Ни одна капля нефти не покинет Персидский залив: в КСИР - о перекрытии Ормуза

В Корпусе стражей исламской революции заявили о перекрытии Ормузского пролива. Если в первый день американо-израильских бомбардировок Ирана Тегеран заявлял о том, что пролив открыт для танкеров с нефтью и СПГ, а закрыт лишь для военных кораблей противника, то теперь риторика меняется.Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари:По словам Джабари, КСИР настроен решительно и готов уничтожить любое судно, которое попытается пройти через Ормуз:Ормузский пролив является одной из главных мировых артерий по транспортировке сырой нефти. Эксперты заявляли, что перекрытие этой артерии взвинтит цены на нефть до 150-200 долларов за баррель. На данный момент котировки нефти марки Brent находятся на уровне примерно 80 долларов за «бочку». Рост с конца минувшей недели составил не менее 12%. Идёт в умеренный рост на этом фоне и российская нефть марки Urals. Сейчас цена порядка 60 долларов за баррель.Если нефть действительно не сможет транспортироваться танкерам через Ормуз, то цены, как считается, могут перейти к «взрывному» росту. На фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке это вполне вероятный сценарий.По состоянию на текущий момент уже несколько танкеров получили те или иные повреждения в Персидском заливе.

Ни одна капля нефти не покинет Персидский залив. Мы не позволим это сделать.

