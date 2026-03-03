Всё больше свидетельств подготовки противников Ирана к наземной операции

Всё больше косвенных подтверждений того, что США могут вести подготовку к наземному вторжению в Иран. Одно из таких подтверждений состоит в американо-израильских бомбардировках пограничных постов в Исламской Республике.

Информационные службы Ирана сообщают о том, что в результате израильских ударов на севере и северо-западе Ирана погибли не менее 18 иранских военнослужащих. По последним данным, часть из них – пограничники.



Напомним, что накануне Трамп не исключил сухопутной операции против Ирана. Однако эксперты считают, что исключительно американскими войсками президент США в Иран не пойдёт. Для начала попытается сформировать несколько ударных кулаков из тех сил, которые находятся в региональном противостоянии с Тегераном, а также из тех, кто вынашивает сепаратистские планы. Например, это курдские вооружённые формирования. Есть крупная группа воинственных белуджей, которые нередко принимают участие в нападениях на иранских военных внутри страны, призывая к признанию независимости провинции, в которой этнические белуджи проживают.

Американские войска при этом могут пойти «во второй линии», в том числе чтобы занять ключевые объекты в Иране. Среди таких – ядерные объекты, порты в Персидском заливе, а также иранское побережье Ормузского пролива. Формально это вполне может быть объявлено как «оказание помощи восставшим народам Ирана в их борьбе против режима аятолл». Это в США умеют, и уже многократно воплощали в качестве варианта в других конфликтах.

Мало того, телеканал «Аль-Арабия» сообщает о том, что прошлой ночью Моссад провёл «ограниченную наземную операцию на территории Ирана». В ходе операции были задействованы силы специального назначения. В чём эта операция заключалась, пока не сообщается.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 11:06
    Однако эксперты считают, что исключительно американскими войсками президент США в Иран не пойдёт.

    конечно. отправят "союзничков", а амеры за их спинами будут. весь вопрос - кого отправят ?
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +7
      Сегодня, 11:07
      А вот чьи небоскребы и НПЗ Иран сейчас бомбит тех и отправят.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 11:08
        да, очень может быть.... типа - ну по вашим территориям тут лупят - вот и вперёд воевать, а мы, амеры, сзади подстрахуем... laughing
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 11:53
          ....на севере и северо-западе Ирана погибли не менее 18 иранских военнослужащих..... занять ключевые объекты....ядерные объекты, порты в Персидском залив

          А не могут ли американцы (союзники) высадить десант и занять ключевые площадки на побережье Каспия, а Азербайджан в этом может подсобить.
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +8
        Сегодня, 11:12
        Те навоюют))) большие спецы)) может опять курдов погонят "на мясо", так сильно много не выйдет. Да и персы сейчас усиленно "утюжат" северный Ирак. А вообще, хотелось бы посмотреть, как матрасоленд пойдут гробы в промышленных масштабах.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +4
          Сегодня, 11:15
          так амеры за спинами прятаться будут - так что много цинка то и не будет скорее всего. амеры ж не дураки в атаки сами переть - никогда такого не было. как Вьетнам кончился, так и всё.
          даже тогда постоянно в основном бомбили и обстреливали хошиминовцев.
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            +5
            Сегодня, 11:21
            Цитата: Nexcom
            амеры ж не дураки в атаки сами переть - никогда такого не было

            Можно посмотреть как в Сирии воевали. Прокси на тачанках, а с неба прикрытие. Где какая проблема - авиация трет в пыль и едем дальше.
      4. Ныробский Звание
        Ныробский
        +3
        Сегодня, 11:45
        Цитата: AdAstra
        А вот чьи небоскребы и НПЗ Иран сейчас бомбит тех и отправят.

        Сомнительно что кто-то из регионалов пошлёт свои войска, а вот всякие "ан-нусры" с "хайятахрирами" и белуджи с курдами, могут вписаться под обещание, что им дадут кусок территории и независимость.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +3
          Сегодня, 11:53
          Курдам с начала прошлого века, кто только не обещал))) в свете последних событий, как курдов зачищают в Турции и Сирии, шансы практически нулевые.
          Опять же, США (Англия, Франция и т. д.), сейчас есть на БВ, завтра свалят, а Иран никуда не денется, потом все припомнит.
        2. AdAstra Звание
          AdAstra
          -1
          Сегодня, 12:20
          А это не одно и тоже, по большому счету?
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            0
            Сегодня, 13:32
            Цитата: AdAstra
            А это не одно и тоже, по большому счету?

