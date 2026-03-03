Технический и оперативный потенциал ракет Ирана

3 357 23
Технический и оперативный потенциал ракет Ирана
Самоходный ОТРК «Фатех-110». Фото Wikimedia Commons


Утром 28 февраля, в ответ на нападение со стороны США и Израиля, Иран начал операцию «Правдивое обещание 4». Иранские ракетные войска осуществляют массированные комбинированные удары по объектам противников с применением ракетных и беспилотных авиационных комплексов разных классов. При этом в очередной раз наглядно демонстрируется потенциал современных ракет Ирана и их боевые возможности.



Ответные удары


Первые сообщения о пусках баллистических и крылатых ракет с территории Ирана поступили утром 28 февраля. По всей видимости, решение об ответных атаках были приняты в минимальное время после первых американских и израильских ударов. Тем не менее, новости о пусках ракет поступили с известной задержкой.

Практически одновременно иранские ракетные войска атаковали различные объекты противников в разных странах. На каждом таком направлении, в зависимости от разных факторов, применили не менее нескольких десятков ракет разных типов. Также использовались ударные БПЛА.

Главной целью для ударов стали объекты Израиля — основного противника Ирана в регионе. Начиная с субботы, иранская армия провела несколько массированных пусков ракет по израильским объектам. Точный список выбранных целей не раскрывался.


Комплекс малой дальности «Зольфагар». Фото Fars News

В течение нескольких дней из Израиля поступали отрывочные сообщения о падении ракет в разных населённых пунктах и районах. Имеются сведения о поражении нескольких военных баз разного рода и административных объектов. В частности, иранские ракеты поразили некие здания или сооружения в крупных городах. При этом израильская сторона работает над сокрытием результатов подобных ударов, чтобы не помогать разведке противника.

Также атаке подверглись военные объекты США, расположенные в регионе. Так, уже 28 февраля поступили сообщения о падении ракет и возникновении пожаров в порту г. Манама (Бахрейн). Там находится одна из заморских баз ВМС США. Кроме того, под удар попал порт Джебель-Али в ОАЭ, тоже используемый американским флотом.

В субботу и позже иранские ракеты летели на аэродромы региона, используемые военно-воздушными силами США. Поступали сообщения об атаках и падении ракет на базах Эрбиль (Ирак), Аль-Дафра (ОАЭ), Али-Ас-Салем (Кувейт) и Аль-Удейд (Катар), а также рядом с ними. На местах падения боеприпасов начинались пожары.

В общей сложности иранские военные атаковали порядка 20 различных целей на территории разных государств региона. В большинстве случаев это были базы и аэродромы, используемые вооружёнными силами США и Израиля. При этом в ряде случаев речь идёт о совместном базировании, из-за чего под удар попала матчасть других стран.


Мобильный комплекс с ракетой средней дальности «Хайбер Шекан». Фото Минобороны Ирана

Силы и средства


Иран не сообщает, какие именно ракетные комплексы и системы используются в ходе массированных ударов по иностранным объектам. В свою очередь, его противники пока не публиковали материалы, позволяющие однозначно определить типы применённых ракет. Впрочем, доступные данные позволяют понять, какие именно изделия могли задействовать в тех или иных ударах.

Так, расстояние от катарской авиабазы Аль-Удейд до ближайшего иранского побережья не превышает 300 км. Рядом с Катаром находится Бахрейн, подвергающийся тем же рискам. То же касается и восточного побережья Саудовской Аравии.

В свою очередь, авиабазы на территории ОАЭ ещё ближе. От Ирана их отделяет не более 200 км — из-за достаточно узкого Ормузского пролива. В свою очередь, Кувейт не имеет общих границ с Ираном, однако всю его территорию могут атаковать системы с дальностью всего 200-210 км. Положение иракского Эрбиля еще хуже, т.к. он находится в 130 км от иранской границы.

Куда более сложной целью являются объекты Израиля. Минимальное расстояние между Ираном и Израилем превышает 900 км. При этом имеют место различные факторы практического характера, которые дополнительно повышают требования к ракетному вооружению для атаки израильских объектов.


