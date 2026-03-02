"Трамп об Иране: Мы ещё не начинали"

Мы ещё не начинали. Наши дальнейшие удары будут ещё более серьёзными.

Ожидается мощная волна. Она скоро придёт, вот увидите.

Президент США сделал очередное заявление по американским атакам на Иран. Накануне заявив о том, что американская военная операция идёт с «опережением графика», сегодня Трамп анонсировал «ещё более масштабные удары». При этом заявление обратило на себя особое внимание в связи со следующей ремаркой:Хорошо известно, кому принадлежит фраза «мы ещё не начинали», а потому по сети поползли сравнения как в пользу Трампа, так и не в пользу Трампа.Президент США:Несколькими часами ранее американский президент объявил, что к тем покушениям, которые были на него совершены во время предвыборной кампании, якобы причастен Иран. По словам Трампа, «они» хотели его убить, но он «опередил их». В пример Трамп привёл гибель верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи.Заявления о причастности Ирана к покушениям на Дональда Трампа противоречат более ранним заявлениям самого Трампа. Он, напомним, обвинял в них «крайне левых» и «глубинное государство». Значит ли это, что, по версии Трампа, deep state в США – это и есть Иран?..В эти минуты США и Израиль продолжают свои атаки на города Ирана. Под ударами не только Тегеран, но и другие иранские города в разных частях страны.