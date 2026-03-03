Всё больше свидетельств подготовки противников Ирана к наземной операции

Всё больше косвенных подтверждений того, что США могут вести подготовку к наземному вторжению в Иран. Одно из таких подтверждений состоит в американо-израильских бомбардировках пограничных постов в Исламской Республике.Информационные службы Ирана сообщают о том, что в результате израильских ударов на севере и северо-западе Ирана погибли не менее 18 иранских военнослужащих. По последним данным, часть из них – пограничники.Напомним, что накануне Трамп не исключил сухопутной операции против Ирана. Однако эксперты считают, что исключительно американскими войсками президент США в Иран не пойдёт. Для начала попытается сформировать несколько ударных кулаков из тех сил, которые находятся в региональном противостоянии с Тегераном, а также из тех, кто вынашивает сепаратистские планы. Например, это курдские вооружённые формирования. Есть крупная группа воинственных белуджей, которые нередко принимают участие в нападениях на иранских военных внутри страны, призывая к признанию независимости провинции, в которой этнические белуджи проживают.Американские войска при этом могут пойти «во второй линии», в том числе чтобы занять ключевые объекты в Иране. Среди таких – ядерные объекты, порты в Персидском заливе, а также иранское побережье Ормузского пролива. Формально это вполне может быть объявлено как «оказание помощи восставшим народам Ирана в их борьбе против режима аятолл». Это в США умеют, и уже многократно воплощали в качестве варианта в других конфликтах.Мало того, телеканал «Аль-Арабия» сообщает о том, что прошлой ночью Моссад провёл «ограниченную наземную операцию на территории Ирана». В ходе операции были задействованы силы специального назначения. В чём эта операция заключалась, пока не сообщается.