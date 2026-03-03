Лавров заверил, что Россия не введёт санкции против США за атаки на Иран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил журналистов, что Россия не введет санкции против США за атаки на Иран. Обычно Москва так не действует.

Об этом глава МИД РФ заявил на брифинге.

Дипломат пояснил:

Это не наш метод.

По мнению Лаврова, использовании таких рычагов подрывает международные отношения и противоречит Уставу ООН.

Он также добавил, что и другие государства на это не пойдут:

Санкций ожидать не приходится.

И в этом сложно не согласиться с главой МИД России. Наверняка здесь дело не в благородстве или принципах, а в отсутствии возможностей и в опасениях нежелательных последствий.

Лавров также отметил, что российское руководство не до конца понимает причины, из-за которых США решились на военную операцию против Ирана. При этом он сообщил, что задавал вопрос по этой теме спецпредставителю американского президента Стивену Уиткоффу. Тот ответил, что США начали атаки из-за того, что Тегеран отказался останавливать свою ядерную программу и обогащение урана.

Лавров так прокомментировал его ответ:

Может быть, Стивен Уиткофф неудачно высказался, но, если именно это было причиной начала агрессии, это вызывает много вопросов.

Дипломат также опроверг предположение о том, что Россия могла бы стать посредником в деле мирного урегулирования между Вашингтоном и Тегераном.

Он пояснил:

Для того чтобы вразумительно посредничать, нужны, конечно, какие-то ясные понимания того, в каком направлении стороны движутся.
  1. Dead Мороз Звание
    Dead Мороз
    +75
    Сегодня, 15:01
    Кто бы сомневался. И вонь Анкориджа нам сладка и приятна.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +56
      Сегодня, 15:02
      Лавров заверил, что Россия не введёт санкции против США за атаки на Иран

      Удивило бы обратное.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +69
        Сегодня, 15:07
        Это не наш метод.

        Вот просто интересно.
        А каков ваш метод? Преклоняться? Детей и недвижимость жаль? Или что - то другое?
        Желательно бы более развернутого ответа от господина Лаврова!
        1. th.kuzmichev Звание
          th.kuzmichev
          -42
          Сегодня, 15:13
          Неужели так хочется подражать пиндам, вводить санкции и прочей лжеблевотиной заниматься? Подражать и восхищаться американцами? В этом дерьме мы уже плавали в 90-е годы.
        2. paul3390 Звание
          paul3390
          +49
          Сегодня, 15:19
          Ёкарный папенгут - стыдобища-то какая... Уж лучше бы он промолчал...
          1. Гардамир Звание
            Гардамир
            +12
            Сегодня, 15:33
            Зря вы так. разве Моська может вводить санкции против слона. Но Моська должна сделать вид, что она очень даже ого-го.
            1. Andrey_5 Звание
              Andrey_5
              +11
              Сегодня, 15:53
              В таком случае Моське вообще бы стоило молчать в тряпочку и не начинать никакого СВО. Шаг вперед, два назад.
              1. Vitaly.17 Звание
                Vitaly.17
                -5
                Сегодня, 16:36
                Цитата: Andrey_5
                Моське вообще бы стоило молчать

                Местные клопы 8 лет кровь пили, заели. Вот и тупо гавкнула.
          2. Татьяна Звание
            Татьяна
            +24
            Сегодня, 15:38
            Да уж! Лучше бы Российский МИД, как партизан, молчал!
            Всему миру и так понятно, что для санкций от РФ против США и Израиля у Кремля просто позорно кишка тонка!
            1. Aken Звание
              Aken
              +13
              Сегодня, 16:15
              Если бы он 10 лет назад ушёл не пенсию, сегодня все бы говорили - был бы Лавров - всем бы показал Кузькину мать.
        3. Седов Звание
          Седов
          +21
          Сегодня, 15:22
          Усы же сказал намедни: "Мы должны оставаться островком спокойствия в этом хаосе". Простите за сарказм)
        4. newtc7 Звание
          newtc7
          +27
          Сегодня, 15:24
          Их метод - пытаться договориться с уважаемыми партнерами после того как им накали на лицо и воткнули нож в ногу.
          Они молодцы.
        5. gsev Звание
          gsev
          +2
          Сегодня, 15:50
          Цитата: ваш вср 66-67
          Это не наш метод.
          Вот просто интересно.
          А каков ваш метод?

          Метод Лаврова и Путина держать под жесткими санкциями КНДРчтобы никому больше было неповадно особенно КНР воевать на стороне России и продавать ей снаряды, порох и беспилотники.
        6. Бородач Звание
          Бородач
          +8
          Сегодня, 16:25
          Цитата: ваш вср 66-67
          Это не наш метод.

          Вот просто интересно.
          А каков ваш метод? Преклоняться? Детей и недвижимость жаль? Или что - то другое?
          Желательно бы более развернутого ответа от господина Лаврова!

          Лучше бы он молчал.
          Молотов сейчас бы заявил, что мы будем поставлять Ирану вооружение, боеприпасы, дальнобойные ракеты, зенитные ракеты, противокорабельные ракеты большого радиуса действия, потому что это хорошая сделка и на этом можно хорошо заработать.
        7. ulembeck Звание
          ulembeck
          +1
          Сегодня, 16:26
          Я не Лавров, но, очевидно, что вводить больше нечего: всё что могли уже ввели в качестве ответных, начиная с 22 года. Во-вторых, это прерогатива ООН вводить санкции. Но там глухо, и, понятно, что против США ничего они не родят.
        8. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          +6
          Сегодня, 17:48
          Или что - то другое?

          Попробую объяснить. В капиталистическом государстве правительство, по определению классика, это комитет по делам буржуазии. А буржуазии необходима возможность продавать за рубеж газ, нефть, черный и цветной металл, удобрения, зерно и т.д. Только есть нюанс: для того, что бы это продавать, необходимо иметь лояльность старой западной буржуазии, которая в случае чего может прикрыть эту торговлю. Вот поэтому "Это не наш метод" wink
      2. lubesky Звание
        lubesky
        +22
        Сегодня, 15:31
        Цитата: Mitos
        Удивило бы обратное


        Учитывая, что его дочь Винокурова - гражданка Израиля! Ой, так это же именно Израиль атакует Иран…
      3. красноярск Звание
        красноярск
        +7
        Сегодня, 15:38
        Цитата: Mitos
        Лавров заверил, что Россия не введёт санкции против США за атаки на Иран

        Удивило бы обратное.

        Согласен с Вами. Только хотелось бы узнать - кому и что хочет доказать Лавров своим заявлением?Он что, думает, что весь мир кинется к России на полусогнутых?
        Неужели он не понимает, что мир бежит на полусогнутых именно к тому, кто не стесняется в выборе средств. По-моему наши "кормчие" заигрались в благородных рыцарей. Но плата за эти игры идет за счет народа, которого они должны "окормлять и беречь.
        И дело тут совсем не в том, что Россия что-то там выиграет или даже проиграет в этих санкциях против матрасников. Тут дело принципа - мы не просто красивые слова осуждения говорим, но и санкции вводим и оружие поставляем многострадальному Ирану.
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          +2
          Сегодня, 16:12
          Это для вас они подают так что вы думаете. какие они благородные. На самом деле у них другие цели.
        2. comradChe Звание
          comradChe
          +5
          Сегодня, 17:28
          Никаких " благородных кормчих " НЕТ. У власти друзья "сынов Израэлевых" дающих им разные "клятвенные" обещания и сдерживающие их, в отличие от "обещаний" своим гоям по поводу пенсионной реформы. Мы, гои, очень дорого заплатим за это "благородство".
      4. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 18:02
        Это не наш метод.
        Санкций ожидать не приходится.

        Не знаю, Россия еще поставляет "Столичную" водку в США или нет. А от титана они вроде отказались.
      5. nepunamemuk Звание
        nepunamemuk
        0
        Сегодня, 18:34
        Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил журналистов, что Россия не введет санкции против США за атаки на Иран. Обычно Москва так не действует.

        обычно Москва вводит санкции например против КНДР
        и сейчас может ввести против Ирана 😡
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 15:30
      А что мы можем ввести такого чувствительного для США?
      Рисунок.

      И если даже на всё мы введем санкции, то просто выстрелим себе в ногу.

      И уж точно не будем разрывать дипотношения с США из-за Ирана.
      1. Ильнур Звание
        Ильнур
        +10
        Сегодня, 15:45
        И если даже на всё мы введем санкции, то просто выстрелим себе в ногу.

        Да мы и так на обе ноги хромые благодаря нашим рукамоводителям, которые ничего не делали, за 26 лет можно было бы тысяча заводов построить, а не заниматься прожажей того, что Вы привели в графике и выводом капитала, грабя страну, обогощая наших врагов и обогощая местных буржуин...
        1. commbatant Звание
          commbatant
          0
          Сегодня, 19:45
          Цитата: Ильнур
          Да мы и так на обе ноги хромые благодаря нашим рукамоводителям, которые ничего не делали, за 26 лет можно было бы тысяча заводов построить, а не заниматься прожажей того, что Вы привели в графике и выводом капитала, грабя страну, обогощая наших врагов и обогощая местных буржуин...

          Почему за 26 лет? Современной России больше лет.
          В первом созыве современной ГД большинство было у ЛДПР, во 2-3 у КПРФ, про каких местных буржуинов вы пишите и какие заводы, кто не построил, а наоборот разорил, при ком были ПЧВ и ВЧВ, приватизация, "шоковая терапия", МММ и т.д.?
          1. Ильнур Звание
            Ильнур
            0
            Сегодня, 20:24
            Почему за 26 лет?

