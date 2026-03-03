Центральное командование ВС США опубликовало кадры «странных» ударов по Ирану
Белый дом вовсю пиарится, опубликовав видеонарезку ударов ВВС США по Ирану под ремикс танцевального хита Macarena испанского дуэта Los Del Rio. Мол, посмотрите, какие мы крутые в этой новой войне на Ближнем Востоке. Но вот Пентагон взял, да и подбросил в эту «бочку меда» свою «ложку дегтя».
Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) опубликовало свой видеоотчет ночных ударов по объектам в Иране. Только вот цели, судя по кадрам объективного контроля, выбраны довольно странные.
Вначале показано поражение грузового фургона. Машина, по всей видимости, сломалась в пути и стоит с открытым капотом. Можно, конечно, предположить, что фура перевозила военный груз. Однако обычно такие рейсы сопровождаются военизированной охраной. Так что, скорее всего, грузовик либо порожний, либо вез гражданский груз.
Далее американские военные зачем-то нанесли удар по остову ранее уничтоженной пусковой установки баллистических ракет. На кадрах очень хорошо видно, что никакой ремонт ей уже не поможет, повторное применение ПУ исключено. Даже автоматическая система распознавания целей пишет четко: «Unclassified» («неклассифицированный»).
Техническое состояние третьей цели определить сложнее — съемка ведется с большой высоты. Но, судя по всему, и этот объект ранее уже был поражен.
Но даже в этой ситуации не обошлось без пафоса, как в случае с видеороликом под песню «Макарена». В сопровождающем видео тексте CENTCOM процитировало министра войны США (главу Пентагона) Пита Хегсета, который заявил ранее, что американские военные в ходе атак по Ирану «наносят только хирургические удары». Вроде не соврали, попадание во всех трех случаях точное. Только вот зачем было бить по этим объектам, понять сложно.
Еще более «чудесные» попадания у расчетов установок ПВО, скорее всего, американских союзников в регионе. В небе над Кувейтом дружественным огнем уже сбиты три истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle ВВС США.
Минувшей ночью американская система ПВО Patriot устроила «самострел» союзникам — поразила иорданскую военную авиабазу «Муваффак Салти» (Muwaffaq Salti Air Base) в городе Азрак из-за нештатного срабатывания ракеты-перехватчика. В результате не только военная база Королевских ВВС Иордании, но и ближайшие гражданские объекты от «минометного выстрела» ЗРК временно остались без электричества.
Зато силы ПВО Ирана демонстрируют очередной успех. Иранский телеканал сообщает, что ночью в Хомейнишахре иранской провинции Исфахан был сбит израильский БПЛА Hermes 450/900. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), являющийся частью Вооруженных сил республики, проинформировал, что иранские военные с 28 февраля уже уничтожили 21 беспилотник модели Hermes.
