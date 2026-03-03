Дроны-камикадзе «Герань-2» ВС России атаковали объект в районе вокзала в Полтаве
В последние несколько недель российские военные сконцентрировали свои удары на транспортной инфраструктуре противника. Это означает, что они стремятся нарушить логистику украинской армии.
В частности, сегодня дроны-камикадзе «Герань-2» и БМ-35 «Италмас» Вооруженные силы России атаковали объект в районе вокзала в Полтаве. Судя по клубам дыма в небе над тем местом, атака была успешной.
Можно предположить, что целью удара стала железнодорожная инфраструктура. Тем более, что в течение нескольких последних дней Вооруженные силы РФ тоже методично наносили урон объектам, связанным с железной дорогой, в Днепропетровской и других областях.
Также это предположение подтверждается тем, что вскоре после атаки на полтавском железнодорожном вокзале объявили о задержках движения поездов. В частности, задержки происходят на маршрутах Полтава-Кременчуг и Полтава-Берестин.
Сегодня утром взрывы были слышны и в Харькове. Украинские СМИ предполагают, что они раздавались в пригороде административного центра. В самом городе и по всей Харьковской области звучала воздушная тревога. Там такое происходит часто. Причина – российские беспилотные атаки. Сегодня поступали сообщения об атаке российских дронов на объект в Ольшанах.
Поступают также сообщения о взрывах в Николаеве. Там российские военные задействовали дроны «Герань» и БМ-35. А ночью российские «Герани» атаковали Ильичевск (Черноморск) в Одесской области, через который идёт перевалка грузов для ВСУ.
