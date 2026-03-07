Греко-римские «антики» из Индии



1.Пересмотрите старый, 1963 года выпуска, кинофильм «Клеопатра». Помимо сюжета это просто энциклопедия внешнего облика тогдашних римлян и египтян, а также воинского вооружения. Есть, правда одна труднообъяснимая неточность. Римские воины всех рангов в этом фильме носят мечи на поясе слева и почти что горизонтально. А надо – справа вертикально! И эта ошибка бросается в глаза. Но вот доспехи и шлемы воспроизведены с высоким уровнем достоверности. Кадр из кинофильма «Клеопатра». На нем Цезарь в кирасе с чеканными украшениями. Прямо-таки готовый образец для современного индийского доспешного производства…

Хватайте его, болваны! — взревел офицер; султан из конского волоса на его шлеме мотался, как хвост настоящей бегущей лошади. — Шестимесячное жалованье в награду тому, кто возьмет его живым!

«Забытый легион» Бейн Кейн



2. Коринфский шлем с металлическим гребнем и подставкой. На вид он выглядит так, словно его грызли, или он ржавел в какой-то канаве. Но может быть так сделано специально? Вот только зачем?



3. «Шлем царя Леонида». Цена его, кстати, невелика: 6660 р. с доставкой в Россию



4. Он же – вид спереди



5. Этот же шлем. Фотография от одного из покупателей. Вся поверхность в каких-то «оспинках», которые хорошо видны. Опять же что бы это значило и зачем такое?



6. Сами производители назвали этот шлем «поношенным». Внешне он вполне на уровне, но вот эта самая «поношенность»… К чему она?



7. Очень популярный в Древней Греции коринфский шлем. Появился в VIII веке до н.э. и использовался несколько столетий



8. Вот он какой – коринфский шлем из латуни. Красавец! Оригинал хранится в Музее Коринфа в Греции



9. И совсем не трудно было приделать к нему гребень из красного конского волоса!



10. С белым гребнем он тоже смотрится очень даже неплохо



11. Такие вот высокие гребни были характерны для VII века до н.э., а в более позднее время уже не применялись. Да и сами коринфские шлемы в материковой Греции перестали использоваться уже в начале V века до н.э. хотя по- в Италии прежнему были популярны. Правда там они сильно изменились и стали походить на… колпак



12. Типичный гребень VII века до н.э., а вот сам шлем относится к концу VI века до н.э.



13. Совсем уже позеленевший от времени шлем. Куда такой? Разве что поставить на полку и всем ради понтов рассказывать, что лично нашел его на раскопках в Тамани… С другой стороны расскажешь такое, потом хлопот не оберешься…



14. Типичный коринфский шлем из музея в Олимпии



15. «Мускульная кираса» из Индии. Точная копия кирасы из Британского музея в Лондоне



16. Мускульная кираса из черной кожи с накладными латунными деталями. В подобных кирасах любили появляться на публике римские императоры



17. Кираса коричневой кожи. Мне лично такая нравится больше…



18. А вот это уже римский «имперский шлем», которые носили и рядовые легионеры и центурионы. Цена 6690 р.



19. Последние века империи отличались большой безвкусицей в украшении доспехов. Шлем преторианской гвардии



20. А вот так он выглядит изнутри



21. Шлем римского всадника с лицевой маской



22. Гладиаторский шлем. Просто идеальный реквизит для театрального спектакля «из жизни древнего Рима», в который будет вставлена сцена гладиаторского боя «рыбака и рыбы». Зрителям в театре подобная «движуха» непременно понравится. Тем более в таких костюмах!



23. А это как раз и есть лорика сегментата, которая оказалась незнаковой обной из наших постоянных читательниц. По сути это доспех из гнутых железных полос, заходящих одна на другую. Очень удобная конструкция. Легко подгонялась под людей размер, легко снималась и надевалась и к тоже же обеспечивала уровень защиты, которую не могла дать никакая кольчуга. В отдельных случаях дополнялась такой же пластинчатой защитой на правую руку



24. А вот это уже римская мускульная лорика. Рядовые воины таких не носили, но вот командиры, скажем, легаты, вполне могли их иметь. И, как и во всем, в римских лориках всегда все было немного утрировано, по сравнению с греческими. Такая вот было цена заимствования римлянами греческой культуры и искусства…



25. Явно императорская лорика…



26. А вот такие поножи годятся для всех, и для греческих гоплитов, и для римских центурионов, и даже для гладиаторов, хотя им надо бы сделать поножи по-богаче, с украшениями из фигур Венеры и Марса!

