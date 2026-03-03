В Иране утверждают, что «отогнали» авианосец Abraham Lincoln крылатыми ракетами

Иранские медиа публикуют некоторые подробности атаки на авианосец «Авраам Линкольн». В сообщениях представителя Корпуса стражей исламской революции содержится информация о том, что авианосная группа ВМС США была атакована четырьмя крылатыми ракетами в момент её нахождения на расстоянии до 300 км от берегов Ирана.

Из сообщения:



Вражеский авианосец с группой кораблей сопровождения находился на расстоянии 250-300 км от побережья Чабахара (иранский порт на берегу Аравийского моря). После запуска четырёх крылатых ракет он был вынужден уйти в юго-восточную часть Индийского океана.

Напомним, что американская сторона заявляла, что никакой угрозы для АУГ во главе с USS Abraham Lincoln Иран не создал. Однако всё больше подтверждений, что командование ВМС после доклада командира авианосной группы отдал приказ отвести авианосец подальше - именно после иранской атаки.

Был ли нанесён какой-либо серьёзный ущерб авианосцу, не сообщается.

При этом американцы и израильтяне не снижают темпов нанесения ударов по Ирану. По последним данным, атакован комплекс разведки КСИР в Тегеране. Также идут бомбардировки позиций иранской армии в приграничных регионах и припортовой зоне. Последние факты косвенно свидетельствуют о том, что США могут вести подготовку к сухопутному вторжению. Однако это вторжение, если будет, экспертами прогнозируется ограниченным, причём в качестве поддержки тех сил, которые США и Израиль проспонсировали в свою пользу в регионе. Один из вариантов – курдские вооружённые формирования.

В свою очередь это ещё и тревожный звоночек для соседней Турции. Если через вооружённых курдов США и Израилю удастся раздробить Иран, оторвав «курдские» провинции, то при любой несговорчивости Анкары рано или поздно может последовать нечто подобное. Или, как минимум, это будет использовано как элемент давления в контактах с турецким руководством. При учёте того, что в современной Турции численность курдского населения превосходит 20 млн человек (около четверти всего населения страны), такое давление может вылиться в самые нежелательные для властей последствия.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 13:36
    Ну при серьезном повреждении корабль пошёл бы на ремонт в ближайший подходящий порт или базу. То что откатился авианосец показатель что ракеты могут его достать.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 13:47
      Цитата: Ропот 55
      Ну при серьезном повреждении корабль пошёл бы на ремонт в ближайший подходящий порт или базу. То что откатился авианосец показатель что ракеты могут его достать.

      Главное что он выведен из зоны БД и, пока, не представляет угрозы Ирану. А это результат, как ни крути.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +6
        Сегодня, 13:58
        Цитата: isv000
        Главное что он выведен из зоны БД

        А он выведен? Об этом ни слова. Отошёл подальше - да, но радиус его авиации куда больше 250-300 км, на которых он был ранее
        1. isv000 Звание
          isv000
          -3
          Сегодня, 13:59
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Цитата: isv000
          Главное что он выведен из зоны БД

          А он выведен? Об этом ни слова. Отошёл подальше - да, но радиус его авиации куда больше 250-300 км, на которых он был ранее

          По крайней мере он не принимает участия в БД.
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            +1
            Сегодня, 14:29
            Цитата: isv000
            По крайней мере он не принимает участия в БД.

            Вот я и спрашиваю, откуда информация, что он не принимает участия в БД?
        2. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 14:21
          Все зависит от самолетов, больше всего там скорее всего Ф-18. а там боевой радиус 700 км. так что если отошел на 400 км от берега, то далеко уже точно не достанет.
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            +1
            Сегодня, 14:32
            Цитата: topol717
            . а там боевой радиус 700 км.

