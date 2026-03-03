Ни одна капля нефти не покинет Персидский залив: в КСИР - о перекрытии Ормуза

4 265 43
Ни одна капля нефти не покинет Персидский залив: в КСИР - о перекрытии Ормуза

В Корпусе стражей исламской революции заявили о перекрытии Ормузского пролива. Если в первый день американо-израильских бомбардировок Ирана Тегеран заявлял о том, что пролив открыт для танкеров с нефтью и СПГ, а закрыт лишь для военных кораблей противника, то теперь риторика меняется.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари:



Ормузский пролив закрыт. Любое судно, которое попытается через него пройти, может стать целью.

По словам Джабари, КСИР настроен решительно и готов уничтожить любое судно, которое попытается пройти через Ормуз:

Ни одна капля нефти не покинет Персидский залив. Мы не позволим это сделать.

Ормузский пролив является одной из главных мировых артерий по транспортировке сырой нефти. Эксперты заявляли, что перекрытие этой артерии взвинтит цены на нефть до 150-200 долларов за баррель. На данный момент котировки нефти марки Brent находятся на уровне примерно 80 долларов за «бочку». Рост с конца минувшей недели составил не менее 12%. Идёт в умеренный рост на этом фоне и российская нефть марки Urals. Сейчас цена порядка 60 долларов за баррель.

Если нефть действительно не сможет транспортироваться танкерам через Ормуз, то цены, как считается, могут перейти к «взрывному» росту. На фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке это вполне вероятный сценарий.

По состоянию на текущий момент уже несколько танкеров получили те или иные повреждения в Персидском заливе.
43 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +9
    Сегодня, 06:25
    Это очень правильная тактика! Американские буржуи Трампа сами сожрут...
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +2
      Сегодня, 06:31
      Цитата: Михаил-Иванов
      Американские буржуи Трампа сами сожрут...

      Кто? Его корефаны нефтянники?
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +3
        Сегодня, 06:48
        У матрасов дружба заканчивается там, где заканчиваются деньги!
        У меня есть два друга американца, они братья близнецы, мои ровесники. Сами с Вашингтона из очень приличной семьи, оба с хорошим образованием
        Но, за деньги готовы между собой поссориться, такой у них менталитет.
        Вчера прошла информация, что только один аэропорт Дубая теряет сейчас лям баксов в минуту! Представьте общий характер потерь из-за авантюры Трампа. И добавьте сюда полосатые гробы, которые сейчас летят на родину в землю залечь...
        Трамп очень быстро сольётся, Я в этом ни минуты не сомневаюсь!
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          +5
          Сегодня, 07:03
          Цитата: Михаил-Иванов
          Трамп очень быстро сольётся, Я в этом ни минуты не сомневаюсь!

          Надежды юношей питают...
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            +2
            Сегодня, 07:10
            Я вообще давно уже вышел из этого возраста)))
            Не, я не оптимист, я прагматик и практик. Тут вообще все на поверхности лежит. Трамп пришел забрать нефть, которую спокойно брал Китай, и в конце месяца поехать к Си давить свои интересы. А тут получилось как в кино - вы понимаете, я за кефиром пошел, а тут пираты. И дальше целый сценарий с инопланетянами и мелофоном получился...
            Если серьезно, то Рыжего развел еврей, который сам в Берлин свалил, пока Иерусалим бомбят...
            1. Дырокол Звание
              Дырокол
              +3
              Сегодня, 07:13
              Цитата: Михаил-Иванов
              Трамп пришел забрать нефть, которую спокойно брал Китай

              Или заберет или уничтожит дабы Китаю не досталось. А вы ждите слива.
              1. Михаил-Иванов Звание
                Михаил-Иванов
                +2
                Сегодня, 07:23
                А здесь я полностью согласен. Он или заберёт или разбомбили. Но на его судьбу это уже не повлияет, он хромая утка.
                1. Дырокол Звание
                  Дырокол
                  0
                  Сегодня, 07:30
                  Цитата: Михаил-Иванов
                  Но на его судьбу это уже не повлияет, он хромая утка.

