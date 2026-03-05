На шаг впереди к войне
Необходимое предисловие: очень рекомендуем перед прочтением этой статьи пройтись глазами вот по этой работе: Наследники спецназа «Бранденбург», потому что данный материал фактически является невольным продолжением.
Когда шестого мая прошлого года в Бундестаге состоялись выборы нового канцлера Федеративной Республики Германия, а им был избран Фридрих Мерц, со стороны фракции партии АДГ (Альтернатива для Германии) раздавались голоса, тщетно провозглашавшие, что выбор Мерца как канцлера — это выбор войны. Но к ним не прислушались...
Отменив за пару месяцев до этого конституционные ограничения государственных заимствований при формировании федерального бюджета и отталкиваясь от провозглашённого его предшественником Шольцем так называемого «исторического перелома», канцлер Фридрих Мерц (Friedrich Merz) и его министр иностранных дел Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) всё громче, всё яростнее и откровеннее стали декларировать народу Германии, да и другим народам:
А к этому уже Вадефуль выдал такое, просто страшно даже подумать:
«Наши спецслужбы настоятельно предупреждают, что Россия к 2029 году может быть в состоянии напасть на страну НАТО».
И так далее, этому же подобный, на взгляд русского человека, бред.
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz)
Бред, он, может, и бред, но, как в семидесятые годы говорили в СССР, «пипл хавает», то есть пипл, он же бюргер, уже не просто схавал, а даже впитал всё это. Много времени и усилий не потребовалось.
По данным совместного опроса, проведённого 27 января 2026 года Лейпцигским университетом (UL) и Техническим университетом Мюнхена (TUM), около 62% немцев опасаются военного конфликта между Россией и государством — членом НАТО.
При этом 42 % респондентов очень обеспокоены тем, что такой конфликт может затронуть саму Германию.
А чтобы уже сегодня противостоять этому «неизбежному военному конфликту», 67 % немцев поддерживают предоставление Германией военной помощи Украине.
40 % считают, что помощь должна оставаться на нынешнем уровне, а 27 % респондентов выступают даже за увеличение этой помощи.
Если перейти к конкретным цифрам, 3 июня 2022 года Бундестаг проголосовал за создание специального фонда для Бундесвера (Sondervermögen Bundeswehr), предусматривающего финансирование в размере 100 млрд евро через особый бюджетный механизм для модернизации вооружённых сил Германии и укрепления их обороноспособности. Планировалось завершить контрактование и распределение средств до конца 2025 года с полным их освоением к 2027 году.
Рядом с этими цифрами совсем уж скромно смотрятся бюджетные 9 млрд евро в 2025 году и 11,5 млрд в 2026 году.
До поры до времени воевать с русскими удаётся руками украинцев, но ведь в 2029 году, как пугает немецкий министр иностранных дел, уже непосредственно в Германии бюргерам придётся отбивать яростные атаки полчищ российских «варваров», а для этого нужен сильный военно-промышленный комплекс и сильная, многочисленная армия — Бундесвер.
В связи с этим, большинство немцев поддерживают усиление обороноспособности Германии. И вновь, по данным опроса Университета Лейпцига совместно с Техническим университетом Мюнхена (TUM), значительная часть населения выступает за расширение Бундесвера как по численности, так и по его возможностям, и за повышение расходов на оборону.
Около 70% опрошенных считают «важным» укрепление оборонных возможностей Германии, и 60% поддерживают увеличение численности Бундесвера.
В том же исследовании 62% считают риск конфликта с Россией «серьёзным».
По опросу Forsa-института в августе 2025 года, около 67 % немцев выступают за увеличение вдвое затрат на оборону страны к 2032 году.
И вот тут самое интересное: согласно опросу того же института в июле 2025 года, только лишь 16% немцев ответили, что они «определённо готовы» взять оружие и защищать страну, если Германия будет атакована.
А к этому «скорее готовы», то есть могли бы немножко повоевать, ещё 22% будущих защитников отечества.
59% респондентов ответили, что они «скорее не готовы или вообще не готовы» брать оружие в руки для защиты Германии.
Как говорил один российский политик: «Вот такая, понимаешь, загогулина получается»...
И вот, чтобы выпрямить эту «загогулину», то есть окончательно запугать и буквально задурить население, в стране день за днём проводится определённая работа. Политики произносят пламенные речи, телевидение представляет зрителю обзорные передачи и ток-шоу, к этому, естественно, печатные и интернет-издания публикуют сотни и сотни статей соответствующего содержания.
