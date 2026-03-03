Сладков: а не стать ли РФ посредником между Ираном и США, поставляя оружие

Сладков: а не стать ли РФ посредником между Ираном и США, поставляя оружие

Соединенные Штаты долгое время сначала снабжали вооружением Киев, а затем стали его продавать, одновременно выполняя посреднические функции в деле мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. И никто по этому поводу не возражает, считая такую ситуацию вполне нормальной.

На это обращает внимание российский военкор Александр Сладков, проводя в своем Telegram-канале параллели с последними событиями на Ближнем Востоке.



Он считает, что РФ надо стать посредником в установлении мира между Ираном и США, в то же время поставляя оружие иранцам.

Сладков пишет:

Интересненько… А мы, Россия, можем же стать посредником в переговорах США с Ираном? И одновременно поставлять Ирану ракеты, это же не участие в войне?

Похоже, идея российского посредничества в урегулировании ближневосточного кризиса просто витает в воздухе. Так, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва может содействовать диалогу между конфликтующими сторонами, так как у нее налажены и поддерживаются нормальные партнерские отношения со всеми государствами, участвующими в конфликте.

Неожиданно заявление российского дипломата получило одобрение у некоторых европейских политиков. В частности, предложение Викторова поддержал представитель финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он написал на своей странице в соцсети:

Россия продолжает оставаться главным действующим лицом в деле установления мира и деэскалации.
  1. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +29
    Сегодня, 11:42
    "Сладков: а не стать ли РФ посредником между Ираном и США, поставляя оружие"

    Я только за это и еще целеуказание на пингвинов выдавать не забыть!
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +29
      Сегодня, 11:46
      Я только за это и еще целеуказание на пингвинов выдавать не забыть!

      Но увы этому не бывать. У нас в России в правительстве много евреев .
      1. Перфильева Вера Звание
        Перфильева Вера
        +14
        Сегодня, 11:53
        "Но увы этому не бывать. У нас в России в правительстве много евреев"

        Среди евреев есть много патриотов России воюющих с окраиной - главное сионистов наверху вовремя обезвредить и анигилировать успеть!
        1. военком Котёнок Звание
          военком Котёнок
          +1
          Сегодня, 13:44
          Похоже, идея российского посредничества в урегулировании ближневосточного кризиса просто витает в воздухе.
          Трамп по фокс ньюс говорил, что Путин ему это уже предлагал. И он ответил, что Владимир, давай ты мне лучше поможешь уладить свою войну.
      2. ВАМ Звание
        ВАМ
        +13
        Сегодня, 11:53
        Дело не в "евреях в правительстве" а в нежелании властей заниматься своим делом. Эффективный менеджмент, коммандировочки, много слов. В общем побольше суеты, пафосных выступлений, всякие форумы. Многим нравиться, они верят в сказки, не замечая реалий происходящего. А общая ситуация, идет как идет, авось пронесет и на наш век хватит. Переседим.
        1. Per se. Звание
          Per se.
          +12
          Сегодня, 12:14
          Цитата: ВАМ
          Дело не в "евреях в правительстве" а в нежелании властей заниматься своим делом.
          Подобрав капитализм, они и занимаются своим делом. У американских толстосумов деньги не в российских банках лежат, тем более, не в рублях. Это же можно сказать и про российскую "элиту", вот и весь ответ, кто под кем сидит и чьи интересы кто обслуживает. С Украиной бы разобраться, а тут, понимаешь, на Трампа Дональда предлагают замахнуться, в его войне с Ираном. Не с нашими буржуинами.
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Сегодня, 12:48
            Цитата: Per se.
            деньги не в российских банках лежат, тем более, не в рублях. Это же можно сказать и про российскую "элиту", вот и весь ответ, кто под кем сидит
            Ну и где держат деньги российская элита? Кто то остался не под санкциями? А кто под санкциями, они где держат?
            1. Per se. Звание
              Per se.
              +2
              Сегодня, 13:22
              Цитата: topol717
              Ну и где держат деньги российская элита?
              Нашёлся человек, вступился за сироток от большого капитала. Знать, есть ещё порох в пороховницах, и ягоды в ягодицах, у российской "элиты".
              1. topol717 Звание
                topol717
                0
                Сегодня, 13:28
                Цитата: Per se.
                Нашёлся человек, вступился за сироток от большого капитала.
                Да нет, ни за кого не заступился, Думал вы что то знаете и хотел то же там паркануть свой капитал. )))
                1. Per se. Звание
                  Per se.
                  0
                  Сегодня, 14:19
                  Уважаемый Евгений, как раньше говорили, - "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи". Вам лучше к Роману Абрамовичу, на мастер-класс. Или, сразу послушать песенку от "Дюна".
                  Страна Лимония
                  Страна без забот,
                  В страну Лимонию
                  Ведет подземный ход,
                  Найти попробуй сам,
                  Не буду я тебя учить.
                  Трудна дорога,
                  И повсюду обман,
                  Но чтоб не сбиться,
                  У меня есть план,
                  Но я тебе не дам,
                  И не смей меня винить!
        2. sgrabik Звание
          sgrabik
          +2
          Сегодня, 12:43
          Поза страуса - голову в песок, ничего не вижу, ничего слышу, нелепая аморфная позиция.
        3. Grencer81 Звание
          Grencer81
          +1
          Сегодня, 13:42
          Ага,как у Ильфа и Петрова:"Дышите глубже,вы взволнованы!"
      3. frruc Звание
        frruc
        +8
        Сегодня, 11:58
        И никто по этому поводу не возражает, считая такую ситуацию вполне нормальной.

