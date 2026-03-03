Нефть в огне: По нефтехранилищу в Фуджейре прилетели «Шахеды»
В эмирате Фуджейра взорвалось так, что искры долетели до мировых бирж. Удар беспилотника пришелся по нефтяной промышленной зоне – по объекту, где хранится около 70 миллионов баррелей углеводородов и швартуются танкеры со всего мира.
Официальные власти ОАЭ отчитались: пожар локализован, пострадавших нет, работа возобновлена в штатном режиме, а само возгорание случилось из-за падения обломков дрона, сбитого системой ПВО.
Дежурная формулировка, если не знать, что порт Дукм в Омане, где тоже дислоцированы американские военные, накануне принял уже второй удар. Там тоже повреждено нефтехранилище.
Что характерно, накануне иранское агентство Tasnim предупреждало: Тель-Авив готовит провокацию под чужим флагом в порту Фуджейры, параллельно атаковав НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре, чтобы повесить вину на Тегеран.
Мол, это израильские «Моссад» с их тягой к спецэффектам решили поджечь регион, пока США прикрывают тылы. И вот – результат: емкости горят, цены на нефть ползут вверх, а арабские монархии вынуждены гасить пожары, одновременно гадая, кто именно нанес «визит».
Фуджейра – не просто курорт для уставших от дубайской мишуры туристов, а главные ворота для экспорта «черного золота» в обход Ормузского пролива. Удар по такому хабу – сигнал Вашингтону и Тель-Авиву, что ни одна база, ни один порт, ни один резервуар в зоне досягаемости иранских дронов не может чувствовать себя в безопасности.
