Зеленский исключает возможность проведения выборов в случае возможного перемирия

3 961 21
Зеленский исключает возможность проведения выборов в случае возможного перемирия

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает возможным проведение в стране выборов в случае возможного заключения перемирия и приостановки боевых действий.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera украинский диктатор заявил, что выборы на Украине могут быть проведены исключительно в условиях полного завершения вооруженного конфликта. При этом «просроченному» прекрасно известно, что проведение на Украине выборов является одним из обязательных условий заключения возможных мирных соглашений.



Также Зеленский в очередной раз подтвердил, что он не намерен выводить ВСУ из оккупированных районов Донбасса. Зеленский опасается, что вывод украинских войск из хорошо укрепленной Славянско-Краматорской агломерации обеспечит ВС РФ свободу действий в направлении центральных регионов Украины.

«Просроченного» возмущает, что Россия против присутствия иностранных «миротворческих» контингентов на территории Украины, и считает, что Европе следует действовать в этом вопросе максимально жестко, чтобы принудить Москву согласиться с размещением в бывшей УССР вооруженных сил стран НАТО.

Кроме того, Зеленского чрезвычайно беспокоит, что из-за войны на Ближнем Востоке у Украины могут возникнуть проблемы с приобретением ракет для систем ПВО. Как известно, США и их союзники стремительно истощают свои запасы ЗУР, пытаясь отражать иранские ракетные атаки.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ella34 Звание
    Ella34
    +2
    Сегодня, 16:49
    Зеля каждый день нам выдаёт свои мысли, а мы примерно читаем его ересь. Как бы у самих крыша не поехала от таких перлов.
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      0
      Сегодня, 16:57
      Ну наш "гарант" судя по публиуациям сдесь же на ВО дал ему гарантии не прикосновенности. По крайней мере не убивать. Теперь смелый парень выдает перлы с регулярностью пулемета. А чего ему пока партнеры поддерживают а наши не трогают, можно нести любую пургу, над ним не капает.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 17:33
        Цитата: ВАМ
        Теперь смелый парень выдает перлы с регулярностью пулемета.

        Жить захочешь, соловьём запоёшь и курицей закудахтаешь.
        Только вот клоуну лучше помолчать, Трамп и Нетаньяху показали, что можно и клоуна в своём лежбище уничтожить и никто против не выскажется, ибо получат ответ: "Мы сделали, то же самое, что США и Израиль".
        1. ВАМ Звание
          ВАМ
          0
          Сегодня, 17:40
          Цитата: carpenter
          "Мы сделали, то же самое, что США и Израиль"

          Видете ли дело не в том можно или нельзя. Дело в том что судя по публикации сдесь же на ВО Путин обещал по нему не бить. Правда не знаю насколько это правда. А так то по всем законам он давно ни кто. Даже Трамп считает его клоуном и незаконно узурпировавшим власть.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            Сегодня, 18:28
            Цитата: ВАМ
            Дело в том что судя по публикации сдесь же на ВО Путин обещал по нему не бить.

            Да я сам это и писал. Но время тех обещаний прошло, как показала суббота.
            «Ничто не сравнится со смертью диктатора». Владимир Зеленский подтвердил эту оценку, назвав гибель Али Хаменеи «справедливой».
            1. ВАМ Звание
              ВАМ
              +2
              Сегодня, 18:33
              Цитата: carpenter
              Но время тех обещаний прошло, как показала суббота.
              «Ничто не сравнится со смертью диктатора».

              Ох уважаемый ваши бы слова, да кое кому в ушии. Но у нас только обещания. Уже и "партнеры" говорят, Россия только обещает, бояться нечего, все пустое. Как в той сказке про мальчика который все кричал волки.
              1. carpenter Звание
                carpenter
                +1
                Сегодня, 18:34
                Цитата: ВАМ
                Но у нас только обещания.

                Я вот и думаю, а где же то "сортир" в котором мочить будут нечисть.
                1. ВАМ Звание
                  ВАМ
                  +1
                  Сегодня, 18:39
                  Цитата: carpenter
                  Я вот и думаю, а где же то "сортир" в котором мочить будут нечисть.