                  Он такой изначально ибо на третий срок его бы не переизбрали. А вот к осенним выборам может респам поправить положение. Поэтому никакого слива не будет. Иран больше щеки раздувает и все грозит неминуемым смертельным ударом, но ничего особого не следует дальше. Все его действия истеричные удары налево и направо. Никакой концентрации, немного туда, немного сюда и по итогу нигде толком свой потенциал не реализован. За эти три дня Иран мог обуглить ОАЭ (на пример) на страх всему региону, но вместо этого ничего толком....
                  1. Михаил-Иванов Звание
                    Михаил-Иванов
                    +2
                    Сегодня, 07:34
                    Вот тут не соглашусь. Мощности всего региона встали. Танкеры что возить будут, воду морскую?
                    А Трамп помимо Ирана, пролетел с тарифами, поссорился с латиносами и теперь ещё крупному бизнесу создал проблемы. Сожрут его, сделав уткой по-пекински)))
                    1. Дырокол Звание
                      Дырокол
                      +1
                      Сегодня, 07:38
                      Цитата: Михаил-Иванов
                      Танкеры что возить будут, воду морскую?

                      В первый раз что ли? Потерпят пару недель, ничего страшного не случится.
                      Цитата: Михаил-Иванов
                      Сожрут его, сделав уткой по-пекински

                      Демократы беззубые. Максимум попробуют импичмент объявить и то это будет только после выборов.
                      1. Михаил-Иванов Звание
                        Михаил-Иванов
                        0
                        Сегодня, 07:41
                        С моей точки зрения, Трампу нужно выиграть промежуточные выборы в Конгресс, иначе из него второй раз сделают му-му, а республиканцы проиграют президентские...
                      2. Дырокол Звание
                        Дырокол
                        0
                        Сегодня, 07:46
                        Цитата: Михаил-Иванов
                        Трампу нужно выиграть промежуточные выборы в Конгресс, иначе из него второй раз сделают му-му, а республиканцы проиграют президентские...

                        И как он их выиграет на фоне "файлов эпштейна", "мир за 24 часа", тарифной войны, убийств ECI? У него в активе только Мадуро и незаконные мигранты. Этого мало. Ему паритет с демократами удержать, для этого нужна "победа" в Иране для чего у него все есть.
                      3. Михаил-Иванов Звание
                        Михаил-Иванов
                        0
                        Сегодня, 07:50
                        Время нас рассудит! По последнему опросу у него рейтинг 21процент...
    2. Barbian
      Barbian
      +4
      Сегодня, 06:42
      США в меньшей степени страдают от поставок нефти из Ирана .
      Ведь у них самих она есть в огромных запасах
      Венесуэла тоже рядом и Канада с провинцией Альберта .
      А вот Китай и ЕС - да , они зависят от этих поставок .
      Китай - главный потребитель сырой нефти из Ирана , он крайне не заинтересован в эскаоации
      Китайцы шелковый путь свой строят жд через Монголию , Среднюю Азию в Иран ( в обход России )
      Это даст Китаю бесперебойные поставки нефти по суше .
      Поэтому для Трампа это и рычаг давления на Китай .. Большие страны должны договориться . Россия в этом лишь строений наблюдатель .
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 06:55
        Долго на все отвечать, выскажу свое мнение по поводу нефти.
        Так вот, персы оказались далеко не глупыми людьми. Они помимо перекрытия Ормуза стали уничтожать производства газа, нефти и алюминия. Конкретно Сауди Арамко, Катар Энерджи, платформа в ОАЭ и завод по производству алюминия.
        На сегодня это все не работает, и когда починят неизвестно. К тому же иранцы могут туда и ещё добавить.
        И вот в чем соль вопроса, у этих предприятий хозяева далеко не арабы, там деньги матрасов сидят. И Иран сейчас эти деньги превращает в пыль, причем весьма быстро, недорого и успешно.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 06:59
      Михаил-Иванов
      Сегодня, 06:25
      Это очень правильная тактика! Американские буржуи Трампа сами сожрут

      hi У РФ открывается окно возможностей дополнительного заработка с ростом цен на нефть, одновременно ущипнуть г-на Моди за недальновидную многовекторную политику с пингвинами.
      Вместе с Пекином приложить усилия к победе ИРИ в развязанной сионистами войне.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +4
        Сегодня, 07:05
        А вот это правильный ход мыслей! Я бы сюда добавил, добить хохла под этот великий шухер. Главное к кузнецу сходить за стальными шарами...
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +3
          Сегодня, 07:14
          Михаил-Иванов
          Сегодня, 07:05
          А вот это правильный ход мыслей! Я бы сюда добавил, добить хохла под этот великий шухер. Главное к кузнецу сходить за стальными шарами

