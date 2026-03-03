Командиры ВС США: «Победа в Иране гарантирует возвращение Иисуса»

Война в Иране — это христианская война за защиту западной цивилизации, и победа США в Иране гарантирует возвращение Иисуса.

MRFF не раскрывает имена заявителей, чтобы избежать возмездия со стороны Министерства войны. Пентагон не сразу ответил на мой запрос о комментарии.

Многие из их командиров особенно радуются тому, насколько кровавой будет эта битва, ведь она должна в точности соответствовать фундаменталистской христианской эсхатологии конца света.

Вскрываются довольно интересные подробности того, как американское командование мотивировало личный состав перед очередной военной кампанией на Ближнем Востоке. Средства массовой информации США пишут, что на нескольких ближневосточных военных объектах американские командиры говорили своим подчиненным и солдатам примерно следующее:Вот так, ни много ни мало. Фактически, американцы, как и европейцы в давно минувшие времена, объявили своего рода новый Крестовый поход против как минимум Исламской Республики Иран. В эту парадигму как раз укладывается и то, что США воюют в союзе с «богоизбранным народом израилевым». Получается, как и в предыдущие Крестовые походы — за Святую землю, Иерусалим, Гроб Господень и всё прочее, чем мотивировала к походам на юго-восток в те времена рыцарей и прочих европейских христиан Католическая церковь.Религиозный контекст этих походов был откровенной ширмой, прикрывающей грабежи и завоевания новых территорий. Среди «крестоносцев» было много бедняков, маргиналов и откровенных преступников, которые, да часто и сами рыцари, убивали в том числе евреев и христиан.В этой связи возникает довольно щекотливый, даже рискованный момент. Наверняка среди военнослужащих армии США на Ближнем Востоке, в других подразделениях, которые задействованы в войне с Ираном, немало представителей нехристианских религиозных конфессий, включая мусульман. Как американские «политруки» им объясняли необходимость убивать своих единоверцев?Такие агитки уже вызвали волну возмущения среди военных армии США и правозащитников. Согласно жалобе одного из сержантов, командир боевой части на брифинге в понедельник заявил, что война в Иране — часть Божьего замысла, и что президент Дональд Трамп «помазан Иисусом, чтобы зажечь путеводный огонь в Иране, вызвать Армагеддон и ознаменовать его возвращение на Землю». Об этом говорится в статье журналиста и правозащитника американского некоммерческого «Фонда свободы вероисповедания военнослужащих» (Military Religious Freedom Foundation, MRFF) Джонатана Ларсена.Журналист пишет, что с утра субботы (начало войны с Ираном) до вечера понедельника более 110 подобных жалоб на командиров всех родов войск были зарегистрированы фондом. По данным MRFF, жалобы поступали из более чем 40 различных подразделений, расположенных как минимум на 30 военных объектах.Джонатан Ларсен:Один из заявителей представился сержантом подразделения, которое в настоящее время находится за пределами зоны боевых действий в Иране, но в состоянии готовности к развертыванию в любой момент. Сержант сообщил, что он христианин, и отправил электронное письмо в MRFF от имени 15 военнослужащих, среди которых было по меньшей мере 11 христиан, один мусульманин и один иудей.Президент и основатель MRFF Майки Вайнштейн, ветеран ВВС при администрации Рейгана, рассказал Ларсену, что после того, как США и Израиль нанесли удар по Ирану рано утром в субботу, в MRFF «посыпались» аналогичные жалобы.Вайнштейн добавил, что MRFF получает аналогичные жалобы на христианскую эсхатологию — учение о конце света — «всякий раз, когда на Ближнем Востоке что-то происходит с Израилем».В то время как MRFF исторически удавалось добиваться от Пентагона запрета на вмешательство христиан в дела вооруженных сил, администрация Трампа открыто пренебрегает военными нормами и законами. Пока неясно, будут ли чиновники Пентагона или политические и юридические защитники светских ценностей выступать против повсеместной христианизации войны в Иране и если да, то каким образом, пишет Ларсен.Журналист особо отметил, что министр войны США Пит Хегсет насаждает евангелическое христианство на самых высоких уровнях американской армии, проводя ежемесячные молитвенные собрания по всему Пентагону. Хегсет еженедельно посещает занятия по изучению Библии в Белом доме. Занятия ведет проповедник, который утверждает, что Бог велит Америке поддерживать Израиль. Все это происходит при полном одобрении Трампа.