            Жалко американцы об этом не знали, и отрабатывали встречный бой с нашими ТАВКР с нанесением ударов палубной авиацией на дистанции 1600-1700 км.
            Далее - если АВ отошёл на 100 км и находится в 350-400 км от береговой линии, как-то странно считать, что иранцы за пределами боевого радиуса даже в 700 км
            1. topol717 Звание
              topol717
              0
              Сегодня, 14:35
              Воевать с кораблем или даже с эскадрой кораблей, это не то же самое что наносить удары по стране с площадью в 1.5 млн км2. Потом полет на высокой скорости резко будет сокращать боевой радиус. А для прорыва ПВО надо лететь быстро.
              1. Андрей из Челябинска Звание
                Андрей из Челябинска
                0
                Сегодня, 14:39
                Цитата: topol717
                Воевать с кораблем или даже с эскадрой кораблей, это не то же самое что наносить удары по стране с площадью в 1.5 млн км2

                К боевому радиусу это отношения не имеет. А вот что имеет, так это профиль полета, скорость, боевая нагрузка и др.
                Цитата: topol717
                Потом полет на высокой скорости резко будет сокращать боевой радиус. А для прорыва ПВО надо лететь быстро.

                Кто Вам такую ерунду сказал? :))) Не надо.
            2. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              -1
              Сегодня, 14:37
              И какой же самолет палубной авиации США имеет (имел) боевой радиус 1300 км. ?)))
        3. smart fellow Звание
          smart fellow
          0
          Сегодня, 14:37
          250-300 км, на которых он был ранее

          Он держался на расстоянии 700-800 км от берегов Ирана. У иранских ПКР дальность 150 км и китайцы могли поставить более современные ПКР дальностью 300 км. Не забываем про десятки малых подводных лодок Ирана, американцы поразили только надводные корабли, а про ПЛ молчат хотя они пытались их уничтожить при ударе по военно-морской базе Ирана. Чем дальше от берега тем больше пространства для маневра АУГ и труднее подводным лодкам устроить засаду для АУГ движущейся со скоростью до 30 узлов.
  2. frruc Звание
    frruc
    +3
    Сегодня, 13:37
    Был ли нанесён какой-либо серьёзный ущерб авианосцу, не сообщается.

    Ракеты были запущены, результатов нет. Сбиты, промазали, пустые болванки ? Непонятно. А может что-то на палубу с неба и свалилось, но американцы помалкивают.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 13:39
      ffruc hi , ну то что авианосец удалился показатель,не было бы угрозы там бы и обшивался где и был на момент атаки
      1. Сидор Ковпак Звание
        Сидор Ковпак
        0
        Сегодня, 13:59
        Иран не захотел топить этот плавучий унитаз недалеко от своих берегов.....


        . Туристы в воду не полезут ни за что.
    2. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 14:38
      Есть результат, или нет, об этом узнаем чуть позже. Ракеты могли попасть по кораблям сопровождения, если они не слишком умные, а могли быть и сбиты. Если какой-нибудь из амерских кораблей вскоре встанет на ремонт, там и будет видно.
  3. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +3
    Сегодня, 13:39
    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин опровергла сообщения о поставках Ирану китайских противокорабельных ракет СМ-302.
    china3army
    Эти сверхзвуковые ракеты имеют дальность стрельбы до 290 км с возможностью обхода морских оборонительных систем противника.
    Крылатые ракеты
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 13:43
      Смотреть надо на то, что Китай делает, а не говорит. Говорит он всегда правильно и красиво))) есть подозрения, что китайцы подключили персов к свое системе "Яоган".
    2. isv000 Звание
      isv000
      +5
      Сегодня, 13:45
      Цитата: Andriuha077
      Официальный представитель МИД КНР Мао Нин опровергла сообщения о поставках Ирану китайских противокорабельных ракет СМ-302.

      Китайцы досидятся у реки, увидят таки как проплывает их труп...
  4. ALEXX. Звание
    ALEXX.
    0
    Сегодня, 13:43
    Курды это как мина замедленного действия
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 14:25
      Курды за США не впишутся уже. Америкосы сдали их с потрохами в Сирии. А значит сдадут и в Иране. Дураков там нет. И самих курдов поубавилось после сирийских событий, особенно последних месяцев.
  5. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 13:44
    В Иране утверждают, что «отогнали» авианосец Abraham Lincoln крылатыми ракетами

    Обе стороны утверждают своё но! Факт остаётся фактом - "Абраша" улетел и, пока, не обещал вернуться. Жабоеды тащат "Де Голля", хуситы в предвкушении потирают руки...
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 13:44
    Сильно сомневаюсь, что "Абрам" походил так близко к берегу, опасно. Скорее всего, где-то км. 500. "Шершни" и "пингвины" работали с ПТБ.
  7. yuriy55 Звание
    yuriy55
    -2
    Сегодня, 13:46
    Однако всё больше подтверждений, что командование ВМС после доклада командира авианосной группы отдал приказ отвести авианосец подальше - именно после иранской атаки...