            Потому что в 90-х был слом, разрушение, а с 2000-х при нефтяных доходах можно было при желании, при воле и правильном руководстве сделать страну самодостаточным, а не разбазаривать, распихивать доходы от продажи ресурсов по западам и по карманам, а строить новые заводы, а старые восстанавливать...
      2. akropin Звание
        akropin
        +3
        Сегодня, 15:46
        Перестать продавать уран.
        1. alexboguslavski Звание
          alexboguslavski
          +4
          Сегодня, 16:11
          Анекдот. Как-то Трампа спросили: а вот если вы введете санкции в 500% против тех, кто торгует с Россией, как же быть с удобрениями и ураном, которые США активно сами покупают у нее? «Мне об этом ничего не известно. Я должен проверить, и мы вернемся к этому вопросу»

          Есть такое понятие - "параллельный импорт". Тот же Китай купит уран у нас и перепродаст его США, как только услышит хруст зеленых дензнаков.
          1. akropin Звание
            akropin
            -2
            Сегодня, 16:48
            Это будет уже другая история.
      3. gsev Звание
        gsev
        0
        Сегодня, 15:53
        Цитата: alexboguslavski
        А что мы можем ввести такого чувствительного для США?
        Рисунок.

        И если даже на всё мы введем санкции, то просто выстрелим себе в ногу.

        И уж точно не будем разрывать дипотношения с США из-за Ирана.

        Уран можно было бы продать в КНДР или КНР, если он нам не нужен для создания боеголовок на случай неминуемой термоядерной войны против НАТО в ближайшей перспективе.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -3
          Сегодня, 17:10
          Цитата: gsev
          Уран можно было бы продать в КНДР или КНР,

          За 1/10 от цены - не более. А дороже" Ну походите по рынку поищите кто дороже купит!! "(С) анекдот старый.
          Нефть нужна всем - но даже на нее дисконт, а уж уран который нужен 2 покупателям в мире........
      4. Виктор Масюк Звание
        Виктор Масюк
        +4
        Сегодня, 16:11
        Редкий здравомыслящий комментарий под этой статьей.
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 15:52
      Цитата: Dead Мороз
      Кто бы сомневался. И вонь Анкориджа нам сладка и приятна.

      Цитата: Mitos
      Лавров заверил, что Россия не введёт санкции против США за атаки на Иран

      Удивило бы обратное.

      Цитата: ваш вср 66-67
      Это не наш метод.

      Вот просто интересно.
      А каков ваш метод? Преклоняться? Детей и недвижимость жаль? Или что - то другое?
      Желательно бы более развернутого ответа от господина Лаврова!

      Хм, то есть за 12 лет санкций до вас так и не дошел механизм санкций??!!!
      За нарушение санкций США наказывает( в том числе прямыми запретами и штрафами) свои и иностранные компании, а не Россию.
      То есть вы предлагаете начать штрафовать и торговать СВОИ Российские компании?!!!
      Всерьез хотите убить остатки экономики и внешнеэкономической деятельности?

      А иностранные компании наказывать мы увы не можем - руки коротки, заметно короче американских.....
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 16:49
      Dead Мороз
      Сегодня, 15:01
      Кто бы сомневался. И вонь Анкориджа нам сладка и приятна.

      hi Ничтоже сумняшеся необходимо подсказать сильное решение от имени большинства россиян, коими считаются и форумчане ВО.
      Действия РФ по оказанию помощи союзнику и партнёру с подписанием Договора о стратегическом партнёрстве, как с Венесуэлой, Кубой должны наносить урон нашим врагам и врагам наших союзников.
      В интересах российского народа и Отечества необходима Победа ИРИ в войне с сионистами и матрасниками, как и Победа ВС РФ в СВО-КТО.
      Значимую помощь в СВО россиянам и государству оказал и продолжает оказывать стратегический союзник и партнёр РФ- уважаемый тов. Ким Чен Ын и его мужественные воины.
    5. Renepjd Звание
      Renepjd
      0
      Сегодня, 19:57
      Я думаю дело не в этом. Если мы ведём санкции то тоже пострадаем, как например Европа от ввода санкций против нас
  2. navigator777 Звание
    navigator777
    +31
    Сегодня, 15:03
    Интересно, в народе еще кто то уважает вот этих говорунов с их методами. Лучше бы вообще молчал, какие санции они могут ваести против страны с ВВП в десять раз больше.
    1. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +23
      Сегодня, 15:06
      Цитата: navigator777
      Интересно, в народе еще кто то уважает вот этих говорунов с их методами.

      О каком народе идёт речь? О том, который ещё не начал понимать, что ему вешают лапшу более тридцати лет?
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        -21
        Сегодня, 15:17
        Видимо о том народе, который с диванов учит воевать и управлять страной.
      2. newtc7 Звание
        newtc7
        +5
        Сегодня, 15:26
        Об изгаильском скорее всего. Все что они делают направленно на процветание того народа. «Испуганные патриоты» ))))
    2. ВАМ Звание
      ВАМ
      +8
      Сегодня, 15:07
      Цитата: navigator777
      Интересно, в народе еще кто то уважает вот этих говорунов с их методами.

      Судя по минусаторам на ВО есть такие. А что не уважать то, пальчиком с экрана погрозят, и дальше продолжайте творить. что вздумается. Ни во внутренней ни во внешней политике последствий ни каких. Делайте все что кто хочет. Ну еще наборы фломастеров в арсенале.
  3. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +13
    Сегодня, 15:03
    Лавров заверил, что Россия не введёт санкции против США за атаки на Иран

    А есть, что вводить или кроме трёпа ничего не можем? Или не хотим портить отношения с партнёрами?
    Подайте заявление в МОК об отстранении американских спортсменов в ОИ под американским флагом, хотя бы...
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +16
      Сегодня, 15:14
      Можно заблокировать поставки обогащенного крана. Но это не наши методы!
      Интересно, а если Трамп предложит покупать у нас втридорога снаряды чтоб потом продавать их ЕС, а они потом поставляли бы Украине, то это был бы наш метод? recourse
      1. newtc7 Звание
        newtc7
        +11
        Сегодня, 15:28
        Ооооо, это было отличное стремление к сотрудничеству )))) российская власть в последние года не вызывает ничего кроме отвращения, ненависти, апатии и презрения.
        Худшие из худших.
      2. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +7
        Сегодня, 15:34
        Ведь продаем нефть той же Венгрии, а это страна НАТО, из которой делают дизель, которым заправляется техника ВСУ.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Сегодня, 16:10
          Говорят туда ещё газ поставляем. А из газа получают весь аммиак, а аммиак - основа практически всех порохов и взрывчатых веществ.
          Почему-то даже Николаи, что первый, что второй, прекращали толкать зерно на запад во время войны. Видимо плохо капитализм учили...
      3. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +3
        Сегодня, 15:34
        "Буржуи с радостью продадут нам верёвку, на которой мы их повесим"
        (Цитировано по памяти)
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      -7
      Сегодня, 15:32
      Понятно, вы видимо спорсмэн мячикопинатель, раз интересуют эти МОКИ-КОКИ. Серьёзный мужик, ещё и руководитель, даже знать про эту шарашку не должен, не то что письма писать.
  4. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +14
    Сегодня, 15:04
    А кто-то сомневался? Или надеялись что наше руководство воспользуется проблемами полосатых в Иране?
  5. kebeskin Звание
    kebeskin
    +13
    Сегодня, 15:08
    Да там много еще чего сказал. Комментировать только портить:

    - Россия призывает прекратить боевые действия на Ближнем Востоке "с чьей бы то ни было стороны".
    - Москва не собирается вводить санкции против Вашингтона, "это просто не наш метод". Санкций от других стран тоже ожидать не приходится.
    - Назрел принципиальный, всеобъемлющий разговор о том, как Соединенные Штаты видят себя и каким они видят мир.
    - У России сложилось ощущение, что США хотят уважения своих национальных интересов и в ответ будут уважать национальные интересы "хотя бы великих держав".
    - Не стоит говорить про "дух Анкориджа", в Анкоридже были достигнуты понимания, а это "конкретные совершенно вещи".
    1. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +20
      Сегодня, 15:11
      Цитата: kebeskin
      Да там много еще чего сказал.

      Забыл сказать, что МИД переименовали в Министерство Иностранных Договорняков.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Сегодня, 15:16
      Не стоит говорить про "дух Анкориджа", в Анкоридже были достигнуты понимания, а это "конкретные совершенно вещи"
      что это за вещи-то? Хоть бы внятно рассказали что им там наобещали. А то кажется там по большей части неуемные фантазии васюковских шахматистов
    3. Amazoniy Звание
      Amazoniy
      -1
      Сегодня, 16:29
      «Какая глыба, какой матерый человечище!» Сказал как отрезал,ни прибавить,ни убавить! Лавров безусловно настоящий патриот России! Респект и уважение!
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    +21
    Сегодня, 15:09
    ...а вот такие заявления выглядят как полный политический слив... увы. увы.
    печально.

    зы после всего такого - понятно почему амеры плевать на все наши красные линии хотели...
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +9
      Сегодня, 15:26
      а чо вы хотели? доча тама родилась пенсию в Воронеже что ли куковать прикажете?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 15:31
        ...мне нечего сказать, к сожалению. (не Вас имел ввиду)
  7. ettore Звание
    ettore
    +9
    Сегодня, 15:11
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил журналистов, что Россия не введет санкции против США за атаки на Иран.

    И такой потерянный и жалкий вид на фотке - Ну, что вы, от нас хотите? Отстаньте, не издевайтесь.
    1. Karabin Звание
      Karabin
      +4
      Сегодня, 15:14
      Отстаньте, не издевайтесь.
      И то. Последнее дело издеваться над стариками. Нет души у западных партнеров.
  8. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    +19
    Сегодня, 15:12
    Да ладно?
    А я американцем уже отписал, что у них будут заблокированы карты МИР,СБП,отключён МАЗ, Vk-Video и RUTUBE.
    А так же отменены мультивизы в РФ.
    И сайгу они больше не видят, как и патроны к ней.
    Сергей Викторович, может быть хоть топливо для американских АЭС перестанем поставлять (через Китай)?
    Всё ж 40% от потребностей американских АЭС, которые дают 20% энергобаланса США (суть 7-8% ВВП)?
    А?
    Ну или Ирану срочно отгрузить 19 х МиГ-29К, 3 х МиГ-29КУБ (всё равно кузя -не кузя) и 37х «алжирских отказных» Миг-29 СМТ?
  9. Mike777 Звание
    Mike777
    +4
    Сегодня, 15:12
    Putin's policies in Russia will destroy Russia some day, US act with impunity because the have allies, Russia will be defeated in any conflict with NATO as long as Putin keeps acting this way, Trump is destroying all allies and friends with Russia, why Putin just watch, why can't Putin dare attack any NATO or even friends of the US, all this point to one, it shows the world that Russia is weak, not anymore super power as the world thinks. Trump has shown the world do not become friends or allies with Russia, maybe Cuba is next, follow by Belarus and finally north Korea, Russia only allies is there navy, Air Force and Army, please can someone explain how Putin plans to defeat US, NATO with his only air force, army and Navy when for four years the can't even defeat Ukraine
    1. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      0
      Сегодня, 15:26
      Ihr Gedanke ist vernünftig. Aber wie zu uns sein, wie zu handeln?
      Böse Kühe haben krumme Hörner😢
      1. Zoer Звание
        Zoer
        0
        Сегодня, 15:30
        Цитата: дон_Рэба
        Ihr Gedanke ist vernünftig. Aber wie zu uns sein, wie zu handeln?
        Böse Kühe haben krumme Hörner😢

        Don't vote for Putin. negative
        1. дон_Рэба Звание
          дон_Рэба
          0
          Сегодня, 15:46
          Gebranntes Kind scheut das Feuer☝️
  10. Fisher Звание
    Fisher
    +15
    Сегодня, 15:14
    Была помнится реклама жевательной резинки со слоганом: лучше жевать, чем говорить. Жаль лавров её не смотрел.
  11. Vulpes Звание
    Vulpes
    +18
    Сегодня, 15:14
    "Ваш метод" это сплошные озабоченности?
  12. Ghost1 Звание
    Ghost1
    +9
    Сегодня, 15:15
    Переговорщики США провалили переговоры с Ираном. Может нам стоит отказаться от услуг их.
  13. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +13
    Сегодня, 15:15
    Ну какой Иран.
    Американские ракеты бьют по российской территории.
    Старой и новой.
    Российские поставщики гонят врагу уран.
    2 окт. 2025 г. — США продолжают покупать у России уран, Москва является вторым по объемам поставщиком и заработала около $800 млн за полгода, заявил
    https://www.rbc.ru/economics/02/10/2025/68deb55f9a79476da96a780c
  14. al3x Звание
    al3x
    +14
    Сегодня, 15:16
    Зато США введут против России очередные санкции, предлог они высосут из мизинца левой ступни. Чтобы в тонусе держать. Это их метод. А наш метод...да лучше промолчу, все и так всё прекрасно знают про наши "методы".
  15. Zoer Звание
    Zoer
    +13
    Сегодня, 15:17
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил журналистов, что Россия не введет санкции против США за атаки на Иран.

    Держите меня семеро!!! laughing Ой ну и клоунада! wassat
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +19
      Сегодня, 15:22
      Стариканы при власти хотят досидеть до смерти - это поможет их детишкам поглубже укоренится на западе..

      Ну промолчали бы, за умных сошли бы! раньше это прокатывало!!
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:18
    Так уже ввели ,американские авиакомпании облетают стороной 1/ 6 суши .А вонь Анкориджа очень неприятна 404 ым .Всё хотят перемирия . bully
  17. Inturist Звание
    Inturist
    0
    Сегодня, 15:20
    Это не наш метод.чЕ тут не понятного.
    Все, занавески !
  18. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    +6
    Сегодня, 15:20
    А внести этот вопрос от РФ на рассмотрение ООН тоже чего то не хватило?
  19. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +7
    Сегодня, 15:22
    Это что , новый анекдот , и какие такие санкции может ввести РФ , самии бы выжить
    1. Kornodo
      Kornodo
      +8
      Сегодня, 15:29
      Ну , к примеру - заблокировать Макс для американских пользователей.....
  20. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +13
    Сегодня, 15:24
    Уши вянут от болтовни наших рукойводителей. fool negative
  21. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +3
    Сегодня, 15:28
    Лавров также отметил, что российское руководство не до конца понимает причины, из-за которых США решились на военную операцию против Ирана. При этом он сообщил, что задавал вопрос по этой теме спецпредставителю американского президента Стивену Уиткоффу.
    Это из серии- господин Гитлер, а почему вы напали на Польшу, Данию Бельгию... ... СССР?
  22. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 15:31
    Это не наш метод.
    Слова дипломата напомнили фрагмент из к/ф "Место встречи изменить нельзя"
  23. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 15:32
    Ибо это брацкий нарот, мы с ним дышим одним воздуха Анкориджа )))
  24. Ильнур Звание
    Ильнур
    +6
    Сегодня, 15:35
    что российское руководство не до конца понимает причины, из-за которых США решились на военную операцию против Ирана

    Что тут понимать, это ещё раз напоминание того, кто есть кто, что есть "исключительные" и "богоизбранные", и есть остальные унтерменьшы, и что и с нами так будет....
    А по поводу того, что это:
    Это не наш метод

    Так кто бы сомневался, что-то другое услышать от компрадорской власти...
  25. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +3
    Сегодня, 15:42
    Засунул страус голову в песок а тут его и сожрали гиены , правда не всего , только глупая , трусливая голова осталась.
  26. Kusja Звание
    Kusja
    +3
    Сегодня, 15:45
    Хоть бы какие санкции ввели для приличия. А оглядываться на нынешнюю ООН- себя уже не уважать. Бездейственная структура.
  27. alovrov Звание
    alovrov
    +1
    Сегодня, 15:45
    Донни - вы комсомолец? Это же не наш метод!

