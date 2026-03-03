Обозреватель Bloomberg: Путин – единственный победитель войны США с Ираном

Обозреватель Bloomberg: Путин – единственный победитель войны США с Ираном

Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион вынес вердикт: единственным очевидным победителем войны с Ираном становится Владимир Путин.

Логика автора проста. Во-первых, ракеты. Американские арсеналы стремительно худеют под ближневосточными ударами. Запустить «Томагавк» или «Пэтриот» – дело нескольких секунд, а вот восполнить запасы – на это уйдут месяцы, если не годы. И это напрямую бьет по Киеву: Украине теперь в лучшем случае придется довольствоваться обещаниями, а не вооружением для ПВО.



Во-вторых, нефть и газ. Цены на углеводороды закономерно ползут вверх – война в нефтеносном регионе никогда не проходит бесследно для биржевых котировок. А для российской экономики, которая научилась жить под санкциями, это прямой финансовый допинг.

Мало того, если Ормузский пролив окончательно перекроют или экспортные мощности заливных монархий накроются ударами иранских ракет и дронов, на сцену выйдут российские танкеры. Те самые, что стояли у причалов с непроданной нефтью после того, как Вашингтон надавил на Индию. Теперь покупатели, возможно, снова выстроятся в очередь.

Чемпион подводит читателя к мысли, которую в Кремле, судя по всему, уже осознали: война Трампа с Ираном не могла начаться в более удобный момент для Москвы и в более неблагоприятный – для Киева. Теперь любое давление на Владимира Путина с целью заставить его идти на уступки в украинском вопросе теряет смысл.
  1. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    -6
    Сегодня, 16:42
    Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион вынес вердикт: единственным очевидным победителем войны с Ираном становится Владимир Путин.
    Этого обозревателя надо срочно на программу к Соловьёву. Вот где можно "чесать" языком на такую благодатную тему. Наверняка этого "обозревателя" из-за угла огрели мешком раз он стал такую ахинею нести drinks
    Американские арсеналы стремительно худеют под ближневосточными ударами. Запустить «Томагавк» или «Пэтриот» – дело нескольких секунд, а вот восполнить запасы – на это уйдут месяцы, если не годы.
    А это вообще шедевр. По такой логике надо не мешать противнику стрелять ракетами, ведь это трата денег.
    1. Развед Звание
      Развед
      +13
      Сегодня, 17:00
      Цитата: Александр Елизаров
      Этого обозревателя надо срочно на программу к Соловьёву. Вот где можно "чесать" языком на такую благодатную тему


      А мне понравилось. Получается, что бы не случилось в этом бренном мире, наш Главком всегда победитель. И в Сирии. И в Венесуэле. И в Иране. Главное - сидеть ровно, помалкивать, ни во что не вмешиваться - и будешь всегда в шоколаде.
      1. Netl Звание
        Netl
        +11
        Сегодня, 17:19
        Цитата: Развед
        то бы не случилось в этом бренном мире, наш Главком всегда победитель

        Не совсем так. Приведенные аргументы работают, если война против Ирана затянется на продолжительный срок (более месяца) и не приведет к падению иранских властей. Тогда все верно.

        Но если этого не случится, то все становится наоборот. Трамп рисует еще орден, а Россия теряет союзника в регионе, да и в целом во всем мире начинают еще сильнее бояться нападения США. Соотвественно проблемы с продажей нефти и прочим.

        Посмотрим... request
        1. Развед Звание
          Развед
          +2
          Сегодня, 17:26
          Цитата: Netl
          Не совсем так. Приведенные аргументы работают, если война против Ирана затянется на продолжительный срок (более месяца) и не приведет к падению иранских властей. Тогда все верно.


          Хм... Тонкий намек на сарказм здесь не проходит. Учту.
          1. Netl Звание
            Netl
            0
            Сегодня, 17:36
            Цитата: Развед
            Тонкий намек на сарказм здесь

            [i]Главком победитель [/i]- это не тонкий намек и совсем не сарказм, а скорее достаточно жирный троллинг тех, кто такие взгляды не разделяет.

