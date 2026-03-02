Катар заявил о 2-х сбитых Су-24 ВВС Ирана, Трамп не исключает наземную операцию

Катар заявил о 2-х сбитых Су-24 ВВС Ирана, Трамп не исключает наземную операцию

Министерство обороны Катара объявило о том, что сегодня силами ПВО страны были сбиты два иранских бомбардировщика Су-24. Утверждается, что эти самолёты Иран использовал «для атак на катарские объекты».

Помимо двух «Сушек» Катар, если верить его заявлениям, сбил пять иранских дронов и целых семь баллистических ракет.



Иранская сторона информацию о потере самолётов и БПЛА не комментирует.

Напомним, что в небе Кувейта сегодня были потеряны три американских истребителя F-15. По заявлению CENTCOM, все они попали под так называемый дружественный огонь. В этой связи ближневосточные СМИ пишут о том, а действительно ли ПВО Катара сбили Су-24 ВВС Ирана или это могли быть самолёты ВВС США, причём, по понятным причинам, отнюдь не Су-24. Да и заявление о сбитых семи баллистических ракетах звучит, откровенно говоря, не вполне правдоподобно.

Тем временем свои заявления продолжает делать Дональд Трамп. Обратили на себя внимание его слова о том, что он уже не исключает наземную операцию против Исламской Республики. И это притом, что ещё совсем недавно американский президент заявлял, что в рамках этой кампании наземная операция против Ирана является излишней. Мало того, глава Пентагона Хегсет сегодня же заявил, что никакой наземной операции в Иране США не планируют.

Часть заявления Хегсета:

Мы
больше не защитники. Мы не сидим в обороне. Мы воины, натренированные убивать врагов и ломать их волю.
  1. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +1
    Сегодня, 19:27
    Глупцы, теперь их газовой промышленности будет нанесен существенный урон.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +8
      Сегодня, 19:33
      Пару дней назад тут освистали, ну какая наземная операция и тд. Как только сша поняли что не смогут свергнуть власть в стране и привести ее под свой контроль они назначают военную операцию. Гопник должен получить по зубам.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +6
        Сегодня, 19:58
        Цитата: Mitos
        Как только сша поняли что не смогут свергнуть власть в стране и привести ее под свой контроль они назначают военную операцию.

        Эйфория после Венесуэлы ещё не выветрилась из их мозгов?
        Мы воины, натренированные убивать врагов и ломать их волю.

        Уже "ломали волю" во Вьетнаме и Афганистане, все видели, что из этого получилось, и кто, в итоге, сломался. Неужто готовы настолько вписаться за своего обожаемого ближневосточного партнёра, что своих джи-ай не жалко положить? Ах, да, девиз - "мир через силу" и "снова великая Америка", - должен выполняться любой ценой.
      2. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        +5
        Сегодня, 20:03
        Что значит наземная операция?
        Это значит нужно доставить большое количество войск. На это нужно уж никак меньше месяца. Это же война! А ведь это нужно делать через конгресс, а в самих США по этому поводу конь не валялся.
        Тут ещё, кажись Трамп делал заявления об обнародования посещения Земли инопланетянами. fellow
        1. rytik32 Звание
          rytik32
          +5
          Сегодня, 20:24
          Цитата: Алексей Лантух
          Что значит наземная операция?

          Это заведомый фейл.
          Население Ирана 92 млн.
          Значительная часть территории - горы.
        2. Hariton Laptev Звание
          Hariton Laptev
          +2
          Сегодня, 22:18
          Вот и похоронили дело Эпштейна. И ни кому до него дела нет. Лучше рыжий доня импичмент получит за превышение полномочий чем пожизненный за педофелию.
        3. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 22:22
          Цитата: Алексей Лантух
          Что значит наземная операция?
          Это значит нужно доставить большое количество войск. На это нужно уж никак меньше месяца. Это же война! А ведь это нужно делать через конгресс, а в самих США по этому поводу конь не валялся.
          Тут ещё, кажись Трамп делал заявления об обнародования посещения Земли инопланетянами. fellow

          Для наземной операции против Ирана потребуется не менее полумиллиона сухопутных войск: большая территория, враждебное население. А может и миллион. what
          Где они возьмут столько войск? Арабы - не бойцы. no
      3. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +19
        Сегодня, 20:06
        Сказки катарского леса?