        Это будет нормально , естественно и справедливо. Я не против, средства ПВО в первую очередь.
        1. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          +1
          Сегодня, 12:06
          Только один момент. Снова будем подражать США? Снова восхищаться и учиться у них правильно жить? Плавали уже в этом дерьме.
          1. frruc Звание
            frruc
            +4
            Сегодня, 12:43
            th.kuzmichev
            учиться у них правильно жить? Плавали уже в этом дерьме.

            В чем то и стоит поучиться (например, отстаивать свои !!! национальные интересы)
            А из дерьма мы еще не вылазили.
          2. abrakadabre Звание
            abrakadabre
            +1
            Сегодня, 12:44
            Только один момент. Снова будем подражать США? Снова восхищаться и учиться у них правильно жить? Плавали уже в этом дерьме.
            А что не так, если официально у нас капитализм? Это все не в США придумано. Маккиавели об этом писал еще сильно до США. Древний Рим, Византия, Китай делали это еще в античности и средневековье.
          3. alexoff Звание
            alexoff
            +2
            Сегодня, 13:23
            Так надо не делать как говорят США, а делать как делают США yes
        2. AdAstra Звание
          AdAstra
          +4
          Сегодня, 12:37
          Белгород и все остальное обеспечьте ПВО, чтобы комар не мог пролететь, а потом уж радейте за "братский персидский народ".
          1. frruc Звание
            frruc
            +2
            Сегодня, 12:52
            AdAstra
            Белгород и все остальное обеспечьте ПВО

            Полностью обеспечить зонтиком ПВО г. Белгород не получается. Враг применяет по нему системы залпового огня. Было бы эффективней создать зону безопасности от Белгородской области на определенное расстояние.
            1. AdAstra Звание
              AdAstra
              +2
              Сегодня, 13:54
              Очень удобная отговорка. А кто-нибудь вообще пробовал? И чего теперь, давайте за "спасибо" комплексы ПВО радикальным фундаменталистам отдавать?
            2. 2al Звание
              2al
              0
              Сегодня, 14:37
              Логичнее бить по производителям ракет - компаниям США, Сербии, Турции, Болгарии. Вовсе не смешно, что производитель ракет ATACMS, PrSM компания Lockheed Martin не входит в санкционный список Правительства РФ и США получают ресурсы из РФ необходимые для производства вооружений, в то время как КНР наложила на неё санкции. РФ никак не может покончить с тем, что компании Сербии продолжают поставки ракет для РСЗО Вампир, при этом отгружая в Сербию энергоресурсы. США и NATO в целом, играют в одиночку и катая "мячи в одни ворота" выигрывают диверсионную войну с РФ а наши "спецслужбы" на "игру" не пришли.
      4. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        +7
        Сегодня, 12:04
        А ещё ФЕОР (Федерация еврейских общин России)! Представители которой осели в Кремле с лихих 90-х. Бабурин рассказывал как в 90-е зашел в кабинет Ельцина, а там сидел руководитель ФЕОРА и давал указания президенту РФ, а тот безропотно всё исполнял.
        1. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          +1
          Сегодня, 12:47
          Не в ту дверь зашел?
          ..............................................
      5. Бородач Звание
        Бородач
        +6
        Сегодня, 12:24
        Цитата: частное лицо
        Я только за это и еще целеуказание на пингвинов выдавать не забыть!

        Но увы этому не бывать. У нас в России в правительстве много евреев .

        Наконец-то хоть кто-то это озвучил. Может Сладков читает ВО? Мы уже сколько времени обсуждаем поставки Ирану? С прошлого лета или дольше?
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +10
      Сегодня, 11:53
      hi Явно военкор давно метит в ГД или куда-то во власть, стали жать узкие фронтовые ботинки, когда ещё с 90-х, начала 2000-х приходилось освещать совсем другие события в РФ.
      А по сути есть Договор о стратегическом партнёрстве между РФ и ИРИ, двусторонне ратифицированный и подписанный, что только способствует оказанию помощи своему стратегическому партнёру, не забывая при этом призывать дядюшку Си к участию в Победе ИРИ над вероломными сионистами и пингвинами.
      Стоит помнить, что основная задача РФ на ближнем этапе - это Победа ВС РФ в СВО-КТО с заявленными ранее устранением первопричин конфликта и решением всех целей и задач, иначе россиянам и Отечеству грозит участь попасть на обочину истории.
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        +4
        Сегодня, 11:59
        по сути есть Договор о стратегическом партнёрстве между РФ и ИРИ, двусторонне ратифицированный и подписанный, что только способствует оказанию помощи своему стратегическому партнёру, не забывая при этом призывать дядюшку Си к участию в Победе ИРИ над вероломными сионистами и пингвинами.

        Ну да, по сути, сейчас итак Россия находится в таком положении... Путин, сейчас активно общается с иранскими лидерами и арабских стран... Дипломатически в общем, учавствуем.., ну а вооружения и другие средства, нужные Ирану, те же системы пво, самолеты и тд., мы им давно уже поставляем...
        Бумеранг, однако))))
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 12:08
          Десница ока
          Сегодня, 11:59

          hi Ничтоже сумняшеся у РФ есть уникальные возможности в защите интересов российского народа и Отечества, а также оказание помощи своему стратегическому партнёру.
          Даже по закрытым каналам предупредить шейхов Персидского залива не ввязываться в военные действия против ИРИ, иначе их ожидает участь Асада.
      2. Гардамир Звание
        Гардамир
        +3
        Сегодня, 12:19
        Россия продолжает поставлять Ирану оружие. В частности, сообщалось о сделках на поставку ПЗРК «Верба», ракет к ним и систем обнаружения целей «Маугли-2». Также страны являются союзниками в ряде региональных конфликтов, например, в Сирии.
        МИД РФ официально заявлял, что Москва не обязана оказывать Ирану прямую военную помощь в случае атаки со стороны США или Израиля. Эксперты отмечают, что Россия стремится избежать прямого столкновения с США и вряд ли будет вступать в войну на стороне Тегерана
        Страны активно развивают торговлю в обход западных санкций, сотрудничая в энергетике и транспорте (например, проект железной дороги Решт — Астара)
        Существуют данные (в частности, от западных СМИ и разведок) о том, что Россия и Китай могут оказывать Тегерану скрытую поддержку, поставляя определенные виды вооружений и технологий
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +2
          Сегодня, 12:34
          Гардамир
          Сегодня, 12:19
          Россия продолжает поставлять Ирану оружие.

          hi Независимое и суверенное государство вправе проводить политику для укрепления своих позиций в мире, что касается международного права, которого никогда не было, а нынче подтверждается отморозками сионистов и наглосаксов.
          Здесь открывается окно возможностей в продвижении своих интересов совместно с нерешительным дядюшкой Си, уверен консультации и обмен мнениями проводятся регулярно.
          Недогегемона можно посадить на шпагат отвлечением внимания на Тайвань сильной дезинформацией, подтверждённой реальной активностью у острова, а также активными боевыми действиями ВС РФ в СВО-КТО, наступает пора весеннего наступления после распутицы.
          Главный и последний козырь, который враги держат против ИРИ, РФ, КНР и других несогласных - это применение БЧ в конфликте, что чревато ТМВ, о чём неоднократно предупреждали военные эксперты и политологи.
          1. pvs Звание
            pvs
            +3
            Сегодня, 12:53
            Независимое и суверенное государство - это был Советский Союз. Сейчас это не про нас. Сейчас - мы хвост от двух собак - США и Китай. Нами машут оба.
            А если бы Россия действовала так же стремительно и дерзко, как в 2014-м в Крыму, то ни СВО ни Иранских событий сейчас не было бы. Получается, что сделали первый шаг и испугались собственной смелости, стоим в уголке и мелко трусимся нюхая "дух Анкориджа".
            Эти предложения должны идти не от какого-то Сладкова. Он должен освещать состоявшийся факт
            1. ZovSailor Звание
              ZovSailor
              0
              Сегодня, 13:12
              hi Российский народ и РФ - самодостаточное государство с самостоятельной внешней политикой и имеющее достаточно сил и средств для защиты.
              А тактические ошибки надлежит исправлять, полагаясь на опыт многовековой истории цивилизации и культуры с времён Древней Руси.
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +8
      Сегодня, 11:55
      Россия вполне могла бы поставить Ирану противокорабельные береговые ракеты, утопить авианосец США и заодно протестировать в действии систему на радость Трампу.
      1. vasyliy1 Звание
        vasyliy1
        +7
        Сегодня, 11:57
        "Россия вполне могла бы поставить Ирану противокорабельные ракеты, утопить авианосец США и заодно протестировать в действии систему"

