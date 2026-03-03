Центральное командование ВС США опубликовало кадры «странных» ударов по Ирану

13 758 31
Центральное командование ВС США опубликовало кадры «странных» ударов по Ирану

Белый дом вовсю пиарится, опубликовав видеонарезку ударов ВВС США по Ирану под ремикс танцевального хита Macarena испанского дуэта Los Del Rio. Мол, посмотрите, какие мы крутые в этой новой войне на Ближнем Востоке. Но вот Пентагон взял, да и подбросил в эту «бочку меда» свою «ложку дегтя».

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) опубликовало свой видеоотчет ночных ударов по объектам в Иране. Только вот цели, судя по кадрам объективного контроля, выбраны довольно странные.

Вначале показано поражение грузового фургона. Машина, по всей видимости, сломалась в пути и стоит с открытым капотом. Можно, конечно, предположить, что фура перевозила военный груз. Однако обычно такие рейсы сопровождаются военизированной охраной. Так что, скорее всего, грузовик либо порожний, либо вез гражданский груз.

Далее американские военные зачем-то нанесли удар по остову ранее уничтоженной пусковой установки баллистических ракет. На кадрах очень хорошо видно, что никакой ремонт ей уже не поможет, повторное применение ПУ исключено. Даже автоматическая система распознавания целей пишет четко: «Unclassified» («неклассифицированный»).



Техническое состояние третьей цели определить сложнее — съемка ведется с большой высоты. Но, судя по всему, и этот объект ранее уже был поражен.

Но даже в этой ситуации не обошлось без пафоса, как в случае с видеороликом под песню «Макарена». В сопровождающем видео тексте CENTCOM процитировало министра войны США (главу Пентагона) Пита Хегсета, который заявил ранее, что американские военные в ходе атак по Ирану «наносят только хирургические удары». Вроде не соврали, попадание во всех трех случаях точное. Только вот зачем было бить по этим объектам, понять сложно.

Еще более «чудесные» попадания у расчетов установок ПВО, скорее всего, американских союзников в регионе. В небе над Кувейтом дружественным огнем уже сбиты три истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle ВВС США.

Минувшей ночью американская система ПВО Patriot устроила «самострел» союзникам — поразила иорданскую военную авиабазу «Муваффак Салти» (Muwaffaq Salti Air Base) в городе Азрак из-за нештатного срабатывания ракеты-перехватчика. В результате не только военная база Королевских ВВС Иордании, но и ближайшие гражданские объекты от «минометного выстрела» ЗРК временно остались без электричества.

Зато силы ПВО Ирана демонстрируют очередной успех. Иранский телеканал сообщает, что ночью в Хомейнишахре иранской провинции Исфахан был сбит израильский БПЛА Hermes 450/900. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), являющийся частью Вооруженных сил республики, проинформировал, что иранские военные с 28 февраля уже уничтожили 21 беспилотник модели Hermes.



31 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rytik32 Звание
    rytik32
    +13
    Сегодня, 15:01
    Если США выкладывает даже такие сомнительные ролики, значит больше и выложить нечего
  2. Mitos Звание
    Mitos
    +13
    Сегодня, 15:01
    Страны БВ сбивают и пытаются сбить все что летит от Ирана, но не трогают что летит через них в Иран. При этом крича что они не сторона конфликта.
  3. тлауикол Звание
    тлауикол
    -11
    Сегодня, 15:02
    Больше настораживает сама съемка и её качество. Это полное превосходство в воздухе. Как минимум для тяжёлых ударных и разведывательных дронов
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      +17
      Сегодня, 15:06
      Цитата: тлауикол
      Это полное превосходство в воздухе

      На СВО обе стороны регулярно выкладывают видео подобного качества. Какой вывод из этого по вашей логике?
      1. тлауикол Звание
        тлауикол
        -5
        Сегодня, 15:34
        Цитата: rytik32
        Цитата: тлауикол
        Это полное превосходство в воздухе

        На СВО обе стороны регулярно выкладывают видео подобного качества. Какой вывод из этого по вашей логике?

        На сво? Сравните расстояние. Это не наземная операция, это огромный дрон или самолёт в глубине вражеской территории.
        1. rytik32 Звание
          rytik32
          +4
          Сегодня, 15:39
          Цитата: тлауикол
          это огромный дрон в глубине вражеской территории

          Как будто на СВО одни дроны не летают до польской границы, а другие - до Урала
          1. тлауикол Звание
            тлауикол
            -8
            Сегодня, 15:53
            На польской границе и Урале объективный контроль удара это жители с телефоном. А тут прямой эфир в штаб с носителей. Бросьте дурачиться. Они в тысяче км от своих баз и авианосцев расстреливают отдельных иранских солдат и передают без всяких пингов
    2. faridg7 Звание
      faridg7
      +1
      Сегодня, 16:59
      Привязки к координатам никакой нет, во всех случаях заснято поражение уже подбитой или неисправной техники, причем тут какое то превосходство в воздухе? Ребята выложили объективный контроль с полигона, на полигонах редко получается лупить по исправным экземплярам техники- там лупят по целям пока они хоть как то пригодны для этого, снимать ОК никто не мешает в любом качестве.
      1. тлауикол Звание
        тлауикол
        0
        Сегодня, 17:09
        Откройте тг. По людям вокруг ЗРК они тоже на полигоне стреляют?
    3. frruc Звание
      frruc
      -1
      Сегодня, 17:57
      Далее американские военные зачем-то нанесли удар по остову ранее уничтоженной пусковой установки баллистических ракет.

      Я не удивлен. То же самое делают и наши, показывают съемки добивания уже обездвиженной вражеской техники укровермахта. А во время ВОВ закидывали гранатами уже подбитый и обездвиженный "Тигр" для кинохроники.
    4. svarog77 Звание
      svarog77
      0
      Сегодня, 20:15
      Еврейские Гермесы передают множественный привет...
  4. ВАМ Звание
    ВАМ
    +4
    Сегодня, 15:03
    Это по американски бей по всему что видиш. Главное отчитаться о работе, а потом разберемся. Людоеды, о чем с ними можно договариваться.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 15:23
      Вот это верно. По Голливудски. Главное снять сцену. Потом можно оформить, озаглавить как угодно.
  5. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 15:03
    Белый дом вовсю пиарится

    Ну это понятно, а как объяснить такое
    Иран располагает обширными разведданными об израильских военных объектах, включая местоположение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил помощник и старший советник главнокомандующего иранскими вооруженными силами (ВС) Рахим Сафави, сообщает ТАСС.

    «Мы знаем место, где Нетаньяху проводит заседания, наша база данных полностью обновлена», — сказал он.

    Ну если знаете, то пустите ракету или это другое...с такими "мудрыми" советниками которые понтуются такими знаниями Ирану ничего не светит...
    Спасибо Рахиму от Биньямина
  6. Konnick Звание
    Konnick
    +4
    Сегодня, 15:10
    Вначале показано поражение грузового фургона. Машина, по всей видимости, сломалась в пути и стоит с открытым капотом. Можно, конечно, предположить, что фура перевозила военный груз. Однако обычно такие рейсы сопровождаются военизированной охраной.

    Сопровождение охраной сразу предполагает важный груз. Так недалекие сообщают вражеской разведке цели. А так маскировка под мирный груз.
    а вот как объяснить работу наших контрразведчиков замалевавших военные объекты на спутниковых картах яндекса, раньше была просто промзона, теперь все знают что это военное предприятие. Вот такая медвежья услуга
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      -1
      Сегодня, 15:34
      Почему, есть и более "удачная" маскировка. Один из военкоматов стал чем-то вроде "купеческой усадьбой 19 века". Сами подумайте -все спутниковые снимки нашей территории у противника есть, причем в хорошем качестве. Но если "наш" человек ходит с картой, на которой объект замазан, то "диверсант" будет ходить с картой где всё видно -тут и попадётся!
  7. Дырокол Звание
    Дырокол
    +1
    Сегодня, 15:11
    По роликам видно что удары наносятся LGDAM, что говорит о том, что от цели самолёт находился на дальности около 15 км.
    1. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      +3
      Сегодня, 15:19
      Цитата: Дырокол
      По роликам видно что удары наносятся LGDAM