                  То время прошло, стали мудрее или не знаю как там еще. В общем сейчас низя, правда не понятно почему, раз он террорист и нацист. Видимо "это другое", надо меньше с "партнерами" общаться, всякими зловониями анкориджа дышать, по ходу заразно.
      2. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        +1
        Сегодня, 19:42
        можно нести любую пургу, над ним не капает

        В сотый раз пишу: хороший удар 100 килотоннами ТЯО по бункеру Зели и проблема с выборами решена, даже вне зависимости будет там пепел или Зеля укроется в другом месте.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 20:15
          Цитата: Алексей Лантух
          можно нести любую пургу, над ним не капает

          В сотый раз пишу: хороший удар 100 килотоннами ТЯО по бункеру Зели и проблема с выборами решена, даже вне зависимости будет там пепел или Зеля укроется в другом месте.

          А смысл тогда воевать? Вывести войска и вдарить стратегическими ЯО по всем города страны 404 - раз уж ВЫ предлагаете Киев снести.......
          1. Алексей Лантух Звание
            Алексей Лантух
            0
            Сегодня, 20:20
            раз уж ВЫ предлагаете Киев снести...

            Вам Киев жаль? А вот по некоторым подсчетам у нас убито наших бойцов за 300 тыс. Вам их не жалко? К тому же удар по бункеру это почти подземный взрыв с разрушениями радиусом до 1 км в зависимости от мощности боеприпаса и минимальной радиацией.
  2. Joker62 Звание
    Joker62
    +4
    Сегодня, 16:51
    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает возможным проведение в стране выборов в случае возможного заключения перемирия и приостановки боевых действий.

    Никакое временное перемирие!
    Только полная и безоговорочная капитуляция ВСУ на милость победителя ВС РФ!
    А с Запада - контрибуция и выплата замороженных активов за все прошедшие годы!
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 17:08
    В Киеве все спокойно,Зеленский может диктовать свои условия-наше руководство на войну так и не явилось,раньше хоть говорили про удары возмездия а сейчас даже и не говорят,Украина наносит удары по всей России,теракты почти каждый день а мы с главным украинским террористом за столом переговоров мило общаемся.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 17:16
    . Кроме того, Зеленского чрезвычайно беспокоит, что из-за войны на Ближнем Востоке у Украины могут возникнуть проблемы с

    Вот бяки какие.... Внимание от краины отвлекают....
  5. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 17:17
    считает, что Европе следует действовать в этом вопросе максимально жестко, чтобы принудить Москву согласиться с размещением в бывшей УССР вооруженных сил стран НАТО.

    Главное, Трамп показал Путину, как нужно вести политику «демократизации» и борьбы с «террористами»...
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 17:18
    Оно себе может нарисовать любой процент на выборах и обратно залезть на хахляцкий трон...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:40
    Да надоел он всем с его перемирием и выборами !!! am Для него лучший выбор пуля или петля .А может бандерва его пилой распилит- меньше бы воровал был бы тогда шанс о " достойном мире " .Трамп его уже кем то назвал .У Зели остались в активе только две юбки Кайя и Урсула .Кстати Трамп вызвал Мерца на ковёр ,ты немецкая вошь - л чем договорился с моим замечательным другом Си Цзиньпином ( причём за моей спиной ).
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 17:51
    Зеленский исключает возможность проведения выборов в случае возможного перемирия
    Неужели он метит в цари всея Украины?
  9. rmlmura1960 Звание
    rmlmura1960
    0
    Сегодня, 18:38
    A Rússia deve aprender como se limpa a liderança de um pais. Já deviam se ter livrado dessa gente á muito tempo. Andam em liberdade a gozar com o povo Russo. Essa gente é como o cão que morde o dono. Limpem as elites pagas pelo ocidente para minar a integridade da Rússia. Vejam como se fez na Venezuela e agora no Irão.
  10. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    Сегодня, 18:39
    Он уже на несколько высших мер наговорил, пора уже и исполнять.
  11. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 19:39
    Зеленский исключает возможность проведения выборов в случае возможного перемирия

    Пока страна не развалится никаких выборов. request
    А когда развалится зачем ей выборы? what wassat