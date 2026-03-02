Евродепутат: Иранский удар по Кипру нужно расценивать как нападение на Евросоюз
На Кипре комментируют удары, нанесённые Ираном по авиабазе Акротири, где размещены британские военные и куда после серии ударов по базам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ и Кувейте были вынуждены перебазироваться несколько десятков американских боевых самолётов.
С комментарием по факту ударов выступил Фидиас Панайоту, депутат Европарламента.
По словам евродипломата, «Иран атаковал Кипр, а это нападение на государство, входящее в Европейский союз».
Панайоту:
В Брюсселе пока не дали оценок призывам евродепутата от Кипра. При этом на самом Кипре заявляют, что страна не собирается вступать в войну и призывает к деэскалации. А рядовые киприоты пишут о том, что евродепутат явно нагнетает, так как удар наносился не по Кипру, а военной базе Британии, которая никакого отношения к Евросоюзу не имеет.
Напомним, что ранее Иран опроверг заявления о том, что это его ракеты поразили НПЗ в Саудовской Аравии. Отмечено, что это сделал Израиль.
Тем временем в Британии заявляют, что ракеты по военной базе на Кипре были выпущены с территории Ливана. Там Израиль готовит новую наземную операцию, собрав у северных границ по меньшей мере 120 тысяч своих военнослужащих, включая мобилизованных на днях резервистов.
