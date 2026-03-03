ЦАХАЛ бомбят Ливан, Нетаньяху заявил, что он и Трамп - хорошие парни

5 023
ЦАХАЛ бомбят Ливан, Нетаньяху заявил, что он и Трамп - хорошие парни

Израильские войска продолжают нанесение ударов сразу по нескольким фронтам. Часть боевой авиации ВВС ЦАХАЛ сосредоточилась на бомбардировках Бейрута, столицы Ливана. Посыл такой: «взрывы гремят на объектах «Хезболлы». Хотя ещё во время прошлого вторжения в Ливан в Израиле заявляли, что «Хезболла» «обескровлена» и «угрозы фактически не представляет». Получается, что либо «обескровлена» она не была, либо израильское военно-политическое руководство решает другие задачи, никак с этим ливанским движением не связанные.

Продолжаются массированные атаки с воздуха на города Ирана. Под ракетными ударами, которые наносят не только Израиль, но и «главный миротворец Вселенной Трамп», Тегеран, Тебриз, Мешхед, Исфахан и другие города Исламской Республики.

Тем временем на экранах после перерыва вновь появился премьер Израиля Нетаньяху. Себя и Трампа он назвал «хорошими парнями, которые воюют с большим злом».

Обращает на себя внимание всё более акцентированная критика действий Трампа со стороны его противников - демократов. Так и живут: если войны США развязывают при президенте-республиканце – критика идёт со стороны Демпартии, если войны те же США развязывают во время президентства демократа, то в атаку идут республиканцы, объявляя, что при них бы такого точно не было. А в целом они «исключительно за мир».

Критика в адрес Трампа направлена в данный момент со стороны Гэвина Ньюсома, губернатора Калифорнии, считающегося главным претендентом в кандидаты от Демократической партии. Ньюсом вспомнил даже о погибших иранских школьницах, спросив заочно у Трампа, зачем он их убил. Конечно, никакие иранские школьницы Ньюсома не интересуют, просто лишняя возможность нанести политический удар по своему оппоненту с помощью лжи на пацифизме.
  1. Hishnik Звание
    Hishnik
    +7
    Сегодня, 10:08
    Тем временем на экранах после длительного перерыва вновь появился премьер Израиля Нетаньяху

    Я уж надеялся что он был у себя в резиденции, когда по ней прилетело
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +3
      Сегодня, 10:18
      В германии он отсиживался. Так то могло и прилететь. У Ирана нет такой разведки как у Израиля.
      1. Hishnik Звание
        Hishnik
        +4
        Сегодня, 10:20
        В германии много выходцев из Ирана. Может и не отсидеться
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +2
          Сегодня, 12:02
          ЦАХАЛ бомбят Ливан, Нетаньяху заявил, что он и Трамп - хорошие парни
          Оба они - это сионо-нацисты, претендующие на звание окончательного прихода для фашиствующих евреев своего мирового "Машиаха"!

          Машиах (Мессия) у евреев — будущий царь Израиля, потомок царя Давида, который будет послан Богом для избавления народа Израиля и спасения человечества. Слово «машиах» переводится как «помазанник».
          Концепция Машиаха развивается в Ветхом Завете (Танахе) и получает систематизацию в постбиблейской традиции — особенно в трудах мудрецов Талмуда и более поздних раввинистических источниках.
          Ветхий Завет
          Концепция Машиаха развивается в Танахе, особенно в книгах пророков.
          - Главный критерий прихода Мессии — пророчество Исайи, который указывает, что дни пришествия Машиаха будут эпохой межнациональных и социальных перемен.
          - Задачи Машиаха: освободить Израиль от преследований, положить конец рассеянию, избавить мир от гнёта зла.
          - При Машиахе весь еврейский народ будет жить согласно законам Торы, сплав духовных ценностей, справедливости, цельности и любви создаст идеальное общество.
          Талмуд
          Законоучители Талмуда разработали представление о Мессии как о царе, который принесёт Израилю искупление и будет править им в конце времён. Некоторые особенности:
          - Царь-Мессия именуется малка мешиха (по-арамейски) бен Давид или машиах бен Давид.
          - Время избавления называется йемот ха-машиах («дни Мессии»).
          - С приходом Мессии должны сбыться библейские пророчества: Мессия победит врагов Израиля, вернёт народу его землю, примирит его с Богом и принесёт ему духовное и физическое благоденствие.
          Современные учения
          В иудаизме есть и современные мессианские идеи. Например, некоторые хасиды утверждают, что их покойный лидер, ребе Менахем-Мендл Шнеерсон, на самом деле является Машиахом. Эти хасиды верят, что он воскреснет (или что он на самом деле не умер) и вернётся, чтобы выполнить мессианскую работу, которую он начал ещё при жизни.
          yadyitzchok.org
          Важно: Машиах не означает «спаситель» — представление о божественном или полубожественном существе, которое пожертвует собой, чтобы спасти человечество от последствий грехов, — это исключительно христианская идея, не имеющая под собой основы в иудаизме.
          yadyitzchok.org

          Не надо забывать , что в Израиле до сих пор нет Конституции Мзраиля и всё законодательство основывается на законах Талмуда, Торы и Тании!
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 10:44
        Цитата: Mitos
        В германии он отсиживался.

