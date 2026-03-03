Нефть в огне: По нефтехранилищу в Фуджейре прилетели «Шахеды»

Нефть в огне: По нефтехранилищу в Фуджейре прилетели «Шахеды»

В эмирате Фуджейра взорвалось так, что искры долетели до мировых бирж. Удар беспилотника пришелся по нефтяной промышленной зоне – по объекту, где хранится около 70 миллионов баррелей углеводородов и швартуются танкеры со всего мира.

Официальные власти ОАЭ отчитались: пожар локализован, пострадавших нет, работа возобновлена в штатном режиме, а само возгорание случилось из-за падения обломков дрона, сбитого системой ПВО.



Дежурная формулировка, если не знать, что порт Дукм в Омане, где тоже дислоцированы американские военные, накануне принял уже второй удар. Там тоже повреждено нефтехранилище.


Что характерно, накануне иранское агентство Tasnim предупреждало: Тель-Авив готовит провокацию под чужим флагом в порту Фуджейры, параллельно атаковав НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре, чтобы повесить вину на Тегеран.

Мол, это израильские «Моссад» с их тягой к спецэффектам решили поджечь регион, пока США прикрывают тылы. И вот – результат: емкости горят, цены на нефть ползут вверх, а арабские монархии вынуждены гасить пожары, одновременно гадая, кто именно нанес «визит».

Фуджейра – не просто курорт для уставших от дубайской мишуры туристов, а главные ворота для экспорта «черного золота» в обход Ормузского пролива. Удар по такому хабу – сигнал Вашингтону и Тель-Авиву, что ни одна база, ни один порт, ни один резервуар в зоне досягаемости иранских дронов не может чувствовать себя в безопасности.
  1. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 15:25
    В общем то это действительно сигнал, а не удар, - обломки дрона вызвали возгорание.
    - Вот возможен ли удар, - пока ни кто не торопится реально нефтянку обнулять на обоих сторонах залива.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 15:26
    Злые языки говорят на Кипре в обломках Шахеда нашли наши платы " Кометы " .Врут?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +4
      Сегодня, 15:29
      Цитата: tralflot1832
      Злые языки говорят на Кипре в обломках Шахеда нашли наши платы " Кометы " .Врут?

      Информация есть что Шахеды содержат элементы Герани, ни кто в том числе наши эту информацию не опровергает, нам то зачем?
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +7
        Сегодня, 15:56
        Цитата: Andobor
        Цитата: tralflot1832
        Злые языки говорят на Кипре в обломках Шахеда нашли наши платы " Кометы " .Врут?

        Информация есть что Шахеды содержат элементы Герани, ни кто в том числе наши эту информацию не опровергает, нам то зачем?

        А какой смысл в том, чтобы опровергать очевидное? Оружейный рынок статья дохода многих государств, в том числе и России. Иран, как независимое государство, сам определяет у кого и какие виды вооружения закупать в рамках межгосударственных отношений. Вот он Гераньки и прикупил.
    2. Fitter65 Звание
      Fitter65
      -7
      Сегодня, 15:31
      Цитата: tralflot1832
      Злые языки говорят на Кипре в обломках Шахеда нашли наши платы " Кометы "

      Ну какие они наши,если в Китае всё делают.
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +2
        Сегодня, 15:48
        Цитата: Fitter65
        Цитата: tralflot1832
        Злые языки говорят на Кипре в обломках Шахеда нашли наши платы " Кометы "

        Ну какие они наши,если в Китае всё делают.

        Все военные изделие, и в том числе и платы - изготавливаются исключительно в России!
        А ширпотреб - да, могут платы сделать в Китае, если нужна низкая себестоимрсть для продажи населению.
        Так-то ваш вывод абсолютно не верен.
        1. Fitter65 Звание
          Fitter65
          -1
          Сегодня, 16:13
          Цитата: Joker62
          Все военные изделие, и в том числе и платы - изготавливаются исключительно в России!

          Я вам охотно верю, прям со слезами на глазах. Правда на тех платах, в военных изделиях, что недавно у нас появились, почему то написано по английски- Сделано в Китае. И прибор для проверки работоспособности данного изделия с такими же платами, правда корпус наш российский, об этом и написано, на задней крышке....
      2. KCA Звание
        KCA
        +3
        Сегодня, 15:54
        Аха, вот прям именно в Китае? Вы сами заказ размещали? Это не процессоры по технологии 7нМ для понтов, думаю, что для производства таких модулей и 180нМ маловато, а такое производство у нас есть, военные и космические стандарты сильно отличаются от того, что рекламируют для дома, для семьи
    3. Normann Звание
      Normann
      +2
      Сегодня, 15:39
      Даже если и так, все честно.
    4. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      +1
      Сегодня, 15:39
      Цитата: tralflot1832
      нашли наши платы " Кометы " .Врут?

      Это нормально: восьмимодульная CRPA, аналогом которой выступает отечественная «Комета-М». Их часто «меняют» и находят не там «где надо».
    5. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 16:27
      Цитата: tralflot1832
      Злые языки говорят на Кипре в обломках Шахеда нашли наши платы " Кометы " .Врут?

      А что в этом плохого?
      Это хороший бизнес. Хорошие деньги.
      Ирану сейчас надо сжечь все нефтехранилища, заявив, что это сделал Израиль, чтобы обвинить Иран.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:31
    Цитата: Andobor
    Цитата: tralflot1832
    Злые языки говорят на Кипре в обломках Шахеда нашли наши платы " Кометы " .Врут?

    Информация есть что Шахеды содержат элементы Герани, ни кто в том числе наши эту информацию не опровергает, нам то зачем?

    Герань ,тьфу Шахед - иранский .Иранский .УСЁ!
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 15:37
    Цитата: Fitter65
    Цитата: tralflot1832
    Злые языки говорят на Кипре в обломках Шахеда нашли наши платы " Кометы "

    Ну какие они наши,если в Китае всё делают.

    А думаете почему у Пэтриотов иногда получается пшик .Всё делается в КНР . wassat
  5. usr01 Звание
    usr01
    +3
    Сегодня, 15:39
    Ув. автор! а перевести баррели в тонны не судьба? или Вы так свою аудиторию "американизируете" англоман Вы наш... wink
    1. тлауикол Звание
      тлауикол
      -2
      Сегодня, 15:42
      Цитата: usr01
      Ув. автор! а перевести баррели в тонны не судьба? или Вы так свою аудиторию "американизируете" англоман Вы наш... wink

      А "тонна" древнерусское слово?
      Автор, аудитория, мэн..?
      1. KCA Звание
        KCA
        +2
        Сегодня, 16:04
        метрическая система мер французская, и хорошо что Россия на неё перешла, а не на английскую футы/фунты, всё ясно, всё понятно, 1-10-100-1000-10000, а без принятия вы с удовольствием сейчас переводили-бы аршины в вершки, вершки в вёрсты?
        1. тлауикол Звание
          тлауикол
          0
          Сегодня, 16:10
          Прямо не знаю, что и ответить. А вдруг меня обвинят в латинизации или французизации ретивые товарищи? Вы лучше им, любителям ловли блох, свой вопрос задайте
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 16:24
            Зря Вы эту тему подняли. А вдруг попадётся на глаза профессиональным борцам за русское счастье? Они скажут - это наши традиционные ценности и заставят перейти.
    2. svarog77 Звание
      svarog77
      0
      Сегодня, 20:22
      Баррель — международная единица измерения объема нефти. hi
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:42
    Цитата: usr01
    Ув. автор! а перевести баррели в тонны не судьба? или Вы так свою аудиторию "американизируете" англоман Вы наш... wink

    В барелях больше ,а то в тоннах всего около 10 млн тонн Может надо устроить пионерский костёр имени Саддама .
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 16:27
      Цитата: tralflot1832
      В барелях больше ,а то в тоннах всего около 10 млн тонн

      Цитата: tralflot1832
      В барелях больше ,а то в тоннах всего около 10 млн тонн

      Андрей hi вспомнилось из мультика: "А в попугаях-то я длинней!" smile
  7. тлауикол Звание
    тлауикол
    0
    Сегодня, 15:47
    Интересно: сколько в ОАЭ ёмкостей для хранения нефти? Боюсь, кратно больше, чем ракет у Ирана. Одних нефтяных ТЭСтанций там 30тыс. Замучаешься жечь.
    А ведь ещё Оман Кувейт Сар Ирак Бахрейн..
    Итд итп
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 16:25
      Судя по платам, у нас много бесполезных устаревших Гераней. Все и отправить надо.
      1. тлауикол Звание
        тлауикол
        -1
        Сегодня, 16:46
        Герани нам самим нужны. Кроме плат там движки, взрывчатка, система наведения и тп. И как отправить? Хотите, чтобы американцы на Каспии наши корабли утопили в иранских портах?
        1. Aken Звание
          Aken
          -1
          Сегодня, 17:04
          Перебирать вручную может оказаться дольше и затратнее, чем на конвейере выпустить новую, более совершенную модель.
          А корабли персы и свои отправить могут. У них ведь рано или поздно всё закончится.
          1. тлауикол Звание
            тлауикол
            -1
            Сегодня, 17:11
            Корабли у них закончатся раньше
            1. Aken Звание
              Aken
              -2
              Сегодня, 17:12
              Предлагаете забить на них? Наш МИД уже забил.
              1. тлауикол Звание
                тлауикол
                -1
                Сегодня, 17:19
                Тогда какие варианты? Почтой побегу сейчас отправлять? Вы бы чего-нибудь дельное предложили
                1. Aken Звание
                  Aken
                  -1
                  Сегодня, 17:48
                  Может и предложил бы. Только кому?
  8. Дмитрий Ригов Звание
    Дмитрий Ригов
    -2
    Сегодня, 16:01
    А ведь перекрытие Ормузского пролива по промышленности Китая бьет гораздо сильнее, чем по США. Получается американцы будут еще долго тянуть, если Трамп говорит уже про несколько недель. Если США могут еще напечатать грязных бумажек, то Китаю придется затянуть пояс потуже.
    1. 2al Звание
      2al
      +1
      Сегодня, 16:46
      Нет, у КНР полугодовой запас нефти только в наземных хранилищах, которым они нагибают всех продавцов нефти. А СПГ они сейчас толкают в Европу, причём нагло навариваясь на поставках из РФ, они не разбирают свои угольные электростанции а консервируют их, имея большие запасы угля для генерации.
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 16:06
    Это санкции от Ирана последовали.