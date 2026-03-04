СВО: перспективы летней кампании 2026 года

1 082 5
СВО: перспективы летней кампании 2026 года


Перед мирным договором


Сколько сломано копий вокруг предсказаний о сроках завершения специальной военной операции. Разумеется, только в контексте победы русского оружия и духа. В 2022 году эксперты и аналитики разного толка предсказывали окончание в 2023 году, а когда наступил 23-й, обещали победу уже в 2024 году. И так далее. Прогнозирование динамики СВО стало неблагодарным делом, особенно когда комментаторы пытаются обрисовать контур будущего едва ли не с точностью до месяца и даже недели.



На дворе пятый год спецоперации, и пока не видно реалистичного варианта завершения конфликта миром. Очевидна лишь динамика изменения претензий и требований двух сторон. Россия, к примеру, в 2022 году вообще не претендовала на четыре региона – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Но в 2026 году окончательное освобождение новых регионов России стоит в списке принципиальных требований.

На Украине, наоборот, готовы к большим послаблениям. Если пару-тройку лет назад Зеленский собирался отдыхать в Ялте, а сейчас всерьез рассматривает вариант совместного управления демилитаризованной зоной в Донбассе. Динамика, как говорится, налицо. Когда-нибудь нелегитимный президент Украины дойдет до признания Донбасса и остальных регионов под российской юрисдикцией, но для него это уже будет слишком поздно. Впрочем, сейчас речь не о нем, а о перспективах развития событий на ближайшее будущее, то есть на весеннее-летне-осеннюю кампанию 2026 года.


Сразу стоит оговориться, никаких фундаментальных событий ни с одной стороны не предвидится. С украинской стороны даже тактические контрнаступления крайне маловероятны – ВСУ слишком истощены. С российской стороны прорывы возможны, и они вполне могут быть успешны, но у армии сейчас есть важнейшая задача – сохранение личного состава. С осени 2022 года не была объявлена мобилизация, и армия пополняется за счет добровольцев. В том числе и новоявленные войска беспилотных систем, которые, похоже, стали новой элитой Российской Армии. Без двух-трех волн мобилизации осуществление стратегических прорывов и освобождение крупных городов выглядит нереальным. Поэтому в текущей конфигурации в 2026 году Харьков и Запорожье вряд ли перейдут под контроль России.

Текущая ситуация может показаться тупиком, но это не совсем так. История знает примеры, когда именно тупики или войны на истощения приводили в конце концов к решающему перевесу одной из сторон. Первую Мировую войну немцы проиграли, находясь на территории противника, а о захвате столицы и речи не было. Антанта просто перемолола оборонный потенциал противника и принудила его к капитуляции.

Параллели СВО и Первой мировой войны не совсем уместны, но они позволяют понять одно: мирный договор и даже капитуляция возможны без нанесения решительного поражения противнику. Например, пользуясь стратегическим преимуществом в живой силе, Россия в состоянии перебить большую часть живой силы ВСУ. Когда имеются сложности с мобилизацией мужчин, приходится наращивать превосходство за счет истребления противника.

У Зеленского с недавних пор это вообще стало идеей фикс – все помнят его требование выводить из строя не менее 50 тысяч российских военных в месяц. Математика простая и людоедская, но только так противник в состоянии компенсировать нарастающий дефицит в живой силе. Пока можно сказать одно – Российская Армия постепенно увеличивает этот дефицит за счет более совершенных средств дальнего огневого воздействия и авиации. И такая стратегия не изменится в течение всего 2026 года.

Из всех орудий


Зима 2025-26 закончилась, и скоро наступят теплые весенние деньки. А это означает, что России не удалось сломить сопротивление противника за счет разрушения электрогенерирующей инфраструктуры. Разумеется, её продолжат утюжить, но значимого эффекта до наступления не случится. Одно дело выключить отопление и свет в -25 градусов и совсем другое в +25. Украинские службы за четыре года научились ловко восстанавливать разрушенное и прятать под землю аварийные электростанции. Но потенциал разрушения украинской энергосети еще далеко не исчерпан. Исправно функционируют три оставшиеся АЭС – Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская. Дело выведения данных объектов из строя требует хирургической точности и осторожности, но в этом нет ничего невозможного. Другое дело, что бандеровцы будут использовать АЭС в качестве объектов шантажа и без раздумий устроят в Европе новый Чернобыль, лишь бы не капитулировать.


Примета 2026 года – украинские войска больше не в состоянии организовывать сколько-нибудь значимую наступательную операцию. Тактический успех в Запорожской области лишь подчеркивает импотенцию Сырского в данном вопросе. Противник в настоящее время может лишь занять серую зону на линии соприкосновения и не более того. Сравнивать эти движения с лихим наступлением в 2023 году и вторжением в Курскую область нельзя. В течение года ситуация не изменится – ВСУ уйдут в перманентную и глухую оборону. Иного выхода нет. Но и до капитуляции пока дело не скоро.

Если рассматривать основные горячие точки театра военных действий в 2026 году, то на первый план выходит работа Армии России по оборонительному поясу Краматорск-Славянск-Дружковка-Константиновка. Это главное препятствие на пути к освобождению Донбасса, и к концу года его точно сровняют с землей. Вместе с остатками ВСУ. Вторым значимым участком фронта является зона ответственности группировок «Восток» и «Днепр» в Запорожской области. Именно здесь нащупана слабая точка в обороне противника, и пока Сырский не в состоянии её залатать.

