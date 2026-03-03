США спешно перебрасывают комплексы THAAD и Patriot с Дальнего Востока на Ближний

США спешно перебрасывают комплексы THAAD и Patriot с Дальнего Востока на Ближний

По информации южнокорейских СМИ, США в срочном порядке готовятся к переброске своих самых современных систем ПВО THAAD и ЗРК Patriot, а также средств наблюдения и разведки с Дальнего Востока в Ближневосточный регион. Как выяснилось, у США оказалось недостаточно средств ПВО для защиты своих объектов в регионе.

В первую очередь планируется переброска средств ПВО с авиабазы Гунсан и военной базы в Сонджу в южнокорейской провинции Кенсан-Пукто. В Южной Корее опасаются, что США оставят республику беззащитной перед возможными атаками КНДР или КНР. Однако, судя по всему, США не ожидали, что ситуация на Ближнем востоке выйдет из-под контроля и региональные союзники Вашингтона не смогут эффективно противостоять иранским воздушным атакам.

В то же время, по некоторым данным, США вынуждены отказывать странам Персидского залива в приобретении ракет ПВО, поскольку расход за несколько дней противостояния с Ираном расход ЗУР оказался запредельным и были практически исчерпаны имевшиеся в регионе запасы. В условиях ограниченности производственных мощностей в США на восполнение запасов ЗУР потребуется довольно продолжительное время. При этом своих менее приоритетных союзников США отодвинут в самый конец немалой очереди.

Между тем, судя по всему, иранские гиперзвуковые ракеты Fattah-1 и Fattah-2 не были перехвачены ни американскими THAAD и Patriot, ни израильским комплексом Arrow. Если интенсивность иранских атак сохранится, то, учитывая расход ЗУР США и их ближневосточными союзниками, уже в ближайшее время запасы американских противоракет будут близки к истощению.
  1. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +1
    Сегодня, 11:03
    Дальний Восток это Южная Корея?
    1. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      -1
      Сегодня, 11:07
      Южная Корея в Восточной Азии
      1. Dizel200 Звание
        Dizel200
        +1
        Сегодня, 11:08
        Тогда где у амеров комплексы на Дальнем востоке стояли?
        1. кокосов тима Звание
          кокосов тима
          +3
          Сегодня, 11:12
          Оказывается вот оно как: Дальний Восток — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».
          1. Mitos Звание
            Mitos
            +2
            Сегодня, 11:38
            Так Иранцам надо помочь, поставками вооружений, что бы защитить суверенитет их страны.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:20
      hi Перебросить бы часть мужественных парней в сандалях в зоны контроля основных морских трафиков с БЭКами, БПЛА, ПЗРК в Малаккский пролив для утряски вопросов с логистикой морского вражеского транспорта.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +6
    Сегодня, 11:03
    А Трамп так пел! А тут дыры оказывается.... laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +8
      Сегодня, 11:04
      ну так в том что Доня болтать и дурить всех горазд - многие убедились.....
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +3
        Сегодня, 11:06
        Скотч ему в помощь.... wassat ...........
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          Сегодня, 11:07
          wassat да нехай чешет языком - он у него без костей (с)
          с Доней теперь уже всё понятно.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +5
      Сегодня, 11:09
      Так в прошлый раз ТААД из Кореи тоже забирали. Потом вернули. Однако, такое латание "Тришкиного кафтана" - это показатель.
  3. bondov
    bondov
    +4
    Сегодня, 11:05
    Вот как с Дальнего Востока на Ближний перебросят не только ПВО, но и амуницию истощат, предназначенную для Китая и С Кореи, тогда Китай и вернет себе Тайвань без особых проблем... юдео-протестанты заплатят за все, так или иначе...
    1. Leon68 Звание
      Leon68
      +8
      Сегодня, 11:13
      Кто-нибудь подскажите дядюшке Си, что хватить сидеть на дереве. Самое время вернуть Тайвань в родную гавань.
  4. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +2
    Сегодня, 11:05
    Цитата: Dizel200
    Дальний Восток это Южная Корея?

