Новый ракетный залп Ирана: сирены в Иерусалиме и Тель-Авиве

Пока в Вашингтоне под «Макарену» монтируют клипы с бомбардировками, Иран решил не оставаться в долгу. Иранская гостелерадиокомпания отрапортовала о новом массированном пуске ракет по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке.

Судя по поступающим данным, основной удар пришелся по южным районам Израиля и агломерации Тель-Авива. Сирены воздушной тревоги завыли в окрестностях столицы, а AFP передает о взрывах, которые слышны уже в Иерусалиме. В Израиле подтверждают: зафиксирован первый за десять часов запуск ракет с иранской территории. Короткая пауза закончилась, и «железный купол» снова в деле.



Показательно, что новый залп Иран наносит на фоне ночных бомбардировок Тегерана, которые вели американские и израильские ВВС. Целить по столице противника – рискованный шаг, но и ответный удар по Тель-Авиву и Иерусалиму – это уже не просто демонстрация силы. Это попытка доказать: иранские ракеты долетают, куда нужно, и система ПВО Израиля, при всей ее хваленой эффективности, дает сбои.

Напомним хронологию: 28 февраля США и Израиль начали военную операцию, целясь по объектам КСИР и иранской ПВО. Тегеран ответил симметрично, атаковав не только еврейское государство, но и американские базы в регионе – от Бахрейна до Саудовской Аравии.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +21
    Сегодня, 13:13
    Снимать клипы с убийствами людей под Макарену это чистый Сатанизм!
    Надеюсь залп по сатанистам придёт в цель!
    1. Перфильева Вера Звание
      Перфильева Вера
      +7
      Сегодня, 13:21
      "Снимать клипы с убийствами людей под Макарену это чистый Сатанизм!
      Надеюсь залп по сатанистам придёт в цель!"

      Да обрушится на Израиль гиена огненная!
    2. bondov
      bondov
      +1
      Сегодня, 14:01
      Новый ракетный залп Ирана - стоны в Иерусалиме и Тель-Авиве
  2. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    -10
    Сегодня, 13:15
    Это попытка доказать: иранские ракеты долетают, куда нужно, и система ПВО Израиля, при всей ее хваленой эффективности, дает сбои.
    По моему мнению Иран старается выпустить все ракеты пока есть достаточное количество пусковых установок для этих ракет. За пусковыми установками охотятся израильские самолёты. Обратите внимание, что по Турции Иран не ударил ни разу, хотя там полно американцев и и военных самолётов. Иран не хочет , чтобы Турция присоединилась к бомбардировкам Ирана.
    1. Mitka Звание
      Mitka
      +6
      Сегодня, 13:21
      Помойте пейсы, прежде чем "мнение" высказывать!!! Уж больно много мух вокруг вас!
    2. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +12
      Сегодня, 13:24
      С турецкой территории американцы и не наносят по Ирану удары .
      Отвечают иранцы только тем государствам , что разрешили использовать свою территорию и воздушное пространство .
      1. Kornodo
        Kornodo
        -12
        Сегодня, 13:30
        Ката , Оман , эмираты не давали разрешение на использование своей территории и возд пространства для атак , так что - мимо кассы
        1. topol717 Звание
          topol717
          +7
          Сегодня, 13:40
          Цитата: Kornodo
          Ката , Оман , эмираты не давали разрешение на использование своей территории и возд пространства для атак , так что - мимо кассы
          Не давали разрешения и не использовали это 2 большие разницы.
    3. Старина Хэнк Звание
      Старина Хэнк
      0
      Сегодня, 13:30
      Сегодня:
      КСИР начал 15-ю волну ракетного и дронового удара по Израилю и союзникам в регионе.
      Над Тель Авивом и центральной частью Израиля пролеты ракет и работает ПВО.
      Американские и европейские журналисты отмечают снижение интенсивности Железного купола. Прилетов и попаданий стало больше.
      Экономят или ракеты сменили тактику?
    4. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Сегодня, 13:45
      Цитата: Александр Елизаров
      По моему мнению Иран старается выпустить все ракеты пока есть достаточное количество пусковых установок для этих ракет.
      Пусковая установка для ракеты это очень сложное устройство. Состоит из направляющей типа рельс и гидравлического подъемника. Если ракету ставить вертикально краном, то можно без подъемника обойтись.
      Парни в тапках из Йемена, баллистику запускают вообще без всяких установок. Кто же их этому научил?
    5. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 13:53
      Цитата: Александр Елизаров
      Обратите внимание, что по Турции Иран не ударил ни разу, хотя там полно американцев и и военных самолётов.

