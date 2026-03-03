Появились кадры с плачущей после иранских ударов израильтянкой
В результате иранской атаки на Израиль отмечены прилеты в жилых районах Тель-Авива, которые официально на подтверждены. Звучат взрывы и в Иерусалиме – он тоже был атакован.
Об этом поступают сообщения с мест.
В Тель-Авиве слышны звуки сирен. Они работают по всей центральной части страны. Слышны звуки взрывов, но власти и некоторые местные СМИ утверждают, что это звуки работы ПВО, хотя самих прилетов нет. Данные о повреждениях и пострадавших якобы отсутствуют.
Это утверждение опровергает видео из города, распространившееся в сети. Кадры, вероятно, были сняты с одного из балконов многоэтажки. Стоящая рядом со снимавшим женщина плачет и причитает. А внизу можно разглядеть горящую машину. По двору рассыпаны обломки. Все это происходит на фоне звуков, вероятно, сработавшей автомобильной сигнализации.
Примечательно, что практически одновременно с бомбардировкой двух главных израильских городов силы ЦАХАЛ атакуют иранскую столицу – Тегеран.
А перед этим сегодня ночью Вооруженные силы Исламской Республики атаковали самые разные цели на территории целого ряда государств Ближнего Востока. Не факт, что во всех случаях атаки вели военные Ирана. В некоторых из них это могли быть, к примеру, израильтяне, действующие под «чужим флагом». Ударам подверглась территория Эмиратов, Сирии, Саудовской Аравии, Катара и Кувейта.
Резкое обострение на Ближнем Востоке началось 28 февраля, когда армия Израиля «превентивно» атаковала Иран, после чего в войну вступили и США.
