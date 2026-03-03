Появились кадры с плачущей после иранских ударов израильтянкой

Появились кадры с плачущей после иранских ударов израильтянкой

В результате иранской атаки на Израиль отмечены прилеты в жилых районах Тель-Авива, которые официально на подтверждены. Звучат взрывы и в Иерусалиме – он тоже был атакован.

Об этом поступают сообщения с мест.



В Тель-Авиве слышны звуки сирен. Они работают по всей центральной части страны. Слышны звуки взрывов, но власти и некоторые местные СМИ утверждают, что это звуки работы ПВО, хотя самих прилетов нет. Данные о повреждениях и пострадавших якобы отсутствуют.


Это утверждение опровергает видео из города, распространившееся в сети. Кадры, вероятно, были сняты с одного из балконов многоэтажки. Стоящая рядом со снимавшим женщина плачет и причитает. А внизу можно разглядеть горящую машину. По двору рассыпаны обломки. Все это происходит на фоне звуков, вероятно, сработавшей автомобильной сигнализации.

Примечательно, что практически одновременно с бомбардировкой двух главных израильских городов силы ЦАХАЛ атакуют иранскую столицу – Тегеран.

А перед этим сегодня ночью Вооруженные силы Исламской Республики атаковали самые разные цели на территории целого ряда государств Ближнего Востока. Не факт, что во всех случаях атаки вели военные Ирана. В некоторых из них это могли быть, к примеру, израильтяне, действующие под «чужим флагом». Ударам подверглась территория Эмиратов, Сирии, Саудовской Аравии, Катара и Кувейта.

Резкое обострение на Ближнем Востоке началось 28 февраля, когда армия Израиля «превентивно» атаковала Иран, после чего в войну вступили и США.

  1. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +22
    Сегодня, 17:59
    Пусть идёт к своему сионистскому фюреру плакать, хотя он сдриснул в кусты.
    1. Перфильева Вера Звание
      Перфильева Вера
      +26
      Сегодня, 18:01
      "Появились кадры с плачущей после иранских ударов израильтянкой"

      Что посеяли , то и пожнете! Поплачь лучше о невинно убиенных иранских девочках в школе!
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 18:23
        Угу... Меньше поссышь... feel
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +11
        Сегодня, 18:32
        Цитата: Перфильева Вера
        "Появились кадры с плачущей после иранских ударов израильтянкой"

        Что посеяли , то и пожнете! Поплачь лучше о невинно убиенных иранских девочках в школе!

        171 девочку убили высокоточной бомбой JDAM. Специально по школе били фашисты.
        1. Canecat Звание
          Canecat
          -1
          Сегодня, 19:56
          Цитата: Бородач
          171 девочку убили высокоточной бомбой JDAM. Специально по школе били фашисты.

          теперь ждем через сколько времени киевские бандерлоги накроют свою школу, а спишут на Россию.
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      -13
      Сегодня, 18:31
      Пусть идёт к своему сионистскому фюреру плакать, хотя он сдриснул в кусты

      Не стоит распространять справедливую ненависть к сионисту Нетаньяху на обычных израильтян - они заложники его фашистской политики. Учитесь у товарища Сталина, который говорил: "Мы воюем с гитлеровским режимом, а не с народом Германии". Сталин был мудрый человек
      1. bondov
        bondov
        +10
        Сегодня, 18:32
        типа 80% его и геноцид в Газа не поддерживают
      2. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +9
        Сегодня, 18:36
        Так почему же они проголосовали за фашиста и его партию Ликуд?

        Наказания без вины не бывает (с)
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 19:46
          ..ну так то тогда многих из нас надо пороть за 90е..
          1. alexboguslavski Звание
            alexboguslavski
            0
            Сегодня, 19:52
            Ну тогда после меченого народ был готов хоть за черта лысого голосовать, лишь бы пятнышка не было на лысине. laughing
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +2
              Сегодня, 19:53
              ну в общем то да, и Борьке-поллитра то поверили многие тогда. повелись...
      3. БойКот Звание
        БойКот
        +2
        Сегодня, 18:37
        Мы воюем с гитлеровским режимом, а не с народом Германии
        и чем все это кончилось? Более русофобский режим, чем ФРГ и представить трудно. Прибалты разве что, но они подтявкивают только.
        1. helmi8 Звание
          helmi8
          0
          Сегодня, 19:22
          Цитата: БойКот
          Более русофобский режим, чем ФРГ и представить трудно. Прибалты разве что, но они подтявкивают только.

          Вот прибалты нас действительно искренне ненавидят.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            -1
            Сегодня, 19:57
            Мы тоже их очень любим. Искренне и взаимно. yes
      4. Сергей Новиков_3 Звание
        Сергей Новиков_3
        -5
        Сегодня, 18:38
        Разумеется, тут не поспоришь. Есть оголтелые синисты, а есть просто народ Израиля, который наверняка желает жить в мире и добрососедстве. И слова Сталина тут, конечно, очень к месту.
        1. nepunamemuk Звание
          nepunamemuk
          -3
          Сегодня, 18:55
          народ Израиля, который наверняка желает жить в мире и добрососедстве

          народ израилев рано пришёл на землю обетованную
          хочет жить пусть живёт
          в мире много места...
      5. ВлР Звание
        ВлР
        +16
        Сегодня, 18:43
        Более русофобский режим, чем ФРГ и представить трудно

        Вы ошибаетесь. Не было у СССР более верного и при этом супербоеспособного союзника, чем преданная Горбачевым ГДР. А в ФРГ до начала СВО действовал могущественный пророссийский Восточный комитет. Да и простые немцы относились к России и русским на порядок лучше, чем французы и англичане, не говоря уже о поляках, шведах. В Западной Европе были три страны с прекрасным отношением к России и русским - Германия, Испания, Италия. Да и сейчас в Германии действует и набирает популярность партия АДГ - ничего похожего во Британии, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Польше даже и представить невозможно.
        1. Kusja Звание
          Kusja
          +5
          Сегодня, 18:51
          Россия и Германия всегда тянулись друг к другу. Но их всегда сталкивала лбами мелкобритания.
        2. vitaliy20091959 Звание
          vitaliy20091959
          +6
          Сегодня, 18:57
          вы правы ,присоединяюсь к вашим словам , особенно на счет гдр
        3. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          -1
          Сегодня, 20:17
          Коллега, начало вашего поста меня порадовало, но конец, извините, как то напряг. АДГ это неофашисты, поинтересуйтесь высказываниями их лидеров и отношению к ВОВ
      6. bondov
        bondov
        -1
        Сегодня, 18:46
        Учитесь у товарища Сталина, который говорил: "Мы воюем с гитлеровским режимом, а не с народом Германии".

        Видите ли, разница такая, что немцы в Германии практически ничего не знали о зверствах немцев в разных странах и о лагерях, часто даже солдаты вермахта тоже, так как многие ничего, кроме фронта и передовой не видели, пропаганда Геббельса им ничего не сообщала про это, а эти, типа, избранные о всем знают и все видят в телеграмах, ютубах и по телевизорах, и хотят этого ...
        1. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          0
          Сегодня, 20:23
          а эти, типа, избранные о всем знают и все видят в телеграмах, ютубах и по телевизорах, и хотят этого ...

          А вот вам вопрос: вы много видели на государственных каналах интервью обычных граждан, где они честно высказывают свое отношение к правящей власти? Вот то то и оно. Нет этого уже давно, поэтому судить о настроениях простых людей достоверно невозможно
      7. красноярск Звание
        красноярск
        -3
        Сегодня, 18:49
        Цитата: Ате_ист

        Не стоит распространять справедливую ненависть к сионисту Нетаньяху на обычных израильтян - они заложники его фашистской политики. Учитесь у

        laughing laughing laughing
        У тутошних читателей один ответ - они его избрали, значит виновны. и дети тоже.
        1. bondov
          bondov
          +4
          Сегодня, 19:07
          80% поддерживают не только натана Yahoo, НО И ГЕНОЦИД В ГАЗА, 80%
          - это согласно многим соц. опросам так, я такие данные часто слышал на англоязычных ютубах, а в начале геноцида читал про это в одной крупной испанской газете - интернет версия на англ, языке... поддерживают и участвуют в этом всем, но невиновны, верно ??
          1. красноярск Звание
            красноярск
            +2
            Сегодня, 19:17
            Цитата: bondov
            80% поддерживают не только натана Yahoo, НО И ГЕНОЦИД В ГАЗА, 80%
            - это согласно многим соц. опросам т

            Вы верите в соцопросы? belay
            Цитата: bondov
            . поддерживают и участвуют в это всем, но невиновны, верно ??

