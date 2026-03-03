Удары по Ирану, метод «улыбки Кима» и другие нюансы переговоров с США

18 393 102
Удары по Ирану, метод «улыбки Кима» и другие нюансы переговоров с США

После ситуации с Ираном уже только ленивый не говорит о том, что переговоры с США в настоящее время в значительной степени лишаются практического смысла. Как уже отмечалось, сложно искать позитивный исход в переговорах, если при участии США в них Вашингтон руководствуется формулой: «Либо вы выполняете все наши условия, либо мы вас убьём». Работает это, естественно, в отношении тех, кого США однозначно определили в круг своих противников. И Россия, как и Иран, находится в этом кругу. Вдруг кто-то забыл об этом...

Если рассматривать переговорный процесс по украинской проблематике через призму войны, которую США со своими ближневосточными союзниками ведут против Ирана, то можно говорить о том, что «задушевные» беседы с врагом способны привести к успеху лишь в том случае, если переговорщики «с той стороны» почувствуют прямую для себя угрозу. Почувствуют и прочувствуют.



Опять же – пример по Ирану. Ни США, ни Израиль никогда бы не решились атаковать Иран, если бы знали, что тот действительно имеет возможности для физического уничтожения оппонента. Как только американская и израильская разведка предоставили своему военно-политическому руководству сведения о том, что значительное число средств огневого поражения у Исламской Республики, конечно, есть, но всё же эти средства не несут прямой экзистенциальной угрозы ни Израилю, ни тем более США, был отдан приказ на массированные удары.

Помните, как случилось в своё время с КНДР... Трамп мило улыбался Киму, «ходил в гости» через 38-ю параллель, называл его чуть ли не другом. Затем началось американское продвижение темы: «А вы распилите свои ракеты и закройте ядерные полигоны, и наша дружба станет ещё крепче». Ким в ответ тоже мило улыбался, только никакие ракеты пилить не стал. Трамп свою улыбку тут же стёр, отдав приказ о походе к берегам Корейского полуострова авианосных групп. Пока те подходили, Ким, продолжая мило улыбаться, затеял «движение» на тех самых полигонах, ликвидации которых от него добивался заокеанский «дружок». И как только американские спутники показали Белому дому картинку с тем, что «ракето-распил» по Северной Корее не удался и что эти ракеты с ядерной начинкой направлены туда, куда они и должны быть направлены, американские АУГ в полной информационной тишине со стороны того же Трампа «отгребли» от корейских берегов. Произошло бы это, если бы США не почувствовали экзистенциальной опасности? Маловероятно. Точнее, совсем невероятно.

Неплохой метод со стороны руководства КНДР. Как говорится, рабочий, эффективный.



Наше военно-политическое руководство пока откровенно держит паузу. От второго тура переговоров в Женеве отказавшись. С чем именно связана эта пауза, лучше не гадать. Но факт в том, что она есть. Причём пауза взята и в массированных ударах по противнику на контролируемых им территориях. Держит паузу и Китай. Хотя эта китайская пауза всё большему числу интересующихся геополитикой людей кажется бесконечно затянутой. То есть, сажать американскую военно-политическую машину на шпагат, пока никто не собирается. Или не готов. Но факт в том, что если эта машина растопчет ещё одно государство, которое в своё время не побоялось пойти на военно-техническое сотрудничество (пусть и на своих, весьма специфических, условиях) и которое играет важную роль в китайской инициативе «Один пояс, один путь», то ни к усилении России, ни к усилению Китая это точно не приведёт.
102 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. bondov
    bondov
    +6
    Сегодня, 08:46
    Очень впечатляет - 3 МАРТА 2026
    удары по израилю - стирается телавив

    https://x.com/i/status/2028698182427767107

    https://x.com/i/status/2028652393915674933
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 08:51
      Увы, нет доступа. Что там?
      1. bondov
        bondov
        +6
        Сегодня, 08:53
        там мощнейший ракетный обстрел - ад
        1. Наган Звание
          Наган
          +1
          Сегодня, 09:32
          Цитата: bondov
          там мощнейший ракетный обстрел - ад

          Вот только ничего подобного нет ни в израильских сайтах, ни в англоязычных, в том числе таких как откровенно анти-израильски настроенный BBC.
          1. bondov
            bondov
            +6
            Сегодня, 09:46
            так евреи ввели жесточайшую военную цензуру - себя-то даже обманываете, про иных и говорить не стоит,.. ну ладно, ладно, израиль и евреи бодрячком, бодрячком гуляют гордо по спокойным улицам еврейских городов- так и быть... ни одна ракета не упала... за 4 дня все кончится.. за 4 !!! Это AI страшные картинки рисует... А про анти-израильски настроенный BBC. вообще анекдот -- это-то британские сионистские элтитки-то анти-израильски настроены ???
        2. multicaat Звание
          multicaat
          +1
          Сегодня, 09:41
          о каких масштабах речь-то?
          В прошлом летнем конфликте Иран попал по Израилю несколько десятков раз, в чувствительные точки считанные единицы раз.
        3. Монтесума Звание
          Монтесума
          +3
          Сегодня, 10:00
          Цитата: bondov
          там мощнейший ракетный обстрел - ад