      Наверное GBU-54 LJDAM?
      У них паспортная 15 миль~28 км.
      Давно уже 44 км и до 75 км (ER)
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        -1
        Сегодня, 18:02
        Цитата: дон_Рэба
        Давно уже 44 км и до 75 км (ER)

        Не, было видео где обычные LGDAM бросали. Там дальность от скорости зависит ну и точность тоже. При условии отсутствия противодействия нет смысла с макс дистанции сбрасывать. Ну и по видео видно, такое разрешение с 40 км сомнительно. Хотя тут возможно снимают с дрона целеуказателя, на цели лазерное пятно мигает.
        1. дон_Рэба Звание
          дон_Рэба
          0
          Сегодня, 18:09
          Повтор: LJ☝️DAM.
          Ну обычная на 15 миль (28 км) и летит, падает.
          Опасно: может бородач с шайтан трубой вылезть на чердак.

          Видео это скорее контроль с дрона.

          Скорость сброса у них +/- одинакова, в вот дальность от высоты сброса
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            -1
            Сегодня, 18:19
            Цитата: дон_Рэба
            может бородач с шайтан трубой вылезть на чердак.

            Рипер над Тегераном летал с земли снимали, ПЗРК запросто можно было снять, но видать некому или сыкотно.
            Цитата: дон_Рэба
            дальность от высоты сброса

            При отсутствии развитых аэродинамических поверхностей скорость очень важна.
            1. svarog77 Звание
              svarog77
              0
              Сегодня, 20:18
              Бедный дыркокол, за всех жирдов на ВО приходится отдуваться... laughing
  8. paul3390 Звание
    paul3390
    +9
    Сегодня, 15:18
    В небе над Кувейтом дружественным огнем уже сбиты три истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle ВВС США

    Ну вот - а мы всё Пэтриот хаяли, типа никуда попасть не может. Может, да ещё как - просто цели для него надо правильные выбирать.. Гы.
    1. АлександрА Звание
      АлександрА
      -3
      Сегодня, 15:57
      Вообще-то слабенько выступил "Пэтриот". Три F-15E сбиты, но всё шесть членов экипажей успешно катапультировались. Зачем с таким ЗРК "Пэтриот" на Су-34 бронекабину из без малого 1,5 тонн брони городили, непонятно. На трёх F-15E не было брони, и всё равно все живы.
  9. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 15:22
    что американские военные в ходе атак по Ирану «наносят только хирургические удары». Вроде не соврали, попадание во всех трех случаях точное. Только вот зачем было бить по этим объектам, понять сложно.
    А что тут не понятного? цели известные легкодоступные, противодействия по работе по ним ни какого. Работай по ним сколько душе угодно!!! laughing
  10. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 15:30
    Только вот цели, судя по кадрам объективного контроля, выбраны довольно странные.

    Ничего странного. Во время операции "Багратион" уничтожались даже одиночные телеги в немецком тылу...полное подавление транспортного сообщения
  11. Konnick Звание
    Konnick
    -3
    Сегодня, 15:46
    Вроде не соврали, попадание во всех трех случаях точное. Только вот зачем было бить по этим объектам, понять сложно.

    Сложно...не сложно, а нового министра обороны Ирана уже ликвидировали
  12. Barbian
    Barbian
    -2
    Сегодня, 16:20
    Ладно , но где ПВО , РЭБ Ирана ? Почему ВВС Израиля летает над Тегераном , как у себя над Хайфой ?
    Где ВМС Ирана ? Почему они не уничтожили Авраама Линкольна ?
    1. Vigore Звание
      Vigore
      0
      Сегодня, 16:35
      https://t.me/milinfolive/167466
      Цитата: Barbian

      Где ВМС Ирана ? Почему они не уничтожили Авраама Линкольна ?

      Предположительно на дне
      https://t.me/milinfolive/167466
    2. rytik32 Звание
      rytik32
      0
      Сегодня, 19:46
      Цитата: Barbian
      как у себя над Хайфой

      А над Хайфой летают БПЛА хезболлы
      https://t.me/parstodayrussian/194872
      Где железный купол? Где F-35? Где РЭБ? laughing
  13. Комментарий был удален.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 18:09
    Цитата: Mitos
    Страны БВ сбивают и пытаются сбить все что летит от Ирана
    И это все падает им на головы. Как в Иордании