          hi Ничтоже сумняшеся и в Кремле и элитка с г-ом Дмитриевым должны однозначно понять, что никогда не будет отмены санкций, как и в случае с ИРИ, налаживания равных партнёрских отношений с лживыми наглосаксами.
          Слишком разные интересы у простого народа и олигархата.
          Если богатеи не вложатся в победу РФ в СВО, они потеряют и бабло, и страну, и народ.
          1. Metallurg_2 Звание
            Metallurg_2
            +1
            Сегодня, 07:24
            Если богатеи не вложатся в победу РФ в СВО, они потеряют и бабло, и страну, и народ

            Бабло у них - там.
            Страна у них - там, где бабло.
            А народ их, судя по вероисповеданию - в земле обетованной.
            Так что ничего они не потеряют.
          2. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            +3
            Сегодня, 07:25
            Согласен.но, практика показывает, что их даже конфискация активов ничему не научила...
            И опять мой любимый вопрос, где вторая дама?)
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 06:25
    Пока не заметил что кто то из капитанов танкеров проявил безумие плюс отвагу при прорыве на юг через Ормуз в полном грузу .Но может хитрят отключая АИС .Плохо у кого нет нефти ,у Трампа есть и ему насрать на остальных .
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 06:44
      Цитата: tralflot1832
      Пока не заметил что кто то из капитанов танкеров проявил безумие плюс отвагу при прорыве на юг через Ормуз в полном грузу .Но может хитрят отключая АИС .Плохо у кого нет нефти ,у Трампа есть и ему насрать на остальных .

      Мы можем только порадоваться за Европу. Нефть по 200 долларов за баррель похоронит европейскую экономику.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 07:01
      Нефть из США в ЕС не поедет. Там есть технологические особенности, плюс себестоимость. Иран, по ходу, вывел из строя очень серьезные мощности и это надолго. Тот же катарский газ даже мы не можем оперативно заменить, так как не имеем столько мощностей для сжижения газа.
      Так что этот раунд персы выиграли в одну калитку. В следующем, как я думаю, они продолжат, и опять победят.
      Но! Будет и третий раунд, где есть вариант получить ядерным батоном. Это, как бы, не по правилам, Но у матрасов правила свои. Так что мир реально подошёл к краю. Это ещё покойный Жириновский описывал...
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +3
    Сегодня, 06:25
    Да все просто, Китаю - можно поставлять, остальным - хрен. Так и вчера было, два танкера пытались прорваться, британский с американским - и каюк
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 06:26
    ❝ Ни одна капля нефти не покинет Персидский залив ❞ —
    ❝ По состоянию на текущий момент уже несколько танкеров получили те или иные повреждения в Персидском заливе ❞ —

    — Оно и экологической катастрофой может закончиться ...
    1. Mamkin Batya Звание
      Mamkin Batya
      +6
      Сегодня, 06:32
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Оно и экологической катастрофой может закончиться ...

      А персы всему миру показали, что в вопросах безопасности они выбирают себя, а не мир и последствия. Как говорил один, некогда перспективный политик: "Зачем нам такой мир, если там не будет ...?"
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +3
        Сегодня, 06:44
        Цитата: Mamkin Batya
        Как говорил один, некогда перспективный политик: "Зачем нам такой мир, если там не будет ...?"

        Наимудрейший, предобрейший, лучезарнейший, светлоликий никогда не ошибается.
        Но как же быть со вчерашним налетом на Новороссийск???
        При такой тенденции Новороссийска скоро не станет...я уж не говорю про несчастный Белгород или Донецк. request А если французы ещё передадут ЯО сумасшедшему укрофюреру...что тогда?
        У персов лопнуло ангельское терпение и отступать им дальше некуда...чего не скажешь о кремлевских стратегах наступающих каждый раз на одну и туже мотыгу. .
        1. Mamkin Batya Звание
          Mamkin Batya
          +5
          Сегодня, 06:48
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          У персов лопнуло ангельское терпение и отступать им дальше некуда...чего не скажешь о кремлевских стратегах.