          Насчёт ада, наверное, преувеличение, но прилетает по Тель-Авиву точно.
          Вот вчерашнее вечернее видео.
      2. Aken Звание
        Aken
        +5
        Сегодня, 08:55
        Пурим у них. Ожидалось, что к празднику всё уже закончится.
        1. bondov
          bondov
          +7
          Сегодня, 09:04
          судя по вчерашней болтовне Трампа и Хегсета, дела у них не очень -
          первый искал контактов с Ираном через Италию, а второй заговорил о наземной операции, только это им не светит в ближайшие 4-5 месяцев...
          Только вот Иран не планирует вести никаких переговоров с США. Об этом заявил вчера же секретарь Высшего совета нацбезопасности республики Али Лариджани...
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            -1
            Сегодня, 12:33
            Цитата: bondov
            судя по вчерашней болтовне Трампа и Хегсета

            Вот этот разговор, где Трамп поздравил министра войны с быстрой и убедительной победой в Иране?
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +5
      Сегодня, 09:08
      bondov
      Сегодня, 08:46
      Очень впечатляет - 3 МАРТА 2026
      удары по израилю - стирается телавив

      hi Сахара в Африке ещё не освоена, сионисты могут временно остановиться там для проживания при согласии соседних африканских племён.
      Большего они ( сионисты ) недостойны по фактам неуживчивости со всеми соседями, как и бандеронацисты. am
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +2
        Сегодня, 09:40
        Цитата: ZovSailor
        Сахара в Африке ещё не освоена, сионисты могут временно остановиться там для проживания

        Ага. Лет сорок, минимум, пусть кругами походят в ожидании манны небесной. Может нефть найдут...
      2. Fitter65 Звание
        Fitter65
        -1
        Сегодня, 14:10
        Цитата: ZovSailor
        Сахара в Африке ещё не освоена, сионисты могут временно остановиться там для проживания при согласии соседних африканских племён.

        Они в своё время 40 лет из Египта в Ханаан шли, и это учитывая, что им было выданы подробные инструкции и 10 заповедей... А тут по Сахаре, с отключенным GPS...Может получится хуже чем с матросом Железняк, это тот который шёл на Одессу, а вышел к Херсону...
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 14:39
          Fitter65
          Сегодня, 14:10
          Они в своё время 40 лет из Египта в Ханаан шли, и это учитывая, что им было выданы подробные инструкции и 10 заповедей

          hi Уважая все заповеди и конфессии, могу лишь указать, что научные изыскания не подтвердили трактования во многих талмудах и торах, что не указывает на их полное отрицание, а лишь необходимость продолжать дальнейшее исследования.
          Предполагаю, Моисей верил в прозрение и перевоспитание народа и потомков, но ошибся, что подтверждается нынешними действиями на БВ.
          Как говорят в РФ - Горбатого только могила исправит.
          1. Fitter65 Звание
            Fitter65
            0
            Сегодня, 14:43
            Цитата: ZovSailor
            Предполагаю, Моисей верил в прозрение и перевоспитание народа и потомков, но ошибся, что подтверждается нынешними действиями на БВ.

            То есть согласны, что даже при наличии всех описаний наставлений, и кратковременного подключения GPS того времени, то им одна звезда загоралась то другая. они 40 лет шли кратким путём. И вышли они в землю обетованную, где не воды, ни нефти, ни газа. laughing
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +18
      Сегодня, 09:08
      Буквально вчера М. Захаровой задали этот вопрос "можно ли верить США и стоит ли продолжать переговоры на фоне вопиющих нарушений со стороны США "....... она ответила утвердительно, "Да, стоит, у США есть свои национальные интересы" am Видимо воздух Анкориджа очень забористый , а мы верим в сказки. Хотя "мы" это не народ России. Соблюдаем интересы кого угодно, только не свои. Кстати что-то притих главный наш ястреб Медведев, видимо с Линник не решили считать Израиль агрессором или нет.
      1. bondov
        bondov
        +5
        Сегодня, 09:11
        Захарову из Мида выгнать в шею - США и евреи два раза вероломно нападали на Иран во время ,типа, переговоров...
        1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
          Дмитрий Михайлович Серегин
          +5
          Сегодня, 09:57
          Не МИД, не, тем более, Захарова внешне политических решений не принимают. МИД - это один из институтов их реализации.
        2. Rostislav Звание
          Rostislav
          +1
          Сегодня, 10:03
          За что ее выгонять? Что сказали, то и озвучила.
          Была бы у нее своя точка зрения на бе конечные переговоры с оькровенными врагами России, сама бы уволтлась.
      2. Гардамир Звание
        Гардамир
        +11
        Сегодня, 09:46
        У Захаровой с логикой не очень. Какое дело России до национальных интересов США.
        1. Vulpes Звание
          Vulpes
          -1
          Сегодня, 09:54
          Может она заговорилась и ляпнула то, о чем многие и так подозревали устами Збига?
        2. ettore Звание
          ettore
          -2
          Сегодня, 10:31
          Цитата: Гардамир
          У Захаровой с логикой не очень. Какое дело России до национальных интересов США.

