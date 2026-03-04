Вопросы и последствия: иранский удар по катарской РЛС AN/FPS-132
Общий вид РЛС типа AN/FPS-132. Фото Raytheon
В ходе текущей операции «Правдивое обещание 4» вооружённые силы Ирана наносят ракетные удары по различным объектам противников в ближневосточном регионе. Одной из целей для иранских ракет оказался радиолокатор дальнего обнаружения AN/FPS-132 UEWR, работающий на территории Катара. В случае успеха такого удара, Иран мог нанести своим противникам существенный урон, и они потеряли бы часть своих оперативных возможностей.
Приоритетная цель
Иран начал ответные удары по иностранным объектам уже утром 28 февраля — вскоре после падения первых вражеских ракет на своей территории. Затем от официальных иранских источников начали поступать сообщения о тех или иных результатах таких атак.
Так, днём сообщили, что ракетным ударом была поражена стационарная радиолокационная станция AN/FPS-132, расположенная в северной части Катара. В результате такой атаки РЛС получила критические повреждения и выведена из строя. Следует отметить, что Иран ограничился только сообщением об успешной атаке. Данные объективного контроля не приводились. Также не сообщалось, каким оружием ударили по РЛС.
Вскоре на профильных ресурсах появились, как утверждалось, спутниковые фотографии, показывавшие катарскую РЛС до удара и после него. Однако внешний вид якобы поражённой станции указывал на грубую и неумелую подделку. «Уничтоженный» объект попросту не был похож на реальную РЛС. Кто и зачем вбросил ложные «фотографии», неизвестно.
Впрочем, вскоре ситуацию прокомментировало министерство обороны Катара. Оно заявило, что РЛС AN/FPS-132 действительно была целью одного из иранских ударов. При этом ведомство не стало раскрывать результаты такой атаки и уточнять текущее состояние станции, её работоспособность и т.д.
РЛС задолго до атаки. Фото Google Maps
На следующий день после предполагаемой атаки в открытом доступе появились новые спутниковые фотографии, уже более правдоподобные. Снимок низкого качества, датированный 1 марта, показывал, что на внешних частях РЛС появились некие тёмные пятна неясного рода и происхождения.
Можно предположить, что так на фотографии низкого разрешения выглядят следы ракетного удара и последующего пожара. Впрочем, пока нельзя исключать и другие версии, такие как тень от элементов конструкции, оптические артефакты и т.д.
3 марта американский спутниковый оператор Planet Labs опубликовал новый снимок катарской AN/FPS-132 UEWR, отличающийся лучшим качеством. На нём можно увидеть чёрное пятно на крыше сооружения, у северо-восточной части «пирамиды» с антенными решётками. В своём комментарии компания-оператор указывает, что это обломки после ракетного удара.
Какой именно ущерб получила РЛС, по понятным причинам, неизвестно. Однако можно предполагать, что были повреждены не только внешние конструкции, но и разнообразные радиоэлектронные блоки. После такого удара станция, как минимум, временно потеряла работоспособность. В то же время, нельзя исключать возможность полного вывода из строя, вплоть до невозможности восстановления.
Совместный проект
В недавнем прошлом Катар планомерно и систематически усиливал свою противовоздушную оборону, в т. ч. путём закупки и постановки на вооружение новых радиолокаторов. При этом практически всю необходимую продукцию военного назначения планировали приобретать в США.
Первые спутниковые снимки до предполагаемого удара и после. Фото Planet Labs
В июле 2013 г. стало известно, что Катар планирует купить и разместить на своей территории РЛС дальнего обнаружения AN/FPS-132 Block 5 американской разработки. Также строились планы по закупке других радиолокационных и зенитных систем разных классов и типов.
Первые контракты на поставку техники и организацию обороны были подписаны в конце 2014 г. В соответствии с ними, американские подрядчики должны были построить в Катаре новый Центр управления ПВО-ПРО, а также передать некоторое количество систем Patriot и THAAD. Все мероприятия и поставки должны были завершиться до конца десятилетия.
В декабре 2016 г. США и Катар подписали долгожданный контракт о строительстве стационарной РЛС. Проект оценили в 1,1 млрд долларов. Постройку нового объекта планировали начать в ближайшее время на одной из катарских военных баз.
