Сырский признал, что «Герани» научились летать на предельно малых высотах

Главком ВСУ Сырский бьет тревогу: российские БПЛА «Герань» (которые на Украине все еще предпочитают называть «Шахедами») освоили полеты на предельно малых высотах. В своем отчете о работе «малой ПВО» украинский командующий признает: новая тактика заставляет искать нестандартные решения.

По словам Сырского, в феврале, несмотря на «значительное ухудшение погодных условий и дефицит средств поражения», украинским перехватчикам удалось совершить около 6,3 тыс. вылетов и уничтожить более полутора тысяч российских беспилотников разных типов. При этом в Киеве и окрестностях доля дронов-перехватчиков в уничтожении БПЛА, по версии киевского режима, превысила 70%.



Главкома явно беспокоит другое: российские операторы БПЛА не стоят на месте. Тактика ухода на сверхмалые высоты делает работу традиционных средств ПВО малоэффективной. И теперь Киев делает ставку именно на «БПЛА-перехватчики».

Сырский отчитывается о работе с производителями, обучении экипажей и формировании целых дивизионов беспилотных систем. Звучит масштабно, но за этими формулировками скрывается простая истина: если раньше «Герани» летели на заданной высоте и их можно было относительно легко достать, то теперь они буквально стелятся над землей, скрываясь в «складках» местности.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +4
    Сегодня, 15:45
    Ну так вместо банок с огурцами… раздать всем бадминтоные ракетки, как раз для работы на малых высотах laughing
    Ещё можно рогатки и палки плевалки….
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +1
      Сегодня, 18:33
      Так они и так все сбивают laughing
      Хотя, если верить их цифрам, приходится задуматься об их рапортах:
      в феврале ... украинским перехватчикам удалось совершить около 6,3 тыс. вылетов и уничтожить более полутора тысяч российских беспилотников разных типов.

      Учитывая, что в одном налете, ежедневно, участвует 400+ беспилотников разных типов (иногда больше) плюс ракеты, то сбив в феврале 1,5 тыс. ВСУ отбили примерное четыре дня налетов, остальные 24 дня, ладно пусть будет 20 laughing летело все куда планировалось, я правильно понимаю Сырского? wassat
  2. Даос Звание
    Даос
    +3
    Сегодня, 15:47
    Вот интересно - наши геранькам умудрились радиовысотомер прикрутить? Или такая точная картография по высотам?
    1. KCA Звание
      KCA
      +2
      Сегодня, 16:08
      Картография точная как минимум с начала 90-х, в 92 имел возможность глянуть на спутниковую 3Д карту Европы с указанием высоты рельефа и объектов
      1. Даос Звание
        Даос
        +1
        Сегодня, 16:22
        Нужна постоянная корректура - рельеф то сам конечно не меняется но вот человеческая деятельность его меняет регулярно.
        1. tur-tur Звание
          tur-tur
          +1
          Сегодня, 16:30
          Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия. (с) к/ф "ДМБ".
        2. KCA Звание
          KCA
          0
          Сегодня, 16:32
          Естественно, хотя как КР летают на высоте 20м, у них радар свой?
          1. Даос Звание
            Даос
            +1
            Сегодня, 16:47
            Да, КР точно оснащаются доплеровским радаром-высотомером. У тех же томагавков основной метод наведения это сличение профиля местности с заложенной электронной картой - что требует высокоточного радара. В принципе там ничего особо сложного конечно - но вес/энергопотребление. Вот я и удивился неужели в скромные по размеру гераньки всё таки запихнули подобную систему?
            1. Русфанер Звание
              Русфанер
              0
              Сегодня, 17:04
              Скорее LIDAR, а не радар. Он от ноля до 100 м очень точно работает, только водную поверхность не любит.
              Энергопотребление - мизер.
        3. Алексей Лантух Звание
          Алексей Лантух
          0
          Сегодня, 20:08
          Конфигурация высот на бумажной карте может быть и точная, но должна быть точная привязка и по электронной карте связки спутника и дрона. Вероятно это все таки произошло.
  3. Peter1First Звание
    Peter1First
    -4
    Сегодня, 15:49
    То, что хорошо для КР не всегда хорошо для Герани. Посадите в опасном месте роту пулеметчиков, посадив их в шахматном порядке -и все низко летящие герани станут легкой мишенью. Слишком мала скорость и слишком велик демаскирующий шум.
    1. KCA Звание
      KCA
      -1
      Сегодня, 16:11
      От высоты полёта зависит, до 30м хватит одного стрелка с дробовиком, а выше роты пулемётчиков не хватит
      1. General Failure Звание
        General Failure
        +3
        Сегодня, 16:34
        Скажите, как охотник охотнику, на сколько времени в радиусе поражения дробовика окажется цель, летящая со скоростью 150кмч?
        1. KCA Звание
          KCA
          0
          Сегодня, 16:43
          От многого зависит, от местности, но по звуку сориентироваться можно задолго, хватит времени повернуться на вектор стрельбы, а дальше реакция стрелка, как с уткой, летит низко, не видно совсем, но свист крыльев слышен, да ещё и крякает, повернулся и как увидел алга
          1. General Failure Звание
            General Failure
            +1
            Сегодня, 16:50
            по звуку сориентироваться можно

            Звук герани можно услышать с расстояния примерно километр, она летит со скоростью 150кмч, те 40 м/с. То есть у вас есть 25 секунд, встать там, где она пролетит.
            За сколько стометровку бегаете?
            1. KCA Звание
              KCA
              0
              Сегодня, 17:12
              Т.Е. вариант что я стою и слушаю пока БПЛА летит хрен знает куда, и мне надо бежать его догонять? Затрофеить и в котелок? Явно, что я стою у точки или БМ и летит прямо на меня, максимум чуть-чуть повернуться и внимательно смотреть, а там как повезёт, полуавтомат на 8 патронов картечью три ноля, или мне 5кг в тротиловом эквиваленте
        2. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          0
          Сегодня, 16:46
          Цитата: General Failure
          Скажите, как охотник охотнику, на сколько времени в радиусе поражения дробовика окажется цель, летящая со скоростью 150кмч?

