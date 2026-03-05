Душа рыдает за Иран?
Уже третий день постоянно слышу это: «А ты за кого?», «А сколько продержится наш Иран?» и всё в таком духе. Это, по-видимому, особенности русской политики – если страна у России что-то купила – всё, надо ради нее на смерть идти или зацеловать до смерти. Или враг нашего врага – наш друг. Что-то в таком плане.
Конечно, принимать всерьез все эти выкрики про «наших союзников в Иране» не стоит, в основном их авторы, изо всех сил призывающие идти на помощь «нашим», более чем уверены, что они-то как раз и не пойдут никуда. Их место (которое в основном они сами себе и определили) – в первых рядах, но фронта информационного.
В общем, вы меня, надеюсь, поняли. Не то чтобы «друг Ирана» обязательно равно «горлопан», но где-то так близко.
Почему? История…
Иран — страна с тысячелетней историей. А тысяч этих лет было никак не меньше пяти, и это только согласно письменным источникам. А жили там люди и того раньше. Жили и далеко не со всеми дружили, как-то так генетически вышло, что персы получились ребятами умными, но воинственными.
Так что вообще, стоит ли удивляться тому, что, начиная с времен Петра Великого, история взаимоотношений России и Персии – это история войн?
А если вспомнить, сколько земли отошло к России после серии русско-персидских войн, которые начались с 1651 года и закончились в 1911-м? В Иране этого не помнят? Откуда, скажем, и чьими заслугами вообще взялся Азербайджан? А Гюлистанский и Туркманчайский мирный договор, после которого России отошла половина территории проживания азербайджанцев и территории Эриванского и Нахичеванского ханств?
О да, «что такое в истории век или там полувек», не так ли? Всего лишь две фамилии: Реза-шах Пехлеви и Рухолла Мусави Хомейни.
Первый в 1941 году, в ходе Второй мировой войны, отказал Великобритании и СССР в размещении их войск на территории Ирана, после чего 25 августа 1941 г. советские и английские войска с двух сторон зашли в Иран и просто его оккупировали.
Было объявлено, что на весь период Второй мировой войны они берут территорию под свой контроль, а шаху было предложено отречься от престола. Отречение состоялось 16 сентября 1941 года. Бывший шах умер в изгнании в Йоханнесбурге, в Южной Африке, в 1944 году.
Второй фактически сверг сына Реза-шаха, Мохаммеда Реза Пехлеви, и отправил его в изгнание, где последний шах Ирана и скончался (в Египте, там и был похоронен). Теперь сынок Мохаммада Реза Пехлеви, Реза Кир Пехлеви, рыдает в США, где проживает в изгнании, по каждому погибшему американскому солдату вокруг Ирана. По погибшим иранцам шахзаде не плачет.
А Рухолла Хомейни во время оккупации занимался подпольной преподавательской деятельностью, и что он преподавал в подземном медресе, можно понять легко и непринужденно, пока советско-британские патрули поддерживали порядок на поверхности.
Не потому ли все так вышло с «Шиитской восьмеркой»?
Хорошо, многие сейчас начнут чесать интернет в поисках, но незачем. Всё очень просто. Восемь шиитских партий Афганистана в 80-е годы объединились для борьбы с СССР на афганской земле. Правильно, те самые моджахеды. И была еще «Пешаварская семерка», примерно то же самое, только сунниты. Цель была одна.
Восемь шиитских партий Афганистана (это важно):
- Партия «Наср»;
- Партия «Хезбе Алла»;
- Корпус стражей исламской революции Афганистана;
- Объединённый фронт исламской революции;
- Исламское движение Афганистана;
- Совет исламского согласия;
- Движение исламской революции;
- Организация борцов за ислам Афганистана.
И где собрались все эти борцы за свободу?
Так вот, собрались они в Тегеране, что было логично, такое собрание в Кабуле не одобрили бы руководители тогдашнего Афганистана. Но, если честно посмотреть в прошлое, то все эти восемь движений своими корнями имеют группировку «Шабаб аль-Хазара» и Революционный совет исламского согласия Афганистана, которым руководил Сайид Али Бехешти, за которым всегда стоял Тегеран, причем, Бехешти, к чести его, никогда этого и не скрывал. Ну и «Хезбе Алла» была создана в 1982 году в Иране и на иранские деньги.
Между прочим, многие из лидеров этой «восьмерки» живы-здоровы до сих пор и, наверное, вечерами предаются воспоминаниям, как они убивали тех самых «шурави».
И эти самые лидеры в свое время признали имама Хомейни лидером шиитского мира и присягнули идее распространить иранскую исламскую революцию на Афганистан и остальной мир. А Асиф Мохсени и Абдул Али Мазари, они вообще на содержании Ирана были пожизненно.
Шиитские партии и их боевики курировались Ираном, вооружались и обучались на иранские деньги, готовились в Иране. А потом стреляли в наших солдат, офицеров, врачей. Ради чего? Ради исламской революции и проиранского Афганистана. И было это не сто или двести лет назад, это было не так давно, в восьмидесятых годах прошлого века.
Это полезно знать, говоря о том, что Россия просто обязана идти и воевать за своего союзника Иран. У каждого, знаете, свой Афганистан.
У Ирана действительно много проблем. И изоляция в мире, вооруженные силы и флот — это не самые большие проблемы страны.
Главная проблема – аятоллы. Точнее, их возраст. Али Хосейни Хаменеи погиб в возрасте 87 лет, а это, знаете ли, не всякий может в такие годы похвастаться трезвым умом. Байден (на три года моложе Хаменеи)… Ну вы помните, что вытворял Байден. Хаменеи мог похвастаться умом, это факт, но возраст... Принятие быстрых решений сомнительно.
Но суть в том, что сам по себе путь в аятоллы, то есть в руководители Ирана, он как в СССР — очень долгий. И чем старше люди в руководстве, тем менее режим в стране способен к обновлению или перезагрузке.
Сказать, что в Иране не провели работу над ошибками, нельзя. Но после 12-дневной войны действия Тегерана смотрятся не то чтобы половинчатыми, а «могло быть лучше», хотя всё считать надо в финале.
Да, с одной стороны, израильская и американская пилотируемая и беспилотная авиации не чувствуют себя в небе Ирана как дома. Более того, над Тегераном замечены полёты истребителей МиГ-29А, а также учебно-боевых Як-130. По всей видимости, эти самолеты задействуют для перехватов БПЛА. В распоряжении ВВС Ирана есть ракеты Р-73РМД-2, которые прекрасно подходят для этой цели.
Примечательно, что Як-130 и МиГ-29А совершенно не способны что-либо противопоставить американским F-22A и палубным F/A-18E/F. Но в данном случае надо отметить, что появление иранской авиации вообще указывает на тот факт, что тактическая авиация ВВС США и Израиля на этот раз не чувствует себя вольготно над Тегераном и севернее, так как здесь есть высокий риск успешной работы «кочующих» расчётов войсковых ЗРК КСИР. А поэтому «окнами» для манёвра иранская авиация располагает и работает в силу своих возможностей.
Кстати, по поводу купленных у России Су-35, как и ожидалось, ни буквы, ни звука. Самолеты где-то в подземных ангарах, на севере, скорее всего, и применять их ВВС Ирана не планируют. И вот это логично и ожидаемо, по причинам, которые были озвучены в других материалах: слишком мало самолетов, слишком мало времени на переподготовку летного и технического состава. И то, что Су-35 спрятали, говорит о многих вещах одновременно.
Вообще в небе все происходило немного не так, как в предыдущую войну. Сперва, каюсь, показалось, что полностью повторяется ситуация июня прошлого года, когда израильские «Гермесы» изрядно проредили ряды зенитных комплексов армии Ирана и КСИР. Мы могли наблюдать достаточное количество эпизодов, снятых камерами атакующих беспилотников, чтобы понять масштаб устроенного побоища.
И воздушный беспредел длился три дня, и только на четвертый день иранцы вроде как очнулись и поняли, кто именно наносит удары. И тогда случился израильский дронопад, но произошло это примерно на три дня позже, чем могло бы.
В этот раз такого не произошло, хотя тем, кто «за Иран», пришлось немного понервничать, когда в юго-западной части страны атакующим получилось вывести из строя часть системы ПВО и в прорыв устремилась стая израильских и немного американских разведывательно-ударных дронов. Но «блицкриг» не вышел, иранцы смогли сбить весьма приличное количество дронов.
Не слышно хвалебных од израильским спецсилам и завербованным ими предателям. Как-то реально тихо, что позволяет сделать определенные выводы о том, что работа соответствующих ведомств Ирана оказалась более успешной.
