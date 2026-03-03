Новый ракетный залп Ирана: сирены в Иерусалиме и Тель-Авиве
Пока в Вашингтоне под «Макарену» монтируют клипы с бомбардировками, Иран решил не оставаться в долгу. Иранская гостелерадиокомпания отрапортовала о новом массированном пуске ракет по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке.
Судя по поступающим данным, основной удар пришелся по южным районам Израиля и агломерации Тель-Авива. Сирены воздушной тревоги завыли в окрестностях столицы, а AFP передает о взрывах, которые слышны уже в Иерусалиме. В Израиле подтверждают: зафиксирован первый за десять часов запуск ракет с иранской территории. Короткая пауза закончилась, и «железный купол» снова в деле.
Показательно, что новый залп Иран наносит на фоне ночных бомбардировок Тегерана, которые вели американские и израильские ВВС. Целить по столице противника – рискованный шаг, но и ответный удар по Тель-Авиву и Иерусалиму – это уже не просто демонстрация силы. Это попытка доказать: иранские ракеты долетают, куда нужно, и система ПВО Израиля, при всей ее хваленой эффективности, дает сбои.
Напомним хронологию: 28 февраля США и Израиль начали военную операцию, целясь по объектам КСИР и иранской ПВО. Тегеран ответил симметрично, атаковав не только еврейское государство, но и американские базы в регионе – от Бахрейна до Саудовской Аравии.
