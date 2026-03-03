ЦАХАЛ бомбят Ливан, Нетаньяху заявил, что он и Трамп - хорошие парни
Израильские войска продолжают нанесение ударов сразу по нескольким фронтам. Часть боевой авиации ВВС ЦАХАЛ сосредоточилась на бомбардировках Бейрута, столицы Ливана. Посыл такой: «взрывы гремят на объектах «Хезболлы». Хотя ещё во время прошлого вторжения в Ливан в Израиле заявляли, что «Хезболла» «обескровлена» и «угрозы фактически не представляет». Получается, что либо «обескровлена» она не была, либо израильское военно-политическое руководство решает другие задачи, никак с этим ливанским движением не связанные.
Продолжаются массированные атаки с воздуха на города Ирана. Под ракетными ударами, которые наносят не только Израиль, но и «главный миротворец Вселенной Трамп», Тегеран, Тебриз, Мешхед, Исфахан и другие города Исламской Республики.
Тем временем на экранах после перерыва вновь появился премьер Израиля Нетаньяху. Себя и Трампа он назвал «хорошими парнями, которые воюют с большим злом».
Обращает на себя внимание всё более акцентированная критика действий Трампа со стороны его противников - демократов. Так и живут: если войны США развязывают при президенте-республиканце – критика идёт со стороны Демпартии, если войны те же США развязывают во время президентства демократа, то в атаку идут республиканцы, объявляя, что при них бы такого точно не было. А в целом они «исключительно за мир».
Критика в адрес Трампа направлена в данный момент со стороны Гэвина Ньюсома, губернатора Калифорнии, считающегося главным претендентом в кандидаты от Демократической партии. Ньюсом вспомнил даже о погибших иранских школьницах, спросив заочно у Трампа, зачем он их убил. Конечно, никакие иранские школьницы Ньюсома не интересуют, просто лишняя возможность нанести политический удар по своему оппоненту с помощью лжи на пацифизме.
