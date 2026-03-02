Норвежцы предлагают командовать войсками из бронированных контейнеров

Контейнерный командный пункт создан по всем стандартам электромагнитной безопасности и может быть интегрирован с секретными базами данных НАТО.

Наша цель состоит в том, чтобы стать долгосрочным технологическим партнёром для оборонных и охранных организаций со сложными оперативными требованиями.

Норвежцы предлагают «переосмысление» оперативности развёртывания тактического командования в самых разных условиях. Для этого представлена модульная платформа управления, представляющая собой оборудованные под те или иные задачи контейнеры.Решение это продвигается компанией Cyviz, представители которой говорят о том, что контейнерная система управления и контроля войсками (C2) позволяет уменьшить время, необходимое для развёртывания командного пункта, в том числе в условиях боевых действий.«Покомандовать» из контейнеров было можно во время проведения учений HEIMDALL. Система, презентованная во время маневров, представляла собой бронеконтейнеры, в одном из которых находился командный пункт, в другом – узел связи. Всё это запитывалось мобильным генератором.Утверждается, что используемое в C2 оборудование позволяет проводить «многодоменные операции без угрозы потери секретной информации при обмене ею».Из сообщений норвежского разработчика:Представитель компании Дж.Мунт:Эксперты выразили сомнения относительно слов об оперативности развёртывания такого командного пункта. Ведь контейнеры с оборудованием предполагают загрузку на транспортирующие платформы, перевозку и выгрузку с них, а это будет занимать определённое время. Это при учёте того, что существуют мобильные тактические командные пункты - на колёсах или гусеницах. Разработчики парируют тем, что контейнеры можно интегрировать с колёсным шасси «на постоянной основе», главное - защищённость и «начинка».