Военные США и Израиля в своей войне против Ирана прикрываются арабами

Появляется всё больше сообщений о том, что американские военные, находящиеся в странах Ближнего Востока, расселены по гостиницам и обычным домам в «спальных» районах Манамы, Эль-Кувейта, Абу-Даби и других городов.

На одном из кадров, как пишут иранские медиа, показана группа военных, которые пережидали очередную ракетно-дроновую атаку в подвале одного из домов так называемой «медины», затем вышли из здания. «Мединами» на арабском востоке часто называют старые части города. То есть, американские военные точно уверены в том, что Иран по обычным жилым кварталам наносить удары не станет.



Как бы цинично это ни звучало, но США вместе с Израилем ведут против Ирана такую войну, в которой прикрываются арабами. Причём прикрываются уже не только территориально – в контексте арабских стран Ближнего Востока (ведь именно на их территории размещены военные базы США и эти страны стали буфером для Израиля), но и вполне буквально.

Тем временем обмен ударами продолжается. Американская авиация наносит удары по городам Исламской Республики, атакуя в том числе порты. Среди прочего под атакой город Бушер, где располагается АЭС.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции выпустил несколько ракет по району пустыни Негев. Там располагаются ядерные объекты Израиля, включая объект в Димоне. Считается, что там Израиль располагает свои ядерные лаборатории и на большой глубине хранит ядерное оружие.



Ракетные удары нанесены также по Тель-Авиву и Петах-Тикве. В ряде районов этих городов Израиля сильные разрушения и пожары.
  1. Aken Звание
    Aken
    +10
    Сегодня, 17:05
    Кто бы сомневался..........
  2. Joker62 Звание
    Joker62
    +14
    Сегодня, 17:06
    Американские военные в своей войне против Ирана прикрываются арабами

    Ничего не удивительно. Они трусливые, и прикрывают живыми щитами.
    Герои только в Голливуде.
    А тактика у амеров взята от укрорейха.
    Вот и вся их бравада о непобедимости армии ии....
    1. Черный_Ватник Звание
      Черный_Ватник
      +7
      Сегодня, 17:14
      Только это ни на что не повлияет.
      Те арабы, которые что-то решают - их дети учатся на Западе. Тусоваться они летают на Запад. Машины пригоняют западные и т.д. и т.п. И этот самый Запад очень крепко держит арабов за тестикулы.
      Как говорится "Араба нельзя купить, но его можно арендовать".
    2. Mitos Звание
      Mitos
      +2
      Сегодня, 17:14
      Тут скорее вопрос кто был раньше: курица или яйцо. Но школа там одна и та же.
    3. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 17:43
      Цитата: Joker62
      А тактика у амеров взята от укрорейха.

      Скорее наоборот. Кто ВСУ методички писал? Либо ЦРУ либо МИ6, как и многим "полезным" террористам до этого.
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        -1
        Сегодня, 17:50
        Цитата: ГолыйМужик
        Цитата: Joker62
        А тактика у амеров взята от укрорейха.

        Скорее наоборот. Кто ВСУ методички писал? Либо ЦРУ либо МИ6, как и многим "полезным" террористам до этого.

        Ну если любите быть достошными - то берите от МИ-6, эти больше мастера на таких грязных дел.
        А что касается ЦРУ - калибр не тот, обмелчали....
    4. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 19:22
      В ряде районов этих городов Израиля сильные разрушения и пожары.

      г-н Чубайс наверно чувствует себя не уютно, а вот А. Пугачева и М. Галкин наверно уже нашли себе тихое местечко на берегу моря. Соленый морской воздух, он благоприятно действует на голосовые связки и на организм в целом.
    5. Кмет Звание
      Кмет
      0
      Сегодня, 19:51
      Ну, тактика эта не нова.. и укрорейх тут тоже не "первопроходцы-новаторы", хотя и подбирают всяческую мерзость с особым тщанием.. Подобную тактику применяли фашисты еще во времена ВОВ, а до них монголы умело прикрывали свои ряды пленными при штурмах крепостей - называлась «хараш» (что переводится как «живые доски»), а до этих еще - персы в сражении при Пелузии с египетской армией в 526 году до н. э. (по некоторым данным персы взяли всех животных, которые считались египтянами священными, в том числе кошек, и поставили их впереди своего войска... египтяне перестали стрелять и сложили оружие..). В общем негодяи, как подтверждает история, были во все века.. А прятаться среди мирного населения - это вообще низость не достойная ни одного уважающего себя воина.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +10
    Сегодня, 17:09
    ❝ Американские военные в своей войне против Ирана прикрываются арабами ❞ —