          Россия никого не волнует, Захарова проговорилась, озвучила то что не для ушей россиян.
      3. свой1970 Звание
        свой1970
        +5
        Сегодня, 11:31
        Цитата: Silver99
        Буквально вчера М. Захаровой задали этот вопрос "можно ли верить США и стоит ли продолжать переговоры на фоне вопиющих нарушений со стороны США "....... она ответила утвердительно, "Да, стоит, у США есть свои национальные интересы"

        Вы когда фантазируете fool fool - вы не палитесь так открыто
        КП, 02.03.2026
        "- Можно ли продолжать доверять Соединенным Штатам? США вели переговоры с Ираном, а потом вместе с Израилем начали боевые действия?
        - Стоит делать ставку на СОБСТВЕННЫЕ (!!!!!!) национальные интересы. Исходя из этого и предпринимать соответствующие шаги. Собственно говоря, чем мы и занимаемся.
        Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27761/5217129/

        17 fool гордо вас поддержали - мозгов то нету, посмотреть не бредите ли вы часом

        Цитата: Гардамир
        У Захаровой с логикой не очень. Какое дело России до национальных интересов США.
        - не надо поддерживать набрасывателей фекалий, нехорошо это.Не ожидал от вас
      4. AKuzenka Звание
        AKuzenka
        -1
        Сегодня, 14:24
        Видимо воздух Анкориджа очень забористый , а мы верим в сказки. Хотя "мы" это не народ России.
        Ну что вы такое пишите. Там не воздух забористый, там всё проще и банальней. У подавляющего большинства рукамиводителей страны детки на западе, "бабки" на западе. И запад это всё контролирует. Вот истоки такой покладистости. Если вдруг они начнут руководствоваться интересами страны и (о, ужас) простых людей в стремлении не пролюбить страну, то они мгновенно лишатся и деток и "бабок". Это только один государственный деятель страшно ненавидимый всеми русофобами, мог сказать (может и не говорил, но в фильме было) "Старшего лейтенанта на фельдмаршала не меняем".
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 08:52
    Очень странная сотенная группировка траулеров КНР в центре Аравийского моря ,Иранцы и Китайцы шарятся у Йемена .Думаю с целеуказанием у Ирана всё нормально и не предерёшься..
  3. Наган Звание
    Наган
    -10
    Сегодня, 08:53
    Это предшественники Трампа, Обама и Байден, говорили что Америке надо проявлять гибкость, приспосабливаясь к изменившемуся миру. А Трамп прогибает мир под Америку, и судя по результатам, вполне успешно.
    1. Aken Звание
      Aken
      +7
      Сегодня, 08:56
      Это смена стратегии. Предшественники Трампа хотели врагов купить. Не вышло. Трамп решил врагов убить. Пока с переменным успехом.
    2. Essex62 Звание
      Essex62
      +5
      Сегодня, 09:02
      Мир стал сегодня таким ,что даже зубастым штатам его под себя не прогнуть. Где-то постоянно затыка образуется. Надорвутся весь мир- то нагибать.
    3. bondov
      bondov
      +1
      Сегодня, 10:23
      Это не трамп ли говорил - сделать Америку снова великой ? Т.е. не великая она уже сверхдержава... чтобы мир нагибать... и да успехов пока не видать... а глуповатый наганчик все мимо и мимо стреляет и палит..
    4. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 10:23
      Цитата: Наган
      А Трамп прогибает мир под Америку, и судя по результатам, вполне успешно.

      Пока прогибает, и только там, где имеет многократное превосходство в экономике и военной мощи. В Венесуэле прокатило с помощью местной пятой колонны и осла с грузом золота, что привело к полному бездействию армии. В Иране завязнет, там остатки внутренней оппозиции не осмеливаются на действия после недавней зачистки, осёл с грузом золота не помог, и военные силы сдаваться не собираются - явно намерены биться всеми средствами до последней возможности. Посмотрим, готов ли Трамп и дальше подставлять своих джи-ай ради собственных амбиций. А вообще, такое впечатление, что США сейчас действуют ради идеи сделать Израиль своим полновластным наместником и смотрящим от Белого дома на БВ. "Сделаем Израиль снова великим" - как-то так.
      1. роман66 Звание
        роман66
        -1
        Сегодня, 10:53
        сделать Израиль своим полновластным наместником

        Да уже и хрен знает, кто у кого наместник
  4. Уарабей Звание
    Уарабей
    -4
    Сегодня, 09:01
    А интересно получается... Когда амерам "мило улыбается" Ким, то это хитрая корейская игра и Ким красавчик круто переиграл америкашек. Но когда амерам "мило улыбается" ВВП, то почему-то это расценивается как "заискивание перед партнерами". Хотя именно у России хватает духа воевать уже который год с этой сворой бешеных собак.
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +2
      Сегодня, 09:17
      Может потому что таки есть? И не воевать, а вяло отмахиваться, и не всегда удачно.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        -2
        Сегодня, 09:17
        Аа.. Ну да. Классика - "Это другое!" Как я мог забыть... laughing
        1. g_ae Звание
          g_ae
          +1
          Сегодня, 09:19
          Иногда банан действительно просто банан. И другое, действительно другое.
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            -2
            Сегодня, 09:20
            Дадада... "Это другое" да. laughing
    2. Обычный Звание
      Обычный
      +20
      Сегодня, 09:22
      Наверно потому, что Ким пообщался и отошел, наши же мотаются на переговоры как на работу ходят. Вел бы разговоры Ким со штатами, если бы Южная Корея воевала бы с КНДР, а южнокорейцам сша поставляли оружие и давали целеуказания с разведданными? Большой вопрос. А наших не смущает. Штаты как помогали какелам, пусть теперь и опосредованно, так и помогают, а мы все никак "Дух Анкориджа" не можем забыть. Галкин вовсю глумился над нашей армией, а усатый пугачихе руки целует. И это на минуточку, прессекретарь ВВП. На всю страну. Как была вся верхушка либеральная, так ею и остается по сей день. С элементами патриотизма на разных форумах. Ну так одно дело форум ,другое дело реальные поступки.
      Как думаете ,почему нет второй волны мобилизации в стране, хотя она не помешала бы? Может потому что не хотят волнений лишних в стране? Помните как Герасимов докладывал президенту про Курскую область и про тысячу боевиков? Затянулось однако на 9 месяцев и прибегли к помощи наших северокорейских братьев. А ведь в доктрине прописано что если территории страны будет прямая угроза, то будет применено другое совершенно оружие. Курск и Курская область территория страны? Там вовсю гуляли фашиствующие целых 9 месяцев, издевались, убивали, даже не убивали, казнили гражданское население. Белгород так вообще стал фронтом боевых действий, тоже как наша территория. Я ценил и ценю до сих пор ваше мнение. Но иногда надо говорить и правду ,какая бы она не была.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        -4
        Сегодня, 09:42
        Правду? А правда-то в чем? То что Ким улыбался но делал по своему? Ну так и ВВП делает точно так же. Ким не воюет четыре года против оружия НАТО, а Россия воюет. Поэтому и мотается на переговоры Россия, а не Корея. Вы просто представтье себе ситуацию, что Россия не была готова к такой войне (Ельциновские деяния дали о себе знать в полный рост и до сих пор аукаются), но выхода уже не оставалось как начать СВО чтобы дальше еще хуже не было. И сейчас возможно такая ситуация, что России воевать будет легче, если запад будет надеяться что Россия раздумывает над компромиссом. Да можно всех послать и те навалятся всем скопом, но тогда будет всеобщая мобилизация (которой, кстати, очень ждут западники, чтобы качнуть ситуацию в стране) и будет больше жертв. Война это не конфликт на районе, где опасаются "зашквариться" и прослыть "чушпанами", в войне все средства хороши если они позволяют добиваться своих целей с минимальными по возможности затратами. А мобилизоваться и устроить ядерную заваруху всегда успеем.
        1. Обычный Звание
          Обычный
          +5
          Сегодня, 10:09
          КНДР уже многие годы находится под очень серьезными санкциями ,у них нет того ресурса который есть у нас. Не совсем корректное как по мне сравнение. Про ельциновские годы согласен полностью. Но я больше веду речь о том, что мы в своем действии не должны оглядываться на сша и верить в то что вот замиримся с ними сейчас все пойдет на лад. Не пойдет. Они никогда не будут нас считать равными. Этот вечно тлеющий уголек под боком в виде оставшейся 404 не даст нам спокойно жить. Лично я видел как можно просто взять и похитить президента суверенного государства, тотальное уничтожение лидеров Ирана и, спокойно передвигающегося хрипатого наркомана. Ну не понимаю я это. Что значит дал слово не трогать. Это как вообще понимать? А если у козла борзометр стал зашкаливать, опять не трогать? С кем там вообще можно вести переговоры? Эта полностью преступная верхушка как ни в чем не бывало живет себе и даже путешествует по всему миру. У меня есть предположения почему такой договор случился, но озвучивать его не хочу, уж больно он мне не нравится совсем.
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            -2
            Сегодня, 10:14
            А Вы уверены что наше ВПР верит амерам и хочет с ними замириться? По мне так это вид делают, но продолжают гнуть свою линию. Я понимаю если бы СВО закончилось не выполнив своих задач, тогда можно было бы об этом говорить. Но СВО-то до сих пор идет. Чтобы вокруг не говорили, но операция продолжается.
            1. Обычный Звание
              Обычный
              -1
              Сегодня, 10:22
              Все так, я не по всем вопросам расхожусь с вами во мнении. Я не верю, что если не будет капитуляции и лояльного к нашей стране руководства, то конфликт угаснет. Мелкобриты не остановятся в своих пакостях, а выход к черному морю даст возможность эти гадости творить. Мы же не просто воюем где гибнут солдаты на поле боя, мы воюем с государством которое не чурается терроризма. Там вся верхушка такая ,с кем там подписывать соглашения? 404 это государство-террорист. Там обычные ведения военных действий не работают. Поэтому для меня лично это полная капитуляция, но в том темпе и теми методами которые мы практикуем это недостижимо в обозримом будущем.
              1. Уарабей Звание
                Уарабей
                +2
                Сегодня, 10:26
                Я тоже не верю что конфликт угаснет если окраину не лишить выхода к Черному морю и не окупировать остатки того что останется от этой страны. Надеюсь наши к этому и стремятся. Думаю всё идет к тому, что СВО будет идти до тех пор, пока укры не начнут заканчиваться или не перестанут идти на войну. И вот тогда Россия уже сможет и от моря их отрезать и оккупировать. По мне так другого выхода нет. И возможно, этот исход уже не так и далеко и именно поэтому именно запад торопится с "мирным договором".
                1. Обычный Звание
                  Обычный
                  0
                  Сегодня, 10:27
                  Я тоже этого очень хочу и жду. Любой другой финал, это отсроченные проблемы в будущем.
          2. свой1970 Звание
            свой1970
            +2
            Сегодня, 11:45
            Цитата: Обычный
            спокойно передвигающегося хрипатого наркомана. Ну не понимаю я это. Что значит дал слово не трогать. Это как вообще понимать? А если у козла борзометр стал зашкаливать, опять не трогать?