        Если Катар размбомбят персы, я плакать не буду.

        Они в свое время Дудаева поддерживали. И укрывали чеченцев мятежников.
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +7
          Сегодня, 20:36
          В Катаре ещё в 2011 году была не хорошая история с нашим послом...
          И Катар не получил от нас "ответку".
          1. ДАА УЖ Звание
            ДАА УЖ
            0
            Сегодня, 22:56
            Кроме Катара ещё и в Косово, на границе с Сербией,показательно жестоко избили нашего дипломата,практически изувечили.
        2. даэтоя Звание
          даэтоя
          0
          Сегодня, 20:43
          они и сейчас активно поддерживают таких же по всему миру.у нас тоже кстати активно поддерживали все эти годы и продолжают
    2. Комментарий был удален.
  2. Перфильева Вера Звание
    Перфильева Вера
    +7
    Сегодня, 19:27
    "Тем временем свои заявления продолжает делать Дональд Трамп. Обратили на себя внимание его слова о том, что он уже не исключает наземную операцию против Исламской Республики"

    Подгорает знатно у рыжего , если такое заявление сделал!
    1. Руслан М Звание
      Руслан М
      +9
      Сегодня, 19:31
      да он щас будет эти заявления как из пулемета делать, причем противоречивые. качели его постоянная тактика.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 19:36
      -он уже не исключает наземную операцию против Исламской Республики
      Не факт ,что это будут янкесы.
    3. sdivt Звание
      sdivt
      +1
      Сегодня, 20:17
      Цитата: Перфильева Вера
      Подгорает знатно у рыжего

      нобелевскую премию мира - любой ценой!
      если в борьбе за неё разрушится экономика пары стран - мелочи же...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 19:29
    А тогда почему Катар остановил свой СПГ.завод ,самый мощный в мире .Если он всё сбивает или не сбивает или пипипи, до 28 знака после запятой. bully
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +7
      Сегодня, 19:43
      сбил пять иранских дронов и целых семь баллистических ракет.

      У хох лов учились... laughing
      1. Андрей К Звание
        Андрей К
        0
        Сегодня, 20:46
        Цитата: ваш вср 66-67
        У хох лов учились... laughing

        "...в небе Кувейта сегодня были потеряны три американских истребителя F-15..."
        Получается катарцы сыграли 3:2 в пользу иранцев - записали на свой счёт 3 матрасных F-16 и 2 иранских Су-24 wassat
        1. Foggy Dew Звание
          Foggy Dew
          +1
          Сегодня, 21:30
          .в небе Кувейта сегодня были потеряны три американских истребителя F-15...

          Красота!
          Среди других "бонусов" конфликта можно отметить вынос иранцами кой РЛС раннего обнаружения в Катаре AN/FPS-132

          2 вечнозеленых лярда так, между делом laughing laughing
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 20:20
      Цитата: tralflot1832
      А тогда почему Катар остановил свой СПГ.
      Что бы когда по этому заводу прилетит, то слишком сильно не бахало, и от завода хоть что то осталось. Пустые бочки не поддерживают горение и вторичную детонацию.
  4. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 19:30
    Помимо двух «Сушек» Катар, если верить его заявлениям, сбил пять иранских дронов и целых семь баллистических ракет.

    И несколько пин дос ных истребителей. fellow laughing
    Или это не они? what laughing
  5. Звездочет Звание
    Звездочет
    +7
    Сегодня, 19:30
    Кто на земле воевать будет? Что-то не просматривается в наряде сил ни десанта, ни высадочных средств.
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +2
      Сегодня, 20:20
      Если в Вашингтоне начнутся шарахания из стороны в сторону, то это будет величайший подарок для врагов США. Слабостью асеров всегда была ситуация, когда все начинает идти не по плану. И если они начнут таки наземную операцию......
  6. Canecat Звание
    Canecat
    +1
    Сегодня, 19:32
    Мы больше не защитники. Мы не сидим в обороне. Мы воины, натренированные убивать врагов и ломать их волю.

    Кто нибудь, передайте Хагсету, где они тренировались, руские шапки ушанки висели.
  7. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +5
    Сегодня, 19:32
    Два сбитых истребителя Ф, лёгким движением руки превращаются....превращаются...превращаются в су24!
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +4
    Сегодня, 19:34
    Британцы говорят, что укроспециалисты приехали в Катар. для обмена опытом. Теперь будут сбивать сотни ракет и тысячи БПЛА в день.
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 19:46
    ПВО Катара явно завидует ПВО Кувейта, которые показали, что с ними шутки не проходят. Наземная операция это просто лютый бред, который даже не хочется комментировать.
    1. Ivan_Sergeev Звание
      Ivan_Sergeev
      +9
      Сегодня, 19:53
      Да наземная операцию - это блеф для совсем тупых. Во-первых, Иран - большая страна с почти 100 млн. населением, там замучаются побеждать. Во-вторых, на подобную войну просто океан бабла нужен, а Америкосия и так в долгах впереди планеты всей и самое главное, спрос на самый главный амерский товар - баксы, неуклонно падает. Так что, это чушь полная, просто рыжий капитально встрял уже и не знает как выбраться, вот и фонтанирует всякой чушью.
      1. Патриот слушает
        Патриот слушает
        0
        Сегодня, 20:23
        Ага, про ирак так же говорили
        1. Evgeny64 Звание
          Evgeny64
          +2
          Сегодня, 21:39
          Ну да, сколько готовилась операция в Ираке? Сколько союзников туда стянули, логистика, ресурсы, склады, размещение сил вторжения. Несколько месяцев. Это без всякого сопротивления со стороны Ирака, при свободном проходе в персидском заливе, да и плацдарм, где можно было накапливать силы, после первой операции в Ираке уже был.
          В данном случае, где и как собрать силы вторжения? Высадка десанта с тысячными потерями, еще до высадки и снабжение морем? laughing Такая фантастика даже в современных фильмах не прокатит.
  10. drags33 Звание
    drags33
    +6
    Сегодня, 19:51
    Этот трамп - полный неадекват! Сегодня говорит одно, завтра другое... Откровенно лжет, что "новое иранское руководство хочет с ним поговорить...". И тут же появляется заявление этого нового руководства, что о переговорах не может быть и речи... трамп мечется, уже наверное и жалеет, что влез в эту авантюру... Думает, как теперь из нее выбраться. Его хамские ковбойские манеры мир не оценил...
    1. Vauxhall Звание
      Vauxhall
      0
      Сегодня, 22:26
      Цитата: drags33
      Этот трамп - полный неадекват! Сегодня говорит одно, завтра другое... Откровенно лжет, что "новое иранское руководство хочет с ним поговорить...". И тут же появляется заявление этого нового руководства, что о переговорах не может быть и речи... трамп мечется, уже наверное и жалеет, что влез в эту авантюру... Думает, как теперь из нее выбраться. Его хамские ковбойские манеры мир не оценил...

      Его фаберже в руках еврейцев. Он не может дёрнутся.
    2. d.zacharith Звание
      d.zacharith
      0
      Сегодня, 23:19
      Вангую, дело закончится тем, что Трампа таки грохнет какой -нибудь псих или фанатик, ну или объявят, что он щелкнул хвостом от старости,и все, вздохнув с облегчением, начнут договариваться
  11. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 20:04
    В этой связи ближневосточные СМИ пишут о том, а действительно ли ПВО Катара сбили Су-24 ВВС Ирана или это могли быть самолёты ВВС США, причём, по понятным причинам, отнюдь не Су-24.

    Туман войны и информвойна, однако
  12. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Сегодня, 20:08
    Трамп хочет на штыках своей армии вернуть в Иран своего марионеточного шаха, с его саваком, преследованиями и угнетением простого народа, судя по всему, одними бомбёжками это сделать не получится, если и майдан силами местных предателей не пройдёт, ему таки придётся вводить войска. Тогда все будет зависеть от решимости иранского народа защищать свой суверенитет, но и от внешней помощи. Экономику Ирана они скорее всего разбомбят, собственных производств оружия и боеприпасов не останется, нужна будет постоянная внешняя помощь военными поставками, от цивилизованных свободных стран мира, а это только БРИКС
  13. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +2
    Сегодня, 20:17
    Если Трамп решится на наземную операцию, это будет его конец.
    1. Патриот слушает
      Патриот слушает
      -1
      Сегодня, 20:24
      Ну да, сложный будет у американцев месяц. Потом уже Тегеран падет и вторая буря в пустыне закончится
      1. Gorohes Звание
        Gorohes
        +1
        Сегодня, 21:16
        Какая любовь у патриота к сионисткому режиму, однако
    2. LeutnantTom Звание
      LeutnantTom
      +3
      Сегодня, 20:51
      Если Трамп захочет развернуть свои войска, он понесет больше потерь, чем в незаконной войне в Ираке в 2003 году.
      В отличие от Ирака, в Иране много гор. Это будет такой же катастрофой, как и бессмысленная 20-летняя война в Афганистане. После 20 лет США и НАТО бежали из Афганистана, поджав хвосты.

