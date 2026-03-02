Катар заявил о 2-х сбитых Су-24 ВВС Ирана, Трамп не исключает наземную операцию
Министерство обороны Катара объявило о том, что сегодня силами ПВО страны были сбиты два иранских бомбардировщика Су-24. Утверждается, что эти самолёты Иран использовал «для атак на катарские объекты».
Помимо двух «Сушек» Катар, если верить его заявлениям, сбил пять иранских дронов и целых семь баллистических ракет.
Иранская сторона информацию о потере самолётов и БПЛА не комментирует.
Напомним, что в небе Кувейта сегодня были потеряны три американских истребителя F-15. По заявлению CENTCOM, все они попали под так называемый дружественный огонь. В этой связи ближневосточные СМИ пишут о том, а действительно ли ПВО Катара сбили Су-24 ВВС Ирана или это могли быть самолёты ВВС США, причём, по понятным причинам, отнюдь не Су-24. Да и заявление о сбитых семи баллистических ракетах звучит, откровенно говоря, не вполне правдоподобно.
Тем временем свои заявления продолжает делать Дональд Трамп. Обратили на себя внимание его слова о том, что он уже не исключает наземную операцию против Исламской Республики. И это притом, что ещё совсем недавно американский президент заявлял, что в рамках этой кампании наземная операция против Ирана является излишней. Мало того, глава Пентагона Хегсет сегодня же заявил, что никакой наземной операции в Иране США не планируют.
Часть заявления Хегсета:
