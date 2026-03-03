Сладков: а не стать ли РФ посредником между Ираном и США, поставляя оружие
Соединенные Штаты долгое время сначала снабжали вооружением Киев, а затем стали его продавать, одновременно выполняя посреднические функции в деле мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. И никто по этому поводу не возражает, считая такую ситуацию вполне нормальной.
На это обращает внимание российский военкор Александр Сладков, проводя в своем Telegram-канале параллели с последними событиями на Ближнем Востоке.
Он считает, что РФ надо стать посредником в установлении мира между Ираном и США, в то же время поставляя оружие иранцам.
Сладков пишет:
Интересненько… А мы, Россия, можем же стать посредником в переговорах США с Ираном? И одновременно поставлять Ирану ракеты, это же не участие в войне?
Похоже, идея российского посредничества в урегулировании ближневосточного кризиса просто витает в воздухе. Так, посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва может содействовать диалогу между конфликтующими сторонами, так как у нее налажены и поддерживаются нормальные партнерские отношения со всеми государствами, участвующими в конфликте.
Неожиданно заявление российского дипломата получило одобрение у некоторых европейских политиков. В частности, предложение Викторова поддержал представитель финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он написал на своей странице в соцсети:
Россия продолжает оставаться главным действующим лицом в деле установления мира и деэскалации.