    И хворостиной по заднице... Ну заслужил, чего уж там.
  28. Варяжко Звание
    Варяжко
    +9
    Сегодня, 15:47
    Лизоблюдство. Это сказал министр иностранных дел России, которая как сказал Путин только вернула суверенитет или это десятый заместитель управляющего колонии США?
    Лучше уж помолчал бы, за умного бы сошел.
  29. ПавелКоссе Звание
    ПавелКоссе
    +15
    Сегодня, 15:47
    Руководство (в лице ВВП) в сравнительно недалёком прошлом всячески верстало Российскую Конституцию на предмет продления президентских полномочий. Тут надо было бы понять им же, августейшим, что и править то в документе ничего не нужно было. Достаточно просто адекватно вести себя в непростое для страны время. И всё.. И ничего больше не нужно. И избирался бы пожизненно, и при жизни к лику святых номинировали бы... Но ведь нет..(((! Как высказался здесь один из его министров "не наш метод".
    А какой наш? Обьявил СВО и тут же "стамбул", обьявил мобилизацию и тут же "моратории" вслед за "перемириями". И главное: "переговоры-переговоры и ещё раз переговоры". Это чтобы население вместо новостей о наших победах и об освобождённых наших городах затаив дыхание слушало мантру о том, что "переговоры любят тишину". Я уж и не помню когда у нас очередные выборы "на эту тему", но и здесь надежд мало. Опять популярность будет зашкаливать. Опять альтернативные кандидаты "само-отзовутся".
  30. Валюша Звание
    Валюша
    +5
    Сегодня, 15:54
    Линия "парткома Кремля"прочна как никогда. Сказал "глава парткома, "усатый, что нам надо тихо сидеть на нашем "островке стабильности", значит сидеть всем как сусликам в норках. МИДу до сих пор ничего не ясно и непонятно, всё что-то выгадывают согласно "линии парткома" даже на СВО притихли, а то Хозяин Забугорный не так поймёт и что тогда? Что будет с "детишками" забугорными и здесь, в России безбедно обретающимися, что будет с бабками и недвижимостью, "припрятанные" за бугром? Сложно это всё для кремлёвских мыслителей. До них никак не доходит, что открылось окно возможностей идти вперед на СВО, не оглядываясь на Рыжего Гангстера, на какие-то разговоры с Уиткофом и К⁰, на этот хренов Анкоридж, где сдуру "надышались" вонючим дымом. Вот и вопрос: А нужна ли всей кремлёвской братве ПОБЕДА на СВО?
  31. next322 Звание
    next322
    +4
    Сегодня, 15:57
    Да уж бригада старых кремлесидельцев ежедневно отжигает.....когда начинает языком двигать усатый ,понимаешь,что это- ни от мира сего,,,,живут в своем мире
  32. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    +5
    Сегодня, 15:58
    С санкциями то понятно, что их не введем, возможности не те, но Ирану помочь нужно. Контроль Ормузкого пролива открывает хорошие перспективы
  33. Мурзик Звание
    Мурзик
    +2
    Сегодня, 15:58
    "Израиль убил нового министра обороны"
    Путин: это не наш метод
    1. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 15:59
      Цитата: Мурзик
      "Израиль убил нового министра обороны"
      Путин: это не наш метод

      У нас просто этих "методов" нет...к сожалению
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 20:24
        Ну да, нету у нас хакеров чтоб взломали камеры наблюдения в Киеве, и разведчиков нет. Зато Нарышкин есть feel
  36. мерцание Звание
    мерцание
    +3
    Сегодня, 16:11
    Дипломат пояснил:

    Это не наш метод.

    Правильнее было сказать: у нас нет таких возможностей.
    З.Ы. Мы не Советский Союз, мы огромное количество своих компетенций растеряли.
    Вот и вынуждены "по одежде протягивать ножки".
    А все из за того, что хотели "слиться с Западом в экстазе".
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 17:19
      При нынешних безсменных и растеряли... winked
  37. Cartograf Звание
    Cartograf
    +1
    Сегодня, 16:12
    А есть такая поза в Квмасутре,которую бы наше любимое руководство страны не встало перед Трампом и западными партнёрами??
    1. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      +3
      Сегодня, 16:23
      Камасутра это давно пройденный,нашей властью ,этап.Теперь опыты маркиза де Сада перенимаются. wassat
  38. Жека111 Звание
    Жека111
    +4
    Сегодня, 16:12
    Пора на пенсию.....
    Складывается впечатление , что нынешние власти это американские подстилки какие то.
  39. axren1
    axren1
    0
    Сегодня, 16:14
    Только дураки с шулерами играют по джентельменским правилам ...
    1. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      +3
      Сегодня, 16:24
      А как можно назвать умными людей которые просрали все наследие СССР?
  40. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +4
    Сегодня, 16:15
    Лавров заверил, что Россия не введёт санкции против США за атаки на Иран

    Да кто б сомневался то .. wassat а какой ВАШ метод ? Безоговорочно верить дорогим партнёрам ? Уран с титаном им продавать ? В рот заглядывать и заискивать ? Ваши методы мы все видим
  41. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 16:16
    Тогда инвестиции на 12 трлн не дадут и тоннель на Аляску
  43. Rus_battery
    Rus_battery
    0
    Сегодня, 16:20
    Мы санкции даже в ответ на санкции против нас не ввели. Да и нечего видимо вводить.
  44. senima56 Звание
    senima56
    +4
    Сегодня, 16:20
    Можно подумать, что американцев бы остановили наши санкции! lol fool
  45. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    -2
    Сегодня, 16:20
    Мы и так знаем,что обычно Москва или бла бла бла или просто язык в задницу засунет и молчит. wassat
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +1
      Сегодня, 16:40
      Мы и так знаем,что обычно Москва или бла бла бла или просто язык в задницу засунет и молчит.

      Ну почему молчит, вон как стараются партнерам пятую точку лижут
  46. Юрий Хучев Звание
    Юрий Хучев
    -2
    Сегодня, 16:37
    Значит сша ввели против нас санкции , а мы почему то не можем, вот так и .теряют союзников
  47. spektr9 Звание
    spektr9
    -2
    Сегодня, 16:39
    Лавров заверил, что Россия не введёт санкции против США за атаки на Иран

    Не удивительно, удивительно что он не заверил что весь контроль над РФ переходит США ...
  48. koksalek Звание
    koksalek
    +2
    Сегодня, 16:50
    стыдно то как за свою страну, даже агрессию осудить боятся, Венесуэлла, Иран, следующие на подходе и всё хорошо прекрасная Маркиза, подумаешь конюшня сгорела
  49. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    -2
    Сегодня, 16:57
    Я смотрю с годами мнение аудитории этого сайта меняется, ранее мне за подобные высказывания и минусы лепили и да же предупреждения выписывали.. А сейчас то красота какая, столько жирных плюсов за нелестные высказывания о нашей "выдающейся" власти и её ответвлений!
    Очевидно люди начинают понимать и думать в правильном направлении! Так держать!
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Сегодня, 17:50
      Цитата: VLAD-96
      предупреждения выписывали..
      табэ не аудитория а модераторы... fellow
      Цитата: VLAD-96
      люди начинают понимать и думать

      они ни за, что не отвечают, а думать и понимать начнут после мобилизации...(в т.ч. трудовой) Россия в начале прошлого века в такой же ситуации была, нэп, разруха, 5-я колонна, враждебное окружение, только, что языком молоть про власть стремно всем было...это тут ты "м-р", а на лесозаготовках ты .... belay
  50. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +2
    Сегодня, 16:58
    Да пофиг на санкции, всё равно возможностей нет.
    Лавров также отметил, что российское руководство не до конца понимает причины, из-за которых США решились на военную операцию против Ирана.

    Вот оно как. Весь мир понимает, а российское руководство не понимает и пытается договориться. Страшно как-то, а вдруг правда не понимает.
  51. Mitka Звание
    Mitka
    -1
    Сегодня, 17:19
    Может, икры им ещё послать??
  52. commbatant Звание
    commbatant
    -1
    Сегодня, 17:34
    Лавров заверил, что Россия не введёт санкции против США за атаки на Иран

    Оно и понятно, коллеги в МИД и близкие в США и ЕСу не поняли бы...
  53. AlexFly Звание
    AlexFly
    0
    Сегодня, 17:48
    Ха-ха-ха-ха - и это совсем не удивляет... Хоть и не нравится мне Хрущ, но тот хоть тапком по столу стучал, а эти бесхребетные только под дудки петь научились, срам один..
  54. Vadim Isaev Звание
    Vadim Isaev
    +1
    Сегодня, 17:57
    По известному анекдоту "съесть - то он съест, но кто ж ему даст?". Понимаю уважаемого Сергея Викторовича : " и у старухи бывает проруха" Непросто работать в нынешнее время, да и почтенный возраст
  55. К_4 Звание
    К_4
    -1
    Сегодня, 18:13
    Да уж, уже представляю скорые выборы в думу, там будет не просто клоунада с накрутками, а клоунадище., ибо никто в здравом уме ухе за ЕДРо не проголосует, разве что пациенты одного заведения, ну и сами депутаты. laughing
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 19:48
      А если они сделают по многу раз?!
      У них ведь расщепление личности на множество!
      Вот Вам и победа Воли над Разумом.
  56. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 18:34
    Если это не юмор какой-то недуачный, то вообще страноое заявление
    Может уже возраст дает о себе знать?
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      -1
      Сегодня, 19:16
      Нет, это такая политика у кремлинов - нельзя раздражать того, у кого живут твои дети, хранятся твои деньги и стоят твои виллы.
  57. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 18:37
    Даже комментировать нечего. Расставил всем кому надо плюсы и достаточно. А товарища Л я даже когда-то уважал...
  58. Etwas Звание
    Etwas
    0
    Сегодня, 18:37
    Цитата: alexboguslavski
    А что мы можем ввести такого чувствительного для США?
    Рисунок.

