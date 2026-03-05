На шаг впереди к войне

Мы видим ежедневные действия российской армии. Они испытывают нашу готовность и способность защищаться… И именно поэтому мы сделаем всё возможное… чтобы защитить свободу, мир и территориальную целостность альянса.

«Россия может быть в состоянии атаковать страну НАТО в ближайшие четыре года… Угроза для нашей страны со стороны России — уже не гипотетический сценарий, а реальность».



«Наши спецслужбы настоятельно предупреждают, что Россия к 2029 году может быть в состоянии напасть на страну НАТО».



Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz)

...преступный российский режим систематически ведёт войну против гражданского населения — против стариков, женщин и детей.

Всё это сопровождается почти невыносимой нацистской пропагандой против украинского народа — народа, который исторически пострадал как от немецкой, так и от российской тирании.

Угроза со стороны России — реальна.



Бригадный генерал Андреас Кюне (Andreas Kühne)

Ранее KSK сосредотачивалось на задачах международного кризисного управления: стабилизационных и разведывательных миссиях за пределами Германии под эгидой НАТО, ЕС или Бундесвера. Под прежним командованием это было основной деятельностью подразделения: рейды, разведка, антитеррористические операции и поддержка союзников в кризисных зонах.



Сейчас фокус сместился на территориальную и союзническую оборону. KSK готово действовать в случае прямой угрозы для Германии и её союзников, включая защиту ключевых объектов. Новый приоритет - готовность к обороне на своей территории и территории союзников.



Процедуры и порядок боевого применения подразделений, тактика, приёмы и стандартные действия в условиях территориальной и союзнической обороны отличаются по своей специфике; иным является и противник. При этом способность участвовать в международных стабилизационных миссиях сохраняется.

У нас есть обмен на различных уровнях, и мы используем любую возможность для разговора, где бы ни встречались с украинцами. Параллельно мы придерживаемся системного подхода к анализу. В ходе процесса под названием «извлечённые выводы» и «выводы, принятые к применению» (Lessons Identified / Lessons Learned), KSK анализирует проведённые (украинцами) рейды, разведывательные и антитеррористические операции, проверяет эффективные приёмы и методы и использует их в собственной подготовке и учениях. Это позволяет подразделению отрабатывать уже проверенные тактики, адаптировать новые подходы к реальным боевым условиям и интегрировать их в работу малых элитных групп.



В приоритете — проверенные методы и решения, а не субъективные оценки.

Было инициировано очень, очень много проектов в сфере вооружений. Сейчас эти закупки находятся в стадии поступления. Они реализуются, внедряются. Кроме того, у нас постоянно возникает дополнительная потребность, прежде всего в сфере использования современных технологий. Будь то искусственный интеллект или дальнейшее развитие спутниковых технологий. Здесь можно мыслить очень широко: всё, что сейчас стоит на повестке дня в инновационных центрах, для нас также актуально и интересно. Использование современных технологий в конечном счёте также способствует созданию того самого преимущества, «двигаться на шаг впереди».



Самодельные ударный FPV дрон-камикадзе. Прямо будто из зоны СВО

У нас есть способность к самостоятельной сборке. Думаю, она уже достаточно широко распространена и находится на весьма продвинутом уровне. Кстати, мы используем все возможности применения дронов — в воздухе, а также и на земле.

KSK обладает компетенциями по адаптации и разработке беспилотных систем. Используются все типы средств — воздушные и наземные, разведывательные и ударные. Беспилотные системы являются полноценным элементом боевой работы.

…Я могу лишь посоветовать нам подготовиться к тому, что это может произойти… Укреплять структуры безопасности в рамках НАТО и реформировать Бундесвер… Чтобы создать армию, полностью способную защитить страну и альянс НАТО.