          Ну собственно скорость летящей утки ~ 120 км/ч, достигает и 150 и выше. Для стрелка уровня КМС - вполне рабочая цель. yes
          1. General Failure Звание
            General Failure
            +1
            Сегодня, 16:57
            скорость летящей утки ~ 120 км/ч

            Вообще-то птичий рекорд скорости в горизонтальном полете - черный стриж - 115кмч.

            И охотник знает куда утка летит. Там и стоит. А вот стоять там, куда летит Герань весьма вредно для жизни :)
            1. Охотовед 2 Звание
              Охотовед 2
              0
              Сегодня, 17:38
              Белогорлый стриж — до 169 км/ч в горизонтальном полёте и способен удерживать такую скорость в течение нескольких часов. Без попутного ветра.
              Теперь рассмотрим, что влияет на скорость птицы: 1. Ветер 2. Снижение высоты( Пикирование ).
              Ну и насчёт максимальной скорости птиц, объяснять просто лень Сапсан там рекордсмен.
              Давайте о другом, скорость стендовой тарелочки 20м//с. (72 км/ч), путём некоторых манипуляций с машиной можно увеличить до 35… сравните размеры тарелочки и герани.
              И по уткам, лень искать информацию, Гугл вам в помощь!
    2. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      +2
      Сегодня, 17:04
      Ну так-то когда не цель заходят, то по любому снижаются - стреляй не хочу. Однако оказывается даже во всех важных местах достаточно пулеметчиков не посадишь.
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        0
        Сегодня, 20:14
        Добавлю: тут недавно печатали, что герани помимо того, что могут лететь низко, так ещё летают и на километр и выше в зависимости от ситуации. Попробуйте попасть с пулемета в цель которая на расстоянии более 1 км.
  4. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 15:50
    Интересно, а Сырского когда-нибудь грохнут с помощью БПЛА или он тоже в касте неприкасаемых???
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      -1
      Сегодня, 15:54
      Это не наши методы. Президент РФ Владимир Путин считает недопустимым организованные убийства официальных лиц других государств.
      1. Mike777 Звание
        Mike777
        0
        Сегодня, 16:49
        It is not Russians method to assassinate top leadership or officials but it is acceptable for millions of soldiers to die, this sounds weak.
  5. РР_Вернадский Звание
    РР_Вернадский
    +3
    Сегодня, 15:50
    «Герани» летели на заданной высоте и их можно было относительно легко достать, то теперь они буквально стелятся над землей, скрываясь в «складках» местности.

    То ли еще будет, респект конструкторам, технологам, производственникам
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 15:53
    Так ученье- свет.... Сырский не знал?
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 16:00
    Объект летящий низко, с высокой скоростью, мало размерный, цель сложная... устраивать стрелковые засады дело такое, надо ну ОЧЕНЬ МНОГО личного состава и боеприпасов, при этом, высокая эффективность под сомнением... soldier
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:04
    ❝ Российские БПЛА «Герань» (которые на Украине всё ещё предпочитают называть «Шахедами») ❞ —

    — Интересно «Шахеды», которые сейчас кошмарят побережье Залива, называют там «Геранями» ? ...
    1. Kusja Звание
      Kusja
      +1
      Сегодня, 16:15
      Какелы называют их шахедами, дабы занизить возможности нашего ВПК, лишний раз указать на зависимость, а также не забыть бросить камень в огород Ирана- союзника России.
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 16:27
    Euronews сообщает, что в результате падения одной из иранских ракет на жилые районы Дубая полностью сгорело поместье одного из бывших заместителей главнокомандующего ВСУ Сырского стоимостью $7 млн.

    Хозяин резиденции отвечал в ВСУ за распределение западной военной помощи.
  10. General Failure Звание
    General Failure
    0
    Сегодня, 16:44
    освоили полеты на предельно малых высотах.

    Наверное, в прошивку добавили карту рельефа и сопоставляют высоту полета полученную из Глонасс с этой картой.
    Просто и со вкусом.
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 18:05
    Цитата: Mouse
    Так ученье- свет.... Сырский не знал?

    Так на Иран ничего про ученье не сказано. Все больше про "подвиги" Бандеры
  12. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    0
    Сегодня, 18:32
    Нужен аналог Фламинго, там боевая часть 1000-1150 килограммов, у Герани-2 90 кг, у реактивной Герани-3 вроде 300 кг, но дальность вероятно значительно меньше, а у фламинго 3000 км.
  13. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 19:14
    Отлично, значит скоро снова возьмём Купянск и Купянск-Узловой, а то пока
    Большая часть города до сих пор под контролем ВСУ. В центральной части города и на окраинах по подвалам и руинам сидят разрозненные группы российской штурмовой пехоты. Купянск-Узловой под полным контролем противника, только в северной его части есть несколько наших штурмовиков.
    https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/60

    Кто не верит в нашу скорую победу, может минусовать.