Командиры ВС США: «Победа в Иране гарантирует возвращение Иисуса»

Вскрываются довольно интересные подробности того, как американское командование мотивировало личный состав перед очередной военной кампанией на Ближнем Востоке. Средства массовой информации США пишут, что на нескольких ближневосточных военных объектах американские командиры говорили своим подчиненным и солдатам примерно следующее:

Война в Иране — это христианская война за защиту западной цивилизации, и победа США в Иране гарантирует возвращение Иисуса.

Вот так, ни много ни мало. Фактически, американцы, как и европейцы в давно минувшие времена, объявили своего рода новый Крестовый поход против как минимум Исламской Республики Иран. В эту парадигму как раз укладывается и то, что США воюют в союзе с «богоизбранным народом израилевым». Получается, как и в предыдущие Крестовые походы — за Святую землю, Иерусалим, Гроб Господень и всё прочее, чем мотивировала к походам на юго-восток в те времена рыцарей и прочих европейских христиан Католическая церковь.



Религиозный контекст этих походов был откровенной ширмой, прикрывающей грабежи и завоевания новых территорий. Среди «крестоносцев» было много бедняков, маргиналов и откровенных преступников, которые, да часто и сами рыцари, убивали в том числе евреев и христиан.

В этой связи возникает довольно щекотливый, даже рискованный момент. Наверняка среди военнослужащих армии США на Ближнем Востоке, в других подразделениях, которые задействованы в войне с Ираном, немало представителей нехристианских религиозных конфессий, включая мусульман. Как американские «политруки» им объясняли необходимость убивать своих единоверцев?



Такие агитки уже вызвали волну возмущения среди военных армии США и правозащитников. Согласно жалобе одного из сержантов, командир боевой части на брифинге в понедельник заявил, что война в Иране — часть Божьего замысла, и что президент Дональд Трамп «помазан Иисусом, чтобы зажечь путеводный огонь в Иране, вызвать Армагеддон и ознаменовать его возвращение на Землю». Об этом говорится в статье журналиста и правозащитника американского некоммерческого «Фонда свободы вероисповедания военнослужащих» (Military Religious Freedom Foundation, MRFF) Джонатана Ларсена.

Журналист пишет, что с утра субботы (начало войны с Ираном) до вечера понедельника более 110 подобных жалоб на командиров всех родов войск были зарегистрированы фондом. По данным MRFF, жалобы поступали из более чем 40 различных подразделений, расположенных как минимум на 30 военных объектах.

Джонатан Ларсен:

MRFF не раскрывает имена заявителей, чтобы избежать возмездия со стороны Министерства войны. Пентагон не сразу ответил на мой запрос о комментарии.

Один из заявителей представился сержантом подразделения, которое в настоящее время находится за пределами зоны боевых действий в Иране, но в состоянии готовности к развертыванию в любой момент. Сержант сообщил, что он христианин, и отправил электронное письмо в MRFF от имени 15 военнослужащих, среди которых было по меньшей мере 11 христиан, один мусульманин и один иудей.



Президент и основатель MRFF Майки Вайнштейн, ветеран ВВС при администрации Рейгана, рассказал Ларсену, что после того, как США и Израиль нанесли удар по Ирану рано утром в субботу, в MRFF «посыпались» аналогичные жалобы.

Многие из их командиров особенно радуются тому, насколько кровавой будет эта битва, ведь она должна в точности соответствовать фундаменталистской христианской эсхатологии конца света.

Вайнштейн добавил, что MRFF получает аналогичные жалобы на христианскую эсхатологию — учение о конце света — «всякий раз, когда на Ближнем Востоке что-то происходит с Израилем».

В то время как MRFF исторически удавалось добиваться от Пентагона запрета на вмешательство христиан в дела вооруженных сил, администрация Трампа открыто пренебрегает военными нормами и законами. Пока неясно, будут ли чиновники Пентагона или политические и юридические защитники светских ценностей выступать против повсеместной христианизации войны в Иране и если да, то каким образом, пишет Ларсен.

Журналист особо отметил, что министр войны США Пит Хегсет насаждает евангелическое христианство на самых высоких уровнях американской армии, проводя ежемесячные молитвенные собрания по всему Пентагону. Хегсет еженедельно посещает занятия по изучению Библии в Белом доме. Занятия ведет проповедник, который утверждает, что Бог велит Америке поддерживать Израиль. Все это происходит при полном одобрении Трампа.
  1. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 16:20
    Я всегда подозревал, что Иран освободил не всех американских заложников. Пришёл черёд последнего.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +6
      Сегодня, 16:26
      Эта американская банда поклоняется "эпштейну" это их идол, эту мораль они пытаются перенести в мир где живут глубоко верующие люди, они не задумываясь отдадут жизнь за веру, а эти недалекие людишки которые покорили Америку уничтожив коренное население, не понимают, что воюют не с народом Ирана, а с их верой, а тут НЕЛЬЗЯ победить.
      1. Aken Звание
        Aken
        -9
        Сегодня, 16:28
        недалекие людишки которые покорили Америку уничтожив коренное население,

        Умерли от старости несколько веков назад.
        Большинство граждан США к той давней истории никакого отношения не имеют.
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +7
          Сегодня, 16:32
          Специально для вас повторяю.... территорию можно занять загнав население по резервациям, а вот веру победить нельзя, методы современных ковбоев ни сколько не изменились. Читайте историю крестовых походов.
          1. Aken Звание
            Aken
            -13
            Сегодня, 16:42
            Никто с верой индейцев не борется. Она никому не интересна. Сидят себе в резервациях на пособии и довольны жизнью.
      2. ettore Звание
        ettore
        +5
        Сегодня, 16:36
        Цитата: Silver99
        Эта американская банда поклоняется "эпштейну" это их идол,

        Так и появилось название им - Коалиция Эпштейна.
      3. 2al Звание
        2al
        0
        Сегодня, 16:54
        Не только американская, у Эпштейна много "связей" и в РФ. Некоторые из них и не скрывали своих "особых отношений" с Эпштейном. Даже Билл Гейтс заявил о своей связи с ученой-ядерщиком из РФ.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +11
    Сегодня, 16:21
    ❝ Победа в Иране гарантирует возвращение Иисуса ❞ —

    — Больше всего этого «ждут» в Израиле ...
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +13
      Сегодня, 16:29
      Для иудеев тот кто засядет в отстроенном специально для него третьем соломоновом храме (кстати на том самом месте на котором сейчас стоит мечеть "Аль-Акса) миссия "мошиах", а для православных христиан это антихрист сын дьявола.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 16:47
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов

      ❝ Победа в Иране гарантирует возвращение Иисуса ❞

      И дальше интересное из публикации:
      президент Дональд Трамп «помазан Иисусом, чтобы зажечь путеводный огонь в Иране,

      Ага, вот прямо Иисус благословил. Судя по действиям Донни, может быть кто-то его и помазал - сажей, персонаж с рогами и хвостом.
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +6
    Сегодня, 16:22
    Америка лидирует по количеству сект в стране, их тысячи! Сектанты ей и правят. Там уже вера превращена в маркетинг и если ты во что то или кого то не веришь то ты не нормален!(смотрел по этой теме блогеров про жизнь там) Странно что не предрекли приход противоположных сил
  4. rosomaha Звание
    rosomaha
    +9
    Сегодня, 16:22
    сатанисты взывают от имени Бога? Очередной Крестовый поход? За гроб...ээ, за нефть всеамериканскую и западные идеалы..мир свехнулся от лжи..ибо уже не знают чего солгать, чтобы чернь побежала убивать друг друга для заработка элиты
  5. Ивар Рави Звание
    Ивар Рави
    +7
    Сегодня, 16:30
    Несмотря на первоначальные успехи, Крестовые походы окончились плачевно. Ничему история дураков не учит
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 17:01
      Как бы, более адекватная современная трактовка истории говорит о другом. Целью крестоносцев был именно Константинополь (Yoros Castle) , а не нынешняя Палестина. А то, что могила Христа в Палестине не обнаружена, это и подтверждает. И сами крестоносцы двинулись на Константинополь практически сразу, а не через тысячу лет, как было принято считать. Иначе, это как сейчас идти в Монголию требовать вернуть дань за триста лет.
      Вот только крестоносцы шли с верой в бога, а нынешние идут против.
  6. commbatant Звание
    commbatant
    +1
    Сегодня, 16:35
    Один из заявителей представился унтер-офицером (сержантом) подразделения

    Автор в ВС США, сержантский и унтер-офицерский состав разные вещи.
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      -1
      Сегодня, 17:58
      сержант - должность
      унтер - звание
      😪
      1. commbatant Звание
        commbatant
        0
        Сегодня, 18:10
        Цитата: nepunamemuk
        сержант - должность
        унтер - звание
        😪

        Забейте в гугле воинские звания ВС США...
        1. nepunamemuk Звание
          nepunamemuk
          0
          Сегодня, 18:16
          Сержант-майор Армии США (англ. Sergeant Major of the Army, аббревиатура «SMA») — уникальное звание и должность военнослужащих сержантского состава в Армии США.
          здесь побуквенный перевод
          а дословный - главный сержант армии США
          1. commbatant Звание
            commbatant
            +1
            Сегодня, 18:27
            Цитата: nepunamemuk
            Сержант-майор Армии США (англ. Sergeant Major of the Army, аббревиатура «SMA») — уникальное звание и должность военнослужащих сержантского состава в Армии США.
            здесь побуквенный перевод
            а дословный - главный сержант армии США

            Сержант-майор он к сержантскому составу относится...
            1. nepunamemuk Звание
              nepunamemuk
              -1
              Сегодня, 18:32
              В иерархии государственных и военных должностей США должность «Сержант-майор Армии США» занимает 153-е место (VIP code: 4) и находится в группе «трёхзвёздных» должностей. Для сравнения, первое место в этом списке принадлежит президенту США; должности «генерал-лейтенант» и «вице-адмирал[англ.]» находятся на 156-й позиции, а мэры городов с населением менее 1 миллиона человек — на 167-й позиции[5].

              а главный сержант относится к старшим унтер офицерам
              1. commbatant Звание
                commbatant
                -1
                Сегодня, 18:40
                Цитата: nepunamemuk
                а главный сержант относится к старшим унтер офицерам

                я не собираюсь тебе доказывать, чем отличается должность от звания и воинские звания от специальных...
                картинку видел воинских званий США и успокойся, для дб специально отдельно выделены сержантский состав, унтер-офицерский и офицерский
                картинка с флотскими воинскими званиями немного будет иная по названиям и добавится еще одно первичное в/звание...
                1. svarog77 Звание
                  svarog77
                  0
                  Сегодня, 20:11
                  Унтер-офицер - это категория младшего командного состава, от капрала до сержант-майора армии...
                  1. commbatant Звание
                    commbatant
                    +1
                    Сегодня, 20:28
                    Цитата: svarog77
                    Унтер-офицер - это категория младшего командного состава, от капрала до сержант-майора армии...

                    Отнюдь. Унтер-офицеры ВС США это отдельная категория в/сл и в/сл этой категории не имеют командных должностей, в США это почти 100% технические специалисты. Есть унтер-офицерские школы, где они проходят общую подготовку, а потом направляются в специализированные школы, где их обучают по специальности и только после этого они попадают в в/ч, где они проходят испытательный срок. То же самое и с сержанскими школами и кандидатские курсы в кандиды в офицеры (там готовят офицеров только для НГ и резерва Армии). Длительность обучения зависит от специальности. Сержантский состав тоже делится на командный и технический. Чтобы тебе направили в школу сержантов, унтер-офицеров и курсы кандидатов в офицеры (НГ, резерв Армии) ты должен иметь минимальный стаж службы и образование (гражданский диплом нужно подтвердить в ВС).
                    Кроме, того для каждого звания имеется свой возрастной ценз, в который ты должен попасть.
  7. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +4
    Сегодня, 16:36
    Религия - опиум для народа! (с)
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      -4
      Сегодня, 16:46
      Религия - опиум для народа! (с)

      Вы что - Остап Бендер или маскируетесь под Остапа!?
  8. Andobor Звание
    Andobor
    +3
    Сегодня, 16:37
    Что то мне кажется, что Исус останется там где он есть.
    1. belost79 Звание
      belost79
      -1
      Сегодня, 16:50
      Точно. В головах малограмотных, которые даже в 21-м веке верят в религиозные сказки.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        -1
        Сегодня, 17:12
        Христос реально существовал. Это практически доказано. Известен и его титул и точные годы жизни, несколько отличающиеся от общепринятых.
        Вот только для меня вера и Иисус Христос как историческая личность отдельно.
      2. Вольноопределяющийся Марек Звание
        Вольноопределяющийся Марек
        0
        Сегодня, 17:43
        А, почему сейчас, именно 21 век? Откуда отчет то пришёл?
      3. lubesky Звание
        lubesky
        -1
        Сегодня, 19:02
        Цитата: belost79
        Точно. В головах малограмотных, которые даже в 21-м веке верят в религиозные сказки


        Хм, судя по выводам современных ученых физиков и изучающих вселенную, сейчас принято считать, что малограмотные верят в 21 веке, что тайна мироздания и физика простых вещей (над которой бьются лучшие умы планеты) и религия - это одно и тоже… wassat
        1. belost79 Звание
          belost79
          -1
          Сегодня, 19:08
          Это вам на канале Рен-тв рассказали? Или ТВ-3 Мистический?
          1. lubesky Звание
            lubesky
            -1
            Сегодня, 19:12
            Цитата: belost79
            Это вам на канале Рен-тв рассказали? Или ТВ-3 Мистический?


            Если уж и тратить время на телевизор, советую Вам потратить это время ну хотя бы на научно-популярную документалистику про открытия астрофизиков последних лет. И может так случится, что суть верований наших предков совсем не для «малограмотных» как Вы выразились… hi
  9. Аригин Звание
    Аригин
    +2
    Сегодня, 16:41
    Превратить империалистическую спецоперацию в религиозную войну?
    Отличный план, Дональд!
    Надёжный, как швейцарские часы.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 17:03
      Это как говорят сейчас, словно натянуть сову на глобус!
  10. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +3
    Сегодня, 16:44
    Пришествие Люцифера она гарантирует.
  11. Правдодел Звание
    Правдодел
    +5
    Сегодня, 16:44
    американцы.....объявили своего рода новый Крестовый поход

    Вся западная цивилизация это - цивилизация грабежей. Первоначально под маркой крестовых походов, потом - цивилизации недоразвитых, неполноценных народов, в нынешние времена под личиной демократизации. Но, видимо, демократизация уже не проходит у бравых англосаксонских вояк, поэтому вернулись к исходному: к крестовым походам. От чего начали, к тому и вернулись...
    Запад это - грабители и мародеры!!!
  12. TOS-NN Звание
    TOS-NN
    +2
    Сегодня, 16:47
    Пит Хегсет насаждает евангелическое христианство на самых высоких уровнях американской армии, проводя ежемесячные молитвенные собрания по всему Пентагону.


    Приход Мессии связывают с постройкой Третьего Храма.
    Вполне вероятна для этого территория Ирана.
    Два предыдущих были разрушены.
    Часть американской элиты всерьёз рассчитывает спастись
    вместе с "богоизбранными"...
  13. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +2
    Сегодня, 16:53
    Т.е.они убивают во имя Иисуса. Что-то мне кажется Иисус может быть против.
  14. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +7
    Сегодня, 16:57
    Ничего не меняется как были выродками так и остались.
  15. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 17:36
    Народам Ирана и Израиля хорошо бы креститься в православие, исповедовать грехи, причаститься Св.Таин
  16. Akim Звание
    Akim
    0
    Сегодня, 17:36
    Крестоносцы новоявленные, е-мое.. мракобесы похуже тех, с кем воюют.
    Че там, когда Армагеддон? В аду заждались уже
  17. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +1
    Сегодня, 17:37
    В общем собираются устроить такую бойню, чтобы сам Иисус офигел и спустился унять мерзавцев.
  18. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 17:41
    Евреи- участники крестового похода? Сильно сказано!
  20. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    Сегодня, 17:52
    Это что за тетрис на построении?
    wink
  21. Demon Звание
    Demon
    0
    Сегодня, 17:56
    Религиозную войну против мусульман они не вывезут, бумеранги полетят со всего шарика. Мусульмане очень быстро сплотятся против новой угрозы. Ставка на борьбу за место духовного лидера в данном случае не работает, потому что духовная вера это не власть.
    Если бы не трогали духовного лидера, победа скорее всего была бы у янки в кармане.
  22. кукс Звание
    кукс
    0
    Сегодня, 17:59
    богохульники. тьфулямерзостьтокакая ©
  23. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 18:02
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Больше всего этого «ждут» в Израиле
    Сейчас они больше ждут ракетных ударов Ирана wink
  24. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:04
    Цитата: Монтесума
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов

    ❝ Победа в Иране гарантирует возвращение Иисуса ❞

    И дальше интересное из публикации:
    президент Дональд Трамп «помазан Иисусом, чтобы зажечь путеводный огонь в Иране,

    Ага, вот прямо Иисус благословил. Судя по действиям Донни, может быть кто-то его и помазал - сажей, персонаж с рогами и хвостом.

    Александр hi что то последнее время Трамп плагиатит жёстко Путина и не первый раз ..Американская действительность - Республиканцы в рай ,а демократы в ад . bully
  25. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    0
    Сегодня, 18:04
    «Вскрывается»
    🥱
    Вскрывается 🥱
    1ое фото:
    Сержант Штаба NMC (КМП). Элайджа Фриман (главный инструктор по строевой подготовке) , приписанный к роте "Кило", 3-му учебному батальону новобранцев, учебного полка дрючит новобранцев.
    «Симулирующая» тренировка на базе новобранцев Корпуса морской пехоты Пэррис-Айленд, Южная Каролина, 18 февраля 2026 года. Инструкторы по строевой подготовке проводят «стимулирующие» тренинги для устранения недостатков и повышения дисциплины.
    (Может он их потом и попинал слегка)
    На 3ем фото 11 инструкторов по строевой подготовке Корпуса морской пехоты США учебного полка новобранцев получают заслуженное повышение на парадной площадке Питросс, база новобранцев Корпуса морской пехоты Пэррис-Айленд, Южная Каролина, 6 января 2026 года.
    (Хорошо погоняли новобранцев)
    Камуфляж MARPAT) и характерные шляпы инструкторов («drill instructor covers»).

    👀 какой Иран? Какое «возвращение к Иисусу»?
  26. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 18:25
    Чья богоизбранность длинней: американская или еврейская?