        Вашими устами глаголет истина! Главное , чтобы наше руководство не струсило!
      2. russ71 Звание
        russ71
        -9
        Сегодня, 12:41
        Нет таких ракет, которые могут утоить авианосец!!!
        Если только они не ядеркой...
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +4
          Сегодня, 12:47
          Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США может гарантированно перехватить от одной до пяти ракет. Массированная ракетная атака из 10–15 ракет приведет к серьезным потерям в кораблях вражеской АУГ, и почти наверняка будет потоплен авианосец.
      3. comradChe Звание
        comradChe
        0
        Сегодня, 13:29
        Если бы у бабушки был ПЕНИS, то она была бы дедушкой. Существующий режим в России НЕ СУВЕРЕНЕН и крайне треплив. Сценарий нашего уничтожения отрабатывается прямо у нас на глазах.
    4. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +10
      Сегодня, 12:02
      Так и помогали. Только за последний месяц, около 20 рейсов Ил - 76 и Ан -124 в Иран. А по поводу целеуказания, есть подозрение, что китайцы подключили персов к своей системе "Яоган". Уже больно метко бьют.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +5
        Сегодня, 12:08
        Думаю, что и мы участвуем. Только об этом всем знать не обязательно. Войны не воюют по заявкам телезрителей.
    5. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      -5
      Сегодня, 12:18
      Я только за это

      А теперь посмотрим на перспективу. Предположим, если РФ поставляет ЗРК, то вроде бы ничем опасным для РФ это не обернется - разве что насыщением Украины подобными комплексами.
      А вот если РФ поставит КР наземного базирования, то к бабке не ходи - "топоры" сразу же появятся в сопредельном государстве
      1. abrakadabre Звание
        abrakadabre
        +4
        Сегодня, 12:49
        А вот если РФ поставит КР наземного базирования, то к бабке не ходи - "топоры" сразу же появятся в сопредельном государстве
        Они в любом случае там появятся при проведении беззубой политики. Иран вот по ЦПР лупит. По крайней мере региональным. И ничего. Шавки сглатывают, гегемон конвенционально продолжает. Если мы по тому же Жешуву и радару в Румынии жахнем несколькими Кинжалами (точнее в свое время жахнули бы), было бы то же самое. Сугубо в ответ на поставки западной помощи ВСУ. Точно так же бы сглотнули.
        1. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          0
          Сегодня, 14:07
          Если мы по тому же Жешуву и радару в Румынии жахнем несколькими Кинжалами (точнее в свое время жахнули бы), было бы то же самое

          А на чем базируется данное предположение?
          Для США это подарок - у них будет основание поднять градус противостояния. Тем более, что их территория и население не подвергается опасности, чего не скажешь о территории и населении РФ. Совершенно очевидно, что угрожать непосредственно США чужими руками у РФ нет возможности, а у них есть.
          Почему РФ "докатилась" до такой ситуации обсуждать не хочу, но в середине 80-х годов прошлого века представить ее было невозможно
    6. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +2
      Сегодня, 12:39
      Цитата: vasyliy1
      Я только за это и еще целеуказание на пингвинов выдавать не забыть!

      stop Можно даже Владимира Владимировича на Нобелевскую премию мира выдвинуть...
      Цитата: частное лицо
      Но увы этому не бывать. У нас в России в правительстве много евреев.

      Заодно и разберёмся, кто там ортодокс, кто сионист, а кто просто по ошибке затесался.
  2. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 11:46
    Он считает, что РФ надо стать посредником в установлении мира между Ираном и США, в то же время поставляя оружие иранцам.

    Бизнес стратегу Сладкову больше нравится...оружие и нам нужно. Не думаю, что оно у нас в избытке и мы имеем возможность продавать его Ирану. Не поможет это оружие Ирану, шариатское государство обречено, а мы останемся без оружия и денег.
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +1
      Сегодня, 11:56
      Цитата: Konnick
      Не думаю, что оно у нас в избытке и мы имеем возможность продавать его Ирану.

      Российские бронеавтомобили 59095С-15 «Спартак» 4x4 светились на вооружении иранских спецподразделений в ходе проправительственных митингов в различных городах Ирана.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +5
      Сегодня, 11:58
      . Не думаю, что оно у нас в избытке и мы имеем возможность продавать его Ирану.
      Исходя из того как "нагружают" наше ПВО у нас нет возможности поставить ЗРК а именно они нужны Ирану больше всего на сегодня.
    3. N-W Звание
      N-W
      0
      Сегодня, 12:00
      Не поможет это оружие Ирану, шариатское государство обречено, а мы останемся без оружия и денег

      Даже если так, хотя не факт, то цена поражения имеет значение. Это не деньги на ветер. На способности оказывать эффективную военную помощь основывается политическое влияние страны в регионе.
      1. sgrabik Звание
        sgrabik
        -1
        Сегодня, 12:58
        Наша первостепенная задача это полностью надёжно закрыть своё небо, а здесь у нас ещё имеются серьёзные проблемы, работы для решения этих проблем - непочатый край, или мы что, должны отдать свои системы ПВО/ПРО которых нам самим пока остро не хватает, да и стратегический запас всегда должен быть, а вдруг завтра война с Западом, и что тогда???
    4. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 12:05
      Обречено?))) судя по тому, что показывают, повторяется 12 дневная война, только в худшем для матрасо-еврейских бандитов варианте. Похоже, персы подготовились лучше.
    5. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +2
      Сегодня, 12:19
      «Предательство — это вопрос даты. Вовремя предать — это значит предвидеть».

