Волк в овчарне. США вернули мир в эпоху раннего феодализма
Весь мир активно обсуждает новую войну, которую США и Израиль начали против Ирана. Что же, вполне объяснимо. Ещё одна страна стала ареной для демонстрации силы. Гибнут мирные жители, гибнут военные. Наверное, для некоторых людей действительно интересно смаковать видео нападений на иранские объекты и ответных нападений на американские и израильские объекты. Разрушения, трупы, плачущие дети и женщины, мужчины с каменными лицами…
Уже слышал мнения о том, что надо помочь Ирану оружием и боеприпасами. Уже слышал мнения о том, что это не наша война и Иран сам виноват, что не заключил военные союзы с Россией и Китаем. Уже слышал мнения о том, что Израилю теперь придется туго. Много говорят. В том числе и о продолжительности войны. Мнений много. Вполне обычное дело в той ситуации, в которой находятся аналитики сегодня. Никто ничего точно не знает. Обе стороны сообщают, что побеждают. Наносят удары, которые существенно меняют ситуацию и прочее.
Об окончании этой войны можно сказать вполне определенно. Без поисков информации, без особых аналитических выкладок. Война закончится тогда, когда у сторон закончатся ракеты! ПВО Израиля, к примеру, уже испытывает проблемы с ракетами для комплексов ПВО. О системах ПВО США и их эффективности можно судить по результатам обстрелов американских баз в разных государствах региона. Да и хваленые американские авианосные группы оказались в «некрасивом» положении после обстрела авианосца.
Никто не посмеет ввести сухопутные войска в Иран. Персы умеют воевать. Те две дивизии «америкэн трупсов» (U.S. troops), которые готовы десантироваться в Иран, останутся в местах дислокации. Трамп не будет рисковать элитой десантников, хотя они прошли подготовку именно для действий в горной местности, без твердой уверенности в победе. Думаю, американский президент «включил старую пластинку»: организовать силами оппозиции небольшую гражданскую войну, а уже потом, в случае даже минимальных успехов оппозиции, «прийти на помощь иранскому народу».
Наверное, не многие задумывались о том, зачем это Трампу. Спасти Израиль? От чего? Арабы и персы хотят уничтожить еврейское государство? Возможно, хотят, но практически не делают для этого ничего. Иран стоял на пороге создания атомной бомбы? Ну и что? Тот же Израиль просто создал втихую, и ничего, мир утерся. Или Пакистан. Ну есть у них эта бомба. Что-то американцы не очень испугались по этому поводу.
Я много раз писал о том, что главная задача Соединенных Штатов состоит в ликвидации двух основных соперников за мировое господство — Китая как экономического монстра и России как монстра военного. Эти две страны способны противостоять США. При этом те «дубины», которые работают в других странах, против них не эффективны. Китай и Россия за последние годы достаточно сильно сблизились и теперь действительно представляют большую опасность для Вашингтона.
И ещё одно «я много писал». Политики США всегда играют «вдолгую», наверное, наследие англичан сказывается. Американцы пока не пойдут на прямую конфронтацию ни с Китаем, ни с Россией. Уверенности в победе нет, а вот крах роли мирового лидера реален. Но самое главное, в этом случае война в любом случае придет на территорию США. А это смерть всей политической системы, это, если угодно, «демократическая революция». Понятно, что ни демократы, ни республиканцы этого допустить не могут и не хотят.
В свете того, что я высказал выше, стоит присмотреться к другим местам, где «вдруг» начались военные конфликты. Например, конфликт между Пакистаном и Афганистаном. Не надо думать, что мы, китайцы и американцы тут ни при чем. Очень даже причем. Вот об этом стоит поговорить. Но начну с главного для нас. С Украины…
США уже неинтересна Украина и Европа
Не кажется ли вам, что трехсторонние переговоры Россия-США-Украина превратились в шоу? СМИ разгоняют тему во всех странах. Политики делают кучу заявлений. Мир ждет и... Месяц подготовки и два-три часа переговоров в силе «сам дурак». Причем политики прекрасно знают о таких итогах. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы это понять. Россия решает свои задачи, Украина — свои, США — свои. И задачи эти никак не стыкуются без «отступления» какой-либо из сторон.
Трамп не устает повторять, что войну на Украине американцы скоро закончат. Но «воз и ныне там», и никто уже не верит американскому президенту. Политики разных стран понимают, что само существование режима Зеленского является гарантом продолжения войны. Понимает это и Трамп. И при этом ввязывается в прямое военное столкновение с персами.
Я много раз писал о том, что персы не арабы. Будут драться отчаянно. Первые дни войны это подтвердили. То, на что рассчитывали американцы и евреи, не произошло. Армия не разбежалась. Более того, в Пентагоне поражаются тому факту, что до сих пор нет ни одного пленного или дезертира из КСИР. И ещё одна мысль, появившаяся после первого дня войны. Иран не Россия. Для них война — это война. А на войне врага бьют везде, независимо от того, где он находится, в какой стране.
Так что же подтолкнуло американского президента пойти на авантюру? Многие аналитики говорят о еврейском лобби в Конгрессе США, о давлении на Трампа со стороны оборонного бизнеса. Я же думаю, причина в другом. Президент США придумал красивую комбинацию по полному прекращению работы с Киевом! Сложно? Наверное, но зато США «сохраняет лицо». Сделали всё, что могли, но если главы стран не понимают этого, то…
Теперь более детально. Война с Ираном стала прекрасным поводом для того, чтобы максимально сократить военную помощь Украине. Не финансово, а именно военную помощь. «Извините, продать вооружение и боеприпасы не можем. Самим не хватает. Воюем». Примерно такая логика.
В такой обстановке практичный человек будет искать возможности прекращения боевых действий или хотя бы перемирия на любых условиях. Просто для того, чтобы сохранить страну и свою власть. Зеленский не практичный в этом смысле человек. Он рвач, которому важно набивать собственные карманы и обеспечивать свою личную безопасность. Скорее всего, он откажется от мира.
Самыми важными словами тут являются «скорее всего». В этом случае Трамп просто заявит о недоговороспособности Украины и полном прекращении американской помощи Киеву. Что для Зеленского будет означать «капут». А для Украины — поражение. Европейцы, французы и британцы, будут вынуждены ввести свои войска в Одессу. Получат там «по мордасам» и уползут назад, домой в Европу.
Правда, тут есть кое-какое противоречие. Точнее, я выше написал довольно категорично о прекращении поставок вооружения. Сомнение вот в чем. Да, США как государство прекратят поставки, а бизнес? На эту мысль меня натолкнул... «Старлинк». Бизнес просто повысит цену для Европы и продолжит поставки. Трамп не рискнет останавливать бизнесменов. Да и незачем. Пусть Россия добивает Украину, пусть Россия помогает Соединенным Штатам душить экономику ЕС с помощью военных расходов. Всё для блага Америки!
Но подготовлен и второй вариант. На случай «вдруг произойдет чудо!» и Россия и Украина договорятся о прекращении огня по ЛБС. И тогда Трамп сделает то, что он же делал неоднократно. Громко заявит о победе и забудет об Украине. Мы эту манеру уже видели и понимаем, что этот способ «отработан» американским президентом давно, ещё во времена «акульей жизни», во времена, когда Трамп был не политиком, а той самой «акулой бизнеса».
Что дальше? А дальше экономика. Но не украинская, не европейская. Российская! Сколько средств мы затратили на импортозамещение и сколько уступок мы сделали, чтобы сохранить доходность поставок наших углеводородов, помните? А почему? Нам много чего не хватает до сих пор. Китай и другие партнеры, работающие с Россией, полностью рынок не покрывают. Представляете, какой кусок «сладкого пирога» видит американский бизнес? Огромный рынок России!
