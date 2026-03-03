Возобновлено паромное сообщение между южнокорейским Сокчхо и Владивостоком

Власти южнокорейского порта Сокчхо, расположенного на берегу Восточного (Восточного) моря, сообщили о возобновлении паромного сообщения с Владивостоком. Паромная линия была приостановлена в начале текущего года для проведения технических проверок и модернизации.

В период перерыва оператор паромной линии перевел судно в порт Пусан, где были проведены работы по повышению безопасности маршрута и улучшению качества обслуживания. После модернизации паром GNL Grace возобновил рейсы по направлению Сокчхо-Владивосток. В частности, в процессе модернизации было обновлено оборудование и были установлены дополнительные элементы интерьера, чтобы минимизировать для пассажиров неудобства при длительных морских переходах.



В администрации Сокчхо заявили о намерении развивать международный туризм на базе морского маршрута во Владивосток. Представитель мэрии южнокорейского города при этом подчеркивает, что власти Сокчхо стремятся создать «структуру экономического замкнутого цикла», одновременно развивая портовый, туристический, гостиничный, ресторанный и торговый сектора. При этом предполагается, что порт Сокчхо станет опорным узлом морского туризма и логистики Южной Кореи в регионе Восточного (Японского) моря.

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи потребовали снять со здания российского посольства в Сеуле баннер с триколором и надписью «Победа будет за нами». Ведомство также призвало прекратить сотрудничество между КНДР и Россией, поскольку оно «угрожает безопасности Сеула».
  1. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +5
    Сегодня, 10:49
    Что за Восточное море ?
    Это Японское море так теперь зовется ?
    Ю Корею и Владивосток соединяет Японское море . По крайней мере я так в школе учил .
    Может станем по мерикански Мексиканский залив звать американским ?
    1. ДАА УЖ Звание
      ДАА УЖ
      -1
      Сегодня, 11:16
      [quote=Кузнец 55]Что за Восточное море ?
      Это Японское море так теперь зовется ?
      Ю Корею и Владивосток соединяет Японское море . По крайней мере я так в школе учил .
      Может станем по мерикански Мексиканский залив звать американским ?

      Не вижу препятствий.А дети будут учить правильно.Вы то чем не довольны ?Почему оно должно называться японским? Оно что внутреннее.
      1. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        +1
        Сегодня, 11:39
        Я просто считаю , что исторические названия надо сохранять .
        Негров теперь нельзя называть неграми , это их обижает . Их теперь надо называть афро американцами или черными . Хотя я против них ничего не имею и обижать не хочу .
        Цыган нельзя называть этим именем , они теперь Рома .
        Как вам такие изменения ?
        1. ДАА УЖ Звание
          ДАА УЖ
          -1
          Сегодня, 11:50
          Да вообще параллельно и пердикулярно.Хватит заниматься чужими проблемами,если они нам не важны.Давайте использовать чужие проблемы и разборки в свою выгоду,используя других ,а не залезать веде за свой счёт,то очень не благодарное дело,как показывает вся наша история,кого мы спасали и стремились осчастливить за свой счёт и тратя свои ресурсы,своих людей и будущее своих детей .Примеров полно.Нужно чтобы не нас использовали,а наоборот А у нас и так проблем внутри хватает,свою страну нужно делать сильной и процветающей с светлым будущим ,а не чужие.Не благодарное это дело....и бесполезное
      2. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 13:33
        Цитата: ДАА УЖ
        Почему оно должно называться японским? Оно что внутреннее.

        Полностью согласен. hi
    2. Alex013 Звание
      Alex013
      0
      Сегодня, 13:23
      Мы называем Японское море. В КНДР и Южная Корея - Восточно-Корейское море или просто Восточное. Может первоисточник новости из Южной Кореи, поэтому на Японское и не поменяли...
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 11:25
    Умные учатся на чужих ошибках, дypaки - на своих (с) толи Бисмарк, толи Рузвельт Теодор.

    Это я к тому, что после Ирана горячей точкой, причем очень горячей может стать Корейский п-ов.
    1. ДАА УЖ Звание
      ДАА УЖ
      0
      Сегодня, 11:55
      Если только Трамп не захочет расширить границы Еврейской АО и Биробиджана до китайской границы? так там климат не тот.
      1. Alex013 Звание
        Alex013
        +1
        Сегодня, 13:20
        Еврейская АО и так граничит с Китаем)
        1. ДАА УЖ Звание
          ДАА УЖ
          0
          Сегодня, 14:33
          Когда успели.Ну значит до Индийской
        2. Fitter65 Звание
          Fitter65
          0
          Сегодня, 14:37
          Цитата: Alex013
          Еврейская АО и так граничит с Китаем)

          Нет тут сам момент интересен .
          Цитата: ДАА УЖ
          Если только Трамп не захочет расширить границы Еврейской АО и Биробиджана до китайской границы?
          То есть я так понимаю, что коллега думает после международного трибунала, отправить осужденного Д. Трампа на благоустройство и капитальное строительство города Биробиджан, а в помощь ему Нетаньяху пойдёт? Конечно было бы не плохо но пока нереализуемо. laughing
      2. Fitter65 Звание
        Fitter65
        0
        Сегодня, 14:31
        Цитата: ДАА УЖ
        Если только Трамп не захочет расширить границы Еврейской АО и Биробиджана до китайской границы?

        А без Трампа КНР и ЕАО так бы и находились по разным берегам Восточного моря.... Блин не 3 марта, а День треугольного глобуса. laughing
  3. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 14:28
    Власти южнокорейского порта Сокчхо, расположенного на берегу Восточного (Восточного) моря,
    Хорошо хоть не на берегу Дальневосточного моря. laughing