          Нам, обычным гражданам РФ, тоже отступать некуда, в отличие от кремлёвских стратегов (другой перспективный политик во время марша подсветил, что будет делать верхушка в случае опасности).
          Как интересно получается, когда стратеги и народ живут вместе, в одной стране.
        2. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +3
          Сегодня, 07:18
          Там помимо мочителя в сортирах есть ещё АП, которые Гладкова внятно сказали, что эвакуации детей и пожилых не будет, так как это политически неудобно... Особенно в преддверии замечательных переговоров, которые в случае их успеха, всю страну поставят на уши. Интернет не просто так барахлит, про телегу итак всем понятно...
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 06:49
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Ни одна капля нефти не покинет Персидский залив ❞ —
      ❝ По состоянию на текущий момент уже несколько танкеров получили те или иные повреждения в Персидском заливе ❞ —

      — Оно и экологической катастрофой может закончиться ...

      Тогда будет хана курортам арабских союзников США.
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 07:15
      А она уже началась... Сегодня утром нефть оттуда доплыла до пляжей Шри Ланки! Там все в шоке, не знают что делать. Наши туристы пишут, что в море зайти нельзя все в пятнах. Уже есть фото и видео, я утром своими глазами видел...
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 07:19
        Пропали курорты...раскочегарили все таки евреи и американцы пламя войны в этом регионе.
  5. Xenon Звание
    Xenon
    +2
    Сегодня, 06:38
    Ни одна капля нефти не покинет Персидский залив. Мы не позволим это сделать
    Сюда бы хорошо ещё добавить, что ни один кубометр газа не покинет Персидский залив
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 06:52
      Цитата: Xenon
      Ни одна капля нефти не покинет Персидский залив. Мы не позволим это сделать
      Сюда бы хорошо ещё добавить, что ни один кубометр газа не покинет Персидский залив

      Это несложно. Достаточно разбомбить Шахедами завод по сжижению газа в Катаре. Будет большой бадабум. am
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 07:20
        Его вчера уже разбомбили! Конкретно, вынесли установку охлаждения и электроподстанцию
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +2
          Сегодня, 07:24
          Цитата: Михаил-Иванов
          Его вчера уже разбомбили! Конкретно, вынесли установку охлаждения и электроподстанцию

          Это мелочь. 50-100 Шахедов, последующие взрывы и возгорание полностью выведут завод из строя на долгое время.
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            +1
            Сегодня, 07:29
            А я в этом и не сомневаюсь. Иран вынес соседям ПВО, оперативно прикрыть объекты уже не получиться, они сейчас голые стоят, ждут своего часа...
  6. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +4
    Сегодня, 06:39
    А мы до сих пор своим врагам нефть и газ поставляем.
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 06:50
    Цитата: Mamkin Batya
    Видите, как интересно получается, когда стратеги и народ живут вместе, в одной стране.

    Ещё интереснее что в одной стране но в разных мирах. request
    Отсюда отрыв от реалий жизни.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 07:21
      Меня одно радует, век их уже не долог, надеюсь продержится...
  8. тлауикол Звание
    тлауикол
    0
    Сегодня, 07:09
    Во времена танкерной войны было атаковано 546 судов, не считая боевых кораблей. И что? Да ничего. Ни экологической, ни экономической катастрофы.
    Сейчас судоходство ещё увеличилось. А количество атак просто смешно
  9. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 07:25
    Цитата: Михаил-Иванов
    Меня одно радует, век их уже не долог, надеюсь продержится...

    Старые уйдут из за естественного старения дряблого организма...это закон природы...беда будет если придут взамен такие же молодые стратеги за ошибки которых будет расплачиваться весь народ.
    Тут предохранителя у государства нет... what
    Это режим угасания и умирания страны...очень плохо.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:40
    Цитата: Михаил-Иванов
    Нефть из США в ЕС не поедет. Там есть технологические особенности, плюс себестоимость. Иран, по ходу, вывел из строя очень серьезные мощности и это надолго. Тот же катарский газ даже мы не можем оперативно заменить, так как не имеем столько мощностей для сжижения газа.
    Так что этот раунд персы выиграли в одну калитку. В следующем, как я думаю, они продолжат, и опять победят.
    Но! Будет и третий раунд, где есть вариант получить ядерным батоном. Это, как бы, не по правилам, Но у матрасов правила свои. Так что мир реально подошёл к краю. Это ещё покойный Жириновский описывал...

    Катар экспортировал СПГ в Европу всего на 4 млрд $ ,а Россия продала всего в Европу газа на 12 млрд $.