Ударные БПЛА «Шахед-136» на пусковой установке. Фото Telegram / Dambiev

Также следует вспомнить недавнюю атаку аэродрома Акротири на Кипре. От Ирана до этого объекта по прямой не менее 1150-1200 км. При этом ударному БПЛА пришлось пересекать воздушное пространство нескольких стран.

Комплексы и их возможности


Иран традиционно не скрывает своих успехов в разработке ракетных вооружений. Реклама новых систем и комплексов является одним из компонентов его стратегии сдерживания потенциальных противников. Благодаря этому известно, что на вооружении иранской армии состоит широкий спектр различных изделий, от тактических комплексов до систем средней дальности.

Так, в случае с объектами в Ираке, Кувейте, ОАЭ и т.д. могли использоваться различные оперативно-тактические ракетные комплексы. Изделия по типу «Фатех-110», «Хормуз-1/2» или «Халидж-э Фарс» имеют дальность пуска не менее 300 км. Этого вполне достаточно, чтобы атаковать вражеские объекты на другой стороне Персидского залива.

Ракеты этих типов стартуют с мобильных пусковых установок. Полёт к цели осуществляется по баллистической траектории под управлением спутниковой или инерциальной навигационной системы. Круговое вероятное отклонение, согласно опубликованной информации, не превышает 10-20 м. Боевая нагрузка, в зависимости от типа ракеты, может достигать 500-600 кг.

Израиль, расположенный на большем удалении, тоже могли атаковать с применением различных баллистических ракет. Более того, Иран уже имеет подобный опыт — массированные удары имели место в 2024-25 гг. На вооружении имеется несколько типов комплексов, способных атаковать цели в любой части Израиля.


Одна из подземных ракетных баз, построенных в Иране. Фото Telegram / Noghtezan_info

Одной из последних разработок такого класса является ракета средней дальности «Хайбер Шекан». По известным данным, это изделие доставляет БЧ массой 550 кг на расстояние не менее 1450-1500 км. Имеются и ракеты с большей дальностью, такие как «Седжиль» нескольких модификаций. Они предназначаются для поражения объектов на дистанции 2-2,5 тыс. км.

В последние годы иранская промышленность разрабатывала не только комплексы на основе баллистических ракет, но и более сложные системы. Так, в 2022 г. впервые показали комплекс «Фаттах-1», оснащённый ракетой с гиперзвуковой боевой ступенью. Дальность пуска такого изделия достигает 1400 км, а особая боевая ступень даёт известные преимущества.

Кроме того, Иран прилагал большие усилия к развитию беспилотной авиации разного назначения. В частности, внимание уделялось системам ударного назначения с большим боевым радиусом. На вооружении имеется целый ряд образцов и семейств такого рода. По известным данным, они тоже применяются в рамках «Правдивого обещания».

Наибольшую известность получил БПЛА «Шахед-136» и его производные. В зависимости от модификации, такой аппарат несёт БЧ массой не менее 50-60 кг и может лететь на дальность порядка 1-1,5 тыс. км. Подобные беспилотники не отличаются высокой скоростью или высотой полёта, однако имеют другие преимущества технического и экономического характера.


Самоходные комплексы в ожидании приказа. Фото Telegram / Noghtezan_info

Стратегия и возможности


Таким образом, Иран располагает широкой номенклатурой ракетного вооружения «земля-земля» разных классов, вплоть до систем средней дальности. Эти комплексы разрабатывались для применения по объектам потенциальных противников в пределах ближневосточного региона. В связи с нападением США и Израиля иранские расчёты приступили к выполнению подобных боевых задач.

В последние годы Иран использовал свои ракеты разных классов и типов для поражения целей на территории Ирака и Израиля. Теперь же география ударов заметно расширилась, и ракеты упали на территорию других государств. При этом их задачей было поражение объектов третьей силы в лице США.

Ракетные войска Ирана вновь продемонстрировали общий технический и оперативный потенциал своих вооружений. Кроме того, они показали готовность атаковать цели на территории разных стран, не ограничиваясь только главным противником в лице Израиля.