Дальше всё просто. США снимает часть (!) санкций. Американский бизнес и американский капитал возвращается в Россию. Понятно, что Москва поставит свои условия, но игра всё равно стоит свеч. Европа, которая возмутится? Ну и что? «Ничего личного, просто бизнес»! В бизнесе друзей нет, есть партнеры и конкуренты. И все вокруг постоянно меняют свои роли в отношении отдельной фирмы…
Какой вывод? Их несколько. Начну издалека. С того момента, когда США заявили о прекращении «халявы» для Украины. То заявление Европы о том, что она берет на себя ответственность за Украину и будет финансировать войну за свой счет. Теперь Вашингтон вообще отказывается от «украинского вопроса». Решать его будет Россия и Европа.
Далее. Нам не стоит радоваться улучшению экономических отношений с США. Не стоит надеяться на «разморозку» наших активов, например. Увы, крупный бизнес, крупные корпорации, крупные банки, крупные технологические центры останутся в США. Нам же будет предложен очередной «Макдоналдс» в надежде на то, что оголодавшие россияне согласятся на любой американский продукт.
Ну и последний. Как ни крути, уменьшение количества противников нам на руку. Так что, даже понимая игру Трампа, нам необходимо хорошо продумывать наши ответные ходы. Не отказываться, а купировать опасность. Нам тоже интересен американский рынок…
Геополитика в действии
Теперь о том, с чего я начал этот материал. О геополитике. Об игре Вашингтона против основных противников, России и Китая. Как ни обидно нам, главный соперник для США не Россия, на первом месте Китай. Но, в отличие от России, у КНР нет рядом «братского народа», который взял бы на себя функции «условной Украины» в варианте с Россией. Но есть проблема. Тайвань! Решить эту проблему теми же способами, что и на Украине, не получится. Поставки современного вооружения без прямого столкновения китайского и американского флотов не получится.
Что остается? Экономика! Но и тут вариантов немного. Китай если не более развит экономически, то равен США точно. Тут санкции не помогут. Ответ Китая в этом случае не менее страшен, чем американский удар. Остается единственный путь — отрезать Пекин от рынков сбыта и сырья. Отрезать от нефти и газа как основы экономического развития страны. Проще говоря, надо перерезать торговые пути, по которым КНР получает энергоносители! Перерезать так, чтобы выглядело это как форс-мажор, не связанный с США.
Есть ли такие варианты? Есть! И один из них мы видим сегодня. Мало ли что может твориться в головах какого-либо народа? Может, ему не нравится сосед? Может, существующий в стране режим не нравится? Может, граница не там проведена? Помните фразу доктора из фильма Марка Захарова «Формула любви»? «Голова — предмет тёмный и исследованию не подлежит...».
Наверное, большинство читателей знают, что, кроме поставок российского газа, Китай активно внедряется в нефтедобывающие арабские страны и, соответственно, получает нефть напрямую именно оттуда. Построенные нефтепроводы исправно работали много лет, и вдруг… Афганские талибы вспоминают о «линии Дюрана», границе, проведенной в 19 веке! Вай, какая несправедливость! Пуштуны разделены на две части! Речь идет о Дурранийской империи, распавшейся в 1823 году.
Кстати, те из читателей, кто в свое время побывал «за речкой», прекрасно знают, что в Афганистане таких «разделенных народов» достаточно. Только из бывших советских республик можно назвать таджиков, узбеков, туркменов... Да и на западе такая же ситуация с белорусами, украинцами, поляками, прибалтами... Увы, большинство границ проводят не в мирное время. Это итоги войны. А там кто победил, тот и диктует свои условия. На этом и сыграли американцы.
Кто-то сейчас скажет о том, что нам-то что с того? Это проблемы Китая. Нам даже выгодно, если КНР станет более зависимой от наших углеводородов. Можно отменить скидки. Такое мнение имеет право быть. В краткосрочной перспективе это так. Но речь в этом материале не об этом. Речь о том, как и зачем американцам это нужно и как это скажется на нас. Но, напомню, торговые пути, которые сейчас под угрозой ликвидации, важны и для нас. Санкции Запада существенно ограничили пространство для реализации наших бизнес-проектов.
И мы, и китайцы сегодня пытаемся выстраивать отношения с Афганистаном. И не только. Важность этого «подбрюшья» для России очевидна. Центральная Азия сегодня превращается в важный регион, привлекающий внимание многих стран. Особенно американцев и турок. Если мы «хоть на грамм» ошибемся в своих оценках, если наши дипломаты не смогут каким-то образом помочь погасить этот конфликт, Россия рискует потерять возможных союзников в этом регионе.
