Технический и оперативный потенциал ракет Ирана
Самоходный ОТРК «Фатех-110». Фото Wikimedia Commons
Утром 28 февраля, в ответ на нападение со стороны США и Израиля, Иран начал операцию «Правдивое обещание 4». Иранские ракетные войска осуществляют массированные комбинированные удары по объектам противников с применением ракетных и беспилотных авиационных комплексов разных классов. При этом в очередной раз наглядно демонстрируется потенциал современных ракет Ирана и их боевые возможности.
Ответные удары
Первые сообщения о пусках баллистических и крылатых ракет с территории Ирана поступили утром 28 февраля. По всей видимости, решение об ответных атаках были приняты в минимальное время после первых американских и израильских ударов. Тем не менее, новости о пусках ракет поступили с известной задержкой.
Практически одновременно иранские ракетные войска атаковали различные объекты противников в разных странах. На каждом таком направлении, в зависимости от разных факторов, применили не менее нескольких десятков ракет разных типов. Также использовались ударные БПЛА.
Главной целью для ударов стали объекты Израиля — основного противника Ирана в регионе. Начиная с субботы, иранская армия провела несколько массированных пусков ракет по израильским объектам. Точный список выбранных целей не раскрывался.
Комплекс малой дальности «Зольфагар». Фото Fars News
В течение нескольких дней из Израиля поступали отрывочные сообщения о падении ракет в разных населённых пунктах и районах. Имеются сведения о поражении нескольких военных баз разного рода и административных объектов. В частности, иранские ракеты поразили некие здания или сооружения в крупных городах. При этом израильская сторона работает над сокрытием результатов подобных ударов, чтобы не помогать разведке противника.
Также атаке подверглись военные объекты США, расположенные в регионе. Так, уже 28 февраля поступили сообщения о падении ракет и возникновении пожаров в порту г. Манама (Бахрейн). Там находится одна из заморских баз ВМС США. Кроме того, под удар попал порт Джебель-Али в ОАЭ, тоже используемый американским флотом.
В субботу и позже иранские ракеты летели на аэродромы региона, используемые военно-воздушными силами США. Поступали сообщения об атаках и падении ракет на базах Эрбиль (Ирак), Аль-Дафра (ОАЭ), Али-Ас-Салем (Кувейт) и Аль-Удейд (Катар), а также рядом с ними. На местах падения боеприпасов начинались пожары.
В общей сложности иранские военные атаковали порядка 20 различных целей на территории разных государств региона. В большинстве случаев это были базы и аэродромы, используемые вооружёнными силами США и Израиля. При этом в ряде случаев речь идёт о совместном базировании, из-за чего под удар попала матчасть других стран.
Мобильный комплекс с ракетой средней дальности «Хайбер Шекан». Фото Минобороны Ирана
Силы и средства
Иран не сообщает, какие именно ракетные комплексы и системы используются в ходе массированных ударов по иностранным объектам. В свою очередь, его противники пока не публиковали материалы, позволяющие однозначно определить типы применённых ракет. Впрочем, доступные данные позволяют понять, какие именно изделия могли задействовать в тех или иных ударах.
Так, расстояние от катарской авиабазы Аль-Удейд до ближайшего иранского побережья не превышает 300 км. Рядом с Катаром находится Бахрейн, подвергающийся тем же рискам. То же касается и восточного побережья Саудовской Аравии.
В свою очередь, авиабазы на территории ОАЭ ещё ближе. От Ирана их отделяет не более 200 км — из-за достаточно узкого Ормузского пролива. В свою очередь, Кувейт не имеет общих границ с Ираном, однако всю его территорию могут атаковать системы с дальностью всего 200-210 км. Положение иракского Эрбиля еще хуже, т.к. он находится в 130 км от иранской границы.
Куда более сложной целью являются объекты Израиля. Минимальное расстояние между Ираном и Израилем превышает 900 км. При этом имеют место различные факторы практического характера, которые дополнительно повышают требования к ракетному вооружению для атаки израильских объектов.
Ударные БПЛА «Шахед-136» на пусковой установке. Фото Telegram / Dambiev
Также следует вспомнить недавнюю атаку аэродрома Акротири на Кипре. От Ирана до этого объекта по прямой не менее 1150-1200 км. При этом ударному БПЛА пришлось пересекать воздушное пространство нескольких стран.
