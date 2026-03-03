Пресса США: в войне на Ближнем Востоке больше всех проиграют Украина и ЕС

1 564 10
Американская пресса отмечает, что в войне на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном больше всех проигрывают Украина и Евросоюз.

Авторы статьи, опубликованной в издании Politico, напоминают, что когда администрация Трампа вступила в должность, Брюссель и Киев изо всех сил пытались привлечь внимание нового американского президента и убедить его максимально сосредоточиться на продолжении противостояния с Россией и поставлять Украине вооружения, на время сместив акценты с других театров военных действий.



Однако в настоящее время война с Ираном нивелировала все эти достижения, поскольку запасы американских ЗУР и крылатых ракет в значительном количестве расходуются в этом конфликте, лишая Украину возможности восполнить свои арсеналы. Если ранее США фактически единолично поддерживали обеспечение возможности украинской ПВО отражать воздушные атаки, поставляя ВСУ ракеты-перехватчики PAC-3, то теперь все они будут направлены в Израиль и на американские базы на Ближнем Востоке.

Кроме того, обострение конфликта США и Израиля с Ираном привело к резкому росту цен на природный газ в Европе, поскольку ранее не без давления Вашингтона был остановлен импорт российских энергоносителей в страны ЕС. После этого Европа получала значительную часть своего газа из стран Персидского залива, которые в настоящее время на фоне боевых действий в регионе либо прекратили производство, либо лишены возможности продолжать поставки из-за блокады Тегераном Ормузского пролива.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +6
    Сегодня, 14:25
    Задача такая у "прессы" США - муть и смуту наводить.
    Лёгким мановением клавиатуры из напавших на Иран куда-то исчезла матрасия.
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 14:28
    Ну это если они бодаться с Ираном будут несколько месяцев минимум. А если как прошлый раз, то вряд ли укры даже почувствуют изменения. Укров они кинут тода, когда те уже явно посыплются.
  3. Barbian
    Barbian
    -4
    Сегодня, 14:28
    Больше всех проигрывает сам Иран , ведь как оказалось союзников у него нет .
    Никто из стран БРИКС не вступился за него .
    США нужно потренироваться и обновить арсеналы .
    Украина уже привыкла к ограниченным поставкам вооружений из США , перенесла производство в ЕС .
    Заметили , что нет ни снарядного голода ни других звонков об отсутствии боеприпасов у Украины ?
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 14:30
      За США, кстати, тоже особо никто не вступился из блока НАТО.
      1. Barbian
        Barbian
        -5
        Сегодня, 14:34
        США и Израиль -этого достаточно .
        Израиль - это все НАТО у него железные яйца и мускулов хоть отбавляй
    2. Дилетант Звание
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 14:37
      Никто из стран БРИКС не вступился за него .

      А разве БРИКС является военным союзом? И разве в уставе БРИКС есть хоть одно слово о взаимной обороне или военной помощи? Да и сам ИрИ разве обращался к кому-нибудь за военной помощью?
      Не надо "натягивать сову на глобус".
      1. Barbian
        Barbian
        -2
        Сегодня, 14:40
        Не буду спорить ..
        Если на вашего друга нападут , вы будете ждать когда , он попросит о помощи )?
        1. Дилетант Звание
          Дилетант
          -1
          Сегодня, 14:42
          Предлагаете посоревноваться в демагогии? Не буду. Не интересно.
    3. KCA Звание
      KCA
      -1
      Сегодня, 14:40
      БРИКС это экономический союз, а не военный и вписываться за кого-то ни Россия ни остальные члены не обязаны, по доброй воле могут помочь, но не более
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 14:35
    Кто тут лох - и так понятно, более интересен вопрос - кто же выигрывает от происходящего окаянства?