Есть и сложные участки в российской стратегии. Идет интенсивный набор в войска беспилотных систем. Военные комиссары пошли в вузы и техникум – дроноводам нужны интеллектуалы выше среднего. Украина не может не отвечать на рост численности войск БПЛА в России и отреагирует соответствующим образом. Во многом именно в 2026 году решится судьба дронов на поле боя. Кто первый сможет нарастить численность войск, тот и получит решающее преимущество. Такая вот ирония – войска вроде и беспилотные, но их качество и мощь зависят от количества операторов.


2026 год с большой долей вероятности станет спокойным в военном плане. Если так, конечно, можно выражаться. Армия России продолжит медленно, но верно двигаться на запад, а украинская пятиться. Не предвидится значимых технологических прорывов. Похоже, всё, что можно было за четыре года придумать для СВО, уже придумано. Оттачивается тактика использования, наращивается количество и продолжается плановая модернизация. Но сюрпризы могут случиться. Россия готовит пару стратосферных платформ – стратостат связи «Барраж-1» и высотный дрон «Аргус». Они работают вне зоны досягаемости ПВО противника и в состоянии обеспечить войска связью стандарта 5G. Пока всё на опытной стадии, но 2026 год вполне может стать боевым дебютом беспилотных платформ.

В отличие от военной сферы, в политике все может разрешиться в мгновение ока. Ситуация на поле боя всем вполне понятна, и у противника не может быть никаких иллюзий на счет благоприятного исхода. Только мирный договор на условиях России. И чем раньше он случится для киевского режима, тем лучше для него самого. Иначе все может быть уже слишком поздно. И это, пожалуй, главная примета 2026 года.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. turembo Звание
    turembo
    +1
    Сегодня, 04:32
    Дорого нам выходит покупка новой "старой" квартиры. И ремонт дорогой и соседи хреновые. Через 5 лет самостоятельного ремонта, работа потихоньку вроде сдвигается, правда краска уже засохла, обои теряют актуальность, неплохо бы заняться шумоизоляцией, но мы не можем. Кажется нам что у нас одна стена вот вот упадет, и вот мы стоим и держим ее. За стеной кто то поет караоке, а мы хорошие соседи, перфоратор это шум же. Вот и вместе с поддержкой стены пытаемся ковырять стену ногтями да бы проковырять каналы для проводки. Пока за 5 лет сняли слой старый обоев и штукатурки, скоро дойдем до бетона. Проклятые соседи регулярно бьют по батареям, но мы решили им отомстить и ночью отключаем им свет в щитке, но рано утром включаем, чтобы не заметили, и не обиделись, все таки мы хорошие. В две комнаты мы еще даже не заходили, но ничего руки дойдут и до них. Проблема что материалы для ремонта растут в цене, но ничего будем искать дешевле, время от времени к нам ходит управдом и все время повышает тарифы, домовой комитет требует прекратить ремонт, и грозится отключить газ свет и воду. Но ничего, ремонт наверняка выполним, хотя бы черновой, ногти слава богу растут. Правда стала подтекать крыша, поэтому помимо стены приходится держать еще и тазик. Вот так и живем уже 5 лет, никак не можем нарадоваться на новую жилплощадь, а когда представляешь еще предстоящий объем работ, аж скулы сводит от удовольствия. Решили себе помочь и наняли мигранта таскать цемент, ни цемента, ни мигранта, ни денег. Но это не беда, отремонтируемся, на зависть всем соседям, им ведь тоже тяжело бить по батареям, петь в караоке,и спать ночью без света......
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      0
      Сегодня, 04:49
      Читал в новостях что краина вывозит из Краматорска и других районах всё что не приколочено. Может быть договорились ,руководители?
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 05:22
        Какие перспективы в 2026 году?
        Пробито очередное дно.
        Между Мальтой и Ливией неизвестные дроны атаковали российский газовоз, везущий газ из Мурманска в Китай. Судно горит. Вероятно затонет. Это напоминает неограниченную войну вольчих стай Дёница. Поверить в то, что это сделала Украина, а не НАТО, невозможно.
        Нам уже впору с наших судов в мировом океане атаковать дронами вражеские танкеры.
        СМП - единственный безопасный морской путь в Китай.
        На морях уже непросто пиратство процветает, а идет неограниченная война.
        Нужно срочно организовать массовую продажу Ирану Гераней для уничтожения нефтегазодобывающей промышленности всего Персидского залива.
        Очередной шаг к третьей мировой войне сделан.
        Да, британцы написали о сейсмических толчках в районе ядерного полигона в Неваде.
        Эскалация нарастает.
  2. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 05:33
    . Россия, к примеру, в 2022 году вообще не претендовала на четыре региона – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

    А на что она претендовала?

    . Но в 2026 году окончательное освобождение новых регионов России стоит в списке принципиальных требований.

    Где можно найти такой список? И входит ли в этот список Херсонская и Запорожская области? Про них почему-то молчат.
    1. Алeксей Звание
      Алeксей
      0
      Сегодня, 05:45
      Глобально мыслите, широко шагаете..Тут хотя бы Донбасс окончательно освободить да воду наконец пустить в Донецк..Такими темпами хотя бы это сделать в 26 году..