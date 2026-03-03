В Британии пишут о загадочных подземных толчках в районе ядерного полигона США

Британская пресса пишет о необычной сейсмической активности в штате Невада (США). Репортёр DM Крис Мелор заявляет, что подземные толчки зафиксированы в районе полигона Тонопа, который зачастую в официальных документах США фигурирует как «Зона 52».

По утверждению британской прессы в этой зоне произошло 16 подземных толчков магнитудой порядка 2,5-3 баллов по шкале Рихтера.



Всё это обращает на себя особое внимание в связи с тем, что в своё время именно на полигоне в Неваде США проводили те или иные ядерные испытания. Кроме того, совсем недавно высшее военно-политическое руководство США, начиная с президента Дональда Трампа, заявляло о принципиальной возможности возобновления ядерных испытаний в условиях «угроз в адрес Соединённых Штатов».

Как пишет К.Мелор, за последнюю неделю в общей сложности в районе полигона Тонопа «загадочная» сейсмическая активность проявляла себя более сотни раз, что нехарактерно для обычного землетрясения. Ряд толчков был по своей магнитуде порядке 1-2 баллов, а некоторые превышали 3 балла.

Если сейсмологи не могут подтвердить, что речь идёт о природном характере землетрясений в Неваде, то это прямой повод поднять вопрос на международном уровне с требованием к США предоставить объяснения, чем именно сейсмоактивность на «бывшем» полигоне по испытанию ядерного оружия вызвана. Пока есть все основания полагать, что Соединённые Штаты возобновили испытание ЯО, соответственно это может послужить отправной точкой для возобновления испытаний и другими членами ядерного клуба.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 06:12
    ❝ Это прямой повод поднять вопрос на международном уровне с требованием к США предоставить объяснения ❞ —

    Поднять вопрос, конечно, можно, но это не значит, что ответ будет получен ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 06:39
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:12
      Поднять вопрос, конечно, можно, но это не значит, что ответ будет получен

      hi Мелко бриты ещё те провокаторы, но с подтверждением объективных данных необходимы превентивные действия, а не постановки вопросов в разных позах МИД.
      1. Hagen Звание
        Hagen
        +2
        Сегодня, 07:27
        Цитата: ZovSailor
        необходимы превентивные действия, а не постановки вопросов в разных позах МИД

        Путин сказал прямо - мы проведем испытания нашего ЯО в ответ на испытания в США. Наш полигон готов. Я не вижу смысла бежать впереди паровоза. Неделя - другая ничего кардинального не решит, но покажет главного инициатора в этой истории. А МИД в этом случае пусть раскачивает волну, как ему и положено.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 07:40
          Hagen
          Сегодня, 07:27
          Путин сказал прямо - мы проведем испытания нашего ЯО в ответ на испытания в США. Наш полигон готов.

          hi Здесь, как заявил персонаж, мухи отдельно от котлет.
          Давно пора наносить ассиметричные удары по наглосаксам, речь вовсе не об испытаниях, а пути реализации могут быть самыми разными, наиболее болезненные потери для всех капиталистов - это их кошельки.
          А МИД со своей стороны должен активно проводить не выжидательную и констатирующую тактику, а в период острой конфронтации с лженедоЗападом необходима агрессивно-наступательная, которую не преподают в ВУЗах.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 07:24
      Почему же? Ответ в стиле Трампа
      - " А что, мы вас спрашивать должны? "
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 07:26
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Это прямой повод поднять вопрос на международном уровне с требованием к США предоставить объяснения ❞ —

      Поднять вопрос, конечно, можно, но это не значит, что ответ будет получен ...

      Ответят, что это были землетрясения. Давно пора самим устроить землетрясение.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 06:15
    Какие то секретные испытания атомного оружия ведутся...Трамп достаточно наболтал по этому поводу.
    Слишком длинный язык у него.
    1. михаил3 Звание
      михаил3
      +3
      Сегодня, 07:11
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Какие то секретные испытания атомного оружия ведутся

      Идет проверка ядерных зарядов на живучесть. Из какой партии брать заряд, которым Трамп ударит по Ирану. Невелика загадка...
  4. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +3
    Сегодня, 06:28
    если подтвердятся испытания , то у всех членов ядерного клуба появится такая возможность , рыжий клоун решил ушатать планету
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 06:58
    Ой, а что там за активность на ядерном полигоне? И, "кто это сделал? (с) ". Как говориться: угадайте с одного раза!
  6. михаил3 Звание
    михаил3
    +2
    Сегодня, 07:09
    Иран не сделал ядерный заряд. Потому что Западу поверил. Сейчас поздно. Но пора делать много ракет с "грязными" зарядами. И продумать их доставку к границам врага поближе. Миллионы граждан противника, умирающие от рака, после ядерного удара по твоей стране - это правильно...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 07:28
      Цитата: михаил3
      Иран не сделал ядерный заряд. Потому что Западу поверил. Сейчас поздно. Но пора делать много ракет с "грязными" зарядами. И продумать их доставку к границам врага поближе. Миллионы граждан противника, умирающие от рака, после ядерного удара по твоей стране - это правильно...

      Я даже знаю страну, по которой прилетит. У нее очень большая территория размером с Московскую область.
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        +2
        Сегодня, 07:34
        Нет, конечно. Вот этого то и не будет. Ну, если эта страна не нанесет свой удар американскими боезарядами, которые у нее есть. Главный противник - США. Тот, кто ударит ЯО. У Трампа просто выхода нет. Он заварил громадную кашу, на столетия уронил дипломатические возможности США, и это не самый большой ущерб, который он своей стране нанес.
        Так что политическое его будущее - импичмент, суд и позор. Что остается? Поднять авторитет США не как члена международного сообщества, а как психованного беспредельщика, которого все до судорог боятся. Так работают американские мозги.
        Про то, чем вынуждены будем ответить мы и китайцы, Трамп не думает. Думалка у него так и не выросла. Он и про Иран думал, что убьет власти, и тут же грянет "демократическая революция" по посажению на престол шаха) Такие уж американцы ребята...
  7. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 07:37
    В Британии пишут о загадочных подземных толчках в районе ядерного полигона США

    А в чём дело? США никому не давали обещаний по прекращению ядерных испытаний и модернизации ТЯО...Чай не Иран...
  8. Декларант Звание
    Декларант
    0
    Сегодня, 07:49
    При подземном ядерном взрыве, амплитуда землетрясения 5-6 баллов. И его можно скрыть, замаскировать под обычное землетрясение, подорвав заряд сразу за природными толчками земной коры. Ядерный полигон в Неваде как раз находится на тектоническом разломе, где природные толчки частое явление.