      Обратили внимание на это обстоятельство, а ещё обратили внимание на позицию Турции в этом конфликте.
      АНКАРА, 28 фев – РИА Новости. Турция сильно разочарована и обеспокоена ударами США и Израиля по Ирану, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
      "В эти благословенные дни Турция прилагает все усилия для обеспечения мира, стабильности и спокойствия в нашем регионе и в исламском мире, и мы испытываем глубокое разочарование и обеспокоенность в связи с провокациями Биньямина Нетаньяху и нападениями США и Израиля (на Иран)", - заявил турецкий лидер, выступая в субботу в Стамбуле, его выступление транслируется по местным телеканалам.

      Кроме того, Турция запретила использование своей территории для военных операций против Ирана.
      АНКАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Управление по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергло утверждения о том, что республика якобы оказала поддержку атакам на Иран, и что ее территория может использоваться в конфликте третьими сторонами.
      Турецкая Республика не допустит использования своих воздушных, наземных или морских элементов, включая воздушное пространство, в оперативных целях и в пользу сторон в любом конфликте или войне, участником которой она не является. Это один из основополагающих принципов внешней политики и безопасности нашей страны", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям.

      И чего бы Тегерану наносить удары по туркам, создавая себе ещё одного противника?
  3. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 13:22
    Показательно, что новый залп Иран наносит на фоне ночных бомбардировок Тегерана, которые вели американские и израильские ВВС. Целить по столице противника – рискованный шаг, но и ответный удар по Тель-Авиву и Иерусалиму – это уже не просто демонстрация силы. Это попытка доказать: иранские ракеты долетают, куда нужно, и система ПВО Израиля, при всей ее хваленой эффективности, дает сбои.

    На основании чего автор делает такой вывод про сбои?
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 13:45
      На основании чего автор делает такой вывод про сбои?

      Если ПВО Израиля не настолько хороша, как её евреи преподносили, то это сбои или обычное враньё. Выбор невелик.))
    2. Kornodo
      Kornodo
      -1
      Сегодня, 13:52
      На основании его личного желания и ,,минусаторов,, которые сейчас сюда набегут...🤣
  4. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    -1
    Сегодня, 13:27
    Персам надо переходить к партизанской тактике! С помощью космической разведки США засекают позиции пусковых установок! Авиация противника к тому же господствует в воздухе!
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:32
    ❝ Сирены в Иерусалиме и Тель-Авиве ❞ —

    — «Слушай, Израиль!» ...
    (שְׁמַע יִשְׂרָאֵל)
  6. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    -2
    Сегодня, 13:38
    Цитата: Mitka
    Помойте пейсы, прежде чем "мнение" высказывать!!! Уж больно много мух вокруг вас!

    Завидуйте молча, дорогой друг.
    1. Kornodo
      Kornodo
      -2
      Сегодня, 13:56
      Про ,,дорогой,,- это уж черезчур , как , впрочем и ,,друг,,....😁
      Таких ,,друзей,, *** и - в музей....
  7. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    -2
    Сегодня, 13:41
    Цитата: Старина Хэнк
    Сегодня:
    КСИР начал 15-ю волну ракетного и дронового удара по Израилю и союзникам в регионе.
    Над Тель Авивом и центральной частью Израиля пролеты ракет и работает ПВО.
    Американские и европейские журналисты отмечают снижение интенсивности Железного купола. Прилетов и попаданий стало больше.
    Экономят или ракеты сменили тактику?

    Посмотрим кто прав. Я утверждаю (можете проверить), что к концу этой недели Иран не сможет наносить массированных ударов (несколько десятков ракет в день) по Израилю.
  8. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +4
    Сегодня, 13:45
    Люди обычно не делятся на черные и белые, но в основе своей существуют два типа людей: те, кто придерживается высших ценностей, и те, кто прославляет детский рабский труд в шахтах, преступления ради удовольствия или поедание новорожденных. В религиозном плане это народ Божий и народ дьявола.
  9. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 13:48
    Можно под Таркана. Или же Киркорова. Ой мама, ща как дам!
  10. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    -1
    Сегодня, 14:02
    Цитата: topol717
    Цитата: Александр Елизаров
    По моему мнению Иран старается выпустить все ракеты пока есть достаточное количество пусковых установок для этих ракет.
    Пусковая установка для ракеты это очень сложное устройство. Состоит из направляющей типа рельс и гидравлического подъемника. Если ракету ставить вертикально краном, то можно без подъемника обойтись.
    Парни в тапках из Йемена, баллистику запускают вообще без всяких установок. Кто же их этому научил?

    Солдат и офицеров нужно обучить, это не дело нескольких дней.