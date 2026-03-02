Иран: Мы никакого отношения не имеем к удару по НПЗ Saudi Aramco, это - Израиль

Иран: Мы никакого отношения не имеем к удару по НПЗ Saudi Aramco, это - Израиль

Иранские официальные лица заявляют о том, что его противники используют боевые действия в регионе ещё для того, чтобы скомпрометировать Тегеран перед другими странами мусульманского мира.

В частности, говорится о том, что Иран никакого отношения не имеет к удару по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии. Напомним, что ранее прошла информация об ударах по нефтеперерабатывающему заводу компании Saudi Aramco. В результате удара возник сильный пожар.



Иранская сторона заявляет, что атаковал завод в Саудовской Аравии Израиль.

Утверждается, что израильские войска сделали это специально, чтобы настроить Эр-Рияд против Тегерана и чтобы тот (Эр-Рияд) подключился к американо-израильской кампании против Исламской Республики.

Тем временем Трамп обратился к американцам и заявил о том, что «США могут продолжать операцию против Ирана сколь угодно долго». По словам Трампа, важно не то, сколько она продлится, а важен результат.

Пока для США всё идёт в относительно оптимальном режиме. Суперскачка цен на нефть не произошло. На данный момент баррель нефти марки Brent торгуется на уровне 77-78 долларов, хотя ранним утром цена превышала 80 долларов США. Цены на СПГ в Европе выросли за сутки более чем на 40%, что только на руку Соединённым Штатам, во многом монополизировавшим европейский рынок сжиженного газа. Поэтому пока для Трампа каких-то серьёзных угроз нет. А людские потери на военных базах Ближнего Востока ещё явно не набрали ту критическую массу, которая могла бы привести к тотальным антивоенным настроениям в Соединённых Штатах. Совсем другое дело, если операция растянется надолго.
  1. Помеха с права Звание
    Помеха с права
    +19
    Сегодня, 20:45
    Иран: Мы никакого отношения не имеем к удару по НПЗ Saudi Aramco, это - Израиль

    Аплодисменты!!!
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +18
      Сегодня, 20:50
      Ирану тут нет смысла врать. Им вся эта ситуация вообще была не нужна. А кто у нас выгодополучатель?
      1. Помеха с права Звание
        Помеха с права
        +6
        Сегодня, 20:57
        А кто у нас выгодополучатель?
        Всё зависит от того, как долго и в каком ключе эта ситуация будет развиваться. Как ни странно, но Россия тоже является "выгодополучателем".)))
        Цены на нефть и газ пошли вверх, и это только начало. США сейчас точно будет не до свинопасов на окраине Европы, все ресурсы и оружие кинут на оборону евреев и своих ближневосточных баз. Иран в этой ситуации как никогда заинтересован в развитии отношений с РФ.
        Выгодоприобретатели у такого конфликта могут быть неожиданные...)))
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +2
        Сегодня, 20:57
        Тут вариантов куча. Надо хорошо знать настрой социума и обстановку внутри страны. Не зная этого, ничего предсказать невозможно.
        Может быть и Израиль, может быть и Иран. Одн для создания хаоса среди мусульман, второй чтобы навредить америкосам.
      3. Ильнур Звание
        Ильнур
        +8
        Сегодня, 21:16
        А кто у нас выгодополучатель?

        Известно кто, это самопровозглашенный "богоизбранный" народ, которые под видом "холокоста" взяли себе право убивать безнаказанно другие народы... Хотя если вдуматься, то ВМВ устроили сами же евреи, значит основная вина в этом Холокосте лежит на самих евреях...
      4. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 21:25
        Цитата: Mitos
        Им вся эта ситуация вообще была не нужна. А кто у нас выгодополучатель?

        Даже глупому европейцу понятно, выгода для США, особенно по СПГ, для США и конечно для Израиля. Все остальные в проигрыше.
      5. VSO-396
        VSO-396
        -6
        Сегодня, 21:50
        Цитата: Mitos
        Ирану тут нет смысла врать. Им вся эта ситуация вообще была не нужна. А кто у нас выгодополучатель?

        Да просто заднюю включили, когда осознали возможные последствия.
    2. Андрей К Звание
      Андрей К
      +14
      Сегодня, 21:00
      Иран: Мы никакого отношения не имеем к удару по НПЗ Saudi Aramco, это - Израиль

      Очень даже вполне в духе еврейских подляков.
      Мастера ударов под чужим флагом, после чего будут натягивать сову на глобус изображая страдальцев.
      1. Ильнур Звание
        Ильнур
        +4
        Сегодня, 21:18
        Очень даже вполне в духе еврейских подляков

        Да, можно даже не сомневаться, а также в том что перед нападением на Сектор Газа они сами устроили провакацию взяв заложников...
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +5
      Сегодня, 21:27
      Если персы смогут доказать саудитам, что это замутили евреи - будет весело.
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        +1
        Сегодня, 21:35
        Путин, наверное, объясняет...
        Сегодня, он очень активен в общении с лидерами атакованных стран персидского залива.... Думаю, он ( учитывая, что мы топим за Иран) делает все, чтобы вразумить и наставить их на путь истинный.... )))) Убеждает их не быковать, разобраться, принять правильную сторону и тп.)))
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 22:39
          Ну, так понятно, пацики попали под раздачу ни за хрен собачий))) оно им надо, такого геморроя?)))
      2. Bookinist69 Звание
        Bookinist69
        0
        Сегодня, 21:55
        Сейчас события польются как из рога изобилия с такой скоростью, что про этот НПЗ все забудут!
    4. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 21:37
      Цитата: Помеха с права
      Иран: Мы никакого отношения не имеем к удару по НПЗ Saudi Aramco, это - Израиль

      Аплодисменты!!!

      А я не согласен.
      Крупнейший НПЗ в Саудовской Аравии атаковали США, чтобы втянуть саудитов в войну. И Бахрейн, и ОАЭ, и Кувейт, и Катар, Оман, и Ирак бомбят США, чтобы ослабить их, втянуть в затяжную войну, усилить американские нефтяные позиции.
      1. VSO-396
        VSO-396
        -1
        Сегодня, 21:52
        Цитата: Бородач
        Цитата: Помеха с права
        Иран: Мы никакого отношения не имеем к удару по НПЗ Saudi Aramco, это - Израиль

        Аплодисменты!!!

        А я не согласен.
        Крупнейший НПЗ в Саудовской Аравии атаковали США, чтобы втянуть саудитов в войну. И Бахрейн, и ОАЭ, и Кувейт, и Катар, Оман, и Ирак бомбят США, чтобы ослабить их, втянуть в затяжную войну, усилить американские нефтяные позиции.

        Простите, а в Плоскую землю Вы тоже верите?
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +3
          Сегодня, 21:58
          Цитата: VSO-396
          Цитата: Бородач
          Цитата: Помеха с права
          Иран: Мы никакого отношения не имеем к удару по НПЗ Saudi Aramco, это - Израиль

          Аплодисменты!!!

          А я не согласен.
          Крупнейший НПЗ в Саудовской Аравии атаковали США, чтобы втянуть саудитов в войну. И Бахрейн, и ОАЭ, и Кувейт, и Катар, Оман, и Ирак бомбят США, чтобы ослабить их, втянуть в затяжную войну, усилить американские нефтяные позиции.

          Простите, а в Плоскую землю Вы тоже верите?

          А зачем мне верить в плоскую землю? Мы живём во времена фейк ньюс. Даже Трамп об этом говорил. Какая разница, что было на самом деле? Главное, убедительно врать всем. Или не очень убедительно.
          Вот американские журналисты спрашивали у главы МИД Ирана: почему Иран осуществляет неспровоцированные атаки на американские военные базы? Это на полном серьёзе. Они удивляются на полном серьёзе, почему их атакуют, убив религиозного лидера страны. Это, как если бы Иран убил папу Римского.
          1. VSO-396
            VSO-396
            0
            Сегодня, 22:56
            Цитата: Бородач
            Цитата: VSO-396
            Цитата: Бородач
            Цитата: Помеха с права
            Иран: Мы никакого отношения не имеем к удару по НПЗ Saudi Aramco, это - Израиль

            Аплодисменты!!!

            А я не согласен.
            Крупнейший НПЗ в Саудовской Аравии атаковали США, чтобы втянуть саудитов в войну. И Бахрейн, и ОАЭ, и Кувейт, и Катар, Оман, и Ирак бомбят США, чтобы ослабить их, втянуть в затяжную войну, усилить американские нефтяные позиции.

            Простите, а в Плоскую землю Вы тоже верите?

            А зачем мне верить в плоскую землю? Мы живём во времена фейк ньюс. Даже Трамп об этом говорил. Какая разница, что было на самом деле? Главное, убедительно врать всем. Или не очень убедительно.
            Вот американские журналисты спрашивали у главы МИД Ирана: почему Иран осуществляет неспровоцированные атаки на американские военные базы? Это на полном серьёзе. Они удивляются на полном серьёзе, почему их атакуют, убив религиозного лидера страны. Это, как если бы Иран убил папу Римского.

            Может кто-то и спрашивает. В ведущих штатовских новостях такой тупости не заметил.
      2. Artur Homoastricus Звание
        Artur Homoastricus
        0
        Сегодня, 22:49
        Матрасники известны своими провокациями, тоже не удивлюсь, если планируют заставить саудитов включиться и организовать наземную операцию в Иране
        1. VSO-396
          VSO-396
          0
          Сегодня, 22:58
          Цитата: Artur Homoastricus
          Матрасники известны своими провокациями, тоже не удивлюсь, если планируют заставить саудитов включиться и организовать наземную операцию в Иране

          Если арабы проведут свое расследование обломков, то они выяснят чьи они.
  2. БойКот Звание
    БойКот
    +12
    Сегодня, 20:50
    Персы мне определенно нравятся. Новое руководство жжет напалмом.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 21:27
      Цитата: БойКот
      Новое руководство жжет напалмом.