            Думаю что нет. Это тоже самое, что за интересы Европы в войне с Россией дохнут бандерлоги, а европейские регионалы подбрасывают им оружие.
            Так и на Б.Востоке, регионалы своими вооруженными силами не полезут, но деньги и оружие бородатым бармалеям отгружать будут.
            Полагаю так, что в эту зарубу, впишутся и те группировки, которые находятся на содержании Анкары, причём именно на стороне персов против курдов, поскольку чрезмерное усиление влияния Израиля и США в ближневосточном регионе не отвечает интересам Турции, не смотря на то, что она член НАТО.
            По ходу дела, там закручивается такой клубок, что мало никому не покажется. winked
            Минус не мой.
            1. AdAstra Звание
              AdAstra
              0
              Сегодня, 13:56
              Начхать на минус.""""""
      5. Десница ока Звание
        Десница ока
        +2
        Сегодня, 11:49
        Я думаю, не подпишутся ( ну разве что кто, в порядке исключения). Вступать в открытую войну с Ираном, зажиточным и спокойно долгое время существовавшим на БВ гос-вам, думаю, не самая радужная перспектива... Себе дороже, оказаться может. Наоборот, мне кажется, постараются максимально отстраниться и откосить от сионо-саксонской авантюрной агрессии...
      6. berlaga2005 Звание
        berlaga2005
        0
        Сегодня, 11:56
        Дворцы Иран сейчас не бомбит. Но такая возможность у него есть.
      7. Lako Звание
        Lako
        +1
        Сегодня, 12:00
        Там тоже, так себе вояки. Можно вспомнить, попытку саудитов утихомирить хуситов, в Йемене. Да и вряд ли мусульмане будут "геройствовать" на стороне Израиля и США, в войне с единоверцами.
      8. matwey Звание
        matwey
        +1
        Сегодня, 12:31
        А вот чьи небоскребы и НПЗ Иран сейчас бомбит тех и отправят.

        Ох вряд ли, сейчас уже многие поняли, что если бы не было у них американских баз, то и не кто бы их не бомбил. И вряд ли он будут посылать своих вояк. Уже многие начали понимать что получат по сусалам просто так за того кто из за спины кидает камни.
      9. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 12:45
        Цитата: AdAstra
        А вот чьи небоскребы и НПЗ Иран сейчас бомбит тех и отправят.

        Заливняки в атаке?! belay Да не смешите мои тапки! На кой ляд им надо воевать когда им и так на счёт рента капает?
      10. Fitter65 Звание
        Fitter65
        0
        Сегодня, 13:46
        Цитата: AdAstra
        А вот чьи небоскребы и НПЗ Иран сейчас бомбит тех и отправят.

        Правда из них вояки ещё те. Иран хоть имеет некоторый опыт войны с Ираком...
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 11:09
      Видимо это будет "коалиция желающих", ну не зря же они так митинговали, настало время получить и огрести без очереди. Наземная операция для Трампа станет финишем, иранцы уйдут в горы и начнется партизанская война с эффектом Вьетнама и Афганистана.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 11:12
        коалиции боеприпасы и техника будут нужны. амеры их поддержат - продадут всё без особых накруток.

        зы и где-то в бункере тоскливо заплачет просрочка, осознав что на нём начнут экономить.....
        1. lubesky Звание
          lubesky
          +1
          Сегодня, 11:34
          Цитата: Nexcom
          зы и где-то в бункере тоскливо заплачет просрочка, осознав что на нём начнут экономить.....


          Так уже начал сегодня поднывать - типа не видать нам зрк даже за евроденьгу wassat
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +4
            Сегодня, 11:34
            да пусть плачет - меньше потеть будет... laughing
            1. Dead Мороз Звание
              Dead Мороз
              0
              Сегодня, 13:14
              Мертвые не потеют, вот к чему надо стремиться просрочке. О земле пора думать, о последнем приюте, о надгробии, на худой конец. Меню поминального обеда пора составлять. А он все о мирской суете. Ближе к Богу пора быть.

              Шутка грустного юмора, если что.
      2. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        -1
        Сегодня, 12:28
        Наземная операция для Трампа станет финишем, иранцы уйдут в горы и начнется партизанская война с эффектом Вьетнама и Афганистана.


