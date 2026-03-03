Белый дом выложил нарезку ударов по Ирану под ремикс на «Макарена»

Белый дом выложил нарезку ударов по Ирану, смонтированную под жизнерадостный ремикс Macarena. Танцевальный хит испанского дуэта Los Del Rio, по мнению лиц из правительства США, лучший саундтрек для демонстрации работы стратегических бомбардировщиков B-1 и F-35.

Все это – часть «Эпической ярости», как окрестили операцию сами авторы ролика. Судя по кадрам, крылатые «Томагавки» бьют по городским кварталам, а бомбардировщики отрабатывают по ракетным установкам.



Подобная подача уже стала фирменным почерком западных стратегий: война должна быть не только эффективной, но и вирусной. Короткий ролик в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ) работает эффективнее любых сводок генштаба – особенно на молодежную аудиторию.

Главное, чтобы за бодрым битом никто не заметил, что удары наносятся по густонаселенным районам, и за каждым прилетом стоят вполне реальные жертвы.

США и Израиль начали операцию еще 28 февраля, целясь по объектам КСИР, аэродромам и ПВО Ирана. Но теперь, когда Белый дом сам смонтировал нарезку боевых вылетов под шлягер 90-х, военная кампания обретает совершенно иной вид в социальных сетях.

С одной стороны, это демонстрация мощи и технологичности. С другой – рискованный перформанс: под «Макарену» обычно пляшут на вечеринках, а не подсчитывают масштаб разрушений в иранских кварталах.

  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +21
    Сегодня, 12:38
    А сейчас в Иране учениц хоронят, которые погибли от этих ударов под "Макарену". Если у них так глумятся на официальном уровне, то реально матрасы достойны чтобы их с лица земли стереть.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +8
      Сегодня, 12:44
      Они уже раз 150 достойны, чтоб их! Но вот только не нашлось ещё героев, способных это сделать....
    2. topol717 Звание
      topol717
      +4
      Сегодня, 12:45
      Там еще не все завалы разобрали, еще не все тела достали. Так что точное количество погибших детей в школе пока не известно.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 12:53
      Уарабей
      Сегодня, 12:38
      А сейчас в Иране учениц хоронят, которые погибли от этих ударов под "Макарену". Если у них так глумятся на официальном уровне, то реально матрасы достойны чтобы их с лица земли стереть.

      hi Вот эти документальные подтверждения с телами школьниц и детей выставить в сми, а также полосатые гробы и чёрные мешки с грузом-200, чтобы молодёжь и их родители оценивали риски ухода к Сатане на тот свет по прихоти лживых политиков.
      Хотя о чём может думать обыватель наглосаксов, одурманенный пропагандой Совета мира рыжего лохотронщика из Фашингтона, лицемерно плюющий на десятки тысяч жертв мирных палестинцев от рук сионистов биби.
    4. Mitka Звание
      Mitka
      +3
      Сегодня, 13:00
      И не только матрасы, а ещё и "эти", в кепках без козырьков
    5. Венд Звание
      Венд
      +1
      Сегодня, 13:18
      Белый дом выложил нарезку ударов по Ирану под ремикс на «Макарена»
      Цинизм США зашкаливает.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +7
    Сегодня, 12:40
    Сатанизм чистой воды .Танцевать под виды взрывов и разрушений. Там ООН уже высказалась ,про жертвы в школе для девочек Ирана или все ищут как это приписать Путину ?
  3. vadson Звание
    vadson
    +2
    Сегодня, 12:41
    Бесы...Текст Вашего комментария слишком короткий
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 13:13
      да как можно...вы их унижаете таким словом...по статусу они сам сатана..а бесы это приспешники сатаны..."типа подчинённые" в разных ранжирах, бриты и израилы..бздашики и немчура..ну и такие как румыны и свинирылое племя
      1. vadson Звание
        vadson
        0
        Сегодня, 13:22
        не царское это дело laughing в сортах дерьма разбираться wassat
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +7
    Сегодня, 12:42
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Белый дом выложил нарезку ударов по Ирану под ремикс на «Макарена»

    Весело им там вместе с Израелем, смотрю . 150 с лишним детей убили , мрази.
  6. NAF-NAF Звание
    NAF-NAF
    -2
    Сегодня, 12:43
    вот закончатся противоракеты на американских базах в течение ближайший недели, и неожиданно выяснится что Иран всего 2-3% имеющихся ракет и беспилотников использовал, и договариваться ни с кем не собирается... Какой тогда сануд-трэк будет актуален?
    1. vet Звание
      vet
      -2
      Сегодня, 12:53
      вот закончатся противоракеты на американских базах в течение ближайший недели, и неожиданно выяснится что Иран всего 2-3% имеющихся ракет и беспилотников

      Ну, Вы и фантазер.
      "Мечты, мечты, где ваша сладость"!!!

      Если у кого-то что-то закончится - только у Ирана. Воздушную войну на истощение он проиграет 100%. Уже проигрывает. Соотношение успешных, достигших целей, ударов, нанесенных разрушений и потерь удручающее.
      1. NAF-NAF Звание
        NAF-NAF
        +1
        Сегодня, 13:01
        на любой иранский летящий предмет тратится противоракета стоимостью под млн$; их расход в день уже равен порядка месячному уровню производства. Донни всё намекает чтобы к нему бежали переговариваться (просить пощады), но никто не торопится (и наоборот, слухи о желании переговоров отвергают), а Беня вообще свалил из своей страны.
        Если в Иране не случится предательства изнутри, и не сбавят темпы ударов - уже через неделю-две будет очень интересно. И станет ясно, кто тут фантазёр насчёт "закончилось".
        1. vet Звание
          vet
          0
          Сегодня, 13:06
          Басню Крылова "Слон и Моська" читали в детстве? Как Вы думаете, кто в этой войне слон? И какие шансы выстоять у Моськи? Растопчет. Трамп отступать не будет. Даже тактическое ядерное оружие применит в случае необходимости. после чего спокойно будет открывать чемпионат мира по футболу, а может еще и Нобелевскую премию мира получит.
          1. NAF-NAF Звание
            NAF-NAF
            -3
            Сегодня, 13:17
            ...я таки предлагаю подождать неделю-другую чтобы делать какие-то выводы.
            Про слона и моську - тут очевидно не в кассу. Одна только помощь Ирану со стороны Китая обнуляет многие преимущества штатов. (И кстати, а Израиль тогда кто в этой аналогии? муравей?)
            1. vet Звание
              vet
              +2
              Сегодня, 13:20
              Китай, как обычно, будет ждать "пока мимо не проплывет труп врага". В Венесуэле китайцев "обули по полной программе", в Панаме все отобрали - что китайцы сделали? То же самое сделают и в случае с Ираном.
              1. NAF-NAF Звание
                NAF-NAF
                -2
                Сегодня, 13:38
                вы правда не в курсе, что китайцы не "сделают", а уже делают для Ирана против США?
                вот например:
                Китай, в настоящее время, задействует свои военно-морские и разведывательные ресурсы для прямой и косвенной поддержки Ирана и его прокси-сил:
                Сбор и передача разведданных.
                По данным западных разведок, китайские корабли (судно радиоэлектронной разведки «Ляован-1») и спутники передают Тегерану информацию о перемещениях ВМС США и их союзников.
                Целеуказание: Китайские компании (Chang Guang Satellite Technology) обвиняются в предоставлении спутниковых снимков высокого разрешения, которые помогают иранским прокси (хуситам) наносить точные удары по западным судам в Красном море.
                Мониторинг: Разведывательные суда Китая в Оманском заливе и Аравийском море отслеживают американские авианосные группы, обеспечивая Иран данными для систем ПВО и береговой обороны.
                Замена западных систем (Beidou вместо GPS).
                Иран перевел свою военную архитектуру с американской системы GPS на китайскую Beidou. Это дает иранским ракетам и дронам доступ к зашифрованным военным сигналам высокой точности, которые устойчивы к западным средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
                Технологическая поддержка и «глаза» Ирана.
                Китайские корабли и гражданские суда с двойным назначением выступают в роли мобильных узлов связи. Они позволяют иранским командным центрам сохранять связь даже при подавлении локальных сетей. Кроме того, Китай поставляет Ирану продвинутые радары (например, YLC-8B для обнаружения стелс-целей).
                Дипломатическое и экономическое «прикрытие».
                Безопасный проход: Китайские суда продолжают беспрепятственно курсировать в опасных зонах, иногда делясь данными о безопасности маршрутов, что позволяет Ирану продолжать экспорт нефти в обход санкций.
                Поставки компонентов: Через морские пути Китай поставляет Ирану критически важные компоненты для ракет (топливо, микропроцессоры), помогая восстанавливать арсеналы после ударов.

                (взято отсюда: https://topcor.ru/69160-sputniki-fiksirujut-sereznyj-uron-bazam-ssha-nanesennyj-udarami-ksir.html)
                1. Развед Звание
                  Развед
                  +1
                  Сегодня, 13:48
                  Цитата: NAF-NAF
                  вот например:


                  И это все???
                  Ну, с такой помощью Иран, без сомнения, уничтожит супостата.
                2. vet Звание
                  vet
                  +2
                  Сегодня, 13:50
                  Китай никому не помогает, а наживается. В том числе и на России - фактически грабит , покупая нефть и газ чуть ли не ниже себестоимости.
            2. AdAstra Звание
              AdAstra
              +1
              Сегодня, 13:59
              А вот скажите, чего вы все к Китаю привязались, а? Какой ему смысл помогать исламским радикальным фундаменталистам, которых он и у себя не очень так привечает? Зачем ему цапаться с США с которым они очень даже хорошо торгуют?
              1. vet Звание
                vet
                +1
                Сегодня, 14:03
                Китай вообще не видит смысла помогать хоть кому-нибудь. Он - торгует.
          2. YanniKounnar Звание
            YanniKounnar
            +2
            Сегодня, 13:33
            Une fois j'ai vu un face à face entre un gros chien et un tout petit ridicule...Le petit est passé sous le gros lui a attrapé les.... oui oui les Fabergés et n' a plus lâché ! :-)
            Je vous retourne la question en Afganistan qui était le carlin et qui était l'éléphant ?
            Je crois me souvenir que c'est bien le plus gros qui s'est enfui en panique ... Non ?


            Однажды я видел столкновение лицом к лицу между большой собакой и совсем маленьким смешным...Маленький забрался под большого, схватил его.... да, да, Фаберже и больше не отпускал ! :-)
            Я возвращаю вам вопрос в Афганистане, кто был мопсом, а кто слоном ?
            Я, кажется, припоминаю, что именно самый большой в панике убежал ... Верно ?

            1. NAF-NAF Звание
              NAF-NAF
              -2
              Сегодня, 13:44
              вспомним, кстати, и маленькую КНДР, от берегов которой тот же самый Трамп ссыкливо отвалил и заткнулся со своими угрозами...
              1. vet Звание
                vet
                -1
                Сегодня, 14:04
                КНДР - это пресловутый "неуловимый Джо" из анекдота, который нафиг никому не нужен. Вот если там завтра найдут огромные запасы нефти или редкоземельных металлов!
                1. Gorohes Звание
                  Gorohes
                  -1
                  Сегодня, 14:15
                  Ну и что вы сионисты сделаете с КНДР?
                  1. vet Звание
                    vet
                    0
                    Сегодня, 14:18
                    А зачем сионистам КНДР? Чем им там поживиться? Завоевать и потом почти 27 миллионов голодных северокорейцев кормить? Такая перспектива даже южных корейцев в ужас приводит - не то что сионистов.
      2. Себенза Звание
        Себенза
        +2
        Сегодня, 13:57
        Не популярно ваше мнение. С патриотической точки зрения точно. Ловите минусы за своё логическое мышление. Где штаты и в каком месте персы. Раскатают они их в скором времени, лично у меня сомнений на этот счёт не возникает. Но вот то что за свою аллею ангелов отвечают по взрослому, а не разговоры разговаривают-вызывает уважение.
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 12:44
    Американцы всё превращают в шоу. . .в безудержное веселье,карнавал. . .Ежели бы американцы руководили в своё время СССР ,то реки крови немецкой при взятии Берлина лились бы под звуки "Пионерской зорьки". . . hi
  9. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +2
    Сегодня, 12:47
    "Иранский сценарий" в назидание всем "переговорщикам"
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +1
      Сегодня, 12:51
      Захарова уже ответила. "Переговорщики" необучаемые в принципе.
      1. vet Звание
        vet
        -1
        Сегодня, 12:55
        Захарова уже ответила. "Переговорщики" необучаемые в принципе

        И кто же с этими "необучаемыми" 8 лет переговоры вел и кого эти "необучаемые" все время обманывали? Поучиться бы кое-кому в Кремле у этих "необучаемых".
  10. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 12:50
    Да нет у них ничего святого.... Флаг радужный наперевес, да доллары в глазах....
    1. helmi8 Звание
      helmi8
      +4
      Сегодня, 12:56
      Цитата: Mouse
      Да нет у них ничего святого

      США это страна-террорист №1 в мире. И плевать им на все международные соглашения и договоренности. Все только ради своих интересов, наплевав на всех. У*роды!
  11. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 12:50
    Немецкий нацизм уже верхом морализма выглядит на фоне сионизма и их заокеанской марионетки.
  12. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +3
    Сегодня, 12:50
    Похоже в США не только президенты больные на голову.
  13. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    +1
    Сегодня, 12:57
    Ну значит своих бойцов информационного фронта Ирану нужно привлекать. Создавать ролики со всеми подробностями военных преступлений США и Израиля . Я бы лично начал бы с видеоряда нацистских преступлений 3 рейха . Далее Вьетнам, Газа и так далее до сегодняшних событий. Для создания так сказать ассоциативной цепочки. Другое дело цензура, но с многочисленными ссылками на независимые источники этой кодле не так просто будет бороться.
    1. helmi8 Звание
      helmi8
      +1
      Сегодня, 13:12
      Цитата: Евгений_Свириденко
      Ну значит своих бойцов информационного фронта Ирану нужно привлекать

      Согласен с Вами. Но это относится не только к Ирану. Информационная война в настоящее время имеет очень большое значение. Приведу пример слова режиссера-документалиста Максима Фадеева, снимающего фильмы об СВО:
      "...На платформе Netflix выложены четыре документальных фильма про военные действия на Украине, все снятые, естественно, украинской стороной, а один вообще рассказывает про запрещенный у нас «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен.). Мы со своим «У края бездны» с колоссальным трудом пробились на отечественные платформы, которые,кстати, недоступны для западных пользователей."

      Максим Фадеев, режиссер, документалист
    2. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 14:26
      Сами ответили-Цензура. Вроде как честные тексты, без отсебятины эмоциональной. Видео ряд- документалистика, снятая с рук. Забанили на всех платформах с обвинениями во всех тяжких грехах и предъявлением статей УК. Правда не кому не интересна кроме себя самого.
  14. Wildcat Звание
    Wildcat
    -1
    Сегодня, 12:58
    request
    С одной стороны, это демонстрация мощи и технологичности. С другой – рискованный перформанс: под «Макарену» обычно пляшут на вечеринках, а не подсчитывают масштаб разрушений в иранских кварталах.

    С одной стороны - можно сорок лет вопить "Смерть Америке, смерть Израилю". С другой стороны, когда Америка и Израиль пришли выяснить отношения - остается побеждать на сайте ВО...
    request
    А если еше соседи подойдут, по которым иранские ракеты полетели...
    request
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +2
      Сегодня, 14:03
      А если соседи подойдут, то станет все совсем грустно и печально. Война грязное дело. Они для них враги, а врагов подавляют всячески, в том числе и так. А победители потом найдут как оправдаться и вообще их не судят.
  15. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 12:58
    Удары по американским базам и звездно-полосатые гробы под Макарену американцам неплохо зайдут.
    1. Gorohes Звание
      Gorohes
      0
      Сегодня, 13:12
      "Торжественная" выгрузка звездно-полосатых гробов под хаву нагилу и 7:40 хорошо бы всем зашла, ну кроме мелкой прослойки особо переживающих за сионисткий режим, те будут в ярости
  16. Mitka Звание
    Mitka
    0
    Сегодня, 13:02
    Когда там следующие переговоры с "партнёрами!?
  17. Mitka Звание
    Mitka
    0
    Сегодня, 13:05
    Адольф посто добрый дедушка, по сравнению с этими мразями!!!
  18. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 13:11
    Марлезонский балет третий звоночек!Понятно,что Вьетнам и Афган снится им в кошмарном сне!А получат может и похуже!И дурной силушки былой уже нет,да и времена не те
  19. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 13:24
    Танцевальный хит испанского дуэта Los Del Rio, по мнению лиц из правительства США, лучший саундтрек для демонстрации работы стратегических бомбардировщиков B-1 и F-35.
    Кому война, кому смерть, а "полосатикам" развлекуха.
    Вот вам демократия, свобода, мир от самого большого ОПГ на Земном шаре.