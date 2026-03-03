В Британии пишут о загадочных подземных толчках в районе ядерного полигона США
Британская пресса пишет о необычной сейсмической активности в штате Невада (США). Репортёр DM Крис Мелор заявляет, что подземные толчки зафиксированы в районе полигона Тонопа, который зачастую в официальных документах США фигурирует как «Зона 52».
По утверждению британской прессы в этой зоне произошло 16 подземных толчков магнитудой порядка 2,5-3 баллов по шкале Рихтера.
Всё это обращает на себя особое внимание в связи с тем, что в своё время именно на полигоне в Неваде США проводили те или иные ядерные испытания. Кроме того, совсем недавно высшее военно-политическое руководство США, начиная с президента Дональда Трампа, заявляло о принципиальной возможности возобновления ядерных испытаний в условиях «угроз в адрес Соединённых Штатов».
Как пишет К.Мелор, за последнюю неделю в общей сложности в районе полигона Тонопа «загадочная» сейсмическая активность проявляла себя более сотни раз, что нехарактерно для обычного землетрясения. Ряд толчков был по своей магнитуде порядке 1-2 баллов, а некоторые превышали 3 балла.
Если сейсмологи не могут подтвердить, что речь идёт о природном характере землетрясений в Неваде, то это прямой повод поднять вопрос на международном уровне с требованием к США предоставить объяснения, чем именно сейсмоактивность на «бывшем» полигоне по испытанию ядерного оружия вызвана. Пока есть все основания полагать, что Соединённые Штаты возобновили испытание ЯО, соответственно это может послужить отправной точкой для возобновления испытаний и другими членами ядерного клуба.