Операция «Правдивое обещание 4» продолжается, и Иран наносит новые удары по различным целям. Руководство страны обещает проводить новые атаки до достижения поставленных политических и военных целей. Хватит ли иранской армии накопленных запасов вооружения, и как долго другие страны смогут отбивать такие атаки, станет ясно в ближайшее время.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Last centurion Звание
    Last centurion
    +2
    Сегодня, 04:34
    А ракеты у них не плохие, и тут не только по КВО видно. Все эти видосы с промахивающимися "патриотами" по конечной траектории говорят о технологической продвинутости и вообще о том, что маневрирование на конечном участке залог победы ракет над современным ПВО и что иранцы умеют и в маневрирование и в приемлемое КВО одновременно.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 05:49
      Насколько я понимаю, Иран располагает тысячами ракет. Причем они готовы нанести удар в любой момент. А вот зенитные ракеты для Патриотов и Арроу быстро и неэффективно расходуются. Матрасы и европейцы свои склады расчехлили для Украины, плюс в июне прошлого года был большой расход ракет ПВО во время двенадцати дневной войны. Производить изделия в таких количествах в данный момент США не могут. Вывод я делаю такой, Иран снесет РЛС и ПВО в Ираке , Сирии и Иордании, а затем возьмётся за евреев. И вот тут и настанет момент истины. Ракеты в комплексе с шахедами обескровят дырявый купол, а потом Нетаньяху получит на головы своих сограждан по полной программе.
      Как я полагаю, матрасы на тот момент умоют руки, ибо итак уже чересчур выхватили. Поэтому евреям вернётся за их убийства в Газе и Иране. За женщин, детей, стариков, мирных граждан, школы, больницы и все остальное. И это произойдет очень скоро, не позднее конца марта!
  2. Ayk Звание
    Ayk
    +4
    Сегодня, 04:40
    Идет соревнование кто дольше продержится Иран с одной стороны и США, Израиль с другой. У кого ракет больше у Ирана или у США, Израиля (авиационных, морских и умных бомб). Когда у Ирана закончатся баллистические ракеты, у него останутся БПЛА. Для США, Израиля важно получить возможность бомбить Иран свободно подающими бомбами. Потому что ракет и умных бомб мало, а Иран страна большая, целей много. Для Ирана критически важна становится поддержка из-за границы. Россия связана на Украине, поэтому много вооружения поставить не может. Для России потеря Ирана не является критически важной проблемой. Добавление к Турции проамериканского Ирана не сильно изменит для России положение на юге. Возникнут проблемы с транспортным коридором в Индию. Плохо, но не смертельно. Тогда как падение Ирана для Китая означает, что США получит возможность в любой момент перекрыть наставки нефти и газа из стран Персидского залива. Одних поставок нефти и газа из России Китаю нехватит, тем более если Запад начнет массовый перехват танкеров с российской нефтью. Китаю придётся отбросить свою осторожную политику и начать прямую поддержку Ирана. Падение Ирана также означает, что Китай будет следующим.
    1. SAG Звание
      SAG
      +3
      Сегодня, 05:17
      Ни добавить, ни убавить. Грамотный анализ. Однозначно плюс вам good
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      +2
      Сегодня, 05:39
      Цитата: Ayk
      Для США, Израиля важно получить возможность бомбить Иран свободно подающими бомбами.

      Они уже это делают. Более того там Reaper свободно летают и Hellfire запускают куда хотят а люди снизу это снимают.
      Цитата: Ayk
      Китаю придётся отбросить свою осторожную политику и начать прямую поддержку Ирана.

      Каким образом? У них нет общей границы, а морем сейчас ничего не доставить. Да и позиция Китая довольно пассивная.
      1. Наган Звание
        Наган
        +2
        Сегодня, 06:18
        Цитата: Дырокол
        Да и позиция Китая довольно пассивная.
        Как учили великий Сунь Цзы и еще более Великий Мао, китайская обезъяна сидит высоко на дереве у реки и ждет, пока поплывут трупы.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 06:24
          Цитата: Наган
          китайская обезъяна сидит высоко на дереве у реки и ждет, пока поплывут трупы.