Прошлый материал о шлемах и рыцарских доспехах из Индии вызвал у наших читателей большой интерес. Но один из читателей тут же обратил внимание на то, что начал-то я почему-то с доспехов и шлемов Средних веков, а вот древность почему-то из вида упустил. А посмотреть на разные там греко-римские шлемы и лорики было бы интересно, если только, конечно, в Индии их выпускают. А в Индии, как оказалось, выпускается всё. Опять же на любой, даже самый прихотливый вкус и на любую цену. Вплоть до того, что, имея деньги, вы можете купить у них снаряжение для целого отряда гладиаторов и устраивать показные бои в каком-нибудь развлекательном центре по билетам.А раз так, то давайте посмотрим на то, что они там сегодня из античных доспехов производят и насколько это исторично. Потому что кроме «средневековья», «нового времени» и «античности» они там выпускают еще и фэнтази – и шлемы, и доспехи всяких там назгулов и иных страшилищ. Но об этом я рассказывать принципиально не буду, не люблю я таких вот «изделий», хотя о вкусах не спорят, может быть, что кто-то от них и без ума.Итак, наш сегодняшний вернисаж мы начинаем с древнегреческих шлемов античных гоплитов, то есть вооружения эпохи, начавшейся в Греции спустя многие столетия после Троянской войны. Но если мы посмотрим на греческую красно-черно-белую керамику, то увидим, что всё показанное снаряжение воинов и героев «Илиады» и «Одиссеи», не изображенное на сосудах, относится именно к пятому – четвертому векам до н.э.Заметим, что индийцам, производителям всех этих шлемов и доспехов, опять же очень повезло. Потому что они мало того, что изображены на древнегреческой посуде, но шлемы и доспехи еще и были найдены археологами во время раскопок. Прекрасными образцами античных шлемов могут похвастаться Метрополитен-музей, Нью-Йорк, Музей Армии, Париж, не говоря уже про Археологический музей в Афинах, где одних только коринфских шлемов, причем в запаснике, имеется доверху забитых стеллаж из трех полок. Есть такие шлемы и у нас, например, в Пушкинском музее в Москве, так что скопировать всё это богатство ничего не стоит, и то же самое можно сказать и о доспехах древнего Рима, которые изображены в деталях и на статуях, и на фресках, а уж сколько их откопали в земле в той же Англии и Германии, и не сосчитать!Ну и вот что сегодня из «античного вооружения» индийцы нам предлагают…Образцом облика древнегреческого мужчины был мускулистый атлет. Греки не стыдились мужской наготы, изображали обнаженными и куросов (статуи юношей-атлетов в древнегреческой пластике периода архаики, примерно 650–500 гг. до н. э.), и более поздних атлетов-олимпиоников (победителей Олимпийских игр), показанных уже в движении. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и свои доспехи для торса они делали с подчеркнутым изображением рельефной мускулатуры.Самый древний из известных нам панцирей был найден в Аргосе на Пелопоннесе и находится в Аргосском музее. Это кираса из двух частей, передней и задней, которые соединялись на боковых петлях при помощи штифтов и дополнительно закреплялись ремнями с пряжками. На нем показаны мышцы груди, но сама «анатомия» тела, по сути, едва выражена. А вот уже более поздние кирасы, в частности одна из кирас в Британском музее, несомненно, относятся к числу «мускульных». На них все мышцы груди показаны самым впечатляющим образом.Удивительно, но почему-то индийцы не стали делать линоторакс – греческий панцирь из проклеенной льняной ткани. Ведь его совсем не обязательно делать из нескольких слоев ткани. Слой снаружи, слой изнутри, а между ними вполне можно вставить слой подходящей синтетики. И, главное, его же можно было бы богато украсить, нарисовать разноцветные «греческие узоры», налепить блестящей чешуи, бляшек, да еще и голову Медузы Горгоны посадить на грудь на место крепления наплечников. Но чего нет, того нет.