Армия России освободила Бобылевку в Сумской области и Веселянку в Запорожье

Пока киевская пропаганда с подачи высшего военно-политического руководства громогласно хвастается успехами ВСУ в контрнаступлении, заявляя о взятии под контроль 300 кв. км, армия России не пиарится, а делает свою работу наглядно и эффективно.

В сегодняшней сводке пресс-службы Министерства обороны России сообщается об освобождении еще двух населенных пунктов. Ими стали село Бобылевка в приграничье Сумской области и н. п. Веселянка в Запорожье.

Вооруженные Силы Российской Федерации освободили населенный пункт Веселянка в Запорожской области, а также установили контроль над населенным пунктом Бобылевка в Сумской области.

Село Бобылевка Глуховского района находится на правом берегу реки Клевень вблизи с границей России. На противоположном берегу реки расположено село Искра, это уже Курская область. Таким образом, группировка войск «Север» ВС РФ пересекла российскую границу на еще одном участке в Сумской области.

Отличились «северяне» штурмовых подразделений 33-й сб 80-й омсбр 14-го армейского корпуса. В ходе наступления они выбили из села подразделения закарпатской 101-й обр ТерО ВСУ и взяли Бобылевку под полный контроль.

Важно отметить, что из этого населенного пункта украинские националисты вели обстрелы гражданской инфраструктуры в Курской области. Таким образом, продолжается создание зоны безопасности вблизи с нашей границей. Плюсом у главкома Сырского появилась очередная головная боль по ставшему активным еще одному участку фронта в Сумской области.

Село Веселянка освободили в ходе штурмовых действий бойцы группировки войск «Днепр» армии России. Данный населённый пункт расположен на левом берегу реки Конка вблизи с Каховским водохранилищем, примерно в 3,5 км от Речного, об освобождении которого Минобороны РФ сообщило 30 января. Взяв это село под контроль, наши войска продвинулись как в сторону города Запорожье, так и на северо-западном фланге города Орехов.

От Веселянки до окраин Запорожья чуть более 10 километров. Это уже расстояние, которое позволяет бить по противнику из всех видов ствольной и реактивной артиллерии.

  1. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 14:00
    Веселянка отрезает Орехов от своих. Правда Каховское вдхр вряд ли сейчас представляет водную гладь, но и проходную для техники дорогу тоже.
    И для Запорожья это фактически уже пригород. Посмотрим, есть ли чем у Сырского крыть на этот ход. Думаю ореховскому гарнизону ВСУ кирдык настает. Может тоже ноутбуки выключить не успеют, как в Гуляйполе.
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 14:24
      Цитата: faterdom
      Веселянка отрезает Орехов от своих.

      Вы о чём, дорога между Ореховым и Запорожье проходит восточней.
      1. faterdom Звание
        faterdom
        -1
        Сегодня, 14:28
        Ага, в километре. Минометом 82 и ДШК перерыть можно.
        1. guest Звание
          guest
          +1
          Сегодня, 14:31
          Цитата: faterdom
          Ага, в километре.

          Вы о какой дороге сейчас?
          1. faterdom Звание
            faterdom
            0
            Сегодня, 14:35
            А Вы карту видите? Н-08 обозначена.
            1. guest Звание
              guest
              0
              Сегодня, 14:37
              Цитата: faterdom
              Н-08 обозначена.

              Ну так до неё точно больше чем километр.
  2. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 14:03
    Армия России освободила Бобылевку в Сумской области и Веселянку в Запорожье

    Радует, что постепенно потихоньку освобождаем свою землю от гадов укробандерлогов.
    Но когда же освободим всех наших заблудившихся русских от захватившей власть на Украине укробандеровской шайки!?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 14:11
      Правдодел hi ,а хотят ли они освобождаться??? Их Европой поманили,кавой в венской опере,зарплатами как в Германии и прочими " прелестями райского сада". Они туда хотят,потому и бьются с таким остервенением,это уже не лечится.
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 14:32
      Дальше будет сложнее наступать, надо форсировать речку Конка. Я не знаю что там от реки осталось после подрыва Каховской плотины. Надеюсь не очень широко.
  3. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 14:10
    судя по количеству населенных пунктов захваченных каждый день, темп наступления подрос
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      0
      Сегодня, 14:34
      судя по количеству населенных пунктов захваченных каждый день

      Не понятно, о каком захвате вы тут отписали, поясните, пожалуйста.