        У афганцев и вьетнамцев была тыловая поддержка оружием и боеприпасами. Афганцев через Пакистан с Запада , а потом с ближнего Востока. В обеих интервенциях в Афганистан большая поддержка так же из Китая через горы.
        Вьетнам получал военную поддержку из СССР и Китая.
        Теперь вопрос . Через территории каких своих соседей партизаны Ирана будут получать военную поддержку? Кто отважится?
      3. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 12:49
        Цитата: Silver99
        Наземная операция для Трампа станет финишем, иранцы уйдут в горы и начнется партизанская война с эффектом Вьетнама и Афганистана.

        no Партизаны будут, но только как составная часть армии Ирана. Будет у персов своя Великая Отечественная. Слишком много горя принесла агрессия на их землю. Производство в глубоких пещерах продолжит клепать вооружения а армия использовать его по назначению.Нам же надо создавать свою коалицию и помогать персам. Договор о взаимопомощи, кстати, прямо об этом гласит.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:37
      Nexcom
      Сегодня, 11:06
      конечно. отправят "союзничков", а амеры за их спинами будут. весь вопрос - кого отправят ?

      hi Попросить оперативно вооружённых ополченцев братьев-шиитов в Ираке помочь в нейтрализации курдов, а по дипломатическим каналам и султана привлечь, поскольку у него тёрки с по ццами биби по Сирии, заодно и курдов может наказать.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:39
        ниии, Султан туда не полезет. ему это начёрта надо то? вот продать чего-нибудь - запросто продаст (если захотят купить). только кто там купит то?
      2. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 12:53
        Цитата: ZovSailor
        Попросить оперативно вооружённых ополченцев братьев-шиитов в Ираке помочь в нейтрализации курдов, а по дипломатическим каналам и султана привлечь, поскольку у него тёрки с по ццами биби по Сирии, заодно и курдов может наказать.

        Итог закономерен - Третья мировая война без применения ЯО, пока...
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 13:03
          isv000
          Сегодня, 12:53
          Итог закономерен - Третья мировая война без применения ЯО, пока

          hi Фактически ТМВ уже идёт с момента отказа лженедоЗапада от призывов Кремля в конце 2021 г. добиться документальных гарантий двусторонней и коллективной национальной безопасности.
          Хотя сейчас в эпоху турбулентности любой Договор с циничными врагами может быть использован против нас, как Договор о ненападении между Германией и СССР перед ВМВ.
          Отсчёт времени пошёл с 24 февраля 2022 г. вступлением ВС РФ в СВО, а сигналы по применению БЧ неоднократно всплывали и продолжают мусорить сми с отказом пингвинов от продления ДСНВ, так и намёками о проведении испытаний ЯО.
    4. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 12:00
      По плану должны зайти иракские курды, им за это пообещали создать государство. Заходить будут через Ираном - иракскую границу. Но там есть нюанс, с иракской стороны живут шииты, которые впрягутся за персов.
      Вчера именно они напали на курдов и поубивали их...
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 12:56
        Цитата: Михаил-Иванов
        По плану должны зайти иракские курды, им за это пообещали создать государство.

        1. Обещать не значит женится.
        2. Курды порядком уже поднадоели всем своими метаниями из стороны в сторону. И ладно бы просто шатались, так нет, они же ещё и стреляют! Прихлопнуть пора это недоразумение. am
        1. Konnick Звание
          Konnick
          0
          Сегодня, 12:58
          Цитата: isv000
          урды порядком уже поднадоели всем своими метаниями из стороны в сторону. И ладно бы просто шатались, так нет, они же ещё и стреляют! Прихлопнуть пора это недоразумение.

          Эрдоган спасибо скажет
          1. isv000 Звание
            isv000
            0
            Сегодня, 13:00
            Цитата: Konnick
            Эрдоган спасибо скажет

            Вот его и озадачить этим вопросом, пусть и он свои пять копеек внесёт в общее дело.
  2. vet Звание
    vet
    +19
    Сегодня, 11:09
    Вот будет забавно, если через пару месяцев в Москве Путин будет торжественно встречать "законного правителя Ирана" шаха Резу Пехлеви! Как уже встречал афганских талибов и бывших "сирийских террористов". И как сразу "переобуются" все средства массовой информации, которые начнут писать о конце "средневекового правления аятолл". Ирония, если что. Но я лично такому развитию событий не удивлюсь.
    1. Перфильева Вера Звание
      Перфильева Вера
      +6
      Сегодня, 11:16
      "Вот будет забавно, если через пару месяцев в Москве Путин будет торжественно встречать "законного правителя Ирана" шаха Резу Пехлеви!"

