Удары по Ирану, метод «улыбки Кима» и другие нюансы переговоров с США
После ситуации с Ираном уже только ленивый не говорит о том, что переговоры с США в настоящее время в значительной степени лишаются практического смысла. Как уже отмечалось, сложно искать позитивный исход в переговорах, если при участии США в них Вашингтон руководствуется формулой: «Либо вы выполняете все наши условия, либо мы вас убьём». Работает это, естественно, в отношении тех, кого США однозначно определили в круг своих противников. И Россия, как и Иран, находится в этом кругу. Вдруг кто-то забыл об этом...
Если рассматривать переговорный процесс по украинской проблематике через призму войны, которую США со своими ближневосточными союзниками ведут против Ирана, то можно говорить о том, что «задушевные» беседы с врагом способны привести к успеху лишь в том случае, если переговорщики «с той стороны» почувствуют прямую для себя угрозу. Почувствуют и прочувствуют.
Опять же – пример по Ирану. Ни США, ни Израиль никогда бы не решились атаковать Иран, если бы знали, что тот действительно имеет возможности для физического уничтожения оппонента. Как только американская и израильская разведка предоставили своему военно-политическому руководству сведения о том, что значительное число средств огневого поражения у Исламской Республики, конечно, есть, но всё же эти средства не несут прямой экзистенциальной угрозы ни Израилю, ни тем более США, был отдан приказ на массированные удары.
Помните, как случилось в своё время с КНДР... Трамп мило улыбался Киму, «ходил в гости» через 38-ю параллель, называл его чуть ли не другом. Затем началось американское продвижение темы: «А вы распилите свои ракеты и закройте ядерные полигоны, и наша дружба станет ещё крепче». Ким в ответ тоже мило улыбался, только никакие ракеты пилить не стал. Трамп свою улыбку тут же стёр, отдав приказ о походе к берегам Корейского полуострова авианосных групп. Пока те подходили, Ким, продолжая мило улыбаться, затеял «движение» на тех самых полигонах, ликвидации которых от него добивался заокеанский «дружок». И как только американские спутники показали Белому дому картинку с тем, что «ракето-распил» по Северной Корее не удался и что эти ракеты с ядерной начинкой направлены туда, куда они и должны быть направлены, американские АУГ в полной информационной тишине со стороны того же Трампа «отгребли» от корейских берегов. Произошло бы это, если бы США не почувствовали экзистенциальной опасности? Маловероятно. Точнее, совсем невероятно.
Неплохой метод со стороны руководства КНДР. Как говорится, рабочий, эффективный.
Наше военно-политическое руководство пока откровенно держит паузу. От второго тура переговоров в Женеве отказавшись. С чем именно связана эта пауза, лучше не гадать. Но факт в том, что она есть. Причём пауза взята и в массированных ударах по противнику на контролируемых им территориях. Держит паузу и Китай. Хотя эта китайская пауза всё большему числу интересующихся геополитикой людей кажется бесконечно затянутой. То есть, сажать американскую военно-политическую машину на шпагат, пока никто не собирается. Или не готов. Но факт в том, что если эта машина растопчет ещё одно государство, которое в своё время не побоялось пойти на военно-техническое сотрудничество (пусть и на своих, весьма специфических, условиях) и которое играет важную роль в китайской инициативе «Один пояс, один путь», то ни к усилении России, ни к усилению Китая это точно не приведёт.
Информация