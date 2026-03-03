ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции на юге Ливана

ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции на юге Ливана

ЦАХАЛ официально подтвердил расширение наземной операции в Ливане. Речь уже не просто об ответных ударах, а о занятии «доминирующих позиций» в глубине чужой территории. Формальный повод – предотвратить обстрелы приграничных поселений и проникновение боевиков сил «Ридван». Фактически же мы наблюдаем классическую зачистку буферной зоны с прицелом на долгосрочное присутствие.

Накануне израильская авиация нанесла самую массированную с 2024 года серию ударов по южным пригородам Бейрута и югу страны, уничтожая склады и командные пункты «Хезболлы». Число жертв там уже исчисляется десятками. Теперь же в дело пошла пехота, закрепляясь на господствующих высотах.



Примечательно, что ливанская армия поспешно отводит подразделения от границы, фактически уступая контроль проиранской группировке, но и не рискуя вступать в прямое столкновение. «Хезболла» клянется, что агрессия не останется без ответа, и уже запустила ракеты и дроны по северу Израиля. Однако риторика Тель-Авива жестче: начальник Генштаба объявил о переходе в полномасштабное наступление, которое может продлиться не один день.

Израиль синхронизировал давление по двум фронтам: Ливан и Иран бомбят практически одновременно. Цель ясна – не просто парировать угрозы, а кардинально перекроить расклад сил у своих границ.
  Перфильева Вера
    Перфильева Вера
    +4
    Сегодня, 12:22
    "ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции на юге Ливана"

    Желаю сионистам убиться в этой ими развязанной бойне!
    Silver99
      Silver99
      +4
      Сегодня, 12:30
      Если бы суниты отбросили распри и объединились с шиитами (Иран, Сирия) то неприменно хорошенько бы вдули сионистам, но реальность такова они разделили и властвуют. Население только Ирана 97 млн. против 7 млн. иудеев.
      Konnick
        Konnick
        +1
        Сегодня, 12:36
        Цитата: Silver99
        Если бы суниты отбросили распри и объединились с шиитами (Иран, Сирия) то неприменно хорошенько бы вдули сионистам

        При одном условии, если воевать копьями и на колесницах. Уже объединялись в ОАР(Египет с Сирией)
      Aken
        Aken
        0
        Сегодня, 13:29
        Никогда они не объединятся.
        Это как если бы объединить католиков с православными.
        Ну, получили мы униатов в хохланде. Легче кому стало? Так и там будет.
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 14:23
      Перфильева Вера
      Сегодня, 12:22
      Желаю сионистам убиться в этой ими развязанной бойне!

      hi Здесь ничтоже сумняшеся необходимо не расслабляться и отслеживать действия врагов-наглосаксов и сионистов из всех примыкающих к ИРИ регионов.
      Особыми красками играют встречи лохотронщика Совета мира на встречах группы 5+1 из Средней Азии и визит Вэнса в феврале после Мюнхенской сходки по безопасности в гейропе с подарками в Ереван и к глав азз еру.
      По оценкам в ходе затягивания войны с ИРИ не исключены дальнейшие действия спецназа матрасников DELTA, расквартированного в регионах Закавказья и Туркменистана, к границам Ирана при содействии курдов и других вражеских сил.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 12:25
    О цене войны (не для США и Израиля).

    Дубай теряет около $1 млн. каждую минуту простоя аэропорта, — NDTV World

    Цена коленопреклонения перед США.

    В сутках, кстати, 1440 минут. Почти полтора миллиарда зеленых псу под хвост.
    APASUS
      APASUS
      +1
      Сегодня, 12:34
      Цитата: alexboguslavski
      О цене войны (не для США и Израиля).

      Так вот именно ,обвиняют всем скопом Иран, а США с Израилем оказываются оборонялись
  Донна_Роза_дАльвадорес
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +1
    Сегодня, 12:30
    Цитата: alexboguslavski
    О цене войны (не для США и Израиля).

    Дубай теряет около $1 млн. каждую минуту простоя аэропорта, — NDTV World

    Цена коленопреклонения перед США.

    В сутках, кстати, 1440 минут. Почти полтора миллиарда зеленых псу под хвост.

    Ещё и пожар начался в нефтеперерабатывающей зоне Фуджейра. Пусть ещё приплюсовывают убытки.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:33
    ❝ Формальный повод – предотвратить обстрелы приграничных поселений и проникновение боевиков ❞ —

    — Как всегда, исключительно в порядке «самообороны» ...
  APASUS
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:44
    Только что оборонялись на территории Ирана ,сейчас перешли оборонятся на территорию Ливана ?
  Хамзат-41
    Хамзат-41
    0
    Сегодня, 12:49
    А без подкреплений из Ирака и Ирана они как будут наступать? Просто толпой пойдут на Израильские пулеметы?