            Сталин в 1942 запретил подготовку покушений на Гитлера и бонз Рейха. Он тоже слово дал?
            Или он понимал что известного игрока проще хотя бы минимально прогнозировать и знать что ожидать от него- чем пришедшего ему на смену через полчаса НЕИЗВЕСТНОГО.
            И да- никакого дележа власти в случае убийства Зе - не будет. Посол США определит через 10 минут - кто деньгами будет рулить в Киеве
            1. Обычный Звание
              Обычный
              -1
              Сегодня, 11:48
              Слишком мудрено у вас про "известного игрока" и прогнозировать. Почему эти прогнозы не работали ни при Мниске 1 ни при Минске два ни в Турции. Я больше в эти сказки не верю. Если вам так хочется, ваше право. Дурили нашего брата не раз и не два ,а вы верите в прогнозирование. 300 лярдов скомуниздили и прогнозы не сработали ,Северные потоки три нити взорвали и прогнозы не сработали, с чего бы сейчас им сбыться при тех же людях во власти.
              1. свой1970 Звание
                свой1970
                +2
                Сегодня, 12:04
                Цитата: Обычный
                Слишком мудрено у вас про "известного игрока" и прогнозировать. Почему эти прогнозы не работали ни при Мниске 1 ни при Минске два ни в Турции. Я больше в эти сказки не верю. Если вам так хочется, ваше право. Дурили нашего брата не раз и не два ,а вы верите в прогнозирование.

                Уговорили - у Сталина в аналогичной ситуации убили 20 млн населения и 1/5 территории отобрали.
                Тем не менее Сталин запретил покушение.Дурили его его? Продался он?"Многоходовочник" он был? Пообещал евреям? Сопли он жевал?
                Какие еще версии - отказа от покушений на Гитлера?
                1. Обычный Звание
                  Обычный
                  0
                  Сегодня, 12:12
                  Это вы пытаетесь доказать, а не мне доказывать вам. Мне доподлинно неизвестно об этом ,а о том что ВВП дал слово протрубили по всем ТВ каналам, СМИ и прочим новостным ресурсами. еЩЕ добавлю, сейчас покушение сделать гораздо легче чем во времена ВОВ, за счет высокоточного оружия, его силы ,спутниковой разведке и прочего.
                  1. свой1970 Звание
                    свой1970
                    +1
                    Сегодня, 12:34
                    Цитата: Обычный
                    том что ВВП дал слово протрубили по всем ТВ каналам, СМИ и прочим новостным ресурсами.

                    lol lol а также что он с Кабаевой живет lol
                    Посмотрите - от кого пошло "Дал слово......" и вы все сами поймете.

                    Цитата: Обычный
                    сейчас покушение сделать гораздо легче чем во времена ВОВ, за счет высокоточного оружия, его силы ,спутниковой разведке и прочего.

                    Сейчас покушение - значительно сложнее чем в период ВОВ организовать. На Гитлера прорва покушений было.
                    А сейчас надо иметь агента - моментально передавшего точку нахождения (с точностью +- 10 метров)+ точное время нахождения+ запас по времени не меньше 30 минут( подлетное время ракет).
                    С учетом ДРЛО и спутников - предупреждающих о пуске ракет нами - у Зе всегда есть не менее 10 минут чтоб выскочить из под удара.
                    А с учетом ограниченного круга лиц знающих в режиме реального времени нахождение ЗЕ - вычислить нашего агента несложно.

                    Иран - там просто пофигисты в душе и "Аллах спасет!!". Поэтому их евреи и убивают регулярно
                    1. Обычный Звание
                      Обычный
                      -1
                      Сегодня, 13:03
                      Вы меня не переубедите. Не тратьте время ни свое ни мое.
                  2. nik-mazur Звание
                    nik-mazur
                    0
                    Сегодня, 13:28
                    Цитата: Обычный
                    о том что ВВП дал слово протрубили по всем ТВ каналам, СМИ и прочим новостным ресурсами

                    Хм, вы серьёзно считаете это аргументом? Никогда не сталкивались с тем, как СМИ пургу несут?
                    1. Обычный Звание
                      Обычный
                      0
                      Сегодня, 14:06
                      Когда несут, когда нет. Самая надежная ложь это когда в тексте половина правды, а половина ложь. А еще лучше правда ,потом небольшой кусок лжи, а потом снова правда. Именно таким текстам больше всего верят. Пока доказательств обратного я не читал. Прочту ,скажу что пурга и ложь.
            2. alexoff Звание
              alexoff
              0
              Сегодня, 14:31
              Сталин в 1942 запретил подготовку покушений на Гитлера и бонз Рейха.
              вообще в 1944 году, когда начались сепаратные переговоры немцев с США и Британией. Собственно известно что собирались сделать немецкие заговорщики - грохнуть Гитлера, помириться с англосаксами и продолжить воевать с СССР
      2. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +2
        Сегодня, 09:57
        Обычный
        Сегодня, 09:22