      Вот такие вы, российские либерасты. lol
    6. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +2
      Сегодня, 12:25
      оружие и нам нужно

      Ну если так рассуждать, то после падения нынешней власти в Иране быстро наступит кирдык и России или вы полагаете, что придет просто другая светская власть. Не надейтесь - придут бандиты как в Ливии, Сирии, Ираке. И у них в руках могут оказаться баллистические ракеты, которые вряд ли будут бить по Израилю и США, а вот по Москве запросто. Думать надо, товарищ
    7. matwey Звание
      matwey
      +1
      Сегодня, 12:36
      Не думаю, что оно у нас в избытке и мы имеем возможность продавать его Ирану.

      Ну в избытке или нет а контрактов на продажу очень много. Делайте вывод.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 11:47
    Интересненько… А мы, Россия, можем же стать посредником в переговорах США с Ираном? И одновременно поставлять Ирану ракеты, это же не участие в войне?

    Это не наш метод..... wink
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 12:12
      Конечно не наш. У нас должен быть свой, и не надо ни кому подражать. Подражателей всегда легко раскусить.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 12:16
        Мы пойдем другим путем.... И это есть загадка.... wink .
  4. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +6
    Сегодня, 11:47
    Сладков: а не стать ли РФ посредником между Ираном и США, поставляя оружие

    Не стать. Для этого надо иметь хребет и яйца, а их НЕТ.
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 11:48
    Сладков пишет:
    Интересненько… А мы, Россия, можем же стать посредником в переговорах США с Ираном? И одновременно поставлять Ирану ракеты, это же не участие в войне?

    Вот именно, что "интересненько". И это "интересненько" останется пустыми словами. Пока Тр&Не побеждают (или думают, что побеждают) никаких переговоров не будет. Да и кто с ними теперь переговариваться желает?
  6. Максим из Иркутска Звание
    Максим из Иркутска
    +1
    Сегодня, 11:50
    Не будут поставлять оружия, духа не хватит!
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 11:54
      Оружие в Иран Россия поставляет, в рамках того что Иран заказывает и оплачивает, дарить им ничего Россия не собирается.
  7. Monetniy Звание
    Monetniy
    +3
    Сегодня, 11:50
    Мы просто обязаны это делать в данной ситуации даже в долг даже если не отдадут. Пусть они там с Ираном борется пока мы на Украине закончим
  8. g_ae Звание
    g_ae
    -7
    Сегодня, 11:50
    Не бывать такому. За правительствами Израиля, Америки, России и, кстати, Украины стоят одни и те же силы, которые ведут свою глобальную игру в своих интересах. Россия - не совсем субъект.
    1. shikin Звание
      shikin
      0
      Сегодня, 12:46
      Однако, в обломках Шахедов обнаружили российские блоки навигации Комета. А это то, чего для широкого производства БПЛА сейчас иранцам и не хватает - остальное делают сами.
      https://max.ru/yurasumy/AZyyfjjkSxM
  9. Matsur Звание
    Matsur
    +2
    Сегодня, 11:51
    Для таких фантазий нужны стальные шары, а у нас их пока не импортозаместили.
  10. Fisher Звание
    Fisher
    +5
    Сегодня, 11:52
    То что штаты с евреями не успокоятся и нападут на Иран было достаточно очевидно. Снос Ирана не в наших интересах, да и не в китайских. Надеюсь, что наши геостратеги это предвидели и реально помогут Ирану дать штатникам по лицу.
  11. N-W Звание
    N-W
    0
    Сегодня, 11:52
    МИДовского красноречия не хватит, чтобы оправдать отказ в поставках Ирану хотя бы средств ПВО.
    1. yuriy55 Звание
      yuriy55
      0
      Сегодня, 12:48
      А вы в курсе, кто такой Масуд Пезешкиан, который (из-за своей прозападной позиции) допустил просчет и отказался включать в договор с Россией пункт о помощи в случае нападения другой страны, как это было в случае с КНДР.
      1. N-W Звание
        N-W
        +1
        Сегодня, 12:55
        Пезешкиан и вправду слыл "реформатором". Но насколько я знаю, российско-иранский военный союз никогда не замышлялся ни у нас, ни в Иране.
        1. yuriy55 Звание
          yuriy55
          0
          Сегодня, 13:01
          Цитата: N-W
          Но насколько я знаю, российско-иранский военный союз никогда не замышлялся ни у нас, ни в Иране.

          Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном был подписан 17 января 2025 года в Москве президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Представляет собой договор об улучшении отношений между двумя странами. Целью этого договора является расширение экономического сотрудничества, смягчение последствий санкций США и укрепление военного и политического партнёрства. Соглашение призвано регулировать отношения между Россией и Ираном на ближайшие 20 лет и охватывать различные сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы и культуру. Договор состоит из 47 статей, посвящённых сотрудничеству в области технологий, информации и кибербезопасности, сотрудничеству в области мирной ядерной энергетики, борьбе с терроризмом, региональному сотрудничеству, проблемам охраны окружающей среды, борьбе с отмыванием денег и организованной преступностью

          В чём же разница? А в том, что:
          По итогам визита 19 июня 2024 года был подписан «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран». Согласно заявлению Владимира Путина, документ не исключает развития военно-технического сотрудничества с Северной Кореей и предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников соглашения. Глава КНДР Ким Чен Ын назвал подписанный в ходе визита договор миролюбивым, носящим исключительно оборонительный характер
          1. N-W Звание
            N-W
            0
            Сегодня, 13:09
            Постоянно горячий БВ и Корейский п-ов - слишком разные регионы. Не думаю, что РФ добивалась военного СОЮЗА с Ираном. Это бы нас обязало слишком сильно. А военное "партнёрство" - самое то.
  12. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    -1
    Сегодня, 11:52
    Сладков: а не стать ли РФ посредником между Ираном и США, поставляя оружие
    А как товарищ Сладков собирается доставлять оружие Ирану? Может морем или воздухом? Через сухопутную границу Азербайджан такие грузы не пропустит.
    1. Александр Расмухамбетов Звание
      Александр Расмухамбетов
      +2
      Сегодня, 12:00
      Было-бы желание...............
    2. matwey Звание
      matwey
      +1
      Сегодня, 12:41
      А как товарищ Сладков собирается доставлять оружие Ирану? Может морем или воздухом? Через сухопутную границу Азербайджан такие грузы не пропустит.

      Азербайджан тут каким макаром))))))))?
      1. Комментарий был удален.
    3. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +1
      Сегодня, 12:51
      Цитата: Александр Елизаров
      Через сухопутную границу Азербайджан такие грузы не пропустит.

      А мы и не знали, что все дороги лежат через Азербайджан... belay
      Амирабад (также известен как порт Имама Хомейни) — крупнейший порт Ирана на Каспийском море. Расположен на южном побережье Каспийского моря в провинции Мазандаран, округ Бехшахр.
  13. Lako Звание
    Lako
    +1
    Сегодня, 11:55
    Маловероятный сценарий. У Путина, в друзьях, валом евреев и в самом Израиле друзей у него немало.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 12:04
      и не просто друзья, а целый Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии не ровно дышит к иудеям. вспомните кто продинамил сделку с Ираном по С-400 будучи погреть кресло президента, случайность ?.... не думаю.
  14. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 11:58
    Это может повредить "духу Анкориджа". Сладков 5 год СВО вообще не замечает ничего вокруг?
  15. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    0
    Сегодня, 11:59
    Надо стать посредником,а оружие передовать и разведданные сам бог велел,они нам помогали шахедами и наверно не только ими.Но Песков сказал надо все это пересидеть тихо,а он рупор нашего президента.
  16. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +2
    Сегодня, 11:59
    Наши забоятся папу тревожить. Нужно дышать духом Анкориджа до посинения или Гааги.
  17. a.shlidt Звание
    a.shlidt
    +3
    Сегодня, 12:00
    США - геополитический соперник РФ длительное время.
    Иран - религиозное гос-во пропагандирующее мировую исламскую революцию.
    Ну и кому там помогать? Только если обоим, чтоб погуще заварили.
    1. N-W Звание
      N-W
      0
      Сегодня, 12:25
      США - геополитический соперник РФ длительное время. Иран - религиозное гос-во пропагандирующее мировую исламскую революцию. Ну и кому там помогать? Только если обоим, чтоб погуще заварили

      Иранская теократия нам никак не угрожает - её влияние на умму не велико. Но мы должны быть способны нанести ущерб амерам и НАТО. Иначе нельзя.
      1. a.shlidt Звание
        a.shlidt
        0
        Сегодня, 12:37
        Иранская теократия нам никак не угрожает

        Исламский фундаментализм, который есть в Иране, нам угрожает. Пусть эта угроза сейчас далекая, но она уже не гипотетическая.
        1. N-W Звание
          N-W
          +3
          Сегодня, 12:47
          Исламский фундаментализм, который есть в Иране, нам угрожает

          Боюсь, нам предстоит убедиться в том, что "иранскому фундаментализму" не хватает влияния даже в Иране. Ожидания "исламской революции" 1979 года не оправдались. Пассионарность шиитов большей частью сдулась. Осталось лишь имперское самосознание персов. И это единственное, на что можно делать ставку.
          1. a.shlidt Звание
            a.shlidt
            +1
            Сегодня, 13:04
            "иранскому фундаментализму"

