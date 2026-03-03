Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно

Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно. Ее арсенал боеприпасов среднего и крупного калибра сегодня лучше и больше, чем когда-либо раньше.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.



Он заявил следующее:

Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши.

Глава Белого дома также написал:

Войны можно вести вечно и крайне успешно, используя только эти запасы.

При этом он добавил, что американское вооружение по своим характеристиками значительно превосходит любое оружие, произведенное в других странах.

И хотя Трамп высоко оценивает американские оружейные запасы, все же он недоволен. Президент США считает, что ситуация могла бы быть еще лучшей, если бы его предшественник Джо Байден не раздарил столько вооружения Киеву. Теперь же, по его словам, американцы восполнили свои запасы и готовы «побеждать по-крупному».


Незадолго до этого Трамп говорил, что антииранская военная операция продлится около месяца. Затем он сказал, что боевые действия будут продолжаться столько, сколько понадобится. Он также не исключает высадку войск США в Иране.

Ранее глава Белого дома заявил, что американцы даже еще не начинали всерьез наносить удары по Ирану. Примерно в таком же ключе высказался и глава Госдепа США Марко Рубио. Он анонсировал следующую фазу совместных атак Соединенных Штатов и Израиля на Исламскую Республику, которая станет еще более жесткой, чем предыдущая.
  1. kromer Звание
    kromer
    +4
    Сегодня, 10:25
    Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно.


    Чужими руками, ибо американские граждане на такое не подпишутся.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +7
      Сегодня, 10:35
      Рыжий глупец не понимает разницы между воевать и безнаказанно бомбить, не было в истории что б США воевали с более менее серьезным противником, весь их цимес это убить лидера и разнести страну в труху, не гнушаясь ядерным и химическим оружием. Так вот как только они натыкаются на сопротивление и их потери становятся не приемлемыми садятся в вертолеты или шасси самолетов и "спасают свою задницу" (Вьетнам и Афганистан). В афере с Ираном, Трампа грамотно развели соплеменники с Синая...... легко и быстро не получилось и не получится.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 12:41
        Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно

        Кто бы в этом сомневался!
        Трамп - это бандит с большой дороги по выживанию у власти во всём мире мирового финансово-банкирского еврейского кагала из ФРС США и БлэкРок.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          0
          Сегодня, 13:28
          Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
          Кто бы в этом сомневался!

          Вот Сталин правильно видел, где зарыта "злая собака" мировой гегемонии США! И Сталин провёл в СССР после ВОВ необходимые финансовые реформы по освобождению советской страны от номинально-политического закабаления советского рубля от американского доллара и привязанного к доллару прочей иностранной валюты. А именно.

          В 1947 году И.В. Сталин провел легендарную денежную реформу, которая успешно решила обозначенные проблемы на зависть миру.
          Самым феерическим ее постановлением стало обесценивание американской валюты. Пока советские финансисты размышляли, как установить приличное соотношение рубля и доллара, Сталин постановил: «Один к четырем». А до 1947-го было, что на один американский доллар приходилось 53 советских рубля.
          Так советский рубль был укреплен в позициях, а позже, в феврале 1950 года, и вовсе получил свободу от доллара, приобретя «золотую» основу.
          Привязка советского рубля к золоту не только формально защитило СССР от гегемонии США, но и позволило фактически увеличить экспорт. Показатели выросли вдвое.
          В итоге обычный гражданин ни приобрел, ни пострадал, а государство существенно упрочило свои позиции на мировой арене. И спустя несколько лет после войны продемонстрировало Западу высокий уровень жизни и промышленности.
          Но при этом есть один существенный нюанс по сравнению с теперешней капиталистической Россией! А менно.
          СССР был общенародным социалистическим государством с государственной собственностью на все средства производства и промышленные и природные ресурсы страны.
          А капиталистическая РФ - это страна анархистски олигархического капитализма "гайдара-чубайсятской" приХватизазионной "рыночной" макроэкономики с монетаристским уклоном (т.е. погоней за прибылями). А такие, как Силуанов и Набиулина являются её упёртыми бухгалтерами апологетами.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 10:57
      И матрасники не захотят воевать, армия США сейчас больше напоминает Иностранный легион. Да и запасы оружия отнюдь не бесконечны.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 11:22
        Цитата: ТермиНахТер
        И матрасники не захотят воевать, армия США сейчас больше напоминает Иностранный легион. Да и запасы оружия отнюдь не бесконечны.

        США уже начали переброс ЗРК с Дальнего Востока на Ближний. ПВО США явно небесконечно. Кончается потихоньку. А дальше у Шахедов прямая дорога к цели. А у Израиля всё хорошо.
        Однако какова риторика миротворца Трампа, который готов воевать вечно?
        Всё по Оруэллу.
        1. PROXOR Звание
          PROXOR
          0
          Сегодня, 11:35
          Цитата: Бородач
          А дальше у Шахедов прямая дорога к цели.

          Ну надо подсуропить союзникам. Подсыпать Геранек различных. Чем больше будет истекать кровью англосаксы и кашерные тем меньше забот будет у наших ребят в бандерлогии.
        2. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 12:30
          Цитата: Бородач
          США уже начали переброс ЗРК с Дальнего Востока на Ближний.

          Китаю следовало бы приготовится к специальной тайваньской операции. Самое время...
      2. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 11:25
        Да уж, этнический состав населения США сильно изменился со времен Вьетнама. И не факт, что нынешние служивые будут столь же преданы уже разношёрстному американскому народу.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 11:58
          Престиж военной службы упал катастрофически. Военнослужащий - это неудачник, не нашедший себе места в нормальной жизни. Не говоря уже об угрозе жизни или здоровью.
          1. СергейАлександрович Звание
            СергейАлександрович
            0
            Сегодня, 12:00
            Кто его знает, не живу там и таких выводов делать не могу. А вот то, что той, великой Америки, уже нет, видно издалека невооруженным взглядом.
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              0
              Сегодня, 12:07
              Мои приятели - Висконсин, Флорида, Калифорния. Мнения везде одинаковые.
              1. СергейАлександрович Звание
                СергейАлександрович
                0
                Сегодня, 12:11
                Блогеры оттуда выкладывают иногда свои налоги на жильё. Задаются вопросом их ли это жильё. Указанные там суммы с величием не вяжутся, уже скорее с убогостью и всеобщей нищетой. Понуждают скатываться в жильё мало связанное с величием.
                1. ТермиНахТер Звание
                  ТермиНахТер
                  +1
                  Сегодня, 12:38
                  Могу сказать, что хороший дом (квартира) в нормальном районе стоят дорого. Нормальный район - это в котором не страшно выйти на улицу и соответственно есть нормальная школа. Поскольку государственные школы финансируются из налога на недвижимость в данном районе. Недвижимость дорогая - школа финансируется нормально, т. е. нормальные учителя, пособия и т. д., в общем - нормальный учебный процесс. Если район неблагополучный - все соответственно. Из школы выходит негр, который не умеет читать и писать - это не шутка.
    3. LeutnantTom Звание
      LeutnantTom
      0
      Сегодня, 11:14
      Через сирийских террористов «Аль-Каиды», которые, как мы все знаем, теперь являются лучшими друзьями США!
      Трамп проведет еще одну-две провокации против одного-двух государств Персидского залива, и тогда эти государства станут пушечным мясом в его войне с Ираном!
  2. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +4
    Сегодня, 10:26
    Тегеран за 3 дня.)"Карачун тебе,Церетели"
  3. Boris55
    Boris55
    +3
    Сегодня, 10:28
    Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

    Цитата: Трамп
    Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно

    Америка то может и обладает, а вот у авианосцев и авианесущих запасы ограничены.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 10:28
    Кто бы сомневался, само существование штатов.... Война равно бизнес.... За счет чего и живут....
  5. bondov
    bondov
    +3
    Сегодня, 10:28
    многие американские генералы и адмиралы предупреждали его об обратном, некоторых он даже поувольнял за это... но ему, конечно, луче знать... вот и мир на Украине в 24 часа уже давно
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      0
      Сегодня, 10:51
      Цитата: bondov
      многие американские генералы и адмиралы предупреждали его об обратном

      Вот поэтому он, на подобие прожжённого картежника начал блефовать, когда карты не легли. Ему нужно за 3-4 недели триумф получить и чтобы все успокоилось. У него нет больше времени, Конгресс начнет поднимать скоро вопрос нарушений конституции при принятии решения о военных действиях без согласования. Особенно при большом росте расходов или гибели военных США.
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 11:08
        На носу выборы в Конгресс. Если их выиграют демократы (а есть высокая вероятность), у Трампа начнутся большие проблемы- они будут ему вставлять палки в колеса на каждом шагу. Ему срочно нужны какие-то успехи или то, что можно за успехи выдать.
  6. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +5
    Сегодня, 10:29
    Долго воевать можно, только дорого. А капиталист любит считать деньги. И опять же - человеческий ресурс. Он не бесконечен, даже когда на войну пинками загоняешь.
  7. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 10:31
    Что-то он все больше начинает напоминать кое-кто. Это видимо возрастное.
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 10:31
    Рыжий заврался, но пока это их проблемы. Меня одно беспокоит - как бы этот клоун с манией величия, не долбанул ЯО по Ирану, если все пойдет не так как ему хотелось бы. Фашист бибик тоже способен пойти Ва банк
  9. al3x Звание
    al3x
    +3
    Сегодня, 10:32
    Ну это он лукавит про столько, сколько нужно. Через 60 дней ему конгресс начнет предъявлять и спрашивать за результаты. Без его дальнейшего одобрения на ведение БД 60 дней - это максимум, на что хватит полномочий рыжего. А там вполне возможно демократы его за фаберже схватят так, что по другому запоет. Да и не только демократы, там и его однопартийцы многие уже косо смотрят на всё это.
  10. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +4
    Сегодня, 10:34
    Глава Белого дома также написал:

    Войны можно вести вечно и крайне успешно, используя только эти запасы.

    И это говорит то, которое претендует на Премию мира.
    Это просто кощунство льётся из его рта.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 10:59
      Цитата: tihonmarine
      Глава Белого дома также написал:

      Войны можно вести вечно и крайне успешно, используя только эти запасы.

      И это говорит то, которое претендует на Премию мира.
      Это просто кощунство льётся из его рта.

      Вспомним выступление Трампа от 06.11.2024 года, и полный сегодняшний разворот на 180 градусов. Его подменили, или мозг переформатировали? Есть и третий вариант - обещал то, чего ждали избиратели, а потом показал истинную сущность (или сучность). Возможен четвёртый вариант - скрыть нечто, могущее всплыть в "файлах Эпштейна", за ширмой очередной развязанной войны.
      «На протяжении четырех лет (за время его первого президентского срока с 2017 по 2021-й.— ''Ъ'') мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация— ''Ъ''.). Мы разгромили его в рекордные сроки, однако не вели никаких войн. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить»,— заявил господин Трамп.
    2. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      0
      Сегодня, 11:43
      Я думаю, он уж не претендует. На Украине ему мира не видать, это уже очевидно, а только остановка этой войны гарантировала ему Премию и имя в Истории. Он уже понял, что здесь ему обломилось и ждать нечего, что ни одна из сторон конфликта сейчас на мир на условиях Трампа не готова.
    3. matwey Звание
      matwey
      0
      Сегодня, 12:23
      И это говорит то, которое претендует на Премию мира.
      Это просто кощунство льётся из его рта.