      Вполне вероятен и такой вариант- ведь стратегическое планирование не для наших барыг при власти.....
      1. nokki Звание
        nokki
        -7
        Сегодня, 11:21
        Барыги при власти... Если бы они полноценно были, ты бы давно догнивала в канаве.
        1. Перфильева Вера Звание
          Перфильева Вера
          +5
          Сегодня, 11:47
          " Если бы они полноценно были, ты бы давно догнивала в канаве."

          Ничего не поняла из написанного - лечится вам надо в спецучреждении видимо, запустили свое здоровье!
      2. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 11:27
        Путин будет торжественно встречать "законного правителя Ирана" шаха Резу Пехлеви!"
        Вряд ли этот клоун станет во главе Ирана. Его поддерживает жалкая кучка эмигрантов, которые давно забыли как выглядит Иран
      3. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 12:59
        Цитата: Перфильева Вера
        Вполне вероятен и такой вариант- ведь стратегическое планирование не для наших барыг при власти.....

        no Не факт. Этим же барыгам гешефт и накроют медным тазиком, поскольку янки и наглы выйдут на Каспий и на линию границы с Россией протяженностью более 9000 км.
    2. Дырокол Звание
      Дырокол
      +2
      Сегодня, 11:22
      Цитата: vet
      И как сразу "переобуются" все средства массовой информации, которые начнут писать о конце "средневекового правления аятолл".

      Дык там полка для обуви большая...
    3. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      -1
      Сегодня, 11:51
      Скорее будет от Трампа я победил.. Он же уже уничтожил несколько месяцев назад , с его слов, ядерную программу Ирана. А еще можно много таких "побед" вспомнить. Но ваше желание понятно.
    4. AdAstra Звание
      AdAstra
      0
      Сегодня, 12:22
      147% или сколько там процентов очень может быть. Будет с улыбкой пожимать руку как ни в чем не бывало.
  3. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +3
    Сегодня, 11:15
    Не менее четырех БПЛА атаковали штаб-квартиру запрещенной в Иране Демократической партии Иранского Курдистана на севере Ирака, сообщило иракское информационное агентство Shafaq. Чтобы оппозиционеры притихли. М.п, газ в Европе уже по 700 долларов за тысячу кубов торгуют - это так, к сведению.
  4. Лудоман Звание
    Лудоман
    +3
    Сегодня, 11:16
    Ну вперед, будет больно, я уверен что Иран не сдастся и это все кончится городскими боями с огромными потерями с обоих сторон.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +9
      Сегодня, 11:24
      Цитата: Лудоман
      я уверен что Иран не сдастся

      "Я уверен Каддафи не сдастся!"
      "Я уверен Асад не сдастся!"
      "Я уверен Мадуро не сдастся!"
      Я не лично вас цитирую, а подобные лозунги из прошлого...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 11:29
        ну формально то никто из них капитуляцию и не подписывал.... там только Асад свинтил с поста. остальные или погибли на посту, или их продали...
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 11:44
          Цитата: Nexcom
          ну формально то никто из них капитуляцию и не подписывал.... там только Асад свинтил с поста. остальные или погибли на посту, или их продали...

          Итог один, выход на него не особо важен.
      2. rait Звание
        rait
        +1
        Сегодня, 11:37
        Так Каддафи и не сдался, ему просто не дали такой возможности.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 11:40
          так то полковник Каддафи вроде как и не собирался сдаваться.....
          1. rait Звание
            rait
            +1
            Сегодня, 11:41
            Были новости что он предложил повстанцам переговоры о передаче власти. Насколько эти новости правдивы и насколько он действительно планировал передать власть это конечно же вопрос.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 11:43
              ну теперь то уже Каддафи ни подтвердить ни опровергнуть это не сможет....
              1. rait Звание
                rait
                0
                Сегодня, 11:44
                Само собой. При этом такое предложение вполне логично, к этому моменту Каддафи было просто нечем и некем воевать. Он действительно "воевал до талого".
      3. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        +1
        Сегодня, 11:53
        Каддафи не сдался. Асад не сдался , Мадуро не сдался. Но можно продолжить ваш ряд: США контролируют Афганистан.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 12:16
          Цитата: Скобаристан
          Каддафи не сдался. Асад не сдался , Мадуро не сдался.