        hi Это лишь подтверждает продолжение политики Горбачёва плюрализма мнений ( САРКАЗМ ).
        По сути дела с моей колокольни очевидна двойственная или даже многогранная позиция Башен, чтобы и рыбку съесть и - косточкой не подавиться, но в нынешних условиях экзистенциальной угрозы РФ существует лишь один вариант, наша Победа, вторым будут слова - А зачем нам мир без России.
        Ничтоже сумняшеся дипломатия тоже важна, но современная должна основываться на усилении позиций страны вместо уступок и компромиссов, что расценивается нашими врагами -наглосаксами, как проявление слабости.
        А все эти устремления Дмитриева в налаживании отношений лишь отложенный провал на примере с Венесуэлой, ИРИ.
    3. Eug Звание
      Eug
      +4
      Сегодня, 09:48
      А Ким предложил Америке многомиллиардную сделку по продаже американским фондам сырьевых ресурсов? Или заставил Трампа молча утереться? Именно эта разница определяет разницу в оценке поведения...
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        -5
        Сегодня, 09:51
        Война это искуство обмана, как говорится. Вы про такое не слышали? Вы сами видели этот договор о "миллиардной сделке"? Читали что в нем написано? Можете назвать сейчас признаки того что это работает и что именно из ресурсов сейчас вывозится по этому договору?
        1. Eug Звание
          Eug
          +3
          Сегодня, 09:54
          Могу назвать даже не по этому - титан, алюминий, топливо для АЭС и т.д. Если это, по-Вашему, "искусство обмана" - то кого обманываем? И кто "обманывается"?
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            -6
            Сегодня, 09:56
            Это (титан и алюминий) продавали и раньше. (Кстати, что прячется за "и т.д." Назовите, если не затруднит) Или вот эта "многомиллиардная сделка" и имелась в виду? То есть наши еще раз предложили амерам покупать то, что они и раньше у нас покупали?
            1. Eug Звание
              Eug
              +4
              Сегодня, 10:07
              Читайте внимательно - там написано, что продаём и не по этой сделке. А по этой - интернет полон разговоров о ней, иногда о ее перспективах сообщают разного рода "говорящие головы" , и главное - ее гипотетическая суть отражает цели руководства страны - вписать экономику России в мировую на максимально выгодных условиях. Оценки по ней колеблются от 12 до 14 лярдов то ли долл. то ли ЭУРО, что непринципиально. И заявка о готовности России вернуться в SWIFT тоже косвено подтверждает готовность немного прогнуться - газ за рубли покупать мало желающих, несмотря на довольно громкое анансирование этого процесса...
              1. Уарабей Звание
                Уарабей
                -2
                Сегодня, 10:10
                Ну так что не прогнулись-то тогда до сих пор, если "готовность" есть? Не пробовали ответить себе на этот вопрос?
                1. Eug Звание
                  Eug
                  +2
                  Сегодня, 10:15
                  Пробовал - с "той" стороны даже разговаривать не хотели, ждали более приемлемых для себя вариантов, прежде всего политических. Но всё изменил приход к власти (не абсолютной) президента-бизнесмена.
                  1. Уарабей Звание
                    Уарабей
                    -2
                    Сегодня, 10:18
                    Это всего лишь одно из мнений. А по мне так все эти переговоры, это для того, чтобы у запада было меньше шансов внушать людям что Россия "империя зла" и хочет только войны. Вот наши и мотаются на всякие переговоры, но не останавливая СВО и продолжая идти к своей цели.
            2. astepanov Звание
              astepanov
              -2
              Сегодня, 12:05
              Цитата: Уарабей
              (Кстати, что прячется за "и т.д." Назовите, если не затруднит)

              Цирконий, гафний - стратегические материалы и крайне дефицитные. Применяются в атомной промышленности. Цирконий также - в военной пиротехнике, например, в тепловых батареях для ракет множества классов. Мало? Если пошукать, наверняка много чего найдется, причем возвращаемого нам же с "добавленной стоимостью" через Украину в виде летающего и взрывающегося.
        2. Комментарий был удален.
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            -4
            Сегодня, 10:08
            Со своей стороны предлагаю не распыляться на тексты одинаковых методичек Вам и Вашим коллегам, а сразу закреплять в никах главное. Пусть будут пользователи с никами - "Опятьобманули", "Киевзатридня", "Леопольд", "Соплежуйство" и так далее. Тогда вам можно будет просто смайлики постить. laughing
            1. Eug Звание
              Eug
              +2
              Сегодня, 10:18
              А Вам предлагаю придерживаться версий даже не 1 канала.
              1. Уарабей Звание
                Уарабей
                -5
                Сегодня, 10:20
                Ну вообще моё предложение касалось не Вас, если что. А телевизор я не смотрю. так что не знаю что там за версии))
                1. Eug Звание
                  Eug
                  +1
                  Сегодня, 10:22
                  Вам и Вашим коллегам - "это касалось не Вас"? И заметьте, я говорю не о версиях 1 канала, а о версиях ДАЖЕ не 1 канала.
                  1. Уарабей Звание
                    Уарабей
                    -3
                    Сегодня, 10:28
                    Ааа... Ну если Вы его коллега, тогда - да. Касается и вас. Убедили yes
            2. g_ae Звание
              g_ae
              0
              Сегодня, 10:23
              Хорошо. А вам предлагаю в никах закреплять фотографии Пескова или Конашенкова. Тогда вам многабукаф печатать не придется. С вами все ясно сразу будет.
              1. Уарабей Звание
                Уарабей
                +1
                Сегодня, 10:38
                Так я и не скрывал никогда что я ура-патриот, ватник и прочее. И мне как-то совсем от этого не стыдно ))
    4. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 10:54
      Это не называется -- воевать. Воюют по-другому
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 11:08
        Расскажите пожалуйста, как сейчас надо воевать, чтобы "соответствовать понятию". Ну если сильно не затруднит конечно.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 11:10
          Удары по центрам принятия решений, парализация логистики, и борьба с ПВО по методу Израиля. Ну, вкратце
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            0
            Сегодня, 11:15
            По центрам принятия решений в Киеве, или в Лондоне и Вашингтоне? Если в Киеве, то что изментся от сноса зданий и кукол марионеток?
            Далее - "парализация" вот прям всей-всей логистики одним махом, или как?
            А чем метод борьбы с ПВО Израилем лучше чем российский? Израиль борется с таким-же количеством ПВО что и Россия?
          2. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            -2
            Сегодня, 12:47
            Цитата: роман66
            Удары по центрам принятия решений, парализация логистики, и борьба с ПВО по методу Израиля

            И как успехи?
            Насколько я помню, Израиль уже три года правильно и современно воюет с противником, у которого нет ПВО, авиации, артиллерии, бронетехники и поддержки двух десятков самых богатых стран мира.
            Сейчас вот в Иране в компании с Америкой ударили по центрам принятия решений, убив одним махом несколько генералов, руководящего дедушку и его внучку, но чёта победа не очень просматривается.
            Вы уверены, что правильная война должна вестись именно таким способом, как это делают Израиль и США? Или главный критерий правильности заключается именно в том, что Израиль и США так делают?
  5. zorglub bulgroz Звание
    zorglub bulgroz
    +1
    Сегодня, 09:05
    Президент Макрон: «Моя обязанность — обеспечить, чтобы наш потенциал сдерживания сохранял и будет продолжать сохранять в будущем свою разрушительную силу в опасной, изменчивой и распространяющейся обстановке, которую я только что описал. Именно поэтому я приказал увеличить количество ядерных боеголовок в нашем арсенале. Чтобы положить конец всем спекуляциям, мы больше не будем разглашать данные о нашем ядерном арсенале, в отличие от того, что могло быть в прошлом. Чтобы быть свободным, нужно внушать страх, а чтобы внушать страх, нужно быть могущественным. Это увеличение нашего арсенала — доказательство этого».

    Он понял логику Ким Чен Ына.

    Я думаю, что пройдет не более десяти лет, прежде чем мы взорвем друг друга.



    Обратите внимание, что на этой гравюре Россия является частью Европы.
    Гравюра Альберто Мартини, 1916 год.
    1. albert Звание
      albert
      +1
      Сегодня, 10:39
      Хорошо если взорвем друг друга.Плохо, плохо когда они просто взорвут нас без ответа.
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +9
    Сегодня, 09:05
    Наша нынешняя власть вообще это какое то наивное и доверчивое чудо,стоит западу лишь намекнуть что они готовы о чем то с нами разговаривать,наше руководство тут же бежит на переговоры-как же,от нас ведь не отворачиваются,с нами хотят говорить.Где то какой то мелкий американский чиновнишка немного сказал хорошего про Россию наши тут же начинают вопить "дух Анкориджа",хотя по факту никакого духа нет и не было,ну может пернул Трамп разок,так это не дух а запашок.
    1. Перфильева Вера Звание
      Перфильева Вера
      +6
      Сегодня, 09:17
      Согласна с вами полностью, улыбка Кима совсем не та , что у нашего, если бы Трамп ударил по КНДР, то оттуда уже ядерка на америку и союзников полетела бы! А у нас обстреливают все наши города и псевдошахматист только улыбается, тьфу! Так что почувствуйте разницу.... На пенсию его давно пора!!!
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        -2
        Сегодня, 12:55
        Цитата: Перфильева Вера
        А у нас обстреливают все наши города

        Трамп обстреливает все наши города? Серьёзно? Вы в Иране живёте?
        1. Перфильева Вера Звание
          Перфильева Вера
          0
          Сегодня, 13:11
          "Трамп обстреливает все наши города? Серьёзно? Вы в Иране живёте?"

          Конечно обстреливают, а группировка спутников Маска и целеуказание кто дает? Кто организовал и субсидирует эту войну!?
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            -1
            Сегодня, 13:24
            Цитата: Перфильева Вера
            Конечно обстреливают, а группировка спутников Маска и целеуказание кто дает

            То есть, вы не понимаете разницы между «наносить удары» и «помогать наносить удары»?
            1. Перфильева Вера Звание
              Перфильева Вера
              0
              Сегодня, 13:32
              "То есть, вы не понимаете разницы между «наносить удары» и «помогать наносить удары»?"

              Вы по моему путаетесь - не помогают наносить удары , а организовывают и направляют киевских селюков. В Куеве штабы ЦРУ и Пентагона уже давно всем руководят...
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                -1
                Сегодня, 13:53
                Цитата: Перфильева Вера
                В Куеве штабы ЦРУ и Пентагона уже давно всем руководят

                У вас завидная осведомлённость.
                Хотя, как я понимаю, разницы между военными советниками и военным командованием вы тоже не понимаете?
    2. Туре-Собака Звание
      Туре-Собака
      -1
      Сегодня, 11:01
      Думается мне , что "наивное и доверчивое" можно с успехом заменить на " бестолковое и продажное". wink
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 09:07
    У Трампа первая цель Европа ,до КНР он ещё не дорос .Будет ещё забавный визит к Си Цзиньпину в конце марта с сильной " позицией " .Будет очень интересно .
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 09:22
      tralflot1832
      Сегодня, 09:07
      У Трампа первая цель Европа ,до КНР он ещё не дорос .Будет ещё забавный визит к Си Цзиньпину в конце марта с сильной " позицией " .Будет очень интересно .

      hi Делаем ставки, господа, уверен, визит не состоится, поскольку Дон смотрит без уважения к дядюшке Си.
      А протокольный обед рыжему лохотронщику из Фашингтона передадут через миссию КНДР в ООН. am
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +5
        Сегодня, 09:28
        Я уже писал: У меня состоялись замечательные переговоры с Си Цзиньпином .И про себя - меня что поимели ?
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 09:39
          tralflot1832
          Сегодня, 09:28
          Я уже писал: У меня состоялись замечательные переговоры с Си Цзиньпином .И про себя - меня что поимели ?

          hi У дядюшки Си кроме редкозёмов и файлов Эпштейна есть ещё разрушительное оружие, из-за которого Кремль пока взял паузу.
          Полагаю, открыв календарь за 2013 г. с конкурсом "Мисс Вселенная",ведущим которого и был лохотронщик из Фашингтона, можно найти ответ.
          У ФСБ есть козырь контрольного выстрела. laughing
  8. axren1
    axren1
    +6
    Сегодня, 09:10
    Наше военно-политическое руководство пока откровенно держит паузу.
    скорее в очередной раз включает страуса ....
  9. Бородач Звание
    Бородач
    -1
    Сегодня, 09:10
    Трамп напал на одну из стран БРИКС, обладающую большими запасами нефти.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:20
    Брент нефть ,на панике пробила с утреца 80 $ за бочку .А кто в этом виноват ?
  11. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 09:23
    Это еще раз о переговорах по Украине, с участием США .Наши все думают ,что война закончиться и с нас все снимут и мы опять заторгуем, и на лыжах в Альпы вечерами кататься. ВСЕ мы следующие ,чего не понятно ?
    1. albert Звание
      albert
      +1
      Сегодня, 10:40
      Евреи в нашем правительстве ,видно, считают иначе.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        -1
        Сегодня, 11:00
        Цитата: albert
        Евреи в нашем правительстве ,видно, считают иначе.

        А в каком нашем правительстве? В российском ни одного еврея нет, может и зря
        1. albert Звание
          albert
          0
          Сегодня, 12:04
          Цитата: Konnick
          В российском ни одного еврея нет,

          Мишустин еврей, Лавров тоже.
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 09:32
    С Западом бессмысленно договариваться, все договоры с ними даже не стоят бумаги на которых они оформлены.
  13. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 09:55
    Наше военно-политическое руководство пока откровенно держит паузу.

    Наше руководство просто не знает, что делать. Ставка на "дух Анкориджа" а-ля "Барин вот приедет, барин нас рассудит" откровенно провалилась. Санкции против РФ как со стороны Европы так и со стороны США только усиливаются. Вроде как бы тупик.
    Но выход есть и он очень простой:
    1. Надо прекратить все переговоры с США до полного и безусловного снятия всех санкций с РФ;
    2. Воспользовавшись прецедентом с ликвидацией руководства ИРИ ликвидировать всю верхушку укрорейха, использовав для этого все имеющееся самое мощное неядерное оружие, имеюшееся у России
    3. Перестать жевать сопли, а объявить военное положение, мобилизовать все резервы и ресурсы страны на полгода и одержать наконец военную победу с освобождением Запорожья, Херсона, Николаева, Одессы и возможно Харькова. Страна много раз терпела и напрягалась. Потерпит и напряжется еще раз.
    p.s. Ну и немного альтернативного будущего: "Я устал, я ухожу..."
    1. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      +2
      Сегодня, 10:52
      Новости полны роликов с бедными туристами которых нападение на Иран застало на пляжах арабских стран.
      Мужики из бедных городков сидят в сырых окопах и норах чтобы прокормить свои семьи под ударами беспилотников, а в это же самое время другая Россия нежится на пляжах под южным забугорным солнцем.
      Так быть не должно.Если война то для всех!. А для власти в первую очередь.
      Дума и администрация президента обязаны находится в прифронтовых городах до окончания конфликта , а владельцы заводов и пароходов защищать своё добро на фронте.
  14. михаил3 Звание
    михаил3
    +3
    Сегодня, 09:57
    . Причём пауза взята и в массированных ударах по противнику на контролируемых им территориях.
    Это беспросветная дурь, которая будет стоить нам огромной крови. Как Иран сейчас расплачивается за свое миролюбие и готовность к переговорам. Но что ж делать - у нашей верхушки недвижимость в США, дети, деньги...
  15. Xenon Звание
    Xenon
    0
    Сегодня, 11:16
    Цитата: Васян1971
    Может нефть найдут...
    Газ уже нашли. Только вот турки с этим не согласны wink
  16. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Сегодня, 13:58
    Цитата: Aken
    Пурим у них. Ожидалось, что к празднику всё уже закончится.

    Так Иранцы их и поздравляют, по их хабадским обычаям.

    Вспомните как иудофашисты, на Пурим отмечали уничтожение МОССАД Всемирного Торгового Центра, а как они радовались огромному количеству жертв среди мирного населения во время взрывов пейджеров.

    Кто теперь будет испытывать жалость к иудофашистам?
  17. rotfuks Звание
    rotfuks
    0
    Сегодня, 14:16
    Помните, как случилось в своё время с КНДР... Трамп мило улыбался Киму, «ходил в гости» через 38-ю параллель, называл его чуть ли не другом. Затем началось американское продвижение темы: «А вы распилите свои ракеты и закройте ядерные полигоны,
    Пример с товарищем Кимом не совсем убедительный. Рядом с Северной Крореей нету такого беспокойного пациента как Израиль. И в США нету корейского лобби которое устраивает своему правительству, то скандал с Моникой Левински, то остров Эпштейна то, иранский кризис. А ведь Моника со своим платьем, и Остров Эпштейна и кризис с Ираном это результат кропотливой работы израильского лобби в США. А ведь по всем признакам нынешний иранский кризис это вариант острова Эпштейна для Дони. И Дони пока что этого еще не понимает и бодро грозит противникам пальчиком, но по всем признакам Дони уже влип в клейкую сеть и пока что барахтается. Пока что……