      Не только на премию, он уже на Рашмор закусился.
  11. Eug Звание
    Eug
    +4
    Сегодня, 10:36
    А ведь он прав - если под главным оружием подразумевать доллар. Они его могут печатать сколько угодно и закупать на него оружие, ГСМ, амуницию и все необходимое, вплоть до наёмников, пока долл. не станет лешевле той бумаги, на которой напечатан.. увы.
    1. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      0
      Сегодня, 11:16
      Наличие лишних денег не означает наличие лишних изделий ВПК. Швайнерейху денег насыпали больше чем надо, но снаряды 155 в лесу не растут.
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 10:36
    Законы физики, экономики и здравого смысла похоже ему не знакомы.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 11:22
      Дело даже не в этом. Как бы, подобные тезисы уже не сработали в Афганистане, а ещё раньше во Вьетнаме и Северной Корее.
  13. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:37
    ❝ Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши ❞ —

    — Странно, что он не добавил, что это заслуга исключительно его. А при Байдене и калибр был не тот, и запасы не так хороши ...
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      -1
      Сегодня, 11:01
      При Брежневе такого не было……))
  14. sgrabik Звание
    sgrabik
    +4
    Сегодня, 10:37
    Трамп большой мастер всё преувеличивать и выдавать желаемое за действительное, и ракеты у него чудесные, превосходные, и воевать он может вечно, ну прямо кощей бессмертный какой то.
    1. HAM Звание
      HAM
      0
      Сегодня, 10:52
      Тема жизни с Меланьей им не освещена....упущение,однако. feel
      1. sgrabik Звание
        sgrabik
        0
        Сегодня, 11:00
        Ну наберитесь терпения, скоро Президент вселенной начнёт писать свои великолепные мемуары, в которых и изложит сию тему.
  15. navigator777 Звание
    navigator777
    -8
    Сегодня, 10:40
    А можно тупо и бездарно годами расходовать боеприпасы, не мея даже надежды на скорую победу, я думаю амеры успеют разберуться со всеми своими врагами, пока мы на Славянск наступаем laughing
    1. al3x Звание
      al3x
      -1
      Сегодня, 10:42
      Стенка на стенку это старая русская забава...
    2. sgrabik Звание
      sgrabik
      +2
      Сегодня, 11:04
      Ну если воевать по образу и подобию США, то от украинских городов остались бы уже одни руины, если бы там не было мирного населения, то именно так и было бы.
      1. navigator777 Звание
        navigator777
        -2
        Сегодня, 11:10
        Цитата: sgrabik
        Ну если воевать по образу и подобию США, то от украинских городов остались бы уже одни руины, если бы там не было мирного населения, то именно так и было бы.

        Для США, жизни солдат, граждан США, куда ценнее жизней чужих гоаждан, да зачем они должны этим заморачиваться, и наxрена им эта война если они только себе хуже сделают, они ведь не дураки.
        1. sgrabik Звание
          sgrabik
          +1
          Сегодня, 11:20
          У нас по Украине свои определённые стратегические цели и задачи, и если бы стояла задача стереть её с лица земли и уничтожить всё что там ещё шевелится, то от Украины бы уже ничего не осталось, но у нас другие планы, далеко не все украинцы поддерживают нацистский бандеровский режим Зеленского и до сих пор остаются лояльными России, вот по этому всё так и происходит, Украина это зона наших национальных гео-политических интересов.
          1. navigator777 Звание
            navigator777
            -2
            Сегодня, 12:20
            Возможно вы не заметили, но Россия и так стирает с лица земли, все что освобождает, разве в этом стратегические цели состоят? Так какохо xpена, тогда мы делаем вид, что мы заботимся о мирном населении, если все что мы несем освобожденым людям, это полное разрушение их городов, нефиг мелочится, такой подход не логичен и вреден для России, запад же избавлен от таких предрасудков и глупости.
            1. sgrabik Звание
              sgrabik
              0
              Сегодня, 12:31
              У нас разные понятия о стратегически целях, мы поражаем и уничтожаем только те цели и объекты где нет гражданского населения, нам ещё с ними вместе жить и недопустимо махать мечом без всякого разбора, это наши земли, это наши люди, пусть и сильно одурманенные Западной пропагандой, но это не на вечно, территориально их никуда не денешь и не перенесёшь, бездумно воевать могут многие, но война это те же шахматы, нужно думать и не нужно делать поспешных шагов, за которые впоследствии придётся расплачиваться.
              1. navigator777 Звание
                navigator777
                0
                Сегодня, 13:16
                Цена слишком большая, слишком, можно было быстрее достичь целей, вони было бы больше, ну и что, ордер МУС на арест Путина и так никто не отменял и во всех смертных и так обвенили.
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:43
    Трамп посадил на американские энергоресурсы Европу и теперь довольный !!! С баблом всё хорошо . am Да и Зеленскому всё припомнил .
  17. Million Звание
    Million
    +5
    Сегодня, 10:43
    Ну власти любой страны готовы воевать вечно...Сидя в в уютных кабинетах.
    А вот народу проще сменить эту власть,которая отправляет его на смерть.
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      +2
      Сегодня, 11:06
      Ну Зелёного торчка в Киеве пока никто так до сих пор и не сменил, наверное его плохо об этом просят, не убедительно.
  18. Ольгович Звание
    Ольгович
    0
    Сегодня, 10:46
    Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши
    он руками их будет закидывать?

    а средства их доставки совсем не вечны, дороги в эксплуатации и ограничены в количестве....
  19. sdivt Звание
    sdivt
    +3
    Сегодня, 10:46
    ... Америка обладает безграничными запасами оружия ...

    это прямо, как особый, утончённый стёб над Украиной)
    представил лицо Зеленского:
    как воевать с Ираном - безграничные запасы
    а как нам воевать с Россией - самим мало!))
    как же так?! ))
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:30
      Цитата: sdivt
      как воевать с Ираном - безграничные запасы
      а как нам воевать с Россией - самим мало!

      Потому что еврей Нетаньяху главнее/важнее еврея Зеленского... request
  20. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 10:49
    Ну так после развала СССР они-то США никуда арсеналы не девали а модернизировали.
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 10:57
      У вас все таки прорывается не произвольно: Америка стронг, белый господин не может лажать, у него огого .)
  21. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    +3
    Сегодня, 10:51
    Где-то мы уже это слышали от американского президента... А точно, в 70-е, когда от берегов Вьетнама в Штаты возвращались пустые(!) авианосцы.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:28
      Цитата: VovaVVS
      в 70-е, когда от берегов Вьетнама в Штаты возвращались пустые(!) авианосцы.

      Тогда за спиной Вьетнама стоял СССР на пике своей военной мощи.
      Да и вьетнамцы упѣрлись так, как арабам и не снилось.
      1. gsev Звание
        gsev
        0
        Сегодня, 12:44
        Цитата: Васян1971
        Да и вьетнамцы упѣрлись так, как арабам и не снилось.

        В первый день войны против ДРВ США потеряли только 1 самолет. Сейчас за 3 дня войны против Ирана -3. Пока Иран держится не хуже чем Вьетнам в 1965. Чтобы ослабить США и помочь Ирану Китай должен поставить больше дальнобойных ракет России для ударов по Украине.
  22. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 11:00
    Рыжий врун пока не знает, что не бывает ничего вечного и безграничного. В идеале матрасники истощат свои арсеналы в войне с иранцами и потом их можно взять голыми руками))))
  23. vet Звание
    vet
    0
    Сегодня, 11:01
    Ну, по-крайней мере, гораздо больше, чем у Ирана. Так что войну на истощение при обмене ударами с воздуха США выиграют. Конечно, хорошо бы, чтобы персы побольше продержались, да и европейцы бы втянулись. Зеля в этом случае на голодном пайке сидеть будет.
  24. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 11:01
    Цитата: Трамп
    Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно

  25. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 11:02
    Что то Трамп не говорит о самом главном:
    Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги
    .
  26. Динич Звание
    Динич
    0
    Сегодня, 11:09
    Неа, не может.
    "Опять вы врëте, Новосельцев! " (с)
    США уже много раз показывали, как они могут "воевать вечно", нападая и убегая в свою нору очень быстро.
    Ресурсы у США большие. Но это не централизованное государство. В том-то его и слабость. И погибель.
  27. nokki Звание
    nokki
    0
    Сегодня, 11:15
    "Ваш отец – диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он – лжец и отец лжи". Евангелие от Иоанна, глава 8.42-44.
  28. Chitatel
    Chitatel
    0
    Сегодня, 11:21
    Да, оружия у США более чем достаточно и с натягом можно сказать, что безгранично. НО! Сами США не "бесконечная" нация, и если будет случай, то, все они по итогу станут просто пылью, в пустыне, на территории Северной Америки
  29. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:25
    Глава Белого дома также написал:
    Войны можно вести вечно и крайне успешно, используя только эти запасы.

    Если ситуация будет, как с классом "Либерти" во ВМВ и ограниченности ресурсов противника, то это даже не обсуждается. В конце концов тупо завалят массой.
    1. михаил3 Звание
      михаил3
      0
      Сегодня, 12:00
      Цитата: Васян1971
      Если ситуация будет, как с классом "Либерти" во ВМВ

      Либерти строили по одному кораблю в 17 дней. А сейчас они годами существующие корабли починить не могут. Нет, такой ситуации точно не будет. Китайцы не отдадут верфи, которые к ним из США привезли. Да и всего остального в США стало конкретно маловато даже для мирной конкуренции.
  30. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:30
    Цитата: ТермиНахТер
    Да и запасы оружия отнюдь не бесконечны
    Да и бюджет не резиновый!
  31. мерцание Звание
    мерцание
    +2
    Сегодня, 11:37
    Трамп: Америка обладает безграничными запасами оружия и может воевать вечно
    Даже Байден такую ахинею не нес. Совсем у него дуршлаг свистеть начал.
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 13:47
      В медицинской терминологии это называется - мания величия!!!
  32. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 11:57
    Он анонсировал следующую фазу совместных атак Соединенных Штатов и Израиля на Исламскую Республику, которая станет еще более жесткой, чем предыдущая.
    То есть на этом этапе авианосец все таки утопят?
  33. геолог Звание
    геолог
    +1
    Сегодня, 12:47
    Он же не хочет повредить пчелиные соты, где много мёда т.е. нефти. Нужно только отогнать дымом ракет злобных пчел от уликов.
  34. Rybkin Звание
    Rybkin
    +1
    Сегодня, 13:04
    Санитары,на выезд!У Трампа в запасе чего только ещё супер-пупер-трампбуляторного нет! Пока санитары не отобрали.
  35. Мячик Звание
    Мячик
    0
    Сегодня, 13:16
    Да-да-да... Трампу можно начать писать сказки на основе своих заявлений.
  36. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    +2
    Сегодня, 13:29
    У США военные базы по всему миру. Везде есть противники этих баз.
    Помочь им оружием. Почему террористы? Благородные повстанцы.
    Помочь даже совсем отмороженным. Через десятые руки.
    Не обязательно завтра помогать.
    Для отрубленной головы меч уже не страшен, а вот для еще живой страшен.
    Пусть знают, что есть такой меч и решимость его применить.
    Нет этой решительности и не будет пока Президент делит власть с приватизаторами.
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 13:50
      Вообще то идея интересная и не лишена смысла, можно было бы над ней и подумать на будущее, как правильно говорится: нет ничего вечного под луной.