Мы, обыватели, как-то несерьезно относимся к тем же талибам. За это надо сказать спасибо тоже нам. Только теперь я о журналистах. А между тем это далеко не «дикари с автоматами». Это достаточно опытные политики, которые всё просчитали. Это обострение отношений совсем не неожиданность. Это планомерное движение на эскалацию отношений, если угодно, движение к войне. И началось оно не вчера. Да и талибы не «дикари с автоматами», а армия, вооруженная самым современным американским вооружением. Напомню, в 2021 году американцы бросили вооружения на сумму (по американским оценкам) более $7 млрд. Самого современного вооружения, не экспортного!
Итак, что из всего этого следует? Эскалация конфликта выгодна США. И это часть общей операции по подрыву влияния Китая и России в регионе. Война в Иране добавила экономическую составляющую в эту операцию. Давление на Пекин и Москву усилилось кратно. А если добавить ко всему уже перечисленному ещё и сошедшую с ума Европу с идеей Макрона о распространении ЯО, то ситуация и вовсе покажется критической. Куда ни кинь — везде клин.
Понятно, что и мы, и китайцы не сидим сложа руки. Президент России и председатель КНР активно общаются с главами азиатских государств. Надежда на то, что война окажется кратковременной и закончится за одну-две недели, как это случалось уже не раз, остается. Однако, судя по развитию событий, и Трамп, и Нетаньяху на этот раз решили разобраться с Ираном всерьез. Да и Иран предусмотрел многое из того, на что рассчитывали Израиль и США. Значит, воевать будут долго…
В целом, мне кажется, что американцы и израильтяне специально превращают регион в пылающий костер. И Ираном, Афганистаном и Пакистаном это не закончится. Израиль уже настроился на завоевания очередного куска территории у Ливана. Не думаю, что этим захватнические планы ограничиваются. Дальше нефтеносные районы Сирии…
Что в итоге
Размышлять о том, что придумали американцы, можно долго. Это достаточно увлекательное занятие. США сегодня — это волк в овчарне. Один против кучи беззащитных овец. Голод, ради которого он и рискнул в эту овчарню влезть, уже утолен. Но появился азарт. Жажда убивать. И чем больше овец попадает под удар, тем сильнее азарт, тем сильнее жажда убийства. Остановить такого волка практически может только пуля. Если кому-то сравнение с волком претит, представьте слона в посудной лавке. Более «мирная» картинка с тем же результатом. Весь мир в труху, а там посмотрим, что получится.
Иногда, анализируя действия американского президента, невольно вспоминаешь о возрасте человека. О «старом» и «малом». В этом году Трампу исполняется 80 лет. Юбилей, когда желать успехов в труде и личной жизни уже как-то неприлично. Здоровья, любви родных и близких — да, но труд и личная жизнь... Я ни на что не намекаю, просто констатирую факт. Старики такие непредсказуемые в своих поступках... Как дети. Малыши ещё играют во взрослую жизнь, старики уже играют в то же самое.
Нам предстоит довольно сложное лето. На грани фола. Я не только про Россию, я про мир в целом. США будут всячески давить на своих вассалов, чтобы добиться беспрекословного подчинения. США будут разными способами давить на подчинившихся. Тут возможны варианты. Два мы уже видели. Венесуэла и Иран. Возможны ещё подготовленные способы давления.
Международные отношения скатились в «эпоху раннего феодализма». «Прав тот, у кого сила». Никакие ограничения сегодня уже не действуют. Продолжать не буду. Всем это известно. Будем смотреть дальше. И надеяться на то, что осенью Трампа «подстрелят» на промежуточных выборах и превратят в «хромую утку».
Сложно, ой как сложно строить новый мир. Строить то, о чем сам только догадываешься, но точно представить желаемое не можешь… В две супердержавы мы уже играли. В равенство всех стран — тоже. Теперь строим два параллельных мира на одной планете...
