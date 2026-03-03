В Иране утверждают, что «отогнали» авианосец Abraham Lincoln крылатыми ракетами
Иранские медиа публикуют некоторые подробности атаки на авианосец «Авраам Линкольн». В сообщениях представителя Корпуса стражей исламской революции содержится информация о том, что авианосная группа ВМС США была атакована четырьмя крылатыми ракетами в момент её нахождения на расстоянии до 300 км от берегов Ирана.
Из сообщения:
Напомним, что американская сторона заявляла, что никакой угрозы для АУГ во главе с USS Abraham Lincoln Иран не создал. Однако всё больше подтверждений, что командование ВМС после доклада командира авианосной группы отдал приказ отвести авианосец подальше - именно после иранской атаки.
Был ли нанесён какой-либо серьёзный ущерб авианосцу, не сообщается.
При этом американцы и израильтяне не снижают темпов нанесения ударов по Ирану. По последним данным, атакован комплекс разведки КСИР в Тегеране. Также идут бомбардировки позиций иранской армии в приграничных регионах и припортовой зоне. Последние факты косвенно свидетельствуют о том, что США могут вести подготовку к сухопутному вторжению. Однако это вторжение, если будет, экспертами прогнозируется ограниченным, причём в качестве поддержки тех сил, которые США и Израиль проспонсировали в свою пользу в регионе. Один из вариантов – курдские вооружённые формирования.
В свою очередь это ещё и тревожный звоночек для соседней Турции. Если через вооружённых курдов США и Израилю удастся раздробить Иран, оторвав «курдские» провинции, то при любой несговорчивости Анкары рано или поздно может последовать нечто подобное. Или, как минимум, это будет использовано как элемент давления в контактах с турецким руководством. При учёте того, что в современной Турции численность курдского населения превосходит 20 млн человек (около четверти всего населения страны), такое давление может вылиться в самые нежелательные для властей последствия.
Информация