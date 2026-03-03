❝ Суда не идут через Ормуз, несмотря на заявления CENTCOM об «открытом» проливе ❞

Иран не ведёт патрулирование Ормузского пролива. Нет никаких свидетельств того, что они там ведут минирование.

Американское Центральное командование отреагировало на заявление КСИР о перекрытии Ормузского пролива. Напомним, что советник командующего КСИР заявил о том, что «ни одна капля нефти не сможет покинуть Персидский залив».В CENTCOM заявили, что «Ормуз остаётся открытым, несмотря на все заявления иранской стороны».Из заявления американского командования:Однако для проблем с трафиком судов в проливе шириной в наиболее узком месте порядка 30 км минирование акватории проводить и не обязательно. Как выяснилось, для создания значительных проблем с движением танкеров достаточно использовать БПЛА и безэкипажные катера, что Иран и делает.В сложившейся ситуации уже несколько часов трафик через Ормузский пролив находится на отметке, близкой к нулевой, несмотря на духоподъёмные заявления американского военного командования. Судовладельцы просто не рискуют направлять суда через Ормуз, опасаясь того, что те будут атакованы Ираном.В связи с этим высказывается предположение, согласно которому Трамп всё же может пойти на «ограниченную» сухопутную операцию с той целью, чтобы США взяли Ормузский пролив под контроль. Вполне вероятно, что этого и добивается Тегеран – чтобы США втянулись в войну уже «своим сапогом».