            ЦАХАЛ участвует, спору нет, а мирняк, - бабы с детьми как "участвуют", или это не народ израилев?
            Скажу честно, никаких хороших чувств к Израилю не испытываю, напротив, только отрицательные. Но и нести ахинею в стиле - народ сам во всем виноват, тоже не согласен. Народ - стадо баранов которых гонят на убой, они жалобно мекают, но идут. Что мы, что украинцы, что евреи и пр. народы.
            1. bondov
              bondov
              0
              Сегодня, 19:25
              ну, все опросы лгут - верить только вам... и да вам особенно, если за 3 года чудовищного геноцида не было никаких массовых протестов, а, может, и вообще никаких... там, кстати,. поищите на ютубе про относительно недавнее ритуальное убийство 4 мальчиков в вашем Красноярске... тоже ваш мирняк учинил...
              1. красноярск Звание
                красноярск
                0
                Сегодня, 20:02
                Цитата: bondov
                относительно недавнее ритуальное убийство 4 мальчиков в вашем Красноярске... тоже ваш мирняк учинил...

                В огороде бузина, а в Киеве дядька.
                Цитата: bondov
                верить только вам... и да вам особенно,

                Я, в отличии от Вас, не привел ни одной цифири. Поэтому верить - не верить тут неуместно.
                Цитата: bondov
                года чудовищного геноцида не было никаких массовых протестов,

                Поясняю человеку совсем не понимающего и не желающего понять, - для любых протестов, массовых или нет, нужны [/b]"организаторы, финансы, поддержка СМИ"[b] и еще много чего. Попробуйте организовать хотя бы небольшой протест по поводу, ну, к примеру, против миграционной политике. Посмотрим сколько статей Вам припишут в ФСБ. И правильно сделают. Ибо, как они считают, не Ваше это дело. Вы думаете в Израиле не так? Ха-ха-ха.
        2. commbatant Звание
          commbatant
          0
          Сегодня, 19:14
          Цитата: красноярск
          У тутошних читателей один ответ - они его избрали, значит виновны. и дети тоже.

          А вот и местный "ген. л-нт" пожаловал видимо л-том встретил "Войну судного дня" и "горел" в танке в Первую Ливанскую, сейчас он всем нам тут расскажет, что в настоящем конфликте виноваты 171 иранская девочка, только по факту своего рождения в ИРИ, другое дело дети израильских евреев, которые от самого рождения "Богоизбранные" (Бог только не вкурсе)...оттого вместе со своими родителями ни в чем не виноваты...
          1. красноярск Звание
            красноярск
            -1
            Сегодня, 19:43
            Цитата: commbatant
            расскажет, что в настоящем конфликте виноваты 171 иранская девочка,

            Вот странная у Вас, комбатант, логика. Я, к слову сказать, не меньше Вас возмущен целенаправленным ударом по школе. Бытует мнение, что этот удар осуществил ЦАХАЛ для того, чтобы Иран продолжал сопротивляться, чтобы не договорился с Доней об окончании войны горя праведным гневом. Но речь-то зашла о том, что - виновен народ Израиля и еврейские девочки тоже или нет. Мне сказали - виновен, вплоть до вчера родившихся, ведь они тоже часть народа.
            Только вот что я Вам скажу, если бы у народа спрашивали, то и войн на земле не было бы.
            Что-то Вы не спешите делать виноватым весь народ США за действия Дони, ведь они его избрали. Или то - другое?
            Что-то Вы не спешите обвинить наш народ в том, что у нас, самой богатой страны мира, за чертой бедности живут миллионы людей. Или то - другое?
            Обращение ко всем комментаторам пышущих праведным гневом на меня за мою позицию - в действиях властей народ не виновен точка. Отвечать по этому вопросу более не намерен.
            1. хрыч Звание
              хрыч
              +1
              Сегодня, 20:11
              Когда Понтий Пилат провел Плебисцит, как высшую форму судебной власти Римского права по законам Валерия и Горация, то народ базланул: "Распни, распни Его!... кровь Его на нас и на детях наших!" Кворум был, на праздник Пасхи в Иерусалиме собрались практически все иудеи, кроме болящих (хотя некоторых на носилках притащили) и вот все дружно базланули. Ваше мнение по ответственности детей и потомков? Скажем по другому, с юридической точки зрения, сами совершеннолетние, дееспособные с правом голоса проголосовали и за детей их законные представители проголосовали. Что делать на Страшном, Верховном Суде? Ваш вердикт?
              1. красноярск Звание
                красноярск
                +1
                Сегодня, 20:18
                Цитата: хрыч
                Что делать на Страшном, Верховном Суде? Ваш вердикт?

