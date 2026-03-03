ЦБ РФ оспорил в суде ЕС решение о бессрочной заморозке российских активов

2 949 29
ЦБ РФ оспорил в суде ЕС решение о бессрочной заморозке российских активов

В российских соцсетях и СМИ вроде как бездействие ЦБ РФ в части реакции на арест суверенных активов в Евросоюзе критикуется давно и регулярно. Очевидно, на то были свои причины.

Суть в том, что активы Банка России фактически не были изъяты, несмотря на многочисленные попытки Брюсселя. Арест был проведен в рамках правового поля Евросоюза согласно регламента от 2014 года, поводом для принятия которого стало вхождение Крыма в состав РФ. Он позволяет такие ограничительные действия в отношении государственных структур, организаций, компаний и частных лиц, включенных в официальный санкционный список ЕС.

Однако ситуация изменилась, когда ЕС не без труда принял решение о бессрочной заморозке активов Банка России. В декабре прошлого года ЦБ РФ подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийской компании «Евроклир», где арестована большая часть российских активов, на сумму чуть более 18 трлн рублей. Первое закрытое заседание состоялось в январе, следующее пройдет в марте. В сумму иска не включены сами активы ЦБ РФ (около 200 млрд евро в Euroclear), речь идет о компенсации убытков и упущенной выгоды из-за ареста.

Кроме того, ЦБ РФ пообещал подавать иски к европейским банкам в российские суды из-за замороженных активов. Таковые еще работают в РФ, и перспективы взысканий в их адрес весьма напрягают собственников финансовых учреждений и правительства стран их основной юрисдикции.

Теперь ЦБ РФ делает следующий шаг. Пресс-служба регулятора сообщает, что Банк России подал в Общий суд Евросоюза в Люксембурге заявление (иск), в котором оспаривает регламент, установивший заморозку российских активов. В иске ЦБ указано, что решение ЕС нарушает «базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков», а также противоречит «фундаментальным принципам права».

Банк России считает, что решение о бессрочной блокировке российских активов было принято с нарушением, так как его поддержали не все члены Евросоюза.

Заявление пресс-службы ЦБ РФ:

Банк России 27 февраля 2026 года подал в Общий Суд Европейского союза (г. Люксембург) заявление об оспаривании Регламента Совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года № 2025/2600 (далее — Регламент ЕС). Заявление подано в порядке статьи 263 Договора о функционировании Европейского союза. Это продолжение работы по оспариванию незаконных действий Европейского союза в отношении суверенных активов Банка России.

К слову, не стоит думать, что подобные иски, мол, не имеют перспективы положительных решений в Евросоюзе. Это совсем не так. Только один пример.

Сумма замороженных в Германии частных активов россиян уменьшилась на треть за два года. Такие данные депутату бундестага от партии «зеленых» Марселю Эммериху по запросу представил Минфин ФРГ. В 2023 году сумма таких активов в Германии составляла 4,4 млрд евро, а в 2025-м снизилась до €2,9 млрд.

В Минфине Германии объяснили, что решающим фактором сокращения такого объема арестованных средств стало то, что из санкционного списка вычеркнули многих фигурантов, успешно оспоривших санкции в суде.

29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. yuriy55 Звание
    yuriy55
    -2
    Сегодня, 13:04
    ЦБ РФ оспорил в суде ЕС решение о бессрочной заморозке российских активов

    Лёд тронулся или это пробный шар?
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +5
      Сегодня, 13:10
      Цитата: yuriy55

      Лёд тронулся или это пробный шар?

      Шар в куда? Если теперь решения Европейских судов недействительны на территории России.
      Только изъятие их активов, сможет ситуацию изменить…
      1. yuriy55 Звание
        yuriy55
        +1
        Сегодня, 13:19
        Цитата: Охотовед 2
        Если теперь решения Европейских судов недействительны

        Решения Европейского суда по правам человека могут и должны включаться в российскую правовую систему, но действуют в ней только при соблюдении условия их подчиненности высшей юридической силе Конституции РФ.


        Решения иностранных судов по делам, связанным с ведением бизнеса, обязательны для исполнения на территории России. Это требование заложено в международных договорах нашей страны и в федеральном законе.
      2. дон_Рэба Звание
        дон_Рэба
        -1
        Сегодня, 13:48
        Цитата: Охотовед 2
        Если теперь решения Европейских судов недействительны

        1. Решения еще нет (да и вряд ли Набиулина выиграет). Подача иска и решения суда в твою пользу (а потом кассации, аппеляции) -разные сущности
        2.С чего вы взяли про «недействительны»?
        17 ноября 2021 Россия подписала Гаагскую конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений от 2 июля 2019. Но поскольку ее так и не ратифицировали, суды могут ее не применять..
        01.01.2026)
        ГПК РФ Статья 409. Признание и исполнение решений иностранных судов
        01.01.2026)
        ГПК РФ Статья 413. Признание решений иностранных судов
        01.01.2026)
        01.01.2026)
        ГПК РФ Статья 416. Признание и исполнение решений иностранных третейских судов (арбитражей)
      3. Русич Звание
        Русич
        +1
        Сегодня, 14:17
        Цитата: Охотовед 2
        решения Европейских судов недействительны на территории России.

        Какая чушь. Разберитесь в вопросе, а потом говорите
      4. Седов Звание
        Седов
        +1
        Сегодня, 14:24
        Только изъятие их активов, сможет ситуацию изменить…
        Не изъятие - бессрочная заморозка любых европейских активов, как ответная мера на нарушение Евросоюзом «базового и неотъемлемого права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков». Для начала - бессрочно, а в случае подвижек - решение можно и отменить. Использовать можно ихнюю формулировку, которая сама нарушает базисы права. Главное чтобы двигалось это всё соосно.
    2. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      +2
      Сегодня, 13:41
      Цитата: yuriy55
      Лёд тронулся или это пробный
      шар?

      Оспорил -форма прошедшего времени.
      У автора раздвоение личности
      Цитата: автор
      Банк России 27 февраля 2026 года подал в Общий Суд Европейского союза (г. Люксембург) заявление об оспаривании Регламента Совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года № 2025/2600 (далее — Регламент ЕС). Заявление подано
  2. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 13:11
    Суд ЕС - самый гуманный суд в мире!
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 13:17
      Цитата: кокосов тима
      Суд ЕС - самый гуманный суд в мире!

      Мы им должны больше, чем они нам, в этом весь "секрет" гуманности европейского суда.
  3. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    +1
    Сегодня, 13:12
    Суд ЕС,ООН и прочие организации у Трампа спросите их значения,как дети блин или дуру гоняют.
    1. vet Звание
      vet
      +2
      Сегодня, 13:15
      Зато кое-кто из чиновников в Европу за бюджетные деньги прокатится. Ну, и в суд зайдет пару раз - в туалет, или кофе в баре попить.
      1. Александр Расмухамбетов Звание
        Александр Расмухамбетов
        0
        Сегодня, 13:54
        Это да..................................
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 13:14
    К слову, не стоит думать, что подобные иски, мол, не имеют перспективы положительных решений в Евросоюзе. Это совсем не так.
    В каком виртуальном мире живут руководители России, если до сих пор не поймут, что Запад для них враг, и как бы они не старались угодить Западу, их просто будут "кидать". Никакие законы давно не работают, как только на карте мира появилась Российская Федерация.
    Все же помнят как "прокатывали" РФ при Ельциноиде и разводили как "лохушку". ПОра понять, что Запад работает системно, а не с наскока и каждый шаг продуман. Пора жить своей головой и опираться на свой народ и помнить - олигархи России не друзья.
    1. ВлР Звание
      ВлР
      0
      Сегодня, 13:23
      "Дело Юкоса" никого в Кремле ничему не научило.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 13:26
        Цитата: ВлР
        "Дело Юкоса" никого в Кремле ничему не научило.

        Да если бы оно было одно, а их уже сотни. И всё по граблям скачут, наверное пятки привыкли.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 13:33
      Как по мне - это очередная, хрен знает какая по счёту, наша ошибка. Ибо подавая в ихний суд на оспаривание - мы тем самым фактически признаём что наши деньги находятся в их юрисдикции!! А уж правомерно их заморозили или нет - вопрос десятый.

