Военные США и Израиля в своей войне против Ирана прикрываются арабами
Появляется всё больше сообщений о том, что американские военные, находящиеся в странах Ближнего Востока, расселены по гостиницам и обычным домам в «спальных» районах Манамы, Эль-Кувейта, Абу-Даби и других городов.
На одном из кадров, как пишут иранские медиа, показана группа военных, которые пережидали очередную ракетно-дроновую атаку в подвале одного из домов так называемой «медины», затем вышли из здания. «Мединами» на арабском востоке часто называют старые части города. То есть, американские военные точно уверены в том, что Иран по обычным жилым кварталам наносить удары не станет.
Как бы цинично это ни звучало, но США вместе с Израилем ведут против Ирана такую войну, в которой прикрываются арабами. Причём прикрываются уже не только территориально – в контексте арабских стран Ближнего Востока (ведь именно на их территории размещены военные базы США и эти страны стали буфером для Израиля), но и вполне буквально.
Тем временем обмен ударами продолжается. Американская авиация наносит удары по городам Исламской Республики, атакуя в том числе порты. Среди прочего под атакой город Бушер, где располагается АЭС.
В свою очередь Корпус стражей исламской революции выпустил несколько ракет по району пустыни Негев. Там располагаются ядерные объекты Израиля, включая объект в Димоне. Считается, что там Израиль располагает свои ядерные лаборатории и на большой глубине хранит ядерное оружие.
Ракетные удары нанесены также по Тель-Авиву и Петах-Тикве. В ряде районов этих городов Израиля сильные разрушения и пожары.
