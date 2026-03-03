Белый дом выложил нарезку ударов по Ирану под ремикс на «Макарена»
Белый дом выложил нарезку ударов по Ирану, смонтированную под жизнерадостный ремикс Macarena. Танцевальный хит испанского дуэта Los Del Rio, по мнению лиц из правительства США, лучший саундтрек для демонстрации работы стратегических бомбардировщиков B-1 и F-35.
Все это – часть «Эпической ярости», как окрестили операцию сами авторы ролика. Судя по кадрам, крылатые «Томагавки» бьют по городским кварталам, а бомбардировщики отрабатывают по ракетным установкам.
Подобная подача уже стала фирменным почерком западных стратегий: война должна быть не только эффективной, но и вирусной. Короткий ролик в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ) работает эффективнее любых сводок генштаба – особенно на молодежную аудиторию.
Главное, чтобы за бодрым битом никто не заметил, что удары наносятся по густонаселенным районам, и за каждым прилетом стоят вполне реальные жертвы.
США и Израиль начали операцию еще 28 февраля, целясь по объектам КСИР, аэродромам и ПВО Ирана. Но теперь, когда Белый дом сам смонтировал нарезку боевых вылетов под шлягер 90-х, военная кампания обретает совершенно иной вид в социальных сетях.
С одной стороны, это демонстрация мощи и технологичности. С другой – рискованный перформанс: под «Макарену» обычно пляшут на вечеринках, а не подсчитывают масштаб разрушений в иранских кварталах.
