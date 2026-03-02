Иран: Мы никакого отношения не имеем к удару по НПЗ Saudi Aramco, это - Израиль
Иранские официальные лица заявляют о том, что его противники используют боевые действия в регионе ещё для того, чтобы скомпрометировать Тегеран перед другими странами мусульманского мира.
В частности, говорится о том, что Иран никакого отношения не имеет к удару по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии. Напомним, что ранее прошла информация об ударах по нефтеперерабатывающему заводу компании Saudi Aramco. В результате удара возник сильный пожар.
Иранская сторона заявляет, что атаковал завод в Саудовской Аравии Израиль.
Утверждается, что израильские войска сделали это специально, чтобы настроить Эр-Рияд против Тегерана и чтобы тот (Эр-Рияд) подключился к американо-израильской кампании против Исламской Республики.
Тем временем Трамп обратился к американцам и заявил о том, что «США могут продолжать операцию против Ирана сколь угодно долго». По словам Трампа, важно не то, сколько она продлится, а важен результат.
Пока для США всё идёт в относительно оптимальном режиме. Суперскачка цен на нефть не произошло. На данный момент баррель нефти марки Brent торгуется на уровне 77-78 долларов, хотя ранним утром цена превышала 80 долларов США. Цены на СПГ в Европе выросли за сутки более чем на 40%, что только на руку Соединённым Штатам, во многом монополизировавшим европейский рынок сжиженного газа. Поэтому пока для Трампа каких-то серьёзных угроз нет. А людские потери на военных базах Ближнего Востока ещё явно не набрали ту критическую массу, которая могла бы привести к тотальным антивоенным настроениям в Соединённых Штатах. Совсем другое дело, если операция растянется надолго.
