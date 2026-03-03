Лавров: Мир до сих пор не увидел доказательств разработки Ираном ядерного оружия

Лавров: Мир до сих пор не увидел доказательств разработки Ираном ядерного оружия

Глава МИД России Сергей Лавров предельно четко обозначил позицию по главному вопросу последних дней: доказательств разработки Тегераном ядерного оружия никто не видел. Более того, существуют подтверждения обратного – Иран не производил и не пытался производить оружие массового поражения такого типа.

Заявление прозвучало на фоне эскалации, которую Вашингтон и Тель-Авив обосновывают именно «иранской угрозой». И здесь возникает закономерный вопрос: если главным и чуть ли не единственным поводом для ударов по Ирану стала мифическая ядерная бомба, где же она?



Почему «Моссад», который, как выяснилось, годами следил за каждым шагом аятоллы Хаменеи через камеры в Тегеране и глушил связь у его комплекса, не предъявил миру ни одного фото центрифужного цеха для обогащения урана?

Сначала против страны вводят санкции и бомбят ее под предлогом наличия оружия массового поражения. А когда выясняется, что оружия нет (как это было с Ираком), выяснившие это почему-то остаются безнаказанными. Сейчас история повторяется: Иран атакуют, но доказательная база по-прежнему хромает на обе ноги.

Пока факты говорят об одном: Иран состоит в ДНЯО, сотрудничает с МАГАТЭ (гендиректор которого также выразил мнение, что у страны нет ядерного оружия), а все, что имеют западные спецслужбы – это съемки со спрятанных камер у дома убитого иранского лидера.
17 комментариев
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 14:31
    ...можно подумать что мир увидел доказательства разработки Ираком химического оружия...

    зы пробирки с какой-то фигнёй - не в счёт.
  2. Inженегр Звание
    Inженегр
    +3
    Сегодня, 14:31
    Мир до сих пор не увидел доказательств разработки Ираном ядерного оружия

    С Ираком таже фигня
  3. Barbian
    Barbian
    -6
    Сегодня, 14:32
    Странная позиция у МИД РФ .У друга пожар в доме , а он рассуждает о ягодках и цветочках
    1. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 14:39
      Цитата: Barbian
      Странная позиция у МИД РФ .У друга пожар в доме , а он рассуждает о ягодках и цветочках

      А у нас не пожар? Солярий?
      И когда это Иран стал другом? Примеры есть?
  4. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 14:32
    доказательств разработки Тегераном ядерного оружия никто не видел.

    А как мир увидел наличие ядерного оружия у Советского Союза? А как услышал водородную бомбу?
  5. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 14:32
    Лавров: Мир до сих пор не увидел доказательств разработки Ираном ядерного оружия

    Кому нужны доказательства, когда есть "хайли лайкли". laughing
  6. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 14:33
    Лавров до сих пор не понял, что миру до лампочки всякие доказательства. Это у нас пытаются в белых перчатках всё делать, в то время, как другие просто берут и делают любыми методами и средствами и весьма эффективно.
  7. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    0
    Сегодня, 14:34
    Зачем доказательства? Для рыжего "миротворца" только собственное эго - "аргумент"! angry
    И, почему-то, все американские СМИ резко позабыли о "борьбе с многочисленными кораблями с наркотиками" в Венесуэле! laughing laughing
  8. Fisher Звание
    Fisher
    +1
    Сегодня, 14:34
    Лавров вроде адекватный человек, а такую ерунду говорит. Когда штатам нужны были какие-то доказательства? Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать.
    1. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 14:42
      Цитата: Fisher
      Лавров вроде адекватный человек, а такую ерунду говорит. Когда штатам нужны были какие-то доказательства? Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать.

      Так это не штатам говорится. Это всему миру. Чтобы задумались...
  9. Пензяк Звание
    Пензяк
    +2
    Сегодня, 14:35
    Причем там разработки ядерного оружия? Это всего лишь повод, даже без пробирки в СБ ООН обошлись.
    С кого там собрались запрашивать доказательства? Это шулера, наглецы, потерявшие края.
    Начав весь этот бардак, что на украине, что на Ближнем Востоке и в остальном мире они мало что потеряют.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 14:37
      а жулью завсегда главное кипишь поднять, а потом под общий шум - и тихо свинтить можно с награбленым - никто и не вспомнит потом с чего началось то...
  10. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 14:36
    "Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть."
  11. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    -1
    Сегодня, 14:38
    Ирак не делал химическое оружие - его унчтожмли и качают его нефть.
    КНДР сделал ядерное оружие и послал куда подальше Америку.
    У Сирии и Ливии небыло БПЛА и ракет - и самостоятельной государственности тоже нет.
    Иран обладает БПЛА и ракетами и по этому ещё держится, пока.
    ВЫВОД: ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ РАЗРАБАТЫВАЙТЕ ОМП И РАКЕТЫ ДЛЯ ЕГО ДОСТАВКИ В ИЗРАИЛЬ И АМЕРИКУ.
    Да, забыл про Палестину. Антологии понятны?
  12. Правдодел Звание
    Правдодел
    +2
    Сегодня, 14:38
    Мир до сих пор не увидел доказательств разработки Ираном ядерного оружия

    Ну вот к чему данное выступление главы нашего МИДа: какой мир он имеет ввиду и какие доказательства!?...
    Давно ведь известно, что мир это - англосаксы и их шавки, которым не требуется никаких доказательств, а для остальных достаточно пробирки и громкого заявления...
  13. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    0
    Сегодня, 14:38
    "Какие ваши доказательства?" - из к/ф "Красная жара".))) Сей час про "доказательства", по моему, уже можно забыть.
  14. Седов Звание
    Седов
    0
    Сегодня, 14:38
    Когда кто-нибудь докажет американцам, что в случае бездоказательного применения силы может последовать серъезнейшая ответка - тогда они начнут задумываться: применять им силу или нет. А сейчас - с мнением терпил они не считаются. По-этому про доказательства можно и дальше вещать..