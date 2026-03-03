Глава Федерального казначейства – Путину: выплачен первый штраф цифровым рублём
Глава российского государства провел рабочую встречу в Кремле. Собеседником президента России Владимира Путина на это раз стал руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.
Запись их разговора опубликовала пресс-служба Кремля.
В ходе встречи обсуждались итоги деятельности ведомства за прошедший год и его планы на будущий.
Глава Федерального казначейства, в числе прочего, рассказал Путину по его просьбе о цифровом рубле. Чиновник пояснил:
Артюхин сообщил, что по поручению президента с прошлого года он был запущен в пилотном формате. По словам Артюхина, возглавляемая им структура с 1 января полностью готова к приему бюджетных платежей в новом формате. Он сообщил, что уже был выплачен первый административный штраф цифровым рублем. Один человек внес первые полторы тысячи рублей в такой форме.
Руководитель казначейства отметил, что ведомству еще предстоит провести в стране большую разъяснительную работу относительно цифрового рубля. На данном этапе оно активно взаимодействует с министерством финансов РФ и Центробанком, определяя расходные статьи, для которых его можно было бы задействовать.
В частности, рассматривается несколько вариантов выделения субсидий и финансирования инфраструктурных проектов. К обсуждению, по словам главы казначейства, активно подключился и министр финансов Антон Силуанов. Итогом может стать более сбалансированное решения вопросов казначейского сопровождения и банковского обслуживания.
