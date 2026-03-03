Лавров заверил, что Россия не введёт санкции против США за атаки на Иран

Это не наш метод.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил журналистов, что Россия не введет санкции против США за атаки на Иран. Обычно Москва так не действует.Об этом глава МИД РФ заявил на брифинге.Дипломат пояснил:По мнению Лаврова, использовании таких рычагов подрывает международные отношения и противоречит Уставу ООН.Он также добавил, что и другие государства на это не пойдут:И в этом сложно не согласиться с главой МИД России. Наверняка здесь дело не в благородстве или принципах, а в отсутствии возможностей и в опасениях нежелательных последствий.Лавров также отметил, что российское руководство не до конца понимает причины, из-за которых США решились на военную операцию против Ирана. При этом он сообщил, что задавал вопрос по этой теме спецпредставителю американского президента Стивену Уиткоффу. Тот ответил, что США начали атаки из-за того, что Тегеран отказался останавливать свою ядерную программу и обогащение урана.Лавров так прокомментировал его ответ:Дипломат также опроверг предположение о том, что Россия могла бы стать посредником в деле мирного урегулирования между Вашингтоном и Тегераном.Он пояснил: