Обозреватель Bloomberg: Путин – единственный победитель войны США с Ираном
Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион вынес вердикт: единственным очевидным победителем войны с Ираном становится Владимир Путин.
Логика автора проста. Во-первых, ракеты. Американские арсеналы стремительно худеют под ближневосточными ударами. Запустить «Томагавк» или «Пэтриот» – дело нескольких секунд, а вот восполнить запасы – на это уйдут месяцы, если не годы. И это напрямую бьет по Киеву: Украине теперь в лучшем случае придется довольствоваться обещаниями, а не вооружением для ПВО.
Во-вторых, нефть и газ. Цены на углеводороды закономерно ползут вверх – война в нефтеносном регионе никогда не проходит бесследно для биржевых котировок. А для российской экономики, которая научилась жить под санкциями, это прямой финансовый допинг.
Мало того, если Ормузский пролив окончательно перекроют или экспортные мощности заливных монархий накроются ударами иранских ракет и дронов, на сцену выйдут российские танкеры. Те самые, что стояли у причалов с непроданной нефтью после того, как Вашингтон надавил на Индию. Теперь покупатели, возможно, снова выстроятся в очередь.
Чемпион подводит читателя к мысли, которую в Кремле, судя по всему, уже осознали: война Трампа с Ираном не могла начаться в более удобный момент для Москвы и в более неблагоприятный – для Киева. Теперь любое давление на Владимира Путина с целью заставить его идти на уступки в украинском вопросе теряет смысл.