      Как по мне - вопрос может звучать исключительно в таком ключе. Это - НАШИ деньги и вы к ним не имеете никакого отношения. В любых смыслах. Вы - обязаны их нам вернуть по первому требованию. Если это не выполняется - РФ расценивает данные действия как хищение, со всеми вытекающими. Как например немедленная конфискация европейских активов на нашей территории на соответствующую сумму. Причём без разницы - частных или государственных. Недовольные западные частники могут подать в суд на свои правительства и попытаться вернуть деньги из похищенных Западом наших активов. И только так!
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 13:38
        Цитата: paul3390
        немедленная конфискация европейских активов на нашей территории на соответствующую сумму.

        Вы думаете также, как и весь народ, но не как те, кто обворовывает этот народ.
    3. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 13:37
      Цитата: carpenter
      Пора жить своей головой и опираться на свой народ и помнить - олигархи России не друзья.
      Какие друзья? В политике и бизнесе нет друзей. есть только интересы. ВСЁ!!! Условный Дядя Федя вам будет другом только до момента пока у вас не будет общего бизнеса. Хотим мы этого или нет, но все живем в одном мире, и у всех стран свои интересы. А вы как ребенок, друзья, враги, детский сад устроили.
  5. vet Звание
    vet
    +2
    Сегодня, 13:14
    Как там у Высоцкого?
    "Отвечайте нам, а то - если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото"
  6. Мячик Звание
    Мячик
    0
    Сегодня, 13:14
    Странно, что не сделали это несколько лет назад. Но, ОЧЕНЬ надеюсь, что наши юристы нагнут европейских беспредельщиков.
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 13:14
    ЦБ РФ оспорил в суде ЕС решение о бессрочной заморозке российских активов

    Из статьи следует, что ЦБ пока оспорил только в Московском арбитражном суде, а
    Банк России 27 февраля 2026 года подал в Общий Суд Европейского союза (г. Люксембург) заявление об оспаривании Регламента Совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года № 2025/2600 (далее — Регламент ЕС).

    p.s. А где жалоба в Спортлото?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -2
      Сегодня, 13:35
      Цитата: Дилетант
      p.s. А где жалоба в Спортлото?

      Это уже не актуально, сейчас этим занимается центр защиты секс меньшинств OutRight Action International,
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        0
        Сегодня, 13:37
        В Интернационале Россию точно не поддержат. wassat drinks
  8. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 13:20
    ЦБ РФ оспорил в суде ЕС решение о бессрочной заморозке российских активов

    Комиссары ЕС приняли давно постановление о том, что суды ЕС не принимают к рассмотрению дела об активах России... Как будем судиться!?
  9. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 13:20
    Какой ЦБРФ быстрый.
    Прямо горячие эстонские парни отдыхают.
  10. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 13:41
    Самый лучший способ - это не затяжные споры в европейских судах, в которых можно увязнуть на годы, а ответная экспроприация европейского капитала. Активы Райффайзенбанка например
  11. К-50 Звание
    К-50
    -1
    Сегодня, 13:42
    активы Банка России фактически не были изъяты, несмотря на многочисленные попытки Брюсселя. Арест был проведен в рамках правового поля Евросоюза согласно регламента от 2014 года, поводом для принятия которого стало вхождение Крыма в состав РФ. Он позволяет такие ограничительные действия в отношении государственных структур, организаций, компаний и частных лиц, включенных в официальный санкционный список ЕС.

    То есть они за 8 лет до СВО знали, что бабки могут быть арестованы и всё равно держали их там? belay
    И эти "министры-банкиры" всё ещё получают зарплату, весьма немаленькую, а не жрут баланду на лесоповале?
    Кто-то у нас в правоохранительных органах весьма недоработал, если вообще не крышевал. sad
  12. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Сегодня, 13:47
    4 года думали? Эстонцы одни?
  13. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 14:04
    А в чем проблема я так и не пойму ? НЕ ПОНЯТНО ,что деньги мы потеряли или все думают что нам вернут их. Суд на Имельдой Маркос ,постановил вернуть Филиппинам украденные средства и суд шел 20 лет ,стране вернули % 80,а остальное так и осталось в пользу евро бюрократии
    НЕ ХВАТАЕТ примера ?