          Как понимаю вы это пишите с иронией, с намеком мол пока обезьяна ждет лицезреть проплывающий труп, сзади она получит по голове и сама поплывет по реке... Возможно это так.
          Но есть вероятность, что Китай совершает гамбит отдав Иран на съедение.
      2. Ayk Звание
        Ayk
        0
        Сегодня, 07:45
        Можно через Россию. В отношении ПВО нужно устраивать засады. Цель не защитить какой-то объект, а сбить самолет, то есть причинить максимальный урон. Потеря на Ираном нескольких самолётов сразу умерит пыл США и Израиля.
    3. Товарищ Звание
      Товарищ
      0
      Сегодня, 06:32
      Цитата: Ayk
      Падение Ирана также означает, что Китай будет следующим.

      Даже Трамп не рискнёт трогать Китай, обладающего полноценной ядерной триадой.
      1. Наган Звание
        Наган
        +1
        Сегодня, 06:38
        Цитата: Товарищ
        Даже Трамп не рискнёт трогать Китай, обладающего полноценной ядерной триадой.
        Трогать в смысле бомбить не станет, если Китай сам не зарвется, к примеру полезет на Тайвань. А вот ухватить клещами за фаберже попытается, и скорее всего сможет. В общем, запасаемся попкорном.
        1. Товарищ Звание
          Товарищ
          0
          Сегодня, 06:47
          Цитата: Наган
          Трогать в смысле бомбить не станет, если Китай сам не зарвется, к примеру полезет на Тайвань.

          Сомнительно, что США готовы подставиться под ядерный удар из-за Тайваня. Представьте себе, что американцы убивают верхушку Китая, как это было сделано Израилем в Иране. Какая будет реакция "Поднебесной", предугадать очень легко.
          1. Наган Звание
            Наган
            0
            Сегодня, 07:48
            Цитата: Товарищ
            Представьте себе, что американцы убивают верхушку Китая, как это было сделано Израилем в Иране.
            Если дойдет до триад, Америка возможно понесет неприемлемый ущерб, но с карты точно никуда не денется. Китай же неизбежно перестанет существовать как страна, а ханьцы как нация. Надеюсь, что в Китае это понимают.
            Если дать Китаю захватить Тайвань, это будет шаг на пути к мировому господству. Байден, возможно (хотя и это маловероятно), это бы и проглотил, а Трамп точно нет. Поэтому ответный удар по Китаю будет нанесен, для начала конвенциональными средствами. Хотелось бы надеяться, что Китай не посмеет переносить боевые действия в континентальные США, а тем более в неконвенциональное пространство. Потому что если посмеет, смотри выше.
      2. Ayk Звание
        Ayk
        0
        Сегодня, 07:43
        Война между США и Китаем будет вестись конвенциональным оружием именно в силу наличия у обоих сторон ядерного оружия и примерного паритета в обычном.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 04:58
    Смотрю на Иран и вижу репетицию войны Европы и США с РОССИЕЙ.
    Все будет точно также и с нами.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +8
      Сегодня, 05:14
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Смотрю на Иран и вижу репетицию войны Европы и США с РОССИЕЙ. Все будет точно также и с нами
      Вот только вопрос: будем ли мы вести себя так, как ведёт себя Иран? Или опять красные линии и нахмуренные брови Медведева?
    2. Наган Звание
      Наган
      +2
      Сегодня, 06:19
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Все будет точно также и с нами.
      Не будет, потому что РВСН.
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 05:31
    К сожалению, в полной мере эффективность без данных объективного контроля не оценить. а спутниковые снимки наш Генштаб обнародовать не спешит. А про удары можно сказать только то, что по всем целям, по которым Иран официально бил, ожидаемого эффекта он добился - базы США - поражены, Израиль - полностью пробито ПРО, базы союзников США - поражены, удар по АУГ - нанесен успешно, и АУГ с космической скоростью слиняла, танкеры, пытавшиеся прорвать блокаду - утоплены. А, ну и традиционно, как чучело на Масленицу, сожгли арабо-американский Арамко, но его сжигают всякий раз, всякий раз все более и более "прикрытый" самыми непробиваемыми Пэтриотами, Эгидами и Ф-35 с ДРЛО)))
    Правда сколько в тех ударах развития иранских средст поражения. а сколько - откровенной никчемности совершенно завравшихся и пробивших всякое днище ПоЦриотов с Дырявым Дуршлагом - вопрос. Скорой всего, примерно пополам, не могут же ПВО не сбивать ничего совершенно? Даже американские и израильские... Значит и Иран прогрессировал, по крайней мере переиграть эти кривые поделия хватило
    1. Наган Звание
      Наган
      -1
      Сегодня, 06:31
      Цитата: Foggy Dew
      А про удары можно сказать только то, что по всем целям, по которым Иран официально бил, ожидаемого эффекта он добился
      Иран шмаляет во все, что движется. Иногда попадает. В частности, попали в танкер теневого флота, который под санкциями за несанкционированную перевозку иранской нефти.
      https://www.foxnews.com/world/iran-starts-indiscriminate-strikes-gulf-oman-hits-shadow-tanker-tied-regime
      А вот надолго ли им хватит ракет, это вопрос. Тратят много, а еще больше выносят с неба, потому что господство в воздухе абсолютно, ПВО Ирана молчит в тряпочку, как будто оно и не было, и истребители не поднимаются - их или не осталось, или прячутся по бункерам.
      https://www.foxnews.com/video/6390291285112
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        0
        Сегодня, 06:40
        Танкер флота теневого, а флаг - официальной американской колонии. Так что ЧЕЙ флот - ставлю на как раз американский. Свои колонии они держат крепко, включая любой бизнес в них, значит флаг дали - кому надо
        1. Наган Звание
          Наган
          0
          Сегодня, 06:45
          Цитата: Foggy Dew
          Так что ЧЕЙ флот - ставлю на как раз американский.

