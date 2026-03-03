ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции на юге Ливана
ЦАХАЛ официально подтвердил расширение наземной операции в Ливане. Речь уже не просто об ответных ударах, а о занятии «доминирующих позиций» в глубине чужой территории. Формальный повод – предотвратить обстрелы приграничных поселений и проникновение боевиков сил «Ридван». Фактически же мы наблюдаем классическую зачистку буферной зоны с прицелом на долгосрочное присутствие.
Накануне израильская авиация нанесла самую массированную с 2024 года серию ударов по южным пригородам Бейрута и югу страны, уничтожая склады и командные пункты «Хезболлы». Число жертв там уже исчисляется десятками. Теперь же в дело пошла пехота, закрепляясь на господствующих высотах.
Примечательно, что ливанская армия поспешно отводит подразделения от границы, фактически уступая контроль проиранской группировке, но и не рискуя вступать в прямое столкновение. «Хезболла» клянется, что агрессия не останется без ответа, и уже запустила ракеты и дроны по северу Израиля. Однако риторика Тель-Авива жестче: начальник Генштаба объявил о переходе в полномасштабное наступление, которое может продлиться не один день.
Израиль синхронизировал давление по двум фронтам: Ливан и Иран бомбят практически одновременно. Цель ясна – не просто парировать угрозы, а кардинально перекроить расклад сил у своих границ.
