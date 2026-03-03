Суда не идут через Ормуз, несмотря на заявления CENTCOM об «открытом» проливе

Американское Центральное командование отреагировало на заявление КСИР о перекрытии Ормузского пролива. Напомним, что советник командующего КСИР заявил о том, что «ни одна капля нефти не сможет покинуть Персидский залив».

В CENTCOM заявили, что «Ормуз остаётся открытым, несмотря на все заявления иранской стороны».

Из заявления американского командования:

Иран не ведёт патрулирование Ормузского пролива. Нет никаких свидетельств того, что они там ведут минирование.

Однако для проблем с трафиком судов в проливе шириной в наиболее узком месте порядка 30 км минирование акватории проводить и не обязательно. Как выяснилось, для создания значительных проблем с движением танкеров достаточно использовать БПЛА и безэкипажные катера, что Иран и делает.

В сложившейся ситуации уже несколько часов трафик через Ормузский пролив находится на отметке, близкой к нулевой, несмотря на духоподъёмные заявления американского военного командования. Судовладельцы просто не рискуют направлять суда через Ормуз, опасаясь того, что те будут атакованы Ираном.

В связи с этим высказывается предположение, согласно которому Трамп всё же может пойти на «ограниченную» сухопутную операцию с той целью, чтобы США взяли Ормузский пролив под контроль. Вполне вероятно, что этого и добивается Тегеран – чтобы США втянулись в войну уже «своим сапогом».
12 комментариев
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:48
    Пентагон рапортовал об уничтожение флота Ирана...смелое утверждение... what насколько оно соответствует действительности?
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +5
      Сегодня, 06:51
      Тот же ЛЕХА
      Сегодня, 06:48

      hi Чем больше гробов в солнечную страну сионистов и за селёдочную Атлантическую лужу, тем скорее победа иранского народа. am
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 06:54
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Пентагон рапортовал об уничтожение флота Ирана...смелое утверждение... what насколько оно соответствует действительности?

      Возможно, что США утопили боевые корабли Ирана. А вот перетопить катера и БЭКи гораздо сложнее.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 06:55
    Лохматый попал , избиратели ему не простят рост цен на заправках.
    1. Serafim Звание
      Serafim
      0
      Сегодня, 07:05
      Другой слабоумный "сделает америку великой снова"?
    2. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 07:05
      Цитата: Ирек
      Лохматый попал , избиратели ему не простят рост цен на заправках.

      Лохматый, рыжий, одноухий Джонни-рваное ухо точит зуб на Кубу. smile
      Разведка боем была...Джонни срочно нужна успешная операция по
      наведению демократии на острове Свободы...он в цейтноте...время жмёт.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:05
    ❝ Суда не идут через Ормуз, несмотря на заявления CENTCOM об «открытом» проливе ❞ —

    — «CENTCOM предполагает, а КСИР располагает» ...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:17
    Не думаю что ВМС США организуют конвои через Ормуз ,оно им надо .Кого нефть тот пусть организует конвои . bully
  5. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 07:27
    Пролив открыли примерно так же, как разбомбили ядерную программу Ирана в том году wink
  6. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 07:34
    У КСИР есть более эффективные меры воздействия: атаки на нефтеналивные терминалы и нефтяные вышки, благо беспилотников у них море...
  7. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +1
    Сегодня, 07:42
    Вот американцы пусть и покажут своим примером, что пролив свободен для судоходства, а не держат флот за тысячу миль от него.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:43
    Урсула обещала во время сделки купить в ЕС энергоносителей за 3 года на 750 млрд $.Наивная ,хотела обмануть Трампа . wassat