      Значит что то было не то в "старом руководстве" ( ситуация Ирака и Ливии не исключена, США работают системно ).
    2. KCA Звание
      KCA
      +1
      Сегодня, 22:11
      Скоро некоторые писать напалмом будут, Хоменеи, вообще-то, по понятиям подвиг совершил, не стал прятаться и погиб мучеником, ну я понимаю, 86 лет, но мусульмане за него сплотятся, и сунниты с шиитами свои ссоры забудут, а уж радикальные ещё устроят шухер и евреям, и штатовцам, да всем, кто под руку попадёт, а общины по разным странам у них большие, вон уже аж негр, вроде, расстрел устроил, джихад объявили, а уж сколько истинно верующих пойдут мстить, ой....
      1. БойКот Звание
        БойКот
        +2
        Сегодня, 22:44
        Ждем терактов на территории США. Плакать по их мирняку точно не буду, ибо посеяли ветер...
        1. VSO-396
          VSO-396
          0
          Сегодня, 22:59
          Цитата: БойКот
          Ждем терактов на территории США. Плакать по их мирняку точно не буду, ибо посеяли ветер...

          Уже был-стрельба в Техасе.
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 20:52
    Ну и правильно заявляют. Если посмотреть кому эти удары сейчас выгодны, то это реально будет именно Израиль и США.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 20:52
    Ну подтолкнуть к действиям тех кто сомневается, хороший ход. В мировой истории это встречается очень часто
  5. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 20:52
    По словам Трампа, важно не то, сколько она продлится, а важен результат.

    А результат уже есть
    Цены на СПГ в Европе выросли за сутки более чем на 40%

    Миротворец он такой)
  6. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 20:52
    Тем временем Трамп обратился к американцам и заявил о том, что «США могут продолжать операцию против Ирана сколь угодно долго». По словам Трампа, важно не то, сколько она продлится, а важен результат.

    Он бы ещё сказал, что важен сам процесс. 2026 год начался просто адски.
  7. Raw238 Звание
    Raw238
    +1
    Сегодня, 20:53
    К сожелению, Рыжему плевать на то что сказал Тегеран, и плевать он хотел на тех, кто в это поверит.
  8. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Сегодня, 20:55
    Власти КСА уже назначили виновного.
    1. Fisherman Звание
      Fisherman
      0
      Сегодня, 21:51
      И? КСА могут утереться....их ВС скорее так, для парадов...даже хуситов только руками наёмников торкали...
  9. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 20:55
    Вполне допускаю, что удар по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии нанес Израиль. Скорее всего так и есть.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:00
    А пусть докажут что это Иран.Сейчас посмотрел Катарский Газ не очень и критичен для Европы- в 2025 г они купили его всего на 4 млрд $ ,а у России всего газа на 12 млрд $.Откуда такой скачок - может причина в другом .Может быть какая-то технологическая, связанная с заполнением ,расходом газа из ПГХ .Непонятен это шухер .
    1. Santa Fe Звание
      Santa Fe
      +1
      Сегодня, 23:22
      А пусть докажут что это Иран.Сейчас посмотрел Катарский Газ не очень и критичен для Европы- в 2025 г они купили его всего на 4 млрд $ ,а у России всего газа на 12 млрд $.Откуда такой скачок - может причина в другом .

      Катарский газ - для Японии и Ю. Кореи, в первую очередь

      В Японию нельзя провести газопроводы, география и глубины океана

      Ю.Корея отрезана от остального мира по суше

      Катар сумел воспользоваться этой ситуацией
  11. mad-max78 Звание
    mad-max78
    0
    Сегодня, 21:04
    А так можно было? Вот это подстава так подстава от товарищей евреев.
  12. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +3
    Сегодня, 21:08
    По словам Трампа, важно не то, сколько она продлится, а важен результат

    А ещё
    Трамп об Иране: Мы ещё не начинали

    И у кого он этому научился... laughing
  13. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 21:18
    А ведь это же наверное, первая, не считая СВО, война многополярного мира, его рождение, и силы "старого мира" пытаются задушить нарождающийся многополярный мир. И это очень показательно, если это так, значит процесс пошёл, и те, кто от этого потеряет в глобальном мире и в истории свои позиции, это понимают! Поэтому и велели Трампу напасть. Ну вот и посмотрим, насколько велики силы многополярности, и победят ли они, или ещё лет на 100 вернутся старые колониальные порядки
  14. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 21:21
    wassat
    Вот и прилетело в стиле самих же матрасов - матрасному заводу
  15. Bookinist69 Звание
    Bookinist69
    +1
    Сегодня, 21:52
    Ну это гениально! Просто гениально....
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 23:28
    Цитата: Santa Fe
    А пусть докажут что это Иран.Сейчас посмотрел Катарский Газ не очень и критичен для Европы- в 2025 г они купили его всего на 4 млрд $ ,а у России всего газа на 12 млрд $.Откуда такой скачок - может причина в другом .

    Катарский газ - для Японии и Ю. Кореи, в первую очередь

    В Японию нельзя провести газопроводы, география и глубины океана

    Ю.Корея отрезана от остального мира по суше

    Катар сумел воспользоваться этой ситуацией

    На сколько помню у Катара супер контракт с КНР .В КНР штампуют газовозы для этого контракта .