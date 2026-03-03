Зеленский исключает возможность проведения выборов в случае возможного перемирия
3 96121
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что считает возможным проведение в стране выборов в случае возможного заключения перемирия и приостановки боевых действий.
В интервью итальянской газете Corriere della Sera украинский диктатор заявил, что выборы на Украине могут быть проведены исключительно в условиях полного завершения вооруженного конфликта. При этом «просроченному» прекрасно известно, что проведение на Украине выборов является одним из обязательных условий заключения возможных мирных соглашений.
Также Зеленский в очередной раз подтвердил, что он не намерен выводить ВСУ из оккупированных районов Донбасса. Зеленский опасается, что вывод украинских войск из хорошо укрепленной Славянско-Краматорской агломерации обеспечит ВС РФ свободу действий в направлении центральных регионов Украины.
«Просроченного» возмущает, что Россия против присутствия иностранных «миротворческих» контингентов на территории Украины, и считает, что Европе следует действовать в этом вопросе максимально жестко, чтобы принудить Москву согласиться с размещением в бывшей УССР вооруженных сил стран НАТО.
Кроме того, Зеленского чрезвычайно беспокоит, что из-за войны на Ближнем Востоке у Украины могут возникнуть проблемы с приобретением ракет для систем ПВО. Как известно, США и их союзники стремительно истощают свои запасы ЗУР, пытаясь отражать иранские ракетные атаки.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация