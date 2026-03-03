Пресса США: в войне на Ближнем Востоке больше всех проиграют Украина и ЕС
1 56410
Американская пресса отмечает, что в войне на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном больше всех проигрывают Украина и Евросоюз.
Авторы статьи, опубликованной в издании Politico, напоминают, что когда администрация Трампа вступила в должность, Брюссель и Киев изо всех сил пытались привлечь внимание нового американского президента и убедить его максимально сосредоточиться на продолжении противостояния с Россией и поставлять Украине вооружения, на время сместив акценты с других театров военных действий.
Однако в настоящее время война с Ираном нивелировала все эти достижения, поскольку запасы американских ЗУР и крылатых ракет в значительном количестве расходуются в этом конфликте, лишая Украину возможности восполнить свои арсеналы. Если ранее США фактически единолично поддерживали обеспечение возможности украинской ПВО отражать воздушные атаки, поставляя ВСУ ракеты-перехватчики PAC-3, то теперь все они будут направлены в Израиль и на американские базы на Ближнем Востоке.
Кроме того, обострение конфликта США и Израиля с Ираном привело к резкому росту цен на природный газ в Европе, поскольку ранее не без давления Вашингтона был остановлен импорт российских энергоносителей в страны ЕС. После этого Европа получала значительную часть своего газа из стран Персидского залива, которые в настоящее время на фоне боевых действий в регионе либо прекратили производство, либо лишены возможности продолжать поставки из-за блокады Тегераном Ормузского пролива.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация