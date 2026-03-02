Евродепутат: Иранский удар по Кипру нужно расценивать как нападение на Евросоюз

6 273 37
Евродепутат: Иранский удар по Кипру нужно расценивать как нападение на Евросоюз

На Кипре комментируют удары, нанесённые Ираном по авиабазе Акротири, где размещены британские военные и куда после серии ударов по базам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ и Кувейте были вынуждены перебазироваться несколько десятков американских боевых самолётов.

С комментарием по факту ударов выступил Фидиас Панайоту, депутат Европарламента.



По словам евродипломата, «Иран атаковал Кипр, а это нападение на государство, входящее в Европейский союз».

Панайоту:

Эту атаку необходимо расценивать как нападение не только на Кипр, но и на весь Европейский союз. Мы должны быть едины в этом плане. Это не должно остаться без консолидированного ответа.

В Брюсселе пока не дали оценок призывам евродепутата от Кипра. При этом на самом Кипре заявляют, что страна не собирается вступать в войну и призывает к деэскалации. А рядовые киприоты пишут о том, что евродепутат явно нагнетает, так как удар наносился не по Кипру, а военной базе Британии, которая никакого отношения к Евросоюзу не имеет.

Напомним, что ранее Иран опроверг заявления о том, что это его ракеты поразили НПЗ в Саудовской Аравии. Отмечено, что это сделал Израиль.

Тем временем в Британии заявляют, что ракеты по военной базе на Кипре были выпущены с территории Ливана. Там Израиль готовит новую наземную операцию, собрав у северных границ по меньшей мере 120 тысяч своих военнослужащих, включая мобилизованных на днях резервистов.
37 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +9
    Сегодня, 21:49
    laughing
    По шее получила Британия, участвующая в нападении на Иран, статья 5 в пролете.
    А главное, нечем отвечать
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +7
      Сегодня, 21:55
      Но спохватилась что уже не является членом евросоюза, для этого и зарядила этого болтуна, чтобы он "сместил акцент" и подал идею, что напали именно на евросоюз, а не отдельно на бриташек laughing
      1. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 22:35
        Это не должно остаться без консолидированного ответа.

        Можно ответить ударами башкой об бетонную стену.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +2
          Сегодня, 22:46
          Евродепутат: Иранский удар по Кипру нужно расценивать как нападение на Евросоюз

          Так думать башкой надо всем государствам, которые предоставляют свои территории для размещения иностранных военных баз. Для тех же баз США!

          По теории ведения войны Иран делает всё правильно! А именно.
          Тыловые американские военные базы, размещённые на территории иностранных государств, по теории ведения войны во время агрессии США против страны-жертвы, должны быть физически уничтожены летальным военным путём! И спрашивать у правительства этих стран разрешение на их уничтожение руководство страны-жертвы агрессии никто не будет!

          По сути депутат Кипра озаботилась придурковато вопросом "А нас-то за что?"
        2. хрыч Звание
          хрыч
          0
          Сегодня, 22:48
          Цитата: frruc
          Можно ответить ударами башкой об бетонную стену.

          Это Фидиас Панайоту с неприличным именем, конечно же киприот. А у других депутатов иное мнение по аборигенам.
      2. Aken Звание
        Aken
        +3
        Сегодня, 22:36
        Он просто не знал, что Британия не в Евросоюзе. Ему никто не рассказал.
    2. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 21:57
      Возможно израильтяне устроили провокацию . Иранский Шахед направили на Кипр , что бы обвинить кого надо и привлечь ЕС .
      Иран опроверг нападение на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии . Иранцы утверждают , что это сделал Израиль .
      Доказательств ни у кого нет . Каждая сторона обвиняет другую .
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +1
        Сегодня, 22:01
        И радар в Катаре за 2 лярда тоже сбит дружественным огнем))) А не докажете!(сам себя обстрелял)
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +4
          Сегодня, 22:25
          Цитата: Foggy Dew
          И радар в Катаре за 2 лярда тоже сбит дружественным огнем))) А не докажете!(сам себя обстрелял)

          Кондиционер в радаре взорвался. Я сам видел. yes
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 22:01
      Цитата: Foggy Dew
      По шее получила Британия, участвующая в нападении на Иран, статья 5 в пролете.

      Так и в Британии заявляют, что ракеты по военной базе на Кипре были выпущены с территории Ливана.
      Какое отношение имеет здесь Иран.
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +1
        Сегодня, 22:07
        Какая разница мелкой брехании, от кого сапогом в рыло прилетело - отвечать нечем))) Сейчас добавят - и не раз
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 22:09
          Цитата: Foggy Dew
          Сейчас добавят - и не раз

          Я не против, только - за.
    4. Комментарий был удален.
    5. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      -3
      Сегодня, 22:12
      Ау, "роса в тумане", бриты входят в нато, если уж ст. 5 вспомнил..... ЕГЭ ?
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +3
        Сегодня, 22:13
        Аукайте дальше. В НАТО - мимо денег, авиабазу предоставили - т.е. напали на Иран, статья 5 в пролете. А тут ЕВРОдепутат, а не НАТО, так что про ЕГЭ - уж точно не ко мне, да и вам его точно не сдать
      2. Amin_Vivec Звание
        Amin_Vivec
        0
        Сегодня, 23:12
        Точно, сейчас проыбалтийские вымираты свою авиацию перебазируют... 5 статья же)))
        Ан нет, что то не срослось - как так????
    6. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 22:37
      О, и европетушатник зашевелился)))
    7. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      +1
      Сегодня, 22:59
      По шее получила Британия, участвующая в нападении на Иран, статья 5 в пролете.
      Пятая статья – это суслик))) Его никто не видел, но он якобы есть...
    8. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      0
      Сегодня, 23:17
      Цитата: Foggy Dew
      По шее получила Британия, участвующая в нападении на Иран, статья 5 в пролете.

      Мальчик☝️ мальчик -водочки нам принеси,мы домой летим

      В голове до сих пор будькает и брожение? Или курение?
      1. Республика Кипр не входит в НАТО, оставаясь одной из немногих стран ЕС, не состоящих в альянсе. какая статья 5?
      « Статья 5 Североатлантического договора НАТО : вооруженное нападение на одного члена альянса считается нападением на всех, требующим совместного ответа.
      Статья 5 НАТО соответствует Статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, признающей за государством, ставшим жертвой вооружённого нападения, неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону и на обращение за помощью к другим.
      И там и там подразумевается нападение на государство/страну, а ге удар по авиабазе, находящейся в третьей стране.
      Иначе, согласно твоей ущербной логике: удары по базам США (КСА, ОАЭ, Бахрейны и тд) давно бы раскрутили машинку НАТО и 5 статью
      2. НАТО сослалась на Статью 5 впервые и единственный раз в своей истории после террористических нападений 11 сентября 2001 года на США.
      🥱 когда у англии отобрали Фолькленды и слегка пинали из ногами: ни какая НАТа даже задницу не оторвала от места дислокации.
      Займись лучше «гумном фу-35», не порт чушь
  2. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    +7
    Сегодня, 21:53
    Иран делает то что и мы должны были сделать в польше , британии, франции, германии ......
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 21:57
      По сути да у них коки оказались крепче.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 22:06
        Цитата: Аркадий007
        По сути да у них коки оказались крепче.

        Про коки не знаю, но шулята (мужские гонады, «яички») у них железные.
    2. МятныйПряник Звание
      МятныйПряник
      +7
      Сегодня, 22:13
      Вы прежде чем шапкозакидательством заниматься, головой крепко думайте. Ситуации настолько кардинально разные, что даже сравнивать конфликт Ирана и конфликт России, смысла нет.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 22:27
      Цитата: Clepoj-Piu
      Иран делает то что и мы должны были сделать в польше , британии, франции, германии

      ....Швеции, Дании, Латвии, Литве, Эстонии, Норвегии, Румынии, Бельгии, Нидерландах... Чего уж там мелочиться - всех сразу вдребезги и пополам!
      Хорошо с дивана командуется, масштабненько.
    4. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 23:28
      Что, к сожалению, всем не хочется, но сделаем.
  3. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +8
    Сегодня, 21:53
    Вообще-то , это называется не нападение а адекватный ответ союзникам агрессора.
    1. Николай Иванов_5 Звание
      Николай Иванов_5
      +1
      Сегодня, 23:03
      Иран имеет законное право наносить туда удары после того, как Мелкобритания предоставила свои базы на Южном Кипре для бомбардировщиков США.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 21:57
    Страх заставил стилистов ЕС отменить встречу министров ЕС на Кипре ,авродепутат киприот Панайоту не обеспечил безопасность от Иранских Шахедов .Какой Ливан? У меня более интересная тема ,она сейчас гребёт из Египта в Сирию . wassat Так для страху .
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +5
    Сегодня, 21:59
    Иранский удар по Кипру нужно расценивать как нападение на Евросоюза
    а нас за шооо belay belay belay belay
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 22:08
    Кипр получит от Ирана ,а Эрдоган добавит .Разговорился тут -какой из тебя Европеец?Заднеприводной штоле ?
  7. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +2
    Сегодня, 22:12
    Иранский удар по Кипру нужно расценивать

    Ну, а может лучше "пойдем на север" ???
    Совсем стали шавками
  8. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +3
    Сегодня, 22:20
    Интересно, у бриташек тоже "потэрь нэмае"?!
    А удар по Гейсоюзу явно не последний.
  9. commbatant Звание
    commbatant
    +1
    Сегодня, 22:33
    ВБ Британии на Кипре, к самому Кипру не имеют никакого отношения. Британия давала независимость Кипру, за минус его 4% территории, которые останутся на вечное пользование Британии, на них и расположены британские ВБ, которыми в т.ч. любят пользоваться США.
    Но я думаю Британия, США и тем более израильские евреи не будут против, если ЕСу повоюют за Кипр.
  10. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 22:35
    У Евросоюза есть армия???
    Или только евродепутаты, еврокомиссия и сама лично Кая Каллас?
    Ну сплотятся (вокруг чего или кого?) и что?
  11. Тёплый Ватник Звание
    Тёплый Ватник
    +1
    Сегодня, 22:45
    территория базы считается британской, а британия не входит в ес, расценивай дальше тупень
  12. Ух Неухов Звание
    Ух Неухов
    0
    Сегодня, 23:03
    А ещё у США есть "антииранские" объекты ПРО в Польше и Румынии. Иранцы дотянись до них...
  13. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    0
    Сегодня, 23:04
    По словам евродипломата, «Иран атаковал Кипр, а это нападение на государство, входящее в Европейский союз».

    Я вот (лично) устал от евродура4ков🥱
    ЕЭС-еуропейский ЭКОНОМИЧНЫЙ союз☝️
    Не военный, а экономический.
    А Фидиас Панайоту(Φειδίας Παναγιώτου), 2000 года выпуска (дитё милениумиальное), редкостный ютубовский дятел, имеющий на физиономии следы генетического ущерба.
    И для Европарламента-сие не страшно, в типично. Правда Кая Каклос?
  14. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 23:25
    Честно говоря сначала не верил, что Иран так хорошо ответит, но беру свое сомнение обратно. Даже то, что уже сделали является мужественным ответим. Посмотрим что будет дальше. Смерть пиратам и убийцам детей. Пусть они ответят как можно по полной.