ЗРК Patriot совершил «миномётный» выстрел при попытке перехвата ракет в Иордании

Находит своё подтверждение информация о росте числа атак на американских военнослужащих в Ираке и Кувейте. Одним из примеров таких атак является удар иракского шиитского ополчения по военному объекту в районе Эль-Кувейта. Сообщается о прилётах беспилотников. Напомним, что ранее примерно там же была атакована стоянка военной техники армии США.

Канал «Аль-Джазира» сообщает об огневом поражении, нанесённом объектам размещения американских военнослужащих.



Одновременно с этим удар был нанесён по гостинице на территории Ирака. В сообщениях говорится, что в этот отель с территории военной базы были выведены несколько десятков американских военных, включая членов офицерского корпуса.

В свою очередь Иран в ответ на американо-израильские бомбардировки атаковал авиабазу в Иордании. Речь идёт о военном объекте Муваффак-Салти. По цели ударили несколько беспилотников и ракет.

Нештатно сработала система ПВО, прикрывающая военный объект, а заодно и соседний Израиль. Противоракета, вылетев из пусковой установки, ударила в нескольких сотнях метров от «стартовой площадки». Выстрел из ЗРК Patriot получился близким к «миномётному» - бросковый.



На данный момент о жертвах в результате очередного «дружественного огня» официально не сообщается, однако в местных пабликах пишут, что в ночное время к базе прибыли несколько карет скорой помощи.



Если учесть, что накануне в Кувейте были сбиты три американских истребителя, причём, как утверждают сами США, «дружественным огнём», то получается, что этот самый огонь, наносит американцам и их союзникам ущерб, сопоставимый с нанесённым ущербом Ираном…

Мало того, арабская пресса пишет, что НПЗ в Саудовской Аравии тоже мог быть поражён «дружественным огнём» в виде очередного «аварийного» пуска ЗУР. Накануне, как уже сообщало «Военное обозрение», Иран заявил, что никакого отношения к удару по НПЗ «Сауди Арамко» не имеет, обвинив в атаке на завод Израиль. Теперь же появляется и версия о том, что завод могла поразить система ПВО, которая стратегический объект и защищала.