          Они отрицательно победили...
          1. Скобаристан Звание
            Скобаристан
            0
            Сегодня, 13:30
            Нет они не победили. Но когда используют сдались то это мягко говоря не правда. Я же привел дальнейший ряд в этой логике с США и Афганистаном.
        2. Stas157 Звание
          Stas157
          0
          Сегодня, 12:29
          Цитата: Скобаристан
          Каддафи не сдался

          Он сдулся. Как и все остальные. В том смысле что проиграли.
          1. Скобаристан Звание
            Скобаристан
            0
            Сегодня, 13:32
            И вам. Проиграли но не сдались фактически. Это еще Асада можно кой как притянуть что он сдался . Хотя это опять таки не сдача была. И да . вы тоже проигнорировали США и Афган как пример продолжение
    2. AdAstra Звание
      AdAstra
      0
      Сегодня, 12:28
      Последний раз такая уверенность была по поводу Мадуро и то что народ Венесуэлы все как один уйдут в джунгли партизанить. А в реальности отряд не заметил потери бойца и вообще все делают вид, даже в Венесуэле, что ничего не было.
      1. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        0
        Сегодня, 13:36
        А зачем им в джунгли уходить сецчас партизанить ? США как не было в Венесуэле так и нет. Вся победа выразилась в похищении Мадуру которому даже статью не могут придумать в самих США.
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 11:18
    "США могут вести подготовку к наземному вторжению в Иран" Флагов полосатых пусть побольше готовят
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    Сегодня, 11:19
    Сейчас Израиль бомбит нефтянку стран Персидского залива, собирает желающих воевать против Ирана. Прямо как по учебнику ,столкнуть мусульман и воевать чужими руками. Я так не удивлюсь ,что ребята из Израиля сотрут пару американских баз. Что бы у Трампа не было вариантов отвернуть от войны далее
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 11:24
      ...а амерский посол в Израиле грустно сообщил что всех амеров эвакуировать из Израиля невозможно несмотря на множественные запросы. амеры вероятно рвутся на фронт персов громить, не иначе.....
  7. Andobor Звание
    Andobor
    +4
    Сегодня, 11:21
    Посмотрел Ирано-Иракскую границу, на Иранской стороне инфраструктура худо бедно отстроена, военные объекты, дороги, с Иракской практически голо.
  8. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +4
    Сегодня, 11:25
    Курды, белуджи и все остальные такие же глупые, как и украинцы! Они позволяют использовать себя в качестве пушечного мяса в интересах экономики США! Неужели эти безумцы забыли про Афганистан, Ирак и Судан?
    Если им это удастся, придут американцы и захватят власть. А курды и белуджи останутся ни с чем!

    Что ж, коррумпированный ЕС, который поощряет эту незаконную агрессивную войну, будет в восторге!

    Тысячи, миллионы иранцев бегут в Европу!
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 11:25
    Если будет наземная операция, то Америка движется ко второму Вьетнаму!
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 11:30
      Какой Вьетнам в пустыне, где с самолета видно все вокруг на сто километров. :(
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +2
        Сегодня, 11:32
        Какой Вьетнам в пустыне, где с самолета видно все вокруг на сто километров. :(
        Значит, это будет ещё хуже Вьетнама. Кстати, там бо́льшая часть страны покрыта горами
        1. solar Звание
          solar
          0
          Сегодня, 11:38
          Иранское нагорье- это не леса Вьетнама. Для авиации они открыты.
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 11:32
        нафига им самолёты отправлять - из космоса такая пустыня вообще как на ладони.
        да и горы тоже там хорошо видно сверху.
      3. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 11:40
        Цитата: solar
        Какой Вьетнам в пустыне, где с самолета видно все вокруг на сто километров. :(

        Будут как фримены в песках прятаться и на червях кататься...
  10. Дырокол Звание
    Дырокол
    +3
    Сегодня, 11:27
    порты в Персидском заливе, а также иранское побережье Ормузского пролива

    Не полезут они туда сами. Прикрыть прикроют и с моря, и с воздуха (главное ПВОшников кувейтских не подпускать близко), а высаживаться будут арабы. Берег там удобный и протяженный.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 11:30
      ...нормальные кувейтские ПВОшники, хорошо стреляют, как раз на руку персам. laughing
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +2
        Сегодня, 11:46
        Цитата: Nexcom
        ...нормальные кувейтские ПВОшники, хорошо стреляют, как раз на руку персам.

