплеит Путина.)))
    Что на это скажет артемон?
  12. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 18:46
    Трамп об Иране: Мы ещё не начинали

  13. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 18:48
    Надо Трампу завязывать с дискобульбулятором.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 20:45
      Цитата: Earl
      Надо Трампу завязывать с дискобульбулятором.

      Правильно будет бурбулятором... feel
  14. мерцание Звание
    мерцание
    +1
    Сегодня, 18:50
    По словам Трампа, «они» хотели его убить
    При этих словах он вроде как даже ухо выпятил, но почему то левое.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 20:47
      Цитата: мерцание
      При этих словах он вроде как даже ухо выпятил, но почему то левое.

      Ухо уже было, теперь ему попросту пузырёк с зелёнкой пришлют...
    2. Lako Звание
      Lako
      +1
      Сегодня, 20:50
      Да он сегодня, уже не помнит, что говорил вчера. Скорей бы и этого, уже деменция доконала.
  15. Mamkin Batya Звание
    Mamkin Batya
    +7
    Сегодня, 18:51
    Согласитесь, что Иран сегодня показал всему миру, что территория с которой наносят удары или каким-либо иным способом наносится вред стране, является законной целью для военного воздействия. Стало ли Ирану хуже от ответных ударов по базам НАТО, определённо нет.
    Так почему 5-ый год и эти наверху не могут дойти своим умом до таких умозаключений, Иран за 2 дня до этого додумался.
    1. Патриот слушает
      Патриот слушает
      -4
      Сегодня, 20:33
      Всего пару дней прошло. Пока США и ко добивают оставшийся Иранское ПВО
  17. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 19:06
    О! А он с Владимиром Владимировичем не родственник часом? Что-то подозрительно знакомые слова.
  18. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 19:06
    Цыплят по осени считаю....
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      -2
      Сегодня, 19:31
      Как бы рыжему осенью не пришлось принимать "непростые решения".
      1. Патриот слушает
        Патриот слушает
        -1
        Сегодня, 20:33
        Когда последний раз США проигрывала войну? Даже Вьетнам сейчас с радостью дружить с США лишь бы досадить Китаю.
      2. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 20:48
        Цитата: Metallurg_2
        Как бы рыжему осенью не пришлось принимать "непростые решения".

        Рыжий должен устал, он - мухожук...
  19. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    -1
    Сегодня, 19:12
    у меня вопрос, а зачем копировать гроссмейстера? я бы не сказал, что эта тактика выигрышная? какая то обезьянья привычка у рыжей обезьяны все копировать
  20. nikvp Звание
    nikvp
    +1
    Сегодня, 19:22
    Нам бы поскорее сделать выводы из этой войны и внести коррективы в планы по СВО.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 20:43
      Цитата: nikvp
      Нам бы поскорее сделать выводы из этой войны и внести коррективы в планы по СВО.

      Соглашусь при условии что пора мочить в сортире. Сейчас фашистам не до х.охлов, самим бы уцелеть...
  21. геолог Звание
    геолог
    0
    Сегодня, 19:47
    deep state как то прямолинейно переводится как "глубинное государство". Возможно скрытое, подпольное, а может быть и "пятая колонна" больше подходит?
  22. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Сегодня, 19:47
    Посмотрим, что через четыре года скажет.
  23. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 20:20
    Мы ещё не начинали
    Путинсеие слова уже разобрали на цитаты!
  24. RockerMan Звание
    RockerMan
    +1
    Сегодня, 20:37
    ⚡️Число учениц, погибших в результате удара Израиля и США по иранской начальной школе для девочек, выросло до 153, сообщает агентство Mizan.
    ===
    Ага, еще не начинали они.
  25. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 20:40
    Трамп об Иране: Мы ещё не начинали

    То есть Трамп готов ввергнуть Штаты в войну на четыре года, как минимум?! За неполных трое суток под штуку потерь, умножить на 4 года = ок. 488 000 тел потерь. Полагаю что трампа при такой статистике четвертуют, зароют, вытащат и спалят, а пепел развеют над Потомаком, для очистке оного от фекалий, что зловещим (зловонным) Знаком разлились по Фашингтону.
  26. guest Звание
    guest
    +1
    Сегодня, 22:26
    Трамп об Иране: Мы ещё не начинали

    Плагиат однако от Трампа.