Комплексы и их возможности
Иран традиционно не скрывает своих успехов в разработке ракетных вооружений. Реклама новых систем и комплексов является одним из компонентов его стратегии сдерживания потенциальных противников. Благодаря этому известно, что на вооружении иранской армии состоит широкий спектр различных изделий, от тактических комплексов до систем средней дальности.
Так, в случае с объектами в Ираке, Кувейте, ОАЭ и т.д. могли использоваться различные оперативно-тактические ракетные комплексы. Изделия по типу «Фатех-110», «Хормуз-1/2» или «Халидж-э Фарс» имеют дальность пуска не менее 300 км. Этого вполне достаточно, чтобы атаковать вражеские объекты на другой стороне Персидского залива.
Ракеты этих типов стартуют с мобильных пусковых установок. Полёт к цели осуществляется по баллистической траектории под управлением спутниковой или инерциальной навигационной системы. Круговое вероятное отклонение, согласно опубликованной информации, не превышает 10-20 м. Боевая нагрузка, в зависимости от типа ракеты, может достигать 500-600 кг.
Израиль, расположенный на большем удалении, тоже могли атаковать с применением различных баллистических ракет. Более того, Иран уже имеет подобный опыт — массированные удары имели место в 2024-25 гг. На вооружении имеется несколько типов комплексов, способных атаковать цели в любой части Израиля.
Одна из подземных ракетных баз, построенных в Иране. Фото Telegram / Noghtezan_info
Одной из последних разработок такого класса является ракета средней дальности «Хайбер Шекан». По известным данным, это изделие доставляет БЧ массой 550 кг на расстояние не менее 1450-1500 км. Имеются и ракеты с большей дальностью, такие как «Седжиль» нескольких модификаций. Они предназначаются для поражения объектов на дистанции 2-2,5 тыс. км.
В последние годы иранская промышленность разрабатывала не только комплексы на основе баллистических ракет, но и более сложные системы. Так, в 2022 г. впервые показали комплекс «Фаттах-1», оснащённый ракетой с гиперзвуковой боевой ступенью. Дальность пуска такого изделия достигает 1400 км, а особая боевая ступень даёт известные преимущества.
Кроме того, Иран прилагал большие усилия к развитию беспилотной авиации разного назначения. В частности, внимание уделялось системам ударного назначения с большим боевым радиусом. На вооружении имеется целый ряд образцов и семейств такого рода. По известным данным, они тоже применяются в рамках «Правдивого обещания».
Наибольшую известность получил БПЛА «Шахед-136» и его производные. В зависимости от модификации, такой аппарат несёт БЧ массой не менее 50-60 кг и может лететь на дальность порядка 1-1,5 тыс. км. Подобные беспилотники не отличаются высокой скоростью или высотой полёта, однако имеют другие преимущества технического и экономического характера.
Самоходные комплексы в ожидании приказа. Фото Telegram / Noghtezan_info
Стратегия и возможности
Таким образом, Иран располагает широкой номенклатурой ракетного вооружения «земля-земля» разных классов, вплоть до систем средней дальности. Эти комплексы разрабатывались для применения по объектам потенциальных противников в пределах ближневосточного региона. В связи с нападением США и Израиля иранские расчёты приступили к выполнению подобных боевых задач.
В последние годы Иран использовал свои ракеты разных классов и типов для поражения целей на территории Ирака и Израиля. Теперь же география ударов заметно расширилась, и ракеты упали на территорию других государств. При этом их задачей было поражение объектов третьей силы в лице США.
Ракетные войска Ирана вновь продемонстрировали общий технический и оперативный потенциал своих вооружений. Кроме того, они показали готовность атаковать цели на территории разных стран, не ограничиваясь только главным противником в лице Израиля.
Операция «Правдивое обещание 4» продолжается, и Иран наносит новые удары по различным целям. Руководство страны обещает проводить новые атаки до достижения поставленных политических и военных целей. Хватит ли иранской армии накопленных запасов вооружения, и как долго другие страны смогут отбивать такие атаки, станет ясно в ближайшее время.
Информация