    И если даже на всё мы введем санкции, то просто выстрелим себе в ногу.

    И уж точно не будем разрывать дипотношения с США из-за Ирана.

    Вы видимо русских поговорок не знаете, "Один в поле не воин" - это про то, что потеряв союзников мы останемся одни и за нами придут. Вы просто не поняли комментарии.
  59. Etwas Звание
    Etwas
    +1
    Сегодня, 18:56
    Цитата: мерцание
    Дипломат пояснил:

    Это не наш метод.

    Правильнее было сказать: у нас нет таких возможностей.
    З.Ы. Мы не Советский Союз, мы огромное количество своих компетенций растеряли.
    Вот и вынуждены "по одежде протягивать ножки".
    А все из за того, что хотели "слиться с Западом в экстазе".

    Уважаемый , сейчас олигархическо-государственный капитализм, а он имеет свои правила. Чтобы вы сделали на месте.... на кого опирались бы, на народ? Но он по определению чужд камарильи, а окружение рядом, оно поддержит пока не споткнется. А что народ , он чем-то сплочен, да у нас даже профсоюзов нет, ну на бумаге-то они существуют и партий нет, значит можно холопов игнорировать, и пример есть, пенсионную реформу проглотили, ну это же ясный сигнал, далее по накатанной. А недовольным репрессии, они будут, без них никак.
    1. котик-русич Звание
      котик-русич
      0
      Сегодня, 19:34
      Цитата: Etwas
      да у нас даже профсоюзов нет, ну на бумаге-то они существуют .
      Я состою в профсоюзе...
      С каждой зарплаты - 1% отчисляется в пользу профсоюза, в замен на каждый "день профсоюза" получаю подарок + подарок на Новый год (набор конфет из магазина).
      На весь наш рабочий коллектив, членов профсоюза - человек +/- 10 человек.
      На прошлый "день профсоюза" подарили ручную соковыжималку.
      hi
    2. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 19:51
      Вы точно описали путь в лапы заговорщиков. Может с учётом фактора времени финал при этом не похороны, а одиночка в Гааге, но ихний хрен нашей редьки не слаще.
  60. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    -1
    Сегодня, 19:15
    Ах-ха-ха-ха! Тьфу....................
  61. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 19:18
    Сергей Лавров заверил журналистов, что Россия не введет санкции против США за атаки на Иран.

    Интересно, а что за санкции имелись ввиду? Может против судов, заходящих в порты США? Или против стран - основных торговых партнеров США? Так в этих случаях (исключительно теоретических!) в основном Китай пострадает и еще как даст в ответку.
    А если не продать Штатам чего-то (те же удобрения, платина, даже уран), то неясно, кому будет больнее. Штаты по-любому найдут, где купить, а мы потеряем не только деньги, но и рынок сбыта.
  62. _DD_ Звание
    _DD_
    +2
    Сегодня, 19:33
    Собственно говоря а на что РФ может ввести ссанкции чтобы в последствии не пострадать самим нам?
  63. Etwas Звание
    Etwas
    0
    Сегодня, 19:47
    Цитата: котик-русич
    Цитата: Etwas
    да у нас даже профсоюзов нет, ну на бумаге-то они существуют .
    Я состою в профсоюзе...
    С каждой зарплаты - 1% отчисляется в пользу профсоюза, в замен на каждый "день профсоюза" получаю подарок + подарок на Новый год (набор конфет из магазина).
    На весь наш рабочий коллектив, членов профсоюза - человек +/- 10 человек.
    На прошлый "день профсоюза" подарили ручную соковыжималку.
    hi

    Я имел в виду профсоюз как элемент политического влияния и объединяющий фактор для продвижения и влияние на власть. Вы слышали что-нибудь о призыве к забастовке после пенсионной реформы, нет.
  64. котик-русич Звание
    котик-русич
    0
    Сегодня, 19:54
    Про Лаврова - предложу ему уйти на заслуженный отдых.
    Про МИД - был в старину Посольский приказ - контролировать работу посольств по миру, вот и всё что нужно - "министерство" избыточная величина.
  65. oleg_627 Звание
    oleg_627
    0
    Сегодня, 20:00
    Уморил,хорошо бы еще сказать будем помогать сюзерену трампуше и братьям израелитянам с ненависным режимом
  66. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    0
    Сегодня, 20:22
    Хочу купить дом, но не имею возможности. Про козу помните.
    А кто будет вводить и против кого? Даже если б были возможности.
    У большинства представителей нашей власти и деньги там, и дети там.