    Думаете всё таки ближний?
  5. yu ging Звание
    yu ging
    +5
    Сегодня, 11:06
    日本和韩国有80%以上的石油都从霍尔木兹海峡经过，今天它们的股票也大跌，再加上美国在中东盟友的损失和欧洲天然气价格上涨，为了以色列，美国把其他的盟友害惨了。
    Более 80% нефти, поставляемой в Японию и Южную Корею, проходит через Ормузский пролив, и сегодня их акции резко упали. В сочетании с потерей союзников США на Ближнем Востоке и ростом цен на природный газ в Европе, США серьезно навредили своим другим союзникам ради Израиля.
  6. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +4
    Сегодня, 11:07
    В таком случае Иран должен обеспечить свою надлежащую защиту и нанести массированные удары по американским военным базам!
    Тогда Эпштейнам больше не понадобятся системы Patriot!
      1. LeutnantTom Звание
        LeutnantTom
        +1
        Сегодня, 11:36
        Надеюсь, страны Персидского залива поймут, что ответные удары Ирана — дело рук Эпштейнов и не касаются стран Персидского залива!

        В целом, обороняющейся стороне необходимо лучше координировать свои ответные удары с союзниками! Иногда атаковать врага сообща с юга и севера Ирана, а иногда начинать отдельные атаки.
        Крайне важно, чтобы Ормузский пролив оставался закрытым. Ормузский пролив должен быть закрыт как минимум на две недели. Тогда, например, европейская экономика будет рушиться шаг за шагом. Что плохо для Украины, то хорошо для России! Посмотрим, можно ли полагаться на хуситов.
  7. Konnick Звание
    Konnick
    -3
    Сегодня, 11:07
    Между тем, судя по всему, иранские гиперзвуковые ракеты Fattah-1 и Fattah-2 не были перехвачены ни американскими THAAD и Patriot, ни израильским комплексом Arrow.

    Между тем...судя по всему...А конкретнее куда эти ракеты прилетели и не были перехвачены? Только не надо иранских СМИ от КСИР.
    1. faridg7 Звание
      faridg7
      -1
      Сегодня, 12:09
      Цитата: Konnick
      Между тем, судя по всему, иранские гиперзвуковые ракеты Fattah-1 и Fattah-2 не были перехвачены ни американскими THAAD и Patriot, ни израильским комплексом Arrow.

      Между тем...судя по всему...А конкретнее куда эти ракеты прилетели и не были перехвачены? Только не надо иранских СМИ от КСИР.

      А вы ждëте, что Биби сам выложит в СМИ информацию об ущербе, чтобы облегчить работу иранской разведки? Вы хотите сделать мне удивление?
  8. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 11:07
    По информации южнокорейских СМИ, США в срочном порядке готовятся к переброске своих самых современных систем ПВО THAAD и ЗРК Patriot, а также средств наблюдения и разведки с Дальнего Востока в Ближневосточный регион.

    Припекло гегемону пятую точку? Не ожидал такого отпора от "угнетённого режимом аятолл" Ирана? Может быть, дойдёт, "методом синяков и шишек", до головы Великого Трампа Максимуса, что "мир через силу" может и бумерангом ударить, если переоценить свои возможности?
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:08
    А с Украины Трамп не заберёт ? Ну хотябы не продаст ?
    1. faterdom Звание
      faterdom
      +2
      Сегодня, 11:23
      А чего там забирать? Пустые ПУ и ТЗУ? Тем более что их любая погрузка-разгрузка немалый риск.
      Просто Украина в данной ситуации не получит новых ракет и установок весьма долгое время.
      Даже европецам видно, что под ударом могут оказаться и они сами, как Кипр.
  10. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 11:09
    А пока - буржуи надрываются что в обломках Шахеда навестившего британскую базу на Кипре нашли наш модуль Комета... Коли так - выходит что-то мы Ирану даём, что не может не радовать. Китай вот только молчит как статуя Будды.. Что не очень понятно - ему на ходу подмётки режут, а он опять примерился отсидеться? Странное поведение...
    1. Максим из Иркутска Звание
      Максим из Иркутска
      0
      Сегодня, 11:18
      Ну так Китай мировая фабрика! куда свою продукцию будут продавать? если введут санкции и закроют рынки! вот и молчат!
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 11:32
      Цитата: paul3390
      Коли так - выходит что-то мы Ирану даём, что не может не радовать.

      Не зря же российские транспортники в Иран летали, явно не пустые были. Китайцы тоже не оставались в стороне.
      По информации ряда источников, на фоне нагнетаемой США напряженности вокруг Ирана в Исламскую Республику активно прибывают военные грузы из Китая и России. Китайские военные поставки осуществляются как по воздуху военно-транспортными бортами, так и по суше через Пакистан. В то же время за минувшие дни зафиксировано прибытие в Иран как минимум четырех российских транспортных самолетов: трех Ан-124-100 и спецборта Ил-76ТД. Экстренная логистика такого масштаба указывает на передачу критических технологий или тяжелого вооружения.

      https://topwar.ru/277272-v-iran-pribyvajut-voennye-gruzy-iz-rossii-i-kitaja.html?ysclid=mmaciqkrz8264955004
    3. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 11:39
      Китай вот только молчит как статуя Будды..

      Проскакивала инфа с пару недель назад, что помимо России в этот раз и панды что-то приволокли.
    4. михаил3 Звание
      михаил3
      +1
      Сегодня, 11:49
      Цитата: paul3390
      в обломках Шахеда навестившего британскую базу на Кипре нашли наш модуль Комета

      А "наши" СМИ тут же - "Шахед частично собран в России!!" То есть иранцы собрали Шахед, отнесли его на поезд, тот уехал в Россию. Там в него сунули блочок размером с пачку сигарет. И Шахед поехал на поезде обратно. Так все и было!))
  11. Десница ока Звание
    Десница ока
    +7
    Сегодня, 11:13
    Вот я щас думаю.., как же наша - российская жертва, была не напрасна и на долгую перспективу.., лишь часть победной компании, в разгорающейся мировой войне. Сколько ж мы ракет этих утилизировали за 4 года и много чего ещё, мама не горюй. Если б мы не утилизировали эту огромную часть западной боевой мощи , Иран бы сейчас точно задавили. А так, теперь есть хорошие шансы, у него/нас выстроить, распыляя силы гегемона-агрессора и его приближенных шакалов...
    Это ж сколько, запад накопил, наштамповал за долгие годы... Капец.
    Надеюсь Китай завалил Иран, подходящими ракетами и не только, а в беспилотной сфере, Иран и сам, находится на высоком уровне...
  12. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +2
    Сегодня, 11:17
    Вот и пусть своим многомиллиардным Тхадом по копеечным Шахедам пуляют.
    А Шахедов у них много .... fellow
  13. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 11:21
    Сейчас где то тихо в темноте плачет Зе ,это все ПВО НАТО уехало в Иран ...............
  14. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +1
    Сегодня, 11:22
    Кенгурятники сегодня жалуются - по их базе в Эмиратах прилетело. Иран долбит базу Арифжан в Кувейте.И проскочила инфа, что пробовали ударить по мосту короля Фатха.
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 11:29
    В Южной Корее опасаются, что США оставят республику беззащитной перед возможными атаками КНДР или КНР
    Вот сейчас самое и время тов. Киму подсуетиться
  16. Обычный Звание
    Обычный
    +3
    Сегодня, 11:36
    Прекрасный момент для Китая вернуть Тайвань, а нам покончить с высшим руководством 404 и завершить начатое капитуляцией.
  17. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 12:02
    Таад, поцриоты? Уже так обделались, что дальше некуда. Там же и дырявый купол.
  18. Zoer Звание
    Zoer
    0
    Сегодня, 12:27
    Пора Китаю заводить Тайвань в домашнее стойло)))
  19. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 13:08
    США спешно перебрасывают комплексы THAAD и Patriot с Дальнего Востока на Ближний

    А х.охлам что, больше не дадут? belay Тогда можно забрать комплексы, всё равно без дела стоят, без ракет. Пусть банками с огурцами управляются...