    — Это выбор самих арабов, они хотели обезопасить себя, прикрывшись американскими базами, а вышло наоборот ...
  4. Руслан М Звание
    Руслан М
    +3
    Сегодня, 17:10
    В Украине этож работает. В случае наземной начнут пво и пусковые среди жилых домов ставить.
    1. СергейСмирнов3663 Звание
      СергейСмирнов3663
      +1
      Сегодня, 18:21
      А почему это должно нас останавливать?
      Мы бьём в пусковые, ско боеприпаса известно, пусть это будет проблема тех, кто к жилым постройкам вооружение тянет.
      Враг должен знать, что всё выявленные чёли будут уничтожены.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 17:14
    Ничего нового, на соседней территории хахлями прикрываются.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 17:18
    Ничего нового, все в стиле штатов..... Воюйте, мы посмотрим....
    1. СергейСмирнов3663 Звание
      СергейСмирнов3663
      +1
      Сегодня, 18:18
      Это мудрый способ ведения бд
      1. Mouse Звание
        Mouse
        -1
        Сегодня, 18:21
        Китай мудреее........ winked
  8. isv000 Звание
    isv000
    +4
    Сегодня, 17:34
    Военные США и Израиля в своей войне против Ирана прикрываются арабами

    Тоже мне бином Ньютона! В первый раз что ли?! Ковбойцы везде заводят себе "друзей" и "равных партнёров" а, когда запахнет жареным, дают по газам скидывая на ходу союзнический балласт. Честно говоря арабов не жалко, их ничто не учит. Объединится бы им да навести порядок на БВ так нет, вот приедет гегемон и защитит нас. Пущай хавают полной ложкой. Вы посмотрите как ведут себя арабские страны последние пять лет, и как ведут себя персы - просто открывают огонь на поражение и не ссут кто там против них. Молодцы, дай Бог им удачи в защите собственного суверенитета. Мир должен увидеть что у "исключительных" кровь красная и их можно и нужно бить! am
  10. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    -3
    Сегодня, 17:40
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Военные США и Израиля в своей войне против Ирана прикрываются арабами

    Та ви шо , Моня, таки и прикриваются?
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      0
      Сегодня, 19:02
      таки и прикриваются?

      Дядя, ты ?
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 17:50
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Это выбор самих арабов, они хотели обезопасить себя, прикрывшись американскими базами, а вышло наоборот ...
    Теперь прикрываются ими! Диалектика........
  12. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 18:09
    Ну, если по некоторым сведениям сионистская верхушка в свое время благословила отправку нескольких миллионов своих соплеменников в газовые камеры, а потом гешефт с этого сняла, то что им эти арабы
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      -1
      Сегодня, 18:50
      сефардам ашкеназы не соплеменники
      а гешефт да...
  13. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    -1
    Сегодня, 18:17
    Война это вообще не честное дело.
    Или ктото может привести примеры честной войны?
    Кто-нибудь, Когда-нибудь против нас честно воевал? А честно убивать на войне людей можно?
    Тогда вопрос? Почему мы такие честные?
    Весь остальной мир пытается противника обмануть, минимизировать свои потери любыми способами, свалить свои просчёты на врага, любым образом добиться победы.
    Надеюсь это когда нибудь дойдёт до того, кто должен эти идеи прививать в силовых структурах.
  14. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -1
    Сегодня, 18:19
    Всю жизнь арабами прикрывались и продолжают прикрываться. Ничего нового.
  15. ВлР Звание
    ВлР
    -1
    Сегодня, 18:28
    Повод задуматься о перспективах в случае конфликта недавно вступившим в НАТО прежде нейтральным финнам и шведам. Если, конечно, есть чем думать.
  16. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 18:32
    Евреи и саудиты слились в едином порыве выходит?
  17. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 18:36
    В потенциальной войне в Европе будут прикрываться поляками,болгарами,финнами и прочими румынами...только эти бараны очень будут рады гибнуть за янки,как сейчас рады кохлы гибнуть и страдать за эту самую Европу......."жизнь янки важна"(YLM).
  18. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 18:40
    Весьма зря, не будет бить Иран - все равно ударит Израиль
  19. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 19:36
    Военные США и Израиля в своей войне против Ирана прикрываются арабами и готовят армию Пакистана к вторжению в Иран.