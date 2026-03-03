Дроны-камикадзе «Герань-2» ВС России атаковали объект в районе вокзала в Полтаве

Дроны-камикадзе «Герань-2» ВС России атаковали объект в районе вокзала в Полтаве

В последние несколько недель российские военные сконцентрировали свои удары на транспортной инфраструктуре противника. Это означает, что они стремятся нарушить логистику украинской армии.

В частности, сегодня дроны-камикадзе «Герань-2» и БМ-35 «Италмас» Вооруженные силы России атаковали объект в районе вокзала в Полтаве. Судя по клубам дыма в небе над тем местом, атака была успешной.



Можно предположить, что целью удара стала железнодорожная инфраструктура. Тем более, что в течение нескольких последних дней Вооруженные силы РФ тоже методично наносили урон объектам, связанным с железной дорогой, в Днепропетровской и других областях.

Также это предположение подтверждается тем, что вскоре после атаки на полтавском железнодорожном вокзале объявили о задержках движения поездов. В частности, задержки происходят на маршрутах Полтава-Кременчуг и Полтава-Берестин.

Сегодня утром взрывы были слышны и в Харькове. Украинские СМИ предполагают, что они раздавались в пригороде административного центра. В самом городе и по всей Харьковской области звучала воздушная тревога. Там такое происходит часто. Причина – российские беспилотные атаки. Сегодня поступали сообщения об атаке российских дронов на объект в Ольшанах.

Поступают также сообщения о взрывах в Николаеве. Там российские военные задействовали дроны «Герань» и БМ-35. А ночью российские «Герани» атаковали Ильичевск (Черноморск) в Одесской области, через который идёт перевалка грузов для ВСУ.
  1. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    +7
    Сегодня, 13:23
    И освободили Веселянку в Запорожской области и Бобылёвку в Сумской!
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +4
    Сегодня, 13:28
    В Полтаве рядом с жд вокзалом тепловозоремонтный завод, огромные цеха, где можно не только тепловозы ремонтировать, но и технику и устраивать склады.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 13:31
      Andobor hi ,так они их и используют по полной программе,и не икается им что наследие СССР.
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 13:47
      взрывы были слышны и в Харькове. .... они раздавались в пригороде административного центра.

      Это где стоят РСЗО M142 HIMARS, которые г. Белгород обстреливают .
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 13:29
    А количество то ударов и задействованных средств сократилось и как пишут с Женевы.
    1. Товарищ Ким Звание
      Товарищ Ким
      0
      Сегодня, 13:50
      Врут. Укролюфтваффе даже начали проводить парные вылеты.
      Вчера, по официальным данным наши доблестные ПВОшники сбили 12 JDAM (РБК ТВ).
      Вот интересно, как чубатые это делают, при тотальном господстве наших ВКС?

      Это же нужно исхитрится, подойти на 70-90 км к цели, сделать горку, поднявшись на несколько километров, что-бы запустить планирующую авиабомбу (JDAM).

      Почему не сбивают украинские носители планирующих авиабомб- F16?
      Какова зона поражения нашими системами ПРО?

      400 км?

      Почему бы не сбивать носители?
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      -1
      Сегодня, 13:58
      Экономят, теперь надо ещё Ирану помогать...
  4. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    0
    Сегодня, 13:53
    Логистику сокрушить элементарно - снести мосты через Днепр, Десну, а также через другие реки на Правобережье и Западенщине, уничтожить "Кинжалами" тоннели в Карпатах.
    Однако "мынетакизм" не позволит этого сделать.
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      0
      Сегодня, 14:21
      ой, уже приелось про эти мосты через днепр
      уже всем ясно, что никто их атаковать не будет, ибо это мосты брацкого нарота
  5. Eula Звание
    Eula
    0
    Сегодня, 13:54
    ...и татарин - батур, батыр, багатур, все таки.
  6. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 14:20
    меня одного смущают такие жидкие ежедневные сообщения, "атаковали объект в районе вокзала в Полтаве", "подбили локомотив"? скоро начнут писать про количество уничтоженных мотоциклов и пулеметов.
    Создается ощущение, что ложкой моря не вычерпать...
  7. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    0
    Сегодня, 14:28
    Цитата: Михаил Нашарашев
    ой, уже приелось про эти мосты через днепр
    уже всем ясно, что никто их атаковать не будет, ибо это мосты брацкого нарота

    Да не братцкого народца, а Запад запретил. Ну, а разве можно ослушаться "многоуважаемых партнеров", особенно, когда они правящий класс за "фаберже" держат его счетами и особнячками там, на Западе.