Конечно, уничтожение многих высших руководителей Ирана и потопление нескольких кораблей в портах — не то чтобы «есть чем хвалиться». Иран в ответ раздал союзникам США более чем увесистые оплеухи, и тут один завод ARAMCO чего стоит, не говоря уже о других объектах.
И корабли Иран топит, причем одно дело списанный 60-летний бывший британский фрегат, а другое дело – танкер с нефтью, принадлежащей «Тексако».
И, надо заметить, у Ирана еще много чем можно пошвыряться вокруг, благо «Пэтриоты» как мазали, так и мажут, больше уничтожая бюджеты стран, чем реальные цели. Плюс «союзники»… Вот очень сложно сказать про Кувейт: они за кого или против кого? Так-то вроде за США, а на деле… Нет, что там, всего три F-15, это если по самому плохому раскладу около 250 миллионов долларов, мелочи жизни. Но ПВО Кувейта делает серьезную заявку на победу.
Иран реагирует на изменения в мире, но не с той скоростью, с которой следовало бы. И это нормально для большой страны (а Иран — весьма большая страна) с большим населением и устоявшимися традициями. То, что меньше чем за год в Иране провели такую работу над июньскими ошибками, позволяет сделать вывод о том, что не всё так плохо, как хотелось бы США.
Давайте посмотрим
Армия. Боеспособна настолько, насколько вообще может быть боеспособна армия в такой стране с такими ограничениями.
КСИР. Вторая армия, и то, что КСИР устроила в этот раз на территориях союзников США, позволяет сделать два очень интересных вывода.
Вывод первый: ни одно первое лицо страны не может быть уверено на 100% в своей безопасности. Практика давно показывает, что если какого-то руководителя захотят убить те, кому это выгодно (особенно в стане США), убьют. И здесь есть кому задуматься из тех, кто до сих пор верит Западу.
Вывод второй: наличие на территории страны баз США не есть гарантия безопасности. И Иран очень четко это продемонстрировал. Более того, сопротивление атакам этих баз может привести к весьма плачевным последствиям. Доказано Дохой.
Идем дальше.
Политика. Здесь всё тоже нормально, да, убийство Хаменеи — это определенного рода политическая пощечина Ирану, но на деле ничего страшного. В Иране 81 миллион населения, и там найдутся (уже нашлись) люди, способные заменить лидера.
Более того, сейчас в Иране будет действовать такой Временный руководящий совет, в который вошли весьма примечательные политические личности:
Аятолла Алиреза Арафи (67 лет), «темная лошадка», один из самых молодых аятолл за всю историю Ирана, всего лишь заместитель председателя Совета экспертов Ирана. Про него фактически ничего не известно. Священнослужитель высокого ранга, член Совета стражей, консерватор.
Масуд Пезешкиан (71 год), действующий президент Ирана, как показала практика, — жесткий руководитель.
Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи (70 лет). Это вообще удивительное назначение, Мохсени-Эджеи был и главой разведки Ирана, и генеральным прокурором, и главой судебной власти Ирана. Очень жесткий чиновник и политик, человек предыдущего президента Ахмадинежада, который откровенно ратовал за укрепление исламского мира против гегемонии США.
Очень своеобразная получилась тройка, но главное — они несколько моложе Хаменеи, то есть возможна некоторая гибкость в разных ситуациях. Притом это политики со стажем, опытные и грамотные. Надеюсь, которые не станут собирать многочисленные совещания на радость разведке Израиля в легкодоступных для бомб и ракет местах.
И некоторым людям типа недоделанного принца Резы Кира Пехлеви, уже накатавшего целую программу на тему того, как будет жить Иран при его правлении, придется отложить появление в Тегеране на белом «Кадиллаке». Эта тройка точно американского прихлебателя в Иран не пустит, а если и пустит, то ненадолго. Там смертная казнь как бы дело обычное.
Выстоит ли Иран?
Однозначно да. Большой мобилизационный ресурс, наличие партнеров, которые могут предоставить оружие в кредит (Россия и Китай), возможность взять весь мир за кадык в Ормузском проливе, а главное – иранской армии и КСИР не надо тащить всё, от патронов до презервативов, через полмира. В отличие от США.
У США много чего в распоряжении, но всё это великолепие необходимо тащить через Атлантику. Самолеты, ракеты, топливо, бомбы, запчасти для самолетов, припасы, еду, воду, напитки, лекарства – всё это нужно везти. Война не технологий, но денег. Огромных денег. Огромных сумм.
Базы на Ближнем Востоке? Да, раньше это было увесисто. Мощь Соединенных Штатов, расплескавшаяся по всему миру… Оказалось – не больше, чем мишень и геморрой для страны, любезно предоставившей свою территорию.
Вообще политики России должны быть признательны за показанное Ираном. То, о чем у нас десятилетиями говорили, Иран смог продемонстрировать наяву. И стоимость американских баз оказалась, с одной стороны, невысокой, потому что эффективность этих баз стремилась к нулю, а с другой — очень высокой, если подсчитать, сколько дроны и ракеты разнесли в странах-союзниках США.
Мы-то с вами (и соседи тоже) знаем, что дрон, летевший на военный объект и сбитый на полдороге, может запросто попасть в дом или супермаркет. Теперь это знают и на Ближнем Востоке, и все эти «А нас за що???» порождают ответ в стиле «А вот нечего было!».
Иран — очень большая страна, но обратили внимание, как призывали в США, Европе и все эти посбежавшие по миру выходить, буянить, разносить неугодную власть…
Впрочем, Хаменеи и Пезешкиан продемонстрировали твердость рук и принципов, и вот, увы, но в новую войну желающих выходить и громить как-то не оказалось, несмотря на обещания печенек от Каллас и Ляйен. Не в моде нынче печеньки, есть такое.
Изнутри не взрывается. Да и снаружи так себе всё идет. Хотя если брать отдельные примеры…
2 марта исполняющим обязанности министра обороны Ирана был назначен генерал Маджид Ибн Аль-Реза. 3 марта он ликвидирован Израилем. Кое-кому должно быть неловко от того, как Израиль демонстрирует умение воевать.
А Иран, разнося баллистикой и дронами нефтеперерабатывающие заводы у соседей, да еще и перекрыв Ормузский пролив, в итоге загонит нефть на планку 200 долларов за баррель. И тогда реально та половина мира придет к Трампу и начнет его палками по голове колотить, потому что у них иного выхода не останется, особенно у тех, кто своей нефти не имеет.
Оно понятно, что дядя Дональд продаст, вопрос цены.
А Иран выстоит, страна настолько не зависит от остального мира, что круче только КНДР будет. Да, до своего главного врага (не Израиль) Иран не дотянется, но зато можно спокойно баллистическими ракетами, изготовленными под землей и запущенными из-под земли, разносить всё, до чего они дотянутся. И в итоге Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн — все они приползут умолять Трампа угомониться. Потому что сколько тратят США на эту войну, не идет ни в какое сравнение с тем, сколько теряют страны Залива на остановившейся добыче и транспортировке нефти и газа.
Так что в своей войне Иран ничуть не одинок. У него вон сколько союзников, а говорят, что на очереди Оман и Иордания… Всё будет зависеть исключительно от точности и разрушительной силы ракет КСИР. И вчерашние союзники США начнут сваливать и поднимать вопросы закрытия военных баз США.
Очень неглупая стратегия, надо сказать. А лучше вообще аплодировать стоя иранским военным и политикам, придумавшим такое.
Что России до Ирана?
Полное ничего.
У нас очень долгая история отношений, в которой войн друг против друга было много больше, чем войн на одной стороне. Всегда надо помнить, что персы — это довольно умные и прагматичные люди, но из другого мира. Будет им выгодно — будут дружить. Будет невыгодно — воткнут кинжал в спину. Примеров из нашей истории со странами Ближнего Востока хоть отбавляй, где-то доллары в черную дыру лились рекой, где-то русская кровь, но по факту друзей-союзников на Ближнем Востоке у нас нет.
И, надо сказать, это неплохо. Уж очень дорого друзья оттуда обходятся в итоге. Можно вполне спокойно жить-торговать и добра наживать, не забивая себе голову такими вещами, о которых очень громко кричат на нашей стороне. Дружба, союзничество и всё такое. Скоро персов братьями назовут, по всему туда дело идет.
У России свой путь. У Ирана – свой. Мы можем купить их «Шахеды» и тем самым поддержать экономику страны? Запросто. Иран может купить лучшее в мире русское оружие? Да. И продадим, и научим, и обслужим как надо. Не оглядываясь на прошлое, не вспоминая, кто кому и что должен. В отношениях всех стран есть и черные страницы, и белые.
И это, уверен, лучший выбор пути для России. А Иран… Отобьется, вот увидите. Не за Иран голова должна у нас болеть, не за Иран.