          Ага, наложили санкции на свой же танкер lol
          Skylight had been sanctioned by the U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control in December 2025, and was used to transport Iranian petroleum products, according to reports.
          It was operated by United Arab Emirates-based Red Sea Ship Management LLC, which Windward noted has documented ties to front companies linked to Iran’s Ministry of Defense.
          The vessel had been at anchor since Feb. 22 and carried 20 crew members — 15 Indians and five Iranians
          1. Foggy Dew Звание
            Foggy Dew
            0
            Сегодня, 06:50
            Легко, госпадя. Они так век с колумбийскими картелями борются, которых ЦРУ крышует. То-то в заливе, в котором сейчас американского ВМФ как грязи - никто санкций к этому танкеру не применял!
  5. КЗаКВО32923 Звание
    КЗаКВО32923
    +2
    Сегодня, 06:02
    Удачи иранцам в борьбе с людоедами-детоубийцами!
  6. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 07:43
    Цитата: Ayk
    Идет соревнование кто дольше продержится Иран с одной стороны и США, Израиль с другой. У кого ракет больше у Ирана или у США, Израиля (авиационных, морских и умных бомб). Когда у Ирана закончатся баллистические ракеты, у него останутся БПЛА. Для США, Израиля важно получить возможность бомбить Иран свободно подающими бомбами. Потому что ракет и умных бомб мало, а Иран страна большая, целей много. Для Ирана критически важна становится поддержка из-за границы. Россия связана на Украине, поэтому много вооружения поставить не может. Для России потеря Ирана не является критически важной проблемой. Добавление к Турции проамериканского Ирана не сильно изменит для России положение на юге. Возникнут проблемы с транспортным коридором в Индию. Плохо, но не смертельно. Тогда как падение Ирана для Китая означает, что США получит возможность в любой момент перекрыть наставки нефти и газа из стран Персидского залива. Одних поставок нефти и газа из России Китаю нехватит, тем более если Запад начнет массовый перехват танкеров с российской нефтью. Китаю придётся отбросить свою осторожную политику и начать прямую поддержку Ирана. Падение Ирана также означает, что Китай будет следующим.

    Здравствуйте. Иран старается отстрелять свои ракеты как можно скорее, так как пусковые установки для ракет методично уничтожаются.