        Лучше бы в другом месте Германии.
    2. Черный_Ватник Звание
      Черный_Ватник
      +3
      Сегодня, 10:29
      Писали, что семью он еще на позапрошлой неделе отправил в Майами.
      За интересы элитарный евреев должны умирать те евреи, которых не жалко.
      Так уже было в 20м веке.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 10:45
        Цитата: Черный_Ватник
        За интересы элитарный евреев должны умирать те евреи, которых не жалко.

        Эвианская конференция не соврёт.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 10:09
    У Трампа огромная проблема ,устранив руководство Ирана он не победил за три дня .Нефтетрейдеры уже сорвались с цепи сегодня с утра .У них есть инсайд из близкого круга Трампа .Война войной ,а деньги должны идти по расписанию и много денег .
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 10:47
      Цитата: tralflot1832
      Война войной ,а деньги должны идти по расписанию и много денег .

      Деньги посадили Трампа на трон, деньги его и сбросят с трона.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 10:09
    ❝ Нетаньяху заявил, что он и Трамп - хорошие парни ❞ —

    — Вот уж действительно:«Два сапога пара» ...
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 10:29
      Нетаньяху заявил, что он и Трамп - хорошие парни

      Да, чуваки что надо.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:48
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Два сапога пара»

      Только - на одну ногу. "
      Два друга, бычий хвост и подпруга".
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 11:00
        Шерочка с машерочкой..... wink
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 10:12
    Нетаньяху заявил, что он и Трамп - хорошие парни

    Угу.... Когда спят зубами к стенке....
    1. napalm Звание
      napalm
      +1
      Сегодня, 11:43
      Цитата: Mouse
      Нетаньяху заявил, что он и Трамп - хорошие парни

      Угу.... Когда спят зубами к стенке....

      Да прямо такие "Славные парни". Гангстеры и есть.
  5. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +4
    Сегодня, 10:13
    Видимо нацисты уничтожили только хороших евреев,а всякая сволочь породившая таких как Нетаньяху выжила.Хотя оно и понятно,дерьмо никогда не тонет,даже в холокосте.
  6. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +5
    Сегодня, 10:16
    Они оба красиво смотрелись бы на виселице
  7. михаил3 Звание
    михаил3
    +1
    Сегодня, 10:22
    Ну, Беню можно понять. Только военное положение спасает его от суда и тюрьмы. Вот даже запасную войну начал - а ну как Трамп с Ираном договорится? Сразу ж посодют! А так еще будет у него возможность отвертеться от суда.
    Блин, современные лидеры, это какое то позорное днище. Солдаты гибнут за мелкий прайс и шкурные интересы мелких, бессмысленных людишек. Как Путин выдерживает в этом кровавом детсаду для так и не выросших малолетних подонков....
  8. ValeraKrasovski Звание
    ValeraKrasovski
    +2
    Сегодня, 10:29
    Хорошие парни? Нет ПОДОНКИ и МРАЗИ. Террористы не признающие международных законов и просто человеческих отношений.
  9. Динич Звание
    Динич
    +1
    Сегодня, 10:30
    Вот смотрят люди простые на них, а потом на великих геостратегов и задумываются: "Вот у этих всë получается, а у этих - не получается. Ну и как надо действовать? И чем отвечать на агрессию... Может, вот как они, надо? Сразу в лоб, без предисловий? В думах о последствиях может стать слишком поздно... "
    Мне всё не даëт мысль покоя: неужели бы было хуже, если бы РФ ликвидировала Зеленского и его офис перед началом СВО? Неужели последствия были бы более тяжëлыми, чем сейчас? Неужели больше людей погибло бы?
    1. Динич Звание
      Динич
      0
      Сегодня, 10:41
      А, ну да. Нас же обманули. По нескольку раз в течение десятилетий. Всё обманывали и обманывали... Как на внешнем фронте, так и на внутреннем экономическом. Обманули.
  10. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    0
    Сегодня, 10:41
    премьер Израиля Нетаньяху. Себя и Трампа он назвал «хорошими парнями, которые воюют с большим злом».
    Когда Гитлер захватил Австрию и Чехословакия, то весь Запад называл его "хорошим парнем".
    Потом Запад притих на время.
  11. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 10:42
    Нетаньяху. Себя и Трампа он назвал «хорошими парнями, которые воюют с большим злом».


    Такие аргументы обычно используют в общении с детьми детского сада. Сказал ребенку, что-" вон тот дядя плохой" и ничего больше объяснять. wassat
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 10:49
    Нетаньяху заявил, что он и Трамп - хорошие парни

    Ага прям ка Бивис и Бадхед.
  13. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    0
    Сегодня, 11:39
    По-английски заявил "Good gays"? Тогда возражений нет, всё точно! ;)
  14. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    +1
    Сегодня, 12:22
    Начинаешь задумыватся почему гитлер не любил евреев.