                Не суди, и судим не будешь. Богу богово, кесарю кесарево.
                Я доходчиво поясняю? Если не понятно, то - мы не в праве судить народ, это Божья прерогатива.
      8. ученый Звание
        ученый
        -2
        Сегодня, 19:58
        Цитата: Ате_ист
        Сталин был мудрый человек

        "мудрый" захватив власть в ЦК организовал геноцид русской интеллигенции, военных и коммунистической оппозиции в 30-х годах под предлогом обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму.
        Далее "мудрый" зная о скором начале войны с фашизмом сделал все что бы она для народа и армии началась внезапно.
        И в завершении этот "мудрый" сделал все для создания после войны государства Израиль, а создав спокойно передал его под контроль американцев.
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +4
      Сегодня, 19:07
      Когда бомбили Донецк,что то не плакали,в Израиле..
      1. красноярск Звание
        красноярск
        0
        Сегодня, 20:28
        Цитата: Андрей Николаевич
        Когда бомбили Донецк,что то не плакали,в Израиле..

        Вы не поверите, в России тоже не плакали. Плакали дончане да их родственники в России.
        А зачем далеко ходить? Сегодня на СВО ежедневно гибнут наши парни, а на ТВ устраивают всякие увеселительные шоу с артистами на которых уже тошно смотреть. Я их, будь моя воля, всех мужеска пола загнал бы в штурмовики.
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +23
    Сегодня, 17:59
    Сегодня в Иране хоронили убитых в школе девочек. Вот пусть над ними и поплачет
    1. Руслан М Звание
      Руслан М
      +8
      Сегодня, 18:10
      после этого удара у Ирана вообще карт-бланш на стрельбу по жилым застройкам.
    2. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +7
      Сегодня, 18:17
      Мне кажется, школа как цель выбрана специально, что бы даже речи о переговорах не было.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 18:47
        Цитата: Сергей3
        Мне кажется, школа как цель выбрана специально, что бы даже речи о переговорах не было.

        Видимо делали ставку на то, что народ рванёт сносить власть, из-за которой наносятся удары по школам и домам.
        Убив больше 100 иранских девочек еврейские фашисты принесли "сакральную жертву" по образу и подобию "небесной сотни" на Майдане, но добились обратного результата, народ наоборот выступил в поддержку действующей власти.
  3. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +16
    Сегодня, 18:00
    Как на иврите " А нас за шо!" Смерть 168 иранских девочек не испортили даже их еврейского аппетита, а тут..... negative
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +10
      Сегодня, 18:05
      ..многие иранцы на похоронах обещали амеров рвать зубами. надеюсь они выполнят обещание.
      1. bondov
        bondov
        +1
        Сегодня, 18:38
        не известно точно, чья ракета была...- американская или еврейская
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 18:39
          боеприпас то точно был амерский. а так ли это уже важно?? они там уже вместе повязаны давно в этой истории, и ещё с первого раза
          1. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            0
            Сегодня, 20:29
            Цитата: Nexcom
            боеприпас то точно был амерский. а так ли это уже важно??

            если кого то убили из Калаша- виноваты русские? имеет значение в таком вопросе- очень даже имеет..
        2. commbatant Звание
          commbatant
          +1
          Сегодня, 19:17
          Цитата: bondov
          не известно точно, чья ракета была...- американская или еврейская

          У них и др. кто примкнет к ним солидарная ответственность за все жертвы на БВ....
    3. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +7
      Сегодня, 18:28
      Когда иранских детей убивали смеялась теперь а нас то защо, прям ближневосточные украинцы.
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 18:02
    ...ну дык машина и прочае дороже...
    такая беда у неё. как тут не плакать...

    (едкий сарказм)
  5. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +2
    Сегодня, 18:04
    это крокодилловые слезы
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +5
    Сегодня, 18:09
    Кто посеял ветер, тот пожнет бурю. Не хрен реветь.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Сегодня, 18:11
    Знают куда бить.... На жалость бьют......
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -1
    Сегодня, 18:15
    Сижу и рыдаю с этой израильтянкой. Насколько нашим братским евреям заморочили голову, что они сами не понимают что творят. Удар высокоточным по школе с детьми, дырявый куМпол ... - когда глазки откроются?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 18:18
      ...эээээ, а может ей Лада-Веста подарить, чтобы не плакала? what
      Одному амеру же Урал с коляской подарили. А тут - святое дело, женщина плачет....
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +2
        Сегодня, 18:28
        Кстати, персы одно время экспортировали нам свой автопром. Забыл название марки. И, как-бы это сказать покорректнее, скорость появления ржавчины отличается от российских производителей.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 18:29
          Намекаете подарить еврейке иранский автомобиль? Это садизм. lol

          зы привозили Иран Ходро вроде - иранская реинкарнация какого то Пежо. Ну хоть и страшненькая но вполне ездючая была.
          1. михаилл Звание
            михаилл
            +1
            Сегодня, 19:17
            Цитата: Nexcom
            Ну хоть и страшненькая но вполне ездючая была.