        Выписать им "Отличника ПВО", за раз три машины приземлить...
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 11:46
          ...и почётную чалму на голову в персидской расцветке.

          зы я только не понял - как они умудрились то - забыли блок опознавания "свой-чужой" включить? вроде они с НАТО в друзьях, положено им опознавать.
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            +1
            Сегодня, 12:09
            Цитата: Nexcom
            как они умудрились то - забыли блок опознавания "свой-чужой" включить?

            У них же свой "свой-чужой", они же не в НАТО. Т.е. системы с американскими несовместимы, для них свои только кувейтские самолеты. Как пишут у них опознание по Link-16 происходило, к тому же самолеты занимались перехватом БПЛА в своих трех зонах вне радиуса действия ЗРК. Но ЗРК не справлялись и кто-то "мудрый" дал приказ зайти в зону и бац, Link-16 не сработал или чего то там засбоило. Итого минус три машины.
            Но я полагаю их сбили не Пэтриоты у которых Link-16 интегрирована в комплекс, а Скайгарды которые испанские и на них Link-16 точно не могло стоять.
  11. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +4
    Сегодня, 11:30
    Операция "Ястребиный коготь 2",пусть еще назовут для пущего устрашения.
  12. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 11:31
    Курдов подначивают по типу xoxлов за печеньки и кружевные труселя выступить пехотой против Ирана.

    Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с лидерами курдов в Ираке, чтобы обсудить американо-израильскую войну с Ираном и возможные дальнейшие действия, сообщает Axios со ссылкой на источники


    Как заявляет издание, у курдов есть тысячи солдат, дислоцированных вдоль ирано-иракской границы. Также они связаны с "курдским меньшинством" в Иране.
  13. Mike777 Звание
    Mike777
    -1
    Сегодня, 11:32
    Trump can achieve anything as long as weak leaders like Putin and Xi still remains in power.
  14. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 11:33
    Всё больше свидетельств подготовки противников Ирана к наземной операции
    Для нас самое время грохнуть Жешув.
  15. sergey4791 Звание
    sergey4791
    +2
    Сегодня, 11:34
    Необходимо воспользоваться моментом, и пока амеры будут завязаны на Иран, нанести решительный удар по 404. В противном случае вероятен весьма поганый сценарий: после разгрома Ирана, амеры усилят поддержку 404, а мы до кучи получим второй фронт со стороны Каспия
  16. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    +5
    Сегодня, 11:36
    Всё больше свидетельств подготовки противников Ирана к наземной операции
    Подразделения Моссада действовали в Тегеране и некоторых других местах уже вчера вечером. Не буду здесь делать рекламу израильским телеграмм каналам, но об этом уже пишут.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 11:47
      Не мудрено. Небо свободно, высаживай группы где угодно. Оружие можно ввозить тоннами...
  17. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 11:50
    Ну и сколько нужно курдов, чтобы победить сухопутную армию Ирана на земле? В Иране больше 80 000 000 населения и 350 000 сухопутных войск с тысячами танков и артиллерии.
  18. Сергей Т19 Звание
    Сергей Т19
    0
    Сегодня, 11:54
    Сухопутной операции точно будет. Это не реально. А вот скинуть атомную бомбу вполне себе.
  19. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 12:11
    Где там вся эта местная жидовня? Да пусть банят, хоть навечно. Этих тварей надо ,как тараканов, уничтожать. Больше 150 девочек, они то что им сделали? Всех мочить.
  20. геолог Звание
    геолог
    0
    Сегодня, 12:35
    Какой смысл лезть в пчелиный улей, когда пчелы так раздражены. Подождут, пока они успокоятся и начнут сосать мед т.е. нефть с Ирана.
  21. дядя влад Звание
    дядя влад
    0
    Сегодня, 14:41
    Ну курды тоже не вчера с пальмы слезли Их только что вчера( год) амеры в Сирии нагнули раком и поимели и с какого бешеного ишака им по новой под амеров раком становятся. Ну найдут амеры дикого и тупого главу племени курдов. , который ТВ не смотрит. Но он один и 300-500 бойцов игры не сделает. Армия Саудовской Аравии тоже не пальцем сделана и по команде амеров на абрамзуру не полезет ( они же тоже Вест- Пойнт кончали). Да и численность меньше английский армии. Остаётся только турки.