            Я поэтому и написал "Исламский фундаментализм". Иран сам по себе, как мусульманское религиозное государство, живущие по законом шариата и продвигающее идей исламской революции за пределы страны, очень опасен. Если бы они еще суннитами были, то вообще караул.
            1. N-W Звание
              N-W
              0
              Сегодня, 13:16
              религиозное государство, живущие по законом шариата и продвигающее идей исламской революции за пределы страны

              Единственное место, куда Ирану за 50 лет удалось продвинуть идеи исламской революции - это ряд провинций Ирака )) И то вследствие грубых просчётов США. В самом Иране всё также очень сложно.
              1. a.shlidt Звание
                a.shlidt
                0
                Сегодня, 13:20
                Или вследствии идеологических противоречий шиитов/суннитов и прочих толкователей корана. Меня напрягает сам факт наличия этих идей и фанатиков.
    2. g_ae Звание
      g_ae
      +1
      Сегодня, 12:54
      То-то в Россию в промышленных масштабах вахабитская фауна завозится целыми кишлаками и с выводками. Мечети им, молельные дома, публичные намазы, социальные льготы, паспорта, квартиры бесплатно. Максимально лояльный режим от правоохранительных органов. В Дагестане вообще заповедник вахабизма устроили. И как раз эта публика вовсе не с Ираном связана, а с бритами и Израилем, что одно и то же.
  18. Bicyclist Звание
    Bicyclist
    -3
    Сегодня, 12:04
    фаберже не выросли... наверно и не вырастут уже )))
  19. Mike777 Звание
    Mike777
    +1
    Сегодня, 12:07
    It will never happen under weak Putin, Russia reserve all the rights, even to give Iranians free weapons, send volunteers, ban Russians from serving in the Jewish army, there are 5000 Russians in Jewish army, but Putin is playing a kind of political policies not for the destruction of Europe or US like the are doing and opening saying against Russia, but to become part of them in equal terms, i say no matter how Russians want revenge, Putin will never do it.
    1. a.shlidt Звание
      a.shlidt
      0
      Сегодня, 12:35
      If Putin is weak and wants to join the United States and Europe on equal terms, why are they pursuing such a policy towards Russia and demonizing it? We could live in harmony, and it would benefit everyone equally. The United States would benefit even more.
  20. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 12:12
    А вот если бы новость была о поставке Россией Ирану вооружения, то та-же самая ряженная укрота (которая сейчас про фаберже и дух анкориджа тут блеет) в комментах орала бы - да как так-то?!! В то время когда "наши" парни сражаются не на жизнь а на смерть, предательское руководство еще и оружие на сторону отправляет!!" ))
    1. g_ae Звание
      g_ae
      0
      Сегодня, 13:11
      Если бы у бабушки... Ну, и так далее.
  21. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 12:12
    Предложение, конечно хорошее и своевременное. Но, жаль- мозгов там не хватит.
  22. vet Звание
    vet
    -1
    Сегодня, 12:14
    Да нам самим бы кто оружие продал. Недавно мы сами у Ирана покупали!
    Что касается лицемерия наших властей: Медведев в угоду США в июне 2010 года запретил передавать Ирану уже оплаченные персами С-300. И лишь в 2016 году Путин, когда стало припекать с "западными партнерами, разрешил их передать. А когда СВО началось, сразу аятоллы стали ближайшими друзьями. Поставят американцы шаха - тот тоже сразу "партнером" станет, как афганские талибы и бывшие "сирийские террористы".
  23. alovrov Звание
    alovrov
    -1
    Сегодня, 12:14
    Это не в духе Анкориджа. Военкор явно не тому духу поклоняется.
  24. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 12:14
    Сладков: а не стать ли РФ посредником между Ираном и США, поставляя оружие

    Конечно стать! Только бизнес, и ничего личного. Хотя не слишком задорого. А можно так: за каждый подтвержденный сбитый самолёт, - ракету бесплатно. Даже две! Ну и под дух анкориджа, и всё такое...
  25. staer-62 Звание
    staer-62
    +2
    Сегодня, 12:15
    У нас произволство ракет не справится для поставки для всех и к тому же эти поставки могут обернуться против нас если к власти туда придут про американские силы. Надо брать пример с Ирана и бомбить все базы НАТО в Восточной Европе. Сейчас самое время для ударов это поможет и СВО и Ирану, реабилитирут российский авторитет и не надо боятся у нас есть для этого как моральное так и юридическое право.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 12:34
      Цитата: staer-62
      и к тому же эти поставки могут обернуться против нас если к власти туда придут про американские силы.