            Естественно, лучше написать по сути, чем кормить тролля. yes
            1. Русич Звание
              Русич
              -2
              Сегодня, 18:17
              Цитата: Netl
              Цитата: Развед
              Тонкий намек на сарказм здесь

              [i]Главком победитель [/i]- это не тонкий намек и совсем не сарказм, а скорее достаточно жирный троллинг тех, кто такие взгляды не разделяет.

              Естественно, лучше написать по сути, чем кормить тролля. yes

              Точно! Примерно тоже самое хотел написать
        2. ettore Звание
          ettore
          0
          Сегодня, 17:47
          Цитата: Netl
          Трамп рисует еще орден, а Россия теряет союзника в регионе, да и в целом во всем мире начинают еще сильнее бояться нападения США. Соотвественно проблемы с продажей нефти и прочим.

          Россия тут в любом случае теряет союзника.
          1. Netl Звание
            Netl
            +1
            Сегодня, 17:50
            Цитата: ettore
            в любом случае теряет союзника

            От чего ж? При благоприятном развитии ситуации, если Ирану удастся продержаться длительное время, Россия может выступить посредником на переговорах. И потом продолжить всяческое сотрудничество.

            Если Вы про неоказание серьёзной военной помощи, то, ИМХО, ее никто и не ожидал. Даже без учета затрат ресурсов на СВО. request
          2. красноярск Звание
            красноярск
            -2
            Сегодня, 18:30
            Цитата: ettore
            Россия тут в любом случае теряет союзника.

            С каких пор Иран наш союзник? Скорее попутчик. И останется им, если режим в Иране не падет, и если мы удовлетворим иранские запросы в оружии, даже в долг, исходя из ситуации.
            1. Stas157 Звание
              Stas157
              +1
              Сегодня, 19:29
              Цитата: красноярск
              С каких пор Иран наш союзник? Скорее попутчик.

              Нельзя так раскидываться. У нас большой выбор союзников? Если Иран не союзник, то он мог бы быть им. А теперь подскажите пожалуйста кто ещё мог бы быть нашим реальным союзником? Много таких? Если США поменяют власть в Иране, то это будет нашим геополитическим поражением. Ни больше ни меньше.

              А Китай от этого пострадает ещё больше.
              1. Личное мнение Звание
                Личное мнение
                +1
                Сегодня, 19:41
                Тактические сиеминутные выгоды как бы видны, но даже ими ещё нужно уметь воспользоваться.Вот здесь сразу появляются сомнения. Это в отношении кореного перелома на фронте.Четыре года войны дают достаточно информации о военных возможностях сегоднешней путинской РФ. А вот возможная потеря реального союзника(их меньше чем пальцев руки) фактор стратегического значения.
              2. красноярск Звание
                красноярск
                0
                Сегодня, 20:13
                Цитата: Stas157

                Цитата: красноярск
                С каких пор Иран наш союзник? Скорее попутчик.
                Нельзя так раскидываться
                - продолжу Вашу фразу - союзниками. Так?
                Тогда как с этим -
                Цитата: Stas157
                Если Иран не союзник, то он мог бы быть им.

                Есть огромная разница между ЕСТЬ и МОГ БЫ БЫТЬ ИМ, Вы не находите?
                Вы уж как-то определитесь - Иран нам союзник или нет? Или все-таки попутчик?
      2. Бородач Звание
        Бородач
        -2
        Сегодня, 18:54
        Цитата: Развед
        Цитата: Александр Елизаров
        Этого обозревателя надо срочно на программу к Соловьёву. Вот где можно "чесать" языком на такую благодатную тему


        А мне понравилось. Получается, что бы не случилось в этом бренном мире, наш Главком всегда победитель. И в Сирии. И в Венесуэле. И в Иране. Главное - сидеть ровно, помалкивать, ни во что не вмешиваться - и будешь всегда в шоколаде.

        Началось в колхозе утро.
        Кошка бросила котят.
        Это Путин виноват.
        Оказывается, что в войне в Персидском заливе виноват Путин. fool fool fool laughing
    2. Вик_Вик Звание
      Вик_Вик
      +5
      Сегодня, 17:05
      Совершенно верно, не мешать. Если он стреляет не в тебя.
      1. mann Звание
        mann
        +3
        Сегодня, 17:49
        Цитата: Вик_Вик
        Совершенно верно, не мешать. Если он стреляет не в тебя.

        Надеюсь, что все-таки помогаем.... не афишируя... Иначе нами даже Маршалловы острова будут брезговать... sad
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 17:06
      Александр Елизаров
      Сегодня, 16:42
      Этого обозревателя надо срочно на программу к Соловьёву. Вот где можно "чесать" языком на такую благодатную тему. Наверняка этого "обозревателя" из-за угла огрели мешком раз он стал такую ахинею нести drinks

      hi Меня заключение обозревателя бульварного блюмберга подводит к выводу, что Кремль, Фашингтон и биби затеяли весь междусобщик в сговоре на троих, чтобы поделить БАБЛО ( САРКАЗМ ). what
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +3
        Сегодня, 17:09
        Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион вынес вердикт: единственным очевидным победителем войны с Ираном становится Владимир Путин.

        А я все ждал когда они в очередной раз во всем обвинят Россию.
  2. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +3
    Сегодня, 16:44
    Отсутствие у западников мозга вообще многим идет на пользу! Гордыня один из 7 смертных грехов, а ее у них хоть кастрюлей черпай.... Дерзайте, убогие, вот только людей жалко! negative
  3. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +6
    Сегодня, 16:45
    Конфликт на ближнем востоке не будет вечным, то что Россия и Китай не поддержали Иран ещё нам аукнется. Полосатым ещё выгоднее эта война,у них санкций нет ,как сказал Лавров. Будут нефть и газ дорого продавать.
    1. topol717 Звание
      topol717
      +5
      Сегодня, 16:52
      Цитата: ASSAD1
      Конфликт на ближнем востоке не будет вечным, то что Россия и Китай не поддержали Иран ещё нам аукнется.
      Откуда вы знаете что делает РФ и Китай? Вам лично кто то докладывает?
      1. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        -2
        Сегодня, 16:55
        А что,туда караваны с оружием идут? Лавров же сказал,санкций не будет, продолжайте полосатые в том же духе.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 18:00
          Цитата: ASSAD1
          А что,туда караваны с оружием идут?

          До самого начала войны шли.
          на фоне нагнетаемой США напряженности вокруг Ирана в Исламскую Республику активно прибывают военные грузы из Китая и России. Китайские военные поставки осуществляются как по воздуху военно-транспортными бортами, так и по суше через Пакистан. В то же время за минувшие дни зафиксировано прибытие в Иран как минимум четырех российских транспортных самолетов: трех Ан-124-100 и спецборта Ил-76ТД. Экстренная логистика такого масштаба указывает на передачу критических технологий или тяжелого вооружения.

          https://topwar.ru/277272-v-iran-pribyvajut-voennye-gruzy-iz-rossii-i-kitaja.html?ysclid=mmaciqkrz8264955004
        2. Victor19 Звание
          Victor19
          +1
          Сегодня, 18:14
          Караваны с оружием??? Не нужно. В одном из шахедов, который послали на крит персы бриты нашли модуль "Комета". Его показывали. Возможно, что это даже был не шахед, а герань наша.
          1. Бородач Звание
            Бородач
            -1
            Сегодня, 18:58
            Цитата: Victor19
            Караваны с оружием??? Не нужно. В одном из шахедов, который послали на крит персы бриты нашли модуль "Комета". Его показывали. Возможно, что это даже был не шахед, а герань наша.

            Нам что поверить бритам или бритым? fool laughing
            Нашли кому верить.
            Они в этом Шахеде и бутылку русской водки, и шапку ушанку с красной звездой, и письмо лично от Путина найдут.
            А я наоборот уверен, что бриты сами себя обстреляли и сами себя убили. am good drinks
      2. Stas157 Звание
        Stas157
        0
        Сегодня, 19:36
        Цитата: topol717
        Откуда вы знаете что делает РФ и Китай? Вам лично кто то докладывает?

        А не надо лично докладывать. Если прямо сейчас пойдут военные поставки из России в Иран, то их нельзя будет скрыть от западной разведки. Запад такой вой устроит, что всё услышат. И вы, в том числе.
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      +4
      Сегодня, 16:53
      то что Россия и Китай не поддержали Иран ещё нам аукнется

      А почему вы решили, что Россия и Китай не поддержали и не поддерживают Иран?
      Для понимания: поддержка может существовать не только в форме непосредственного участия в войне - отправки войск, но и в других формах.
      Для справки
      Волнения в Иране в начале года, спровоцированные израильской разведкой и ЦРУ, Ирану помогли погасить Россия и Китай. В какой форме была эта помощь, лучше всего спросить в соответствующих ведомствах. Они все знают и обязательно вам расскажут.
      1. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        -3
        Сегодня, 17:02
        Погасить волнения ? ОМОН туда направили?
        1. Вик_Вик Звание
          Вик_Вик
          +2
          Сегодня, 17:09
          Других вариантов не видите? А если, предположим, пальчиком показали на организаторов, и персы этот вопрос решили... А почему знали, а куда пальчиком показывать... Это уже второй вопрос...
          1. ASSAD1 Звание
            ASSAD1
            0
            Сегодня, 17:14
            С чего вы решили,что в Иране у нас такая мощная агентура? Ну правда , в краине не очень, а в Иране ого-го.
          2. Гаврило Принцип
            Гаврило Принцип
            +2
            Сегодня, 17:15
            А персы то сами и не знали. Они в Иране живут, откуда им знать.
          3. mann Звание
            mann
            +3
            Сегодня, 17:34
            Вы забыли, что еще фигу Трампу показали... тайно..
      2. mann Звание
        mann
        +2
        Сегодня, 17:21
        Цитата: Правдодел
        А почему вы решили, что Россия и Китай не поддержали и не поддерживают Иран?
        Для понимания: поддержка может существовать не только в форме непосредственного участия в войне - отправки войск, но и в других формах.

        Ну да... "слова... слова... слова..." Кубу тоже сдадим?
      3. Развед Звание
        Развед
        -1
        Сегодня, 18:01
        Цитата: Правдодел
        Для понимания: поддержка может существовать не только в форме непосредственного участия в войне - отправки войск, но и в других формах.


        Абсолютно верно. И наш МИД уже использовал одну такую форму в виде словесной поддержки и осуждения супостата. Мол, крепитесь, ребята, мысленно мы с вами.
        И это правильно. Иранцы так нуждаются сейчас в такой форме.
    3. gsev Звание
      gsev
      -1
      Сегодня, 16:55
      Цитата: ASSAD1
      то что Россия и Китай не поддержали Иран ещё нам аукнется.

      Россия непрерывно бьет по Украине. Не будь этих ударов Зеленский направил бы украинские войска против Ирана.Кроме того для отражения российских ударов беспилотниками и ракетами ВСУ используют самые современные западные зенитные ракеты которые иначе работали бы на отражение иранских атак.
      1. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        +3
        Сегодня, 16:59
        Украинские войска в Иран?! Ну у вас и фантазия.
        1. Гаврило Принцип
          Гаврило Принцип
          -3
          Сегодня, 17:14
          Да, вместе с подводными лодками. И не удивляйтесь.
        2. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 17:24
          Ну британия по крайней мере заявила о том, что лохлы отправятся для защиты их баз от беспилотных атак. И зеленский вроде как под козырëк взял. Конечно понятно, что это просто видимость их бурной деятельности. Но и Иран нам помог только с организацией производства бпла. Возможно и мы им помогли некоторыми технологиями. Тут лишь можно предполагать. Но в любом случае кричать на каждом углу об этом не входит ни в интересы Ирана, ни России, ни Китая тем более
        3. Dart2027 Звание
          Dart2027
          -2
          Сегодня, 17:50
          Цитата: ASSAD1
          Украинские войска в Иран?!

          А что Вам кажется невероятным? Наземная операция - это много гробов. Гробы это плохо для общественного мнения в США. Но если это гробы, которые едут на Украину, то в США всем плевать. Так что если бы это было возможно, то ВСУ десятками тысяч отправляли бы на убой под персидские пули и дроны.
          1. ASSAD1 Звание
            ASSAD1
            +3
            Сегодня, 17:54
            Там курдов полно, те за на много меньшие деньги пойдут воевать. Да и в Сирии без работы много бандитов.
            1. Dart2027 Звание
              Dart2027
              0
              Сегодня, 19:28
              Ну у курдов свои проблемы их сейчас турки утюжат, да и бандиты в Сирии уже давно под ними, так что тут большой вопрос. Хотя если у США получится, то они, разумеется, их мобилизуют.
        4. Моторист Звание
          Моторист
          0
          Сегодня, 20:23
          Цитата: ASSAD1
          Украинские войска в Иран?! Ну у вас и фантазия.

          В Ираке же были химвойска. Там рядом.
      2. красноярск Звание
        красноярск
        -1
        Сегодня, 18:38
        Цитата: gsev
        Не будь этих ударов Зеленский направил бы украинские войска против Ирана.

        Это у Вас шутка такая?
    4. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      -3
      Сегодня, 17:21
      Цитата: ASSAD1
      Конфликт на ближнем востоке не будет вечным, то что Россия и Китай не поддержали Иран ещё нам аукнется.

      Вот один из примеров стрёмной пропаганды! Вы это сами придумали, иль кто подсказал?
      1. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        -3
        Сегодня, 17:51
        Назовите пожалуйста,какую поддержку оказали Россия и Китай в последние дни? Китай попросил Иран не перекрывать пролив, а Россия что не будет санкции на полосатых накладывать.
        1. Скобаристан Звание
          Скобаристан
          +4
          Сегодня, 18:00
          Военно техническая поддержка никогда не афишировалась. В открытую конечно ни Китай ни мы вмешиваться не будем. А зачем. Пролив кстати уже открыли? Кажется уже три горящих танкера это подтверждают. Санкции от РФ на США? Да вы что, а какие можно было, что бы затронуть болезненно США ? Хотя да, риторически. Ваша комментрий понятен и так )
          1. olbop Звание
            olbop
            0
            Сегодня, 18:55
            Санкции от РФ на США?

            Да ладно Лаврову людей смешить. Нет у нас практически никаких санкционных возможностей против США. А те, что есть (типа не продадим чего-то) - непонятно, кому будут болезненнее.
            1. Скобаристан Звание
              Скобаристан
              +1
              Сегодня, 19:34
              Вы повторили мою мысль о санциях РФ в сторону США. в целом . но главный посыл что Лавров смешит людей. Не плохо не плохо ..
    5. olbop Звание
      olbop
      0
      Сегодня, 18:51
      то что Россия и Китай не поддержали Иран ещё нам аукнется

      И как же нужно было поддерживать? Вместе с Ираном ударить по базам США? А дот начала военной фазы конфликта определенная политическая и экономическая поддержка имела место.
      Кроме того, нам забот и вокруг СВО вполне хватает.
  4. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +5
    Сегодня, 16:47
    Если тебя хвалит враг значит ты делаешь что-то не так.
  5. Etoya Звание
    Etoya
    +8
    Сегодня, 16:48
    Следуя такой логике можно сказать что война выгодна Норвегии и в принципе любой стране проаюдающей нефть, включая те же самые сша
  6. Дмитрий Ригов Звание
    Дмитрий Ригов
    -1
    Сегодня, 16:49
    Сначала американцы пришли за Сирией, потом они пришли за Венесуэлой, а после нее пришли в Иран. А когда они придут за нами, мы обнимемся и пойдем пить пиво.
    1. Гаврило Принцип
      Гаврило Принцип
      -4
      Сегодня, 17:19
      Ага, баварское. С портретами Каддафи.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +3
      Сегодня, 17:26
      Они уже давно за нами пришли. У дверей топчутся
  7. Oldi Звание
    Oldi
    +2
    Сегодня, 16:49
    России ещё разгребать последствия, Вольфович всё по делу разложил, как обычно в общем. Цены на нефть есть проклятье России и в моменте наполнят бюджет конечно и карманы кучи на нефтегазе сидящих, обычные граждане не почувствуют профита, а вот в перспективе эти пресловутые цены будут под полным контролем американских евреев и вот здесь опять беда, так что радоваться может только полный неумный человек. Ну и да, полосатые сионисты показывают в очередной раз, как надо воевать и решать свои задачи, в данном случае огромного стратегического масштаба и перспективы.
  8. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    -1
    Сегодня, 17:04
    Офис совета экспертов Ирана, в функции которого входит избрание верховного лидера страны, подвергся ракетной атаке Израиля и США в Куме, передает иранское агентство Tasnim.
    "Американо-сионистские преступники несколько минут назад атаковали офис совет экспертов в Куме", - говорится в публикации агентства. Оперативно работают
  9. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 17:16
    Ну хоть там победил и то хорошо. Тащите медаль срочно.
  10. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    -1
    Сегодня, 17:18
    Цитата: Развед
    Цитата: Александр Елизаров
    Этого обозревателя надо срочно на программу к Соловьёву. Вот где можно "чесать" языком на такую благодатную тему


    А мне понравилось. Получается, что бы не случилось в этом бренном мире, наш Главком всегда победитель. И в Сирии. И в Венесуэле. И в Иране. Главное - сидеть ровно, помалкивать, ни во что не вмешиваться - и будешь всегда в шоколаде.

    Вы, пожалуйста, вашу мысль объясняйте более понятным "языком". Многие на этом сайте не поймут, что Вы иронизируете, а воспримут написанное вами за "чистую" монету.
  11. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 17:19
    Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион вынес вердикт: единственным очевидным победителем войны с Ираном становится Владимир Путин.

    Их послушаешь так Путин везде всех победил, подсказали бы где и какого мне вот самому интересно.
    P/S А ведь в свое время я сильно "топил" за Путина.
  12. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 17:48

    Он наверное на СВР работает .
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -2
    Сегодня, 17:56
    Цитата: ASSAD1
    Украинские войска в Иран?! Ну у вас и фантазия.

    А почему бы и нет? Хихлам лишний раз лизнуть дупу американцам не помешает никогда!
  14. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +3
    Сегодня, 17:57
    Блумберг конечно еще тот источник. Но в данном случае это скорее статья размышления. Но самое вкусное это как обычно комментарии тут. Знакомые ники сразу среагировали на связку слов: Путин- победитель. Хотя конечно статья совершенно не об этом.
  15. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 18:08
    Спасибо Трампунашему за новые высокие цены на нефть и на газ, за бешеный расход ракет к пэтриотам (лохлам меньше достанется)
  16. Xenon Звание
    Xenon
    0
    Сегодня, 18:14
    Цитата: Гаврило Принцип
    Да, вместе с подводными лодками. И не удивляйтесь.
    У свидомых разве есть подводные лодки?
  17. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 19:35
    Гроссмейстер опять всех переиграл.
  18. Etwas Звание
    Etwas
    -1
    Сегодня, 19:42
    Цитата: Туре-Собака
    Если тебя хвалит враг значит ты делаешь что-то не так.

    Комментарий в точку, западники давно изучили любовь к лести, вот выдали, что выгода только у наимудрейшего, по факту они просто смеются.
  19. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 19:44
    Хорошо тому живётся, у кого одна нога:
    Сапогов пол пары надо и порточина одна.
    Ни дать не взять про нашу выгоду.
  20. oleg_627 Звание
    oleg_627
    -1
    Сегодня, 19:56
    Чушь какаято.если америкосы подчинят иран то азербайджан.армения и средняя азия плавно перетекут а трампуше и все поймут что Россия слабая страна,хотя с таким руководством и так уже все поняли
  21. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 20:01
    Путин опять всех переиграл, болгары восхитились!

    Ничего хорошего война на ближнем Востоке для России не несёт