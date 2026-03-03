ЦБ РФ оспорил в суде ЕС решение о бессрочной заморозке российских активов

Банк России 27 февраля 2026 года подал в Общий Суд Европейского союза (г. Люксембург) заявление об оспаривании Регламента Совета Европейского союза от 12 декабря 2025 года № 2025/2600 (далее — Регламент ЕС). Заявление подано в порядке статьи 263 Договора о функционировании Европейского союза. Это продолжение работы по оспариванию незаконных действий Европейского союза в отношении суверенных активов Банка России.

В российских соцсетях и СМИ вроде как бездействие ЦБ РФ в части реакции на арест суверенных активов в Евросоюзе критикуется давно и регулярно. Очевидно, на то были свои причины.Суть в том, что активы Банка России фактически не были изъяты, несмотря на многочисленные попытки Брюсселя. Арест был проведен в рамках правового поля Евросоюза согласно регламента от 2014 года, поводом для принятия которого стало вхождение Крыма в состав РФ. Он позволяет такие ограничительные действия в отношении государственных структур, организаций, компаний и частных лиц, включенных в официальный санкционный список ЕС.Однако ситуация изменилась, когда ЕС не без труда принял решение о бессрочной заморозке активов Банка России. В декабре прошлого года ЦБ РФ подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийской компании «Евроклир», где арестована большая часть российских активов, на сумму чуть более 18 трлн рублей. Первое закрытое заседание состоялось в январе, следующее пройдет в марте. В сумму иска не включены сами активы ЦБ РФ (около 200 млрд евро в Euroclear), речь идет о компенсации убытков и упущенной выгоды из-за ареста.Кроме того, ЦБ РФ пообещал подавать иски к европейским банкам в российские суды из-за замороженных активов. Таковые еще работают в РФ, и перспективы взысканий в их адрес весьма напрягают собственников финансовых учреждений и правительства стран их основной юрисдикции.Теперь ЦБ РФ делает следующий шаг. Пресс-служба регулятора сообщает, что Банк России подал в Общий суд Евросоюза в Люксембурге заявление (иск), в котором оспаривает регламент, установивший заморозку российских активов. В иске ЦБ указано, что решение ЕС нарушает «базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков», а также противоречит «фундаментальным принципам права».Банк России считает, что решение о бессрочной блокировке российских активов было принято с нарушением, так как его поддержали не все члены Евросоюза.Заявление пресс-службы ЦБ РФ:К слову, не стоит думать, что подобные иски, мол, не имеют перспективы положительных решений в Евросоюзе. Это совсем не так. Только один пример.Сумма замороженных в Германии частных активов россиян уменьшилась на треть за два года. Такие данные депутату бундестага от партии «зеленых» Марселю Эммериху по запросу представил Минфин ФРГ. В 2023 году сумма таких активов в Германии составляла 4,4 млрд евро, а в 2025-м снизилась до €2,9 млрд.В Минфине Германии объяснили, что решающим фактором сокращения такого объема арестованных средств стало то, что из санкционного списка вычеркнули многих фигурантов, успешно оспоривших санкции в суде.