Армия России освободила Бобылевку в Сумской области и Веселянку в Запорожье
Пока киевская пропаганда с подачи высшего военно-политического руководства громогласно хвастается успехами ВСУ в контрнаступлении, заявляя о взятии под контроль 300 кв. км, армия России не пиарится, а делает свою работу наглядно и эффективно.
В сегодняшней сводке пресс-службы Министерства обороны России сообщается об освобождении еще двух населенных пунктов. Ими стали село Бобылевка в приграничье Сумской области и н. п. Веселянка в Запорожье.
Село Бобылевка Глуховского района находится на правом берегу реки Клевень вблизи с границей России. На противоположном берегу реки расположено село Искра, это уже Курская область. Таким образом, группировка войск «Север» ВС РФ пересекла российскую границу на еще одном участке в Сумской области.
Отличились «северяне» штурмовых подразделений 33-й сб 80-й омсбр 14-го армейского корпуса. В ходе наступления они выбили из села подразделения закарпатской 101-й обр ТерО ВСУ и взяли Бобылевку под полный контроль.
Важно отметить, что из этого населенного пункта украинские националисты вели обстрелы гражданской инфраструктуры в Курской области. Таким образом, продолжается создание зоны безопасности вблизи с нашей границей. Плюсом у главкома Сырского появилась очередная головная боль по ставшему активным еще одному участку фронта в Сумской области.
Село Веселянка освободили в ходе штурмовых действий бойцы группировки войск «Днепр» армии России. Данный населённый пункт расположен на левом берегу реки Конка вблизи с Каховским водохранилищем, примерно в 3,5 км от Речного, об освобождении которого Минобороны РФ сообщило 30 января. Взяв это село под контроль, наши войска продвинулись как в сторону города Запорожье, так и на северо-западном фланге города Орехов.
От Веселянки до окраин Запорожья чуть более 10 километров. Это уже расстояние, которое позволяет бить по противнику из всех видов ствольной и реактивной артиллерии.
