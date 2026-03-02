Норвежцы предлагают командовать войсками из бронированных контейнеров

Норвежцы предлагают «переосмысление» оперативности развёртывания тактического командования в самых разных условиях. Для этого представлена модульная платформа управления, представляющая собой оборудованные под те или иные задачи контейнеры.

Решение это продвигается компанией Cyviz, представители которой говорят о том, что контейнерная система управления и контроля войсками (C2) позволяет уменьшить время, необходимое для развёртывания командного пункта, в том числе в условиях боевых действий.



«Покомандовать» из контейнеров было можно во время проведения учений HEIMDALL. Система, презентованная во время маневров, представляла собой бронеконтейнеры, в одном из которых находился командный пункт, в другом – узел связи. Всё это запитывалось мобильным генератором.

Утверждается, что используемое в C2 оборудование позволяет проводить «многодоменные операции без угрозы потери секретной информации при обмене ею».



Из сообщений норвежского разработчика:

Контейнерный командный пункт создан по всем стандартам электромагнитной безопасности и может быть интегрирован с секретными базами данных НАТО.

Представитель компании Дж.Мунт:

Наша цель состоит в том, чтобы стать долгосрочным технологическим партнёром для оборонных и охранных организаций со сложными оперативными требованиями.

Эксперты выразили сомнения относительно слов об оперативности развёртывания такого командного пункта. Ведь контейнеры с оборудованием предполагают загрузку на транспортирующие платформы, перевозку и выгрузку с них, а это будет занимать определённое время. Это при учёте того, что существуют мобильные тактические командные пункты - на колёсах или гусеницах. Разработчики парируют тем, что контейнеры можно интегрировать с колёсным шасси «на постоянной основе», главное - защищённость и «начинка».
  1. lutikovvn Звание
    lutikovvn
    +2
    Сегодня, 21:28
    Вспоминается анекдот. Офицеры собираются на рыбалку. Исходя из прошлого опыта и чтобы больше не было ЧП, поступает предложение. Взять по 5 бутылок водки. Удочки не брать. Из автобуса не выходить.
    1. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      0
      Сегодня, 22:46
      Норвежцы предлагают командовать войсками из бронированных контейнеров
      Лучше сразу из цинковых!))) Привет от РВСН... am
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 23:24
      А я и смотрю что это за рожа не норвежская к статье.Больше на западенца похожа .Никакого мошенничества и " больница " с Alibaba превращается в "бронирлванный " штабной бункер,с минимальными переделками . bully Дверь бы хотябы поменяли вместе с ручкой.А говорите в Норвегии не воруют ,ещё как воруют . drinks
  2. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    0
    Сегодня, 21:31
    Они совсем неумные люди или где?
    Служил, вернее дослуживал на Алтае. В комендантской роте..
    Мобильные командные пункты на базе кунгов как бы более интересные варианты.
    1. Виктор Чужой Звание
      Виктор Чужой
      +1
      Сегодня, 22:03
      Велика ли разница для ракеты или снаряда ?! Да и дрона с выстрелом от РПГ-7 хватит на этот штаб мобильный. Броня там от осколков и пуль. А им что бронеавтомобиля на шасси грузовика мало ?!
      1. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        0
        Сегодня, 22:10
        Цитата: Виктор Чужой
        Велика ли разница для ракеты или снаряда ?! Да и дрона с выстрелом от РПГ-7 хватит на этот штаб мобильный. Броня там от осколков и пуль. А им что бронеавтомобиля на шасси грузовика мало ?!

        И я о том. На машинах можно хоть переехать с места на место. А это местная могилка.
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 22:29
        Цитата: Виктор Чужой
        Велика ли разница .....

        Между норвёгом и недобалтами из бывших республик СССР? wassat Как видим ------ Абсолютно никакой. Много предложений, одно чуууууудней другоооооого
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 22:36
      Предлагаю бронированные туалеты, чтобы было не так сцыкотно)))
  3. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 21:32
    Норвежцы предлагают командовать войсками из бронированных контейнеров

    Удобнее сразу могилку выкопать и оттуда командовать. Если что, то сразу "в домике". yes laughing
  4. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    +1
    Сегодня, 21:38
    Пусть внедряют такие гробы. Искандер разом всё командование в нем и похоронит
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 22:13
      Цитата: ЯсеньПосейдонов
      Пусть внедряют такие гробы. Искандер разом всё командование в нем и похоронит

      Что-то мне подсказывает что есть у еэсесовцев свой Сырский!
  5. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 21:42
    позволяет уменьшить время, необходимое для развёртывания командного пункта

    а также время для его уничтожения
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 21:50
    Да...Норвежцы,те ещё " воины".. Пример- в 1941году..
  7. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    0
    Сегодня, 21:59
    Ну что тут скажешь , отличная мишень , главное в названии "бронированная".😁
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 22:00
    В минус 30 подпереть дверь контейнера ломом и отключить дизель генератор . wassat Через сколько часов они сделают окно в бронекорпусе из нутри ?
    1. KelWin Звание
      KelWin
      +1
      Сегодня, 22:29
      Я хотел предложить сварочный карандаш, но лом тоже тема) так то потяжелее в смысле переноски, зато гораздо эпичнее выглядит))
  9. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 22:02
    Вполне рабочий вариант, в случае , если " враги" будут вооружены исключительно стрелковкой, ну в крайнем случае- очень легкими БПЛА. Поблизости от наты, таких "врагов" что то особо и нет. Они, видимо собираются воевать с папуасами. Ну, так и у тех видимо найдётся какой- никакой РПГ или бутылочка коктейля "Молотова".- готовый мангал- духовка.
  10. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 22:03
    Идите ко мне, мои бандерлоги! Усаживайтесь по контейнерам и ожидайте манны небесной - она непременно посетит вас с небес!
  11. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 22:08
    командовать войсками из бронированных контейнеров

    Можно сразу из деревянных ящиков, слегка зарытых, для полной маскировки
  12. Себенза Звание
    Себенза
    0
    Сегодня, 23:18
    Я бы им предложил из задницы их бабушки. Как вариант?