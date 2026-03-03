Глава Федерального казначейства – Путину: выплачен первый штраф цифровым рублём

4 981 19
Глава Федерального казначейства – Путину: выплачен первый штраф цифровым рублём

Глава российского государства провел рабочую встречу в Кремле. Собеседником президента России Владимира Путина на это раз стал руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

Запись их разговора опубликовала пресс-служба Кремля.



В ходе встречи обсуждались итоги деятельности ведомства за прошедший год и его планы на будущий.

Глава Федерального казначейства, в числе прочего, рассказал Путину по его просьбе о цифровом рубле. Чиновник пояснил:

Цифровой рубль – очень интересный проект.

Артюхин сообщил, что по поручению президента с прошлого года он был запущен в пилотном формате. По словам Артюхина, возглавляемая им структура с 1 января полностью готова к приему бюджетных платежей в новом формате. Он сообщил, что уже был выплачен первый административный штраф цифровым рублем. Один человек внес первые полторы тысячи рублей в такой форме.


Руководитель казначейства отметил, что ведомству еще предстоит провести в стране большую разъяснительную работу относительно цифрового рубля. На данном этапе оно активно взаимодействует с министерством финансов РФ и Центробанком, определяя расходные статьи, для которых его можно было бы задействовать.

В частности, рассматривается несколько вариантов выделения субсидий и финансирования инфраструктурных проектов. К обсуждению, по словам главы казначейства, активно подключился и министр финансов Антон Силуанов. Итогом может стать более сбалансированное решения вопросов казначейского сопровождения и банковского обслуживания.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +14
    Сегодня, 16:25
    "Глава Федерального казначейства – Путину: выплачен первый штраф цифровым рублём"

    Наши властьимушие лучше о доходах простых людей так же заботились-вместо того, чтобы последнюю шкуру с нас сдирать!
    1. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 18:18
      Один человек внес первые полторы тысячи рублей в такой форме.

      Видно это административный штраф за плевок в окно УФК.
  2. RockerMan Звание
    RockerMan
    +13
    Сегодня, 16:33
    Успех проекта взимание штрафа, вместо улучшения качества жизни людям. Как символично.
    1. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 18:11
      Цифровой рубль – очень интересный проект.

      Может зарплату деятелей Федерального Казначейства тоже есть смысл выплачивать цифровыми рублями в фиксированных суммах, чтобы меньше себе премии начисляли и бонусы, в то время как бюджет страны лихорадит от дефицита денежных средств.
      1. Перфильева Вера Звание
        Перфильева Вера
        +7
        Сегодня, 18:17
        "Может зарплату работникам Федерального Казначейства тоже есть смысл выплачивать цифровыми рублями в фиксированных суммах"

        Хорошая мысля - надо всем госчиновникам в цифре платить, но боюсь им эта идея не понравится.....
  3. двп Звание
    двп
    +9
    Сегодня, 16:47
    Ну куда же без Антона Силуанова. Так и вспоминается анекдот:"нужно выйти на крыльцо, показать месяцу пустой кошелек,когда народится новый месяц и сказать"месяц, месяц -дружочек,наполни кошелечек".
    Господин Силуанов,а у Вас есть какие то более конкретные идеи о наполнении бюджета?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +6
      Сегодня, 16:56
      ...Вы бы этого деятеля лишний раз не дёргали... а то опять придумает как людей выдоить... Свят, свят, свят...
    2. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +5
      Сегодня, 17:12
      Цитата: двп
      Господин Силуанов,а у Вас есть какие то более конкретные идеи о наполнении бюджета?

      За те конкретные идеи наполнения бюджета могут не только места лишить, но и голову оттяпать. Поэтому и дерут тех, кто уже ничего не может противопоставить.
    3. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 18:28
      двп
      Господин Силуанов,а у Вас есть какие то более конкретные идеи .......

      У него (Силуанова) всегда есть идеи. Под МинФин подложили и Налоговую и Таможню. А сбором денег в бюджет занимается г-н Артюхин и его ведомство Федеральное Казначейство.
  4. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +4
    Сегодня, 17:08
    Он сообщил, что уже был выплачен первый административный штраф цифровым рублем.

    Дальше штрафы в цифровых рублях будут взыматься автоматически, с последующим уведомлением (в лучшем случае)
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +7
    Сегодня, 17:12
    Поздравляю Вас Уважаемые совершился еще один шаг к тотальному цифровому рабству! Не угодных скоро лишат всего, а остатки критически мыслящего населения или вынудят уехать или превратят в послушное было. Мечта доктора Хаасса из кинофильма Мертвый сезон практически уже на пороге осуществления, и ни какой супер газ Ви-Экс не понадобился. Пересмотрите этот кинофильм, ну или посмотрите впервые, если раньше не смотрели, многое Вам станет ясным.
  6. Добрый Звание
    Добрый
    +6
    Сегодня, 17:43
    О том, что производителям молока в Свердловской области, молокозаводы предложили сливать его на землю чтобы цены на молочку не снижать, не доложили? Жаль.
    1. Перфильева Вера Звание
      Перфильева Вера
      +4
      Сегодня, 18:26
      "молокозаводы предложили сливать его на землю чтобы цены на молочку не снижать, не доложили? Жаль."

      Ему такую крамолу низзя докладывать! Только в духе: в Багдаде все спокойно и все хорошо прекрасная маркиза..... продолжение этой песни Вы сами знаете!
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 19:32
        Перфильева Вера
        Ему такую крамолу низзя докладывать!

        Конечно, ведь молоко дешевле только даром, по 120 р/бут. А кашу манную можно и на воде сварить. sad
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +6
    Сегодня, 17:47
    Цитата: Добрый
    О том, что производителям молока в Свердловской области, молокозаводы предложили сливать его на землю чтобы цены на молочку не снижать, не доложили?
    Капитализмус!
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +8
    Сегодня, 17:50
    Цифровой рубль – очень интересный проект.

    Очень даже интересный...рубль в цифре вроде мой и в тоже время как бы не мой...могут в любой момент отобрать под надуманным предлогом...штрафы,долги,поборы и прочее.
    Вообщем всем приготовиться к встрече с ним.
    1. Альф Звание
      Альф
      +3
      Сегодня, 19:07
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      рубль в цифре вроде мой и в тоже время как бы не мой...могут в любой момент отобрать под надуманным предлогом..

      Погодите, это только цветочки...Уже начала проскакивать инфа о цифровых деньгах со сроком годности. Вот тогда мы "запоем"...
  9. Альф Звание
    Альф
    +4
    Сегодня, 19:05
    Чиновник пояснил:

    Цифровой рубль – очень интересный проект.

    Только не пояснил, для кого...
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 19:16
    Цитата: Альф
    начала проскакивать инфа о цифровых деньгах со сроком годности. Вот тогда мы "запоем"...

    Когда цифровой рубль под контролем таких чиновников они могут делать с ним все что вздумается... smile
    Тут не только срок годности можно придумать к нему.
    Классический нал можно спрятать под подушку, зарыть в землю, подарить родственнику...у цифрового рубля таких преимуществ нет...это виртуальные деньги.