      Если туда придут проамериканские силы - оно поставляй или нет - будет сильно против нас.
      Потому надо не стоять раком, засунув голову в песок, не давать прийти тем силам.
  26. Жека111 Звание
    Жека111
    +3
    Сегодня, 12:17
    Отличная возможность отомстить за крейсер Москва, потопив у берегов Ирана парочку американских военных кораблей
  27. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:17
    Давно говорил что надо передать пару современных комплексов с ПКР и помочь с наведением. Да и Израиль предупредить ,что все может пойти не по их плану
  28. next322 Звание
    next322
    +2
    Сегодня, 12:18
    "БАЛ" и "Бастион" персам бы не был лишним.......Пару кораблей на дно,было бы неплохо для начала
  29. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 12:24
    Так Путин уже посредничает, всё персидские монархи ему отзвонились, и он им обещал с Ираном порешать, причём иранские Шахеды, которыми их кошмарят содержат элементы российских Гераней, факт доказанный, можно и миротворить и оружие поставлять, то и другое уже происходит. Российский элемент в Шахеде:
  30. Себенза Звание
    Себенза
    +1
    Сегодня, 12:30
    Капитан очевидность. Ни с теми, не здесь и не сейчас.
  31. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    -1
    Сегодня, 12:31
    Вопрос не в "а не стать" а в "почему еще не поставлено?".
  32. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +2
    Сегодня, 12:34
    Россия не может напрямую использовать "Посейдон" по Британии, так сделайте это "под чужим флагом", типа это Иран чего то взорвал и смыл к чертям собачим Королевство...
  33. AdAstra Звание
    AdAstra
    -1
    Сегодня, 12:35
    Производить и поставлять в достаточном количестве чтобы на СВО и Иран хватало будет лично Сладков или кто? Или господин "военкор" не в курсе что происходит в Белгороде и на черноморском побережье?
  34. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    Сегодня, 12:37
    Наверное надо не вопросы -просьбы задавать, а просто делать что нужно и выгодно
  35. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 12:41
    Сладков: а не стать ли РФ посредником между Ираном и США, поставляя оружие

    Стать! Конечно стать!!!
    И Китай сюда же подключить. Учитывая сколько раз пин дос сы на китайский бизнес "наступили" в Мексике, Панаме, Венесуэле, ещё наверное где-нибудь, парализацию поставок нефти из Венесуэлы и Ирана. Да много где эти "бизнесмены" отметились. Так что да, такому посредничеству быть! За одно и евреям за Ил-20 и погибший экипаж в Сирии должок вернём.
    Быть такому "посредничеству"!!!
  36. Русфанер Звание
    Русфанер
    +1
    Сегодня, 12:49
    "Интересненько… А мы, Россия, можем же стать посредником в переговорах США с Ираном? И одновременно поставлять Ирану ракеты, это же не участие в войне?"(c)

    Да кто ж гаранту разрешит?!
    Скажут, чтобы дышали "духом Анкориджа" и не отсвечивали!

    Минусуйте! Кто больше?
    1. ПавелКоссе Звание
      ПавелКоссе
      0
      Сегодня, 13:04
      Да кто ж гаранту разрешит?!
      Скажут, чтобы дышали "духом Анкориджа" и не отсвечивали!

      Минусуйте! Кто больше?
      //////
      Оценил Ваш сакразм и плюсую!)) Если что поделим Ваши минусы )))
  37. ПавелКоссе Звание
    ПавелКоссе
    0
    Сегодня, 13:01
    Сладков: а не стать ли РФ посредником между Ираном и США, поставляя оружие
    //////
    Разве, что если Сладков выберется президентом России...
    1. Русфанер Звание
      Русфанер
      0
      Сегодня, 13:08
      Утром выберут, а в обед занесут русифицированную версию "канцлер-акта".
      Прочитать и подписать.
      Или просто подписать...
  38. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    -1
    Сегодня, 13:10
    Цитата: matwey
    А как товарищ Сладков собирается доставлять оружие Ирану? Может морем или воздухом? Через сухопутную границу Азербайджан такие грузы не пропустит.

    Азербайджан тут каким макаром))))))))?

    У Азербайджана есть общая сухопутная граница с Ираном.
  39. Mitka Звание
    Mitka
    0
    Сегодня, 13:17
    Да, давайте подражать америкосам! И головы в рыжий цвет выкрасим!
  40. Armavir Звание
    Armavir
    0
    Сегодня, 13:37
    ну я бы сказал, что наоборот это нужно было делать еще раньше, и сейчас тоже самое можно было бы организовать поставки и вооружения и гуманитарной помощи (тем более повод есть хотя бы из за взрыва школы девочек) и выразить соболезнования как минимум, и тем более выйти со многих санкций с Ираном. это все нужно было делать позавчера еще... и в эту игру нужно играть вдвоем, а так каждый сам за себя вот и ведут себя так.
  41. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 14:09
    Слишком много сладкова
    Чем конкретно заслужил такое внимание?
  42. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Сегодня, 14:39
    Душа радуется за чисто военного человека, а не какого-то торгаша, если бы политикой занимались открытые, честные люди, а не торгаши... не серьезно такие как Сладков должны быть президентами
  43. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 14:42
    Сладков опять вышел из запоя.
    Например, что поставлять? РФ даже не сможет предоставлять ЦУ группировки от самолетов типа Авакс и РЦ. Их нет, нет баз.....И Сам Иран чем занимался 20 лет?