Ни одна капля нефти не покинет Персидский залив: в КСИР - о перекрытии Ормуза
4 26543
В Корпусе стражей исламской революции заявили о перекрытии Ормузского пролива. Если в первый день американо-израильских бомбардировок Ирана Тегеран заявлял о том, что пролив открыт для танкеров с нефтью и СПГ, а закрыт лишь для военных кораблей противника, то теперь риторика меняется.
Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари:
Ормузский пролив закрыт. Любое судно, которое попытается через него пройти, может стать целью.
По словам Джабари, КСИР настроен решительно и готов уничтожить любое судно, которое попытается пройти через Ормуз:
Ни одна капля нефти не покинет Персидский залив. Мы не позволим это сделать.
Ормузский пролив является одной из главных мировых артерий по транспортировке сырой нефти. Эксперты заявляли, что перекрытие этой артерии взвинтит цены на нефть до 150-200 долларов за баррель. На данный момент котировки нефти марки Brent находятся на уровне примерно 80 долларов за «бочку». Рост с конца минувшей недели составил не менее 12%. Идёт в умеренный рост на этом фоне и российская нефть марки Urals. Сейчас цена порядка 60 долларов за баррель.
Если нефть действительно не сможет транспортироваться танкерам через Ормуз, то цены, как считается, могут перейти к «взрывному» росту. На фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке это вполне вероятный сценарий.
По состоянию на текущий момент уже несколько танкеров получили те или иные повреждения в Персидском заливе.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация