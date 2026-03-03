В Екатеринбурге предотвращён теракт в отношении руководителя предприятия ОПК

В Екатеринбурге предотвращён теракт в отношении руководителя предприятия ОПК

ФСБ удалось предотвратить организованную украинскими спецслужбами попытку покушения на руководителя одного из оборонных предприятий в Свердловской области. При попытке задержания исполнителя неудавшегося теракта украинские кураторы дистанционно активизировали взрывное устройство, в результате чего злоумышленник погиб на месте. СВУ было замаскировано под пауэрбанк, внутри было 300 грамм взрывчатки. При подрыве диверсанта, к счастью, не пострадали ни находившиеся рядом бойцы спецподразделения ФСБ, ни гражданское население.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками ФСБ было изъято второе СВУ, также закамуфлированное в корпус пауэрбанка, а также телефон ликвидированного своими кураторами террориста с перепиской с сотрудниками украинских спецслужб. Кроме того, у злоумышленника был поддельный паспорт гражданина России. По предварительной информации, завербованный украинскими спецслужбами террорист планировал установить взрывное устройство на личный автомобиль одного из руководителей предприятия ОПК.

Ранее сообщалось, что в результате организованных украинскими спецслужбами терактов в Москве погибли три сотрудника правоохранительных органов. Во всех случаях — в конце прошлого года и в феврале 2026-го — была осуществлена дистанционная детонация предметов. При этом украинские кураторы с легкостью жертвуют завербованными для совершения теракта лицами, по сути, превращая их в террористов-смертников.

  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 12:35
    ....ещё один тупой. на что надеются то? очевидно же что сразу в расход и пустят их кураторы - реально думают что им заплатят и эвакуировать станут?? fool
    они же после исполнения или в случае неудачи - отработанный материал.
    1. Илья22558 Звание
      Илья22558
      +2
      Сегодня, 13:02
      Ну не читали они советских книжек про войну. Поэтому в голове не отложилось, что предатель-исполнитель это как некоторое резинотехническое изделие: использовали и выбросили.
      1. Ильнур Звание
        Ильнур
        -1
        Сегодня, 13:21
        Ну не читали они советских книжек про войну

        Потому что для нынешней власти всё советское это плохое, поэтому и не читали...
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:20
      Цитата: Nexcom
      реально думают что им заплатят и эвакуировать станут?

      А почему бы "лоха" и эвакуировать ? Такие нужны "неньке", их ТЦК отлавливает, а тут сам придёт.
      И сразу ему "калаш" в руки и в мясной штурм. И ВМН наказания уже не нужна такому.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 14:16
        каждого эвакуировать - дорого обойдётся. они своих с ЛБС уже не забирают ни в каком виде, а Вы про "москаля" (с) который одноразовую работу для них сделал...
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 14:43
          А с поддельным паспортом это точно "москаль"? Вы ничего не путаете?
          Это больше на ценного и незаменимого специалиста из теплых республик похоже.
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 13:26
      Цитата: Nexcom
      ещё один тупой. на что надеются то?

      Дмитрий hi это поразительное явление, не поддающееся логическому объяснению. Уже который подобный случай за последние годы происходит, причём все они описываются в СМИ, и всё равно находятся слабоумные индивидуумы, подпадающие под некий гипноз обещаний озолотить и спрятать за границей после исполнения задания. Вот уж точно было подмечено - "Чужая душа - потёмки". request
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 14:11
        Именно так, Александр hi
        У таких "пустая фляга свистит трелями" (с), да хотя бы в плане своего самосохранения. Я даже про моральные аспекты таких деяний уже и не заикаюсь - найдутся деятели с воплями про "турбопоцреатизьм" (с) и прочае...
  2. Тихонов_Александр Звание
    Тихонов_Александр
    +5
    Сегодня, 12:37
    Собаке - собачья смерть! Что поделать - такое народное высказывание... Понимаю, что друзья наши меньшие ни при чём...
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 13:12
      украинские кураторы дистанционно активизировали взрывное устройство

      Это означает, что эти самые кураторы-смотрящие в момент подрыва находились рядом, в визуальной видимости от смертника.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 14:18
        Весьма вероятно, но не обязательно. Могли иметь доступ к какой-нибудь видеокамере рядом или сразу нескольким видеокамерам.
      2. Отставной старлей Звание
        Отставной старлей
        0
        Сегодня, 14:30
        Это означает, что эти самые кураторы-смотрящие в момент подрыва находились рядом, в визуальной видимости от смертника.

        А он мог и сам позвонить с мобильника о шухере. Вот и помогли ему кураторы избавиться от "страшных казематов КэГэБэ"!
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 12:43
    И почему до сих пор ,такой пауэрбанк не прилетел на Банковую, только кг на 500 ?
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +4
      Сегодня, 12:47
      Вот это очень справедливый вопрос!!!!!
      Пора на счет Бандеростана и его ж...лидера поступить так, как это делаеют америкосы!!!
      В этом плане , и только в этом, они должны быть пример точности!
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 13:17
        Лиза Кернер-Тимошенко
        Пора на счет Бандеростана и его ж...лидера поступить так, как это делаеют америкосы!!!

        Особенно в день приезда спонсоров и партнеров с запада. Чтобы передвигались бегом по куеву и в небо глазели.
    2. Ильнур Звание
      Ильнур
      -1
      Сегодня, 13:24
      И почему до сих пор ,такой пауэрбанк не прилетел на Банковую

      Боюсь и не прилетит, нашему Леопольду нашептали, дали указание, что так нельзя... Это я так вижу...
  4. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +5
    Сегодня, 12:43
    А страну происхождения злоумышленника можно узнать? Гражданину России поддельный паспорт ведь не особо нужен.
    1. frruc Звание
      frruc
      +4
      Сегодня, 13:20
      СергейАлександрович
      А страну происхождения злоумышленника можно узнать?

      Это очень правильно поставлен вопрос. Раз сказали " А" , то пусть скажут и "Б". Страна должна знать этих "хероев".
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 12:44
    Кроме того, у злоумышленника был поддельный паспорт гражданина России.


    Или "ценный специалист", или кого завернули в Шереметьево.
  6. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +2
    Сегодня, 12:49
    в Свердловске как у себя дома
  7. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 14:42
    300 грамм взрывчатки это серьезное количество. В 82 мм мине примерно столько же. Даже удивительно, что никто кроме исполнителя не пострадал.