            Ну не страшнее Гранты, а копия Пыжа очень-очень качественная.
            И эмблема прикольная, с лошадкой.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 19:22
              Ну уж кому что - кому лошадку, а кому ездить. laughing Но ездил то иранец в принципе очень даже хорошо.
          2. commbatant Звание
            commbatant
            +2
            Сегодня, 19:21
            Цитата: Nexcom
            Намекаете подарить еврейке иранский автомобиль? Это садизм.

            Садизм, если российский автомобиль подарить, вечной мученицей станет.
    2. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 18:54
      Цитата: Младший рядовой
      нашим братским евреям

      Братские евреи живут в России.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 19:25
        поправка: не просто живут, а очень хорошо живут. и в Израиль не собираются, а то там в ЦАХАЛ забреют, работать на благо Израиля заставят а не на себя.... одни расстройства.
  9. Puler Звание
    Puler
    +1
    Сегодня, 18:16
    пускай эта израильтянка пере плачет матерей Палестины....евреи там оккупировали эти земли ...евреев или надо выгнать ...или .........жить
  10. Earl Звание
    Earl
    -1
    Сегодня, 18:18
    Ой-вэй, всё, что нажито непосильным трудом, всё ведь пропало! Машина заграничная почти новая... две... машины...
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:19
    Иран сменил тактику ,запретов и договорняков нет .Вчера изучал маринтрафик портов Израиля российских судов нет ,как в прошлый раз они были .( но не уверен ,маринтрафик тот ещё источник информации ) Израильтянам с двойным гражданством нечего делать в России ,отправим куда надо СВО ,Иран .Всем на военный учёт !!!( это официальная пропаганда в Израиле ,в России сразу мобилизуют ) am
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 18:21
      ...ой не доверял бы я мобилизованным с двойным гражданством...
      1. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 18:33
        Цитата: Nexcom
        ...ой не доверял бы я мобилизованным с двойным гражданством...

        Почему? В саперы их. Пусть разминируют. wink
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 18:34
          тогда и миноискатель и саму мину разминированную точно на лево продадут. yes
  12. commbatant Звание
    commbatant
    +1
    Сегодня, 18:20
    Примечательно, что практически одновременно с бомбардировкой двух главных израильских городов силы ЦАХАЛ атакуют иранскую столицу – Тегеран.

    Эко, как автор ввернул, вроде, как израильские евреи отвечают на агрессию ИРИ, а не наоборот...сейчас много таких будет, видимо у автора блоги, есть...данаты решают все...
  13. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 18:32
    Стоящая рядом со снимавшим женщина плачет и причитает.

    Если бибика бесноватого повесили, как он того заслуживает, тогда бы и женщине плакать не пришлось. request
  14. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 18:38
    А чта случилось? Мерзкие гои посмели не подохнуть, когда их убивали? Безобразие!
    А во время геноцида где была эта клуша? Вот и отлилось
  15. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 18:42
    Не плачьте, богоизбранные, помощь уже идет.

    Если США попросят, то Литва рассмотрит участие в бомбардировках Ирана, — заявила советник литовского президента Науседы Скайсгирите.


    И ведь на полном серьёзе заявлено.

    А пистолетик самолётик у тебя есть?
  16. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +2
    Сегодня, 18:52
    О, началась пожалейка медийная.
  17. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 18:59
    Плачет за авто свое, скоро будет плакать в ожоговом центре перед своими родными...
    "Бог не микишка, видит на ком шышка!"...
  18. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    0
    Сегодня, 19:13
    А чего не рыдала когда Газу вместе с детьми и женщинами под ноль стирали твои террористы из ЦАХАЛ ?
  19. jayich Звание
    jayich
    +1
    Сегодня, 19:15
    У иранцев появилась своя алея ангелов, у нас она уже давно.
    Хороший еврей, мёртвый еврей. Хороший американец, британец и любой житель т.н. старого света, мертвый американец и житель старого света.
    Гореть в аду этой еврейки и всем её родственникам.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 19:51
      как пишут, многие иранцы сдают кровь для раненых. очереди во