    ...Именно там его и настигли «Цирконы» иранской подводной лодки... belay
  8. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 13:48
    В сообщениях представителя Корпуса стражей исламской революции содержится информация о том, что авианосная группа ВМС США была атакована четырьмя крылатыми ракетами в момент её нахождения на расстоянии до 300 км от берегов Ирана.

    Они бы определились, крылатыми или баллистическими

    Иранский телеканал IRIB со ссылкой на сообщения командования Корпусом стражей исламской революции публикует заявление о том, что Иран атаковал американский авианосец «Авраам Линкольн».

    Утверждается, что атака осуществлена четырьмя баллистическими ракетами. По последним данным, авианосец в момент атаки находился в Аравийском море.
  9. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +4
    Сегодня, 13:49
    Все, кто критикует Иран за его неверные решения, возможно, не понимают. Я думаю, иранское руководство не боялось смерти, и его преемники, и весь план действий уже были разработаны. Теперь, если Иран отразит агрессию, это уже будет означать великую победу и шаг вперед.
    1. vet Звание
      vet
      0
      Сегодня, 14:00
      Я думаю, иранское руководство не боялось смерти

      Смерти лично тот же Хоменеи мог и не бояться, а об ответственности за страну он думал? Мол, я в рай - а они там пусть сами разбираются с тем наследием, что я им оставил?
      Впрочем, теперь пишут, что Хоменеи был "иранским Горбачевым" и пытался договориться с Западом. и его координаты, а также координаты места совещания 40 его высокопоставленных ставленников в армии и КСИР сдали более радикальные исламисты, которые настроены на жесткое противостояние. Конечно, быть уверенным в этом сейчас нельзя. После окончания войны может что-то и прояснится, да и то не сразу - в зависимости от того, кто будет находиться у власти в Иране.
      1. 1944-1989 Звание
        1944-1989
        0
        Сегодня, 14:16
        В любом случае, нужные люди захватили власть и уничтожат оборонительные и наступательные возможности сионистского государства, в то время как в США растет осознание проблемы и восстание даже среди сторонников движения MAGA, подобных Зубро.
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 14:39
        Преемники были назначены заранее, судя по действиям персов, никаких проблем в вертикали управления не наблюдалось.
  10. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    0
    Сегодня, 13:51
    Слова " утверждаю что" и кавычки в слове "отогнали" лишние. Бесовский корабль действительно убрался явно не просто так.
  11. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 13:51
    Всё правильно - "И вы утверждайте". yes laughing
  12. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 13:53
    И где юго-восточная часть Индийского океана? Ява, Суматра, Австралия? Оттуда удобнее давить Иран?
  13. тлауикол Звание
    тлауикол
    +1
    Сегодня, 13:56
    Курды политические проститутки что-ли? Их же месяц тому назад американцы под нож в Сирии кинули!
    Авианосец вернётся. Ему горячку и боеприпасы всё-равно надо принять. А пока берег зачистят
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      0
      Сегодня, 14:07
      Это иракские курды(ДПК), а кинули сирийских курдов(РПК). Рабочая партия Курдистана является экстремистской в Иракском Курдистане, в общем там все гораздо сложнее, курды не едины.
      1. тлауикол Звание
        тлауикол
        0
        Сегодня, 14:24
        Цитата: Дмитрий Ригов
        Это иракские курды(ДПК), а кинули сирийских курдов(РПК). Рабочая партия Курдистана является экстремистской в Иракском Курдистане, в общем там все гораздо сложнее, курды не едины.

        Я так и говорю: проститутки. ДПК воевали на стороне Ирана. А сейчас, глядя, как американцы кинули других курдских проституток, наступят в ту же грязь?
    2. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      -1
      Сегодня, 14:10
      Цитата: тлауикол
      Курды политические проститутки что-ли? Их же месяц тому назад американцы под нож в Сирии кинули!

      Курды сирийские, иракские, иранские, турецкие - очень разные. И вожаки у каждой диаспоры свои. Потому, когда мочат одних, другим по барабану.
  14. sgrabik Звание
    sgrabik
    +1
    Сегодня, 13:59
    Было бы лучше если бы иранцы не отогнали авианосец, а потопили его, вот это стало бы ударом для США и лично для Трампа, это быстро бы остудило его перегретую голову.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 14:17
      Цитата: sgrabik
      Было бы лучше если бы иранцы не отогнали авианосец, а потопили его, вот это стало бы ударом для США и лично для Трампа, это быстро бы остудило его перегретую голову.

      Бы...Бы...Бы...
      1. sgrabik Звание
        sgrabik
        -1
        Сегодня, 14:19
        Понятно, а по существу вопроса???
        1. Konnick Звание
          Konnick
          -1
          Сегодня, 14:19
          Цитата: sgrabik
          Понятно, а по существу вопроса???

          Капитан Очевидность
  15. Matsur Звание
    Matsur
    +1
    Сегодня, 14:08
    Для авианосцев нужно не 4 ракеты. Было бы интереснее будь их гораздо больше.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +1
      Сегодня, 14:23
      Очень сомнительно, что АУГ могла находиться в зоне досягаемости ПКР береговых комплексов - в командовании ВМФ США дураков не держат. Возможно, у Ирана есть КР или БПЛА, которые могут работать против движущейся морской цели на расстоянии до 1000 км - вот это было бы уже критично для авиации морского базирования
    2. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      +1
      Сегодня, 14:26
      Странно, что полностью молчат иранские подводные лодки. По идее именно они должны представлять опасность для АУГ. Понятное дело что подплыть близко крайне затруднительно, но по идее хотя бы одна должны была в режиме тишины ожидать прибытия АУГ в Аравийском море.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Сегодня, 14:28
        Цитата: Дмитрий Ригов
        Странно, что полностью молчат иранские подводные лодки. По идее именно они должны представлять опасность для АУГ. Понятное дело что подплыть близко крайне затруднительно, но по идее хотя бы одна должны была в режиме тишины ожидать прибытия АУГ в Аравийском море.

        Там командиры с нормальным образованием, не теологическим и не будут жертвовать жизнями своих подчиненных ради религиозных фанатиков у власти
    3. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 14:33
      Это куда и как попасть. Дело случая. Тут нефтяные танкеры сгорают дотла от попадания нескольких дронов, а здесь ракеты. Был же случай в Фолклендскую войну, когда английский корабль сгорел даже не от взрыва небольшой французской ракеты выпущенной аргентинцами, а от пожара вызванного её маршевым двигателем.
  16. Barbian
    Barbian
    +1
    Сегодня, 14:16
    Новая формулировка : Не уничтожили или повредили .. Отогнали ..
    Авианосец в составе эскорта охранения уничтожить можно только тактическим ЯО
    Других вариантов - нет . Это правило знал могучий СССР для этого он создавал оперативные группы в составе флотов и спец средства .
    Иран в связи с уничтожением командного состава явно дезорганизован , его ответные действия - хаотичные и не продуктивные ..
  17. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 14:17
    Был ли нанесён какой-либо серьёзный ущерб авианосцу, не сообщается.
    Скорее всего нет.
    Так как сейчас это Ирану пока не надо, в рамках используемой им стратегии управляемой эскалации (они пока даже возможности хуситов не используют).
    Иран, ударами по авианосцу, преследовал пока цель отогнать последний от берегов Ирана.
    Чего и добился.
    Если понадобиться -выведут его из строя.
    1. Barbian
      Barbian
      -1
      Сегодня, 14:21
      Хуситы живут в средневековье и в пещерах делают кустарные дроны и ракеты - хлопушки
      Вот и все их возможности . Я бы не стал полагаться на хустов на месте Ирана
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:34
    В Иране утверждают, что «отогнали» авианосец Abraham Lincoln крылатыми ракетами
    Лучше бы они его утопили! Но и это тоже неплохо