Конечно же, впереди всех на «боевом коне русофобии» гордо восседает сам канцлер, опустившийся до заявлений, что «мы сейчас видим это государство (Россию) в состоянии глубочайшего варварства. И это не изменится в обозримом будущем...».
Ну а раз речь идёт о варварах, то, естественно, их цель при ведении боевых действий — вовсе не вооружённые силы противника и объекты, связанные с военно-промышленным комплексом.
Канцлер Германии точно знает, как именно действует Россия в её «агрессивной, жестокой, бесчеловечной войне»:
А при этом обязательно:
По поводу «немецкой и российской тирании» это он вообще мощно выдал, поистине, как у классика: «Смешались в кучу кони, люди...».
После этого «ужаса» Мерц подводит итог:
Можно было бы дальше пачкать бумагу цитатами аналогичного бреда, которым брызжут также политики и военные рангом пониже, но желания нет никакого, да и просто противно это. К тому же в анонсе я обещал «пробежаться» по статьям с медиа-портала Defence-Network.com. Почему меня заинтересовал именно этот материал? По двум причинам.
Во-первых, в нём речь идёт как раз о представителях тех самых 16%, которые действительно готовы воевать — и воевать всерьёз. Речь идёт о KSK, элитном подразделении Бундесвера.
А во-вторых, полтора года назад я уже писал о них в статье «Наследники спецназа „Бранденбург“». За это время кое-что изменилось, и мне было интересно, что расскажет новый командующий этим подразделением.
Итак, руководитель онлайн-редакции Defence-Network.com Навид Линнеман (Navid Linnemann) с воодушевлением представляет читателям интервью с бригадным генералом Бундесвера Андреасом Кюне (Andreas Kühne).
Статья называется весьма показательно:
«Командир KSK: Чтобы побеждать, нужно быть на шаг впереди»
Краткая справка о командире KSK.
Бригадный генерал Андреас Кюне (Andreas Kühne) родился 21 декабря 1970 года в городе Хаген (Hagen) на территории тогда ещё Западной Германии.
В армии с 1989 года. Прошёл классическую офицерскую подготовку, служил в строевых частях и на штабных должностях, работал в структурах Минобороны Германии, участвовал в миссии НАТО по подготовке и консультированию иракских сил безопасности.
С октября 2025 года возглавляет Командование сил специального назначения (KSK) — элитного подразделения Бундесвера. На этом посту он сменил прежнего командира, бригадного генерала Александра Кроне (Alexander Krone), который возглавил 1-ю танковую дивизию Бундесвера, дислоцированную в городе Ольденбург (Oldenburg).
Бригадный генерал Андреас Кюне (Andreas Kühne)
С самого начала журналист Навид Линнеман заходит, как говорят, с козырей. Беседа начинается с определений: «полномасштабное вторжение на Украину», «перелом эпохи» и «возвращение к территориальной и союзнической обороне».
KSK изначально создавалось для выполнения высокоспециализированных операций малыми группами — прежде всего для точечных рейдов в тылу противника с целью захвата или выведения из строя ключевых объектов и нейтрализации ведущих военных и гражданских руководителей. Основой работы подразделения являются высокая мобильность, технологическое превосходство и способность оказывать решающее влияние на ход операций. Кроме того, KSK выполняет разведывательные миссии и ведёт скрытое наблюдение в глубине вражеской территории.
За последние десятилетия к этому спектру задач добавились и антитеррористические операции.
Вот тут-то бригадный генерал докладывает:
Сейчас фокус сместился на территориальную и союзническую оборону. KSK готово действовать в случае прямой угрозы для Германии и её союзников, включая защиту ключевых объектов. Новый приоритет - готовность к обороне на своей территории и территории союзников.
Процедуры и порядок боевого применения подразделений, тактика, приёмы и стандартные действия в условиях территориальной и союзнической обороны отличаются по своей специфике; иным является и противник. При этом способность участвовать в международных стабилизационных миссиях сохраняется.
Что сразу бросается в глаза – страна Германия в опасности, враг (он же противник), подразумеваем Россию, буквально у порога. Нужно готовиться к обороне.
