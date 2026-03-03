Возобновлено паромное сообщение между южнокорейским Сокчхо и Владивостоком

Власти южнокорейского порта Сокчхо, расположенного на берегу Восточного (Восточного) моря, сообщили о возобновлении паромного сообщения с Владивостоком. Паромная линия была приостановлена в начале текущего года для проведения технических проверок и модернизации.В период перерыва оператор паромной линии перевел судно в порт Пусан, где были проведены работы по повышению безопасности маршрута и улучшению качества обслуживания. После модернизации паром GNL Grace возобновил рейсы по направлению Сокчхо-Владивосток. В частности, в процессе модернизации было обновлено оборудование и были установлены дополнительные элементы интерьера, чтобы минимизировать для пассажиров неудобства при длительных морских переходах.В администрации Сокчхо заявили о намерении развивать международный туризм на базе морского маршрута во Владивосток. Представитель мэрии южнокорейского города при этом подчеркивает, что власти Сокчхо стремятся создать «структуру экономического замкнутого цикла», одновременно развивая портовый, туристический, гостиничный, ресторанный и торговый сектора. При этом предполагается, что порт Сокчхо станет опорным узлом морского туризма и логистики Южной Кореи в регионе Восточного (Японского) моря.Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи потребовали снять со здания российского посольства в Сеуле баннер с триколором и надписью «Победа будет за нами». Ведомство также призвало прекратить сотрудничество между КНДР и Россией, поскольку оно «угрожает безопасности Сеула».

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»