Согласно планам катарских военных, новая станция должна была следить за воздушной обстановкой над всем Ближним Востоком. При этом особое внимание планировали уделить отслеживанию действий Ирана. В кризисных ситуациях станция AN/FPS-132 должна была внести решающий вклад в обеспечение ПРО и ПВО страны.
Строительство РЛС заняло несколько лет. На рубеже десятилетий станцию ввели в эксплуатацию. Официально она принадлежит вооружённым силам Катара, и на ней работают местные расчёты. Однако есть все основания полагать, что в процессах боевого дежурства участвуют специалисты армии США. Кроме того, AN/FSP-132 может быть интегрирована в контуры разведки и управления США и НАТО в рамках глобальной системы ПВО-ПРО.
Качественный снимок станции от 3 марта. Стрелкой отмечено место попадания ракеты. Фото Planet Labs
Следует отметить, что на боевом дежурстве также состоит ещё четыре изделия AN/FPS-132. Три построены на восточном и западном побережье США, а также на Аляске. Ещё две развернули в Великобритании и Гренландии. Такие станции создают практически сплошное радиолокационное поле вокруг США и некоторых их союзников в Европе. Катарская РЛС дополняет их.
Основные возможности
AN/FPS-132 Upgraded Early Warning Radar («Модернизированный радар раннего предупреждения») — стационарная РЛС, предназначенная для обнаружения воздушных и баллистических целей разного рода. По её данным должны работать разные комплексы и системы противовоздушной и противоракетной обороны.
РЛС представляет собой сооружение с над- и подземной частью общей высотой ок. 40 м. На крыше такого здания находится многогранное антенное устройство. Станция, размещённая в Катаре, получила три неподвижные активные фазированные антенные решётки, каждая из которых перекрывает сектор шириной 120° по азимуту.
Станция работает на ультравысоких частотах и использует надгоризонтный принцип радиолокации. Каждая АФАР имеет более 2600 приёмо-передающих элементов. Общая мощность — более 2,5 МВт. Дальность обнаружения для крупных воздушных целей достигает 3000 миль — почти 5000 км.
Основной задачей AN/FPS-132 является обнаружение пусков баллистических ракет, представляющих опасность для стран-эксплуатантов. РЛС должна выявлять факт запуска, а также рассчитывать траекторию такой цели. Затем по этим данным должны работать противоракетные комплексы.
Нетрудно заметить, что технические возможности РЛС UEWR значительно превышают потребности ПВО-ПРО Катара. Так, дальность обнаружения до 5 тыс. км позволяет станции следить не только за всей территорией Ирана, но и за отдалёнными регионами.
РЛС AN/FPS-132 в Великобритании
На северном направлении зона ответственности РЛС доходит до Скандинавского и Кольского полуостровов. В свою очередь, АФАР, направленная на восток, контролирует ситуацию в Индии и Китае. В частности, под наблюдением оказываются основные позиционные районы РВСН НОАК, расположенные в глубине континента.
Стратегические вопросы
Доступная информация позволяет строить разные предположения об истинных целях и задачах РЛС AN/FPS-132 Block 5, размещённой в Катаре. Кроме того, становится ясно, почему Иран выбрал эту станцию в качестве приоритетной цели и атаковал её одной из первых.
Судя по заявленным характеристикам и возможностям, станция UEWR выполняла более сложные задачи, чем оборона небольшого государства на берегу Персидского залива. Она также предоставляла ценную информацию США и, вероятно, другим странам НАТО. Такая станция должна быть весьма ценным компонентом стратегической ПРО, направленной против Ирана, Китая или России.
Очевидно, что успешный удар по такой РЛС резко сокращает возможности США по слежению за Ираном. Потеря такого средства разведки затруднит своевременное обнаружение стартующих ракет или боевой авиации противника. В условиях текущего конфликта отсутствие таких возможностей становится достаточно чувствительным ударом.
Таким образом, в порядке самозащиты и ответа на нападение Иран нанёс удар по одному из важнейших заморских объектов армии США. Судя по опубликованным материалам, атака была успешной и нанесла РЛС серьёзный урон. Возможно, в самое ближайшее время появятся новые подробности. Однако уже сейчас понятно, что проведённый Ираном удар будет иметь самые большие последствия сразу для нескольких стран.