При этом удивительно слышать, что элитному подразделению, без преувеличения — лучшему из лучших, насчитывающему всего около 1500–1600 человек, с подготовкой, стоящей бешеные деньги, с вооружением и оснащением на уровне лучшего в мире, теперь вменяется в задачу оборона. Сразу вспоминается история о том, как микроскоп использовали, чтобы забивать гвозди.
Или совсем в Бундесвере с личным составом «труба», или генерал «рака за камень заводит» (значение этого фразеологизма — запутывать обсуждение какой-либо проблемы путём отвлечения на мелкие и второстепенные детали, то есть вместо решения главной задачи заниматься всякой ерундой — прим.).
Но корреспондент настойчив и очень хочет знать, «есть ли у KSK обмен с украинскими силами специального назначения»?
Конечно же, есть, рапортует бригадный генерал, ну куда же немцы сегодня без украинского опыта.
В приоритете — проверенные методы и решения, а не субъективные оценки.
А вот это уже похоже на правду. Враг реально примеряется к войне против русских.
Далее бригадный генерал отмечает, что благодаря новым возможностям, полученным через специальный фонд (выше я указывал цифры),
Звучит всё солидно, правда, вместе с этим, ещё в одном репортаже из места расположения спецназа, корреспондент знакомит читателя как с современными дронами, стоящими на вооружении спецназовцев, так и со всем нам знакомой самоделкой на базе «китайца», собранную и оснащенную в мастерской подразделения. Видимо, действительно, немцы реально используют украинский опыт.
Самодельные ударный FPV дрон-камикадзе. Прямо будто из зоны СВО
Даже командующий подразделением с гордостью это подтверждает:
Признаться, ещё недавно подобное для Германии казалось почти невозможным. Здесь всё жёстко регламентировано правилами, нормами, допусками, запретами. Утрируя, даже перегоревшую лампочку должен менять сертифицированный специалист. А тут — самодельные дроны.
Впрочем, речь, вероятно, идёт не о «гаражной сборке», а о профессиональной адаптации коммерческих платформ — возможно, силами инженеров и технических специалистов в погонах.
Да и генерал Кюне это подтверждает:
Отдельный акцент на дронах, по всей видимости, связан с актуальной конъюнктурой событий на Украине. Однако для KSK это лишь часть более широкой технологической стратегии.
Помимо «дроновой» темы, в подразделении особый упор делают на современные технологии — от искусственного интеллекта до разведывательных и спутниковых систем связи. Их внедрение повышает эффективность действий и сокращает время принятия решений, позволяя сохранять технологическое преимущество и действовать на шаг впереди противника.
Федеральный министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) и командир КСК, бригадный генерал Андреас Кюне (Andreas Kühne), позируют перед скульптурной композицией, олицетворяющим ключевой элемент боевого потенциала КСК — подразделение коммандос.
Хотелось бы ещё остановиться на «украинском опыте». Несомненно, что немцы внимательно наблюдают за действиями обеих сторон в зоне СВО и явно не стесняются, на фоне «сверхновых технологий», демонстрировать то снаряжение, которое действительно с положительной стороны зарекомендовало себя.
Ниже на снимке мотоцикл, будто бы прямо из-под бойца-штурмовика, и предельно упрощённый, на первый взгляд, автомобиль. Впечатление, что их прямо с передовой пригнали. Похоже, на автомобиле «Миниган» установлен.
Вот, пожалуй, и всё, что, на мой взгляд, заслуживает интереса в последних статьях Defence-Network.com. В принципе, никакой особой конкретики, общие фразы, заверения в стойкости и готовности, несколько фотографий. Но это лишь мизерная часть медийной программы Германии. Подобных статей — сотни.
Если подвести итог, страну и народ целенаправленно готовят к вооружённому противостоянию, а если убрать дипломатию – просто к войне с Россией. Готовят во всех областях: финансовых, военно-промышленных, идеологических, в средствах массовой пропаганды и т. д.
23 декабря 2025 года федеральный министр иностранных дел Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) заявил в интервью агентству dpa:
И я уверен, прикрываясь темой «защиты и обороны», немцы к намеченному сроку превратят Бундесвер в сильнейшую армию Европы. Не думаю, что самую многочисленную, но системы вооружений, оснащение бойцов, связь, роботизацию, искусственный интеллект и т. д. они выведут на самый передовой уровень.
А там и до ядерного оружия недалеко, ведь на пятом году войны мы все убедились в том, что то, что ещё вчера казалось абсолютно невозможным, сегодня становится жестокой реальностью.
К сожалению...