      Однако Трампу следует это сделать! Плохо для киевского режима, хорошо для России! Иран и Ормузский пролив геополитически важнее киевского режима!
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 20:17
    Катар заявил о 2-х сбитых Су-24 ВВС Ирана
    Если иранские самолёты летают, то не вся авиационная инфраструктура уничтожена. Все эти американские и израильские стремительные удары не стоят и плевка
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      0
      Сегодня, 20:21
      Иранцы показывали укрытия для самолётов в горах. Может часть туда и перебазировали.
    2. Патриот слушает
      Патриот слушает
      -2
      Сегодня, 20:25
      Уничтожить полностью авиацию очень сложно.Даже в ираке оставались пару самолетов после войны
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 20:26
        Уничтожить полностью авиацию очень сложно
        Да ну? wink
        1. Патриот слушает
          Патриот слушает
          -1
          Сегодня, 20:46
          ага, про существование военных аэродромов с укрытиями Россия узнала лишь недавно после ядерной триады, но в Иране наверняка они есть.
  15. bar Звание
    bar
    0
    Сегодня, 20:21
    Трамп не исключает наземную операцию

    Ерунда. У Трампа срок четыре недели, после которых собственный конгресс возьмёт его за шиворот за незаконное начало войны. О какой наземной операции может идти речь...
  16. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Сегодня, 20:25
    Ну, тут самое главное, что бы Хегсет, сам себя не испугался. Такой свирепый, аж жуть.
  17. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 20:32
    Зачем использовать Су - 24, если отлично справляются БР и БПЛА?
  18. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +2
    Сегодня, 20:38
    Иран не наносил удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии, атака по НПЗ Saudi Aramco проведена Израилем - агентство Tasnim.
  19. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 20:39

    Напомним, что в небе Кувейта сегодня были потеряны три американских истребителя F-15. По

    А как же система Свой-Чужой???
    Подозрительно все это.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 20:56
      Цитата: Тот же ЛЕХА

      Напомним, что в небе Кувейта сегодня были потеряны три американских истребителя F-15. По

      А как же система Свой-Чужой???
      Подозрительно все это.

      В Кувейте 35% иранских единоверцев. Найдётся среди них и командир ЗРК...
    2. d.zacharith Звание
      d.zacharith
      0
      Сегодня, 23:23
      Возможно, использованы были ракеты с тепловыми головками наведёния. Они как будто системы свой-чужой не имеют
  20. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 20:43
    Трамп не исключает наземной операции.

    Идея заключается в использовании террористов «Аль-Каиды».
    Собственные американские войска? Американцы понесут больше потерь, чем в войне США в Ираке в 2003 году.
    И Трамп не сможет это продать американскому народу. Даже если Трамп утверждает, что Иран хотел/хочет напасть на США! Что, конечно же, ложь! Именно поэтому он хочет использовать сирийских террористов из «Аль-Каиды».
    США и Израиль поджигают весь Ближний Восток!
  21. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 20:55
    Катар заявил о 2-х сбитых Су-24 ВВС Ирана, Трамп не исключает наземную операцию

    Происходящее показывает что Трамп сходит с ума но! Пришедший ему на смену может зайти ещё дальше, поскольку президент в Штатах - лишь зиц-председатель...
  22. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 21:23
    wassat wassat
    ну тупые!!! М. Задорнов
  23. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 21:52
    Ну что пошла классика жанра!!! "3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки."
  24. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 21:53
    Ух, Петька Хегсет какой воинственный! Пусть почитает, как полосатые "ломатели воли" драпали из Кореи, Вьетнама и Афганистана, визжа и бросая свои хвалёные вундервафли. Может, дури у него поубавится.
  25. kig Звание
    kig
    0
    Сегодня, 22:56
    Подумаешь, пара Су24, они и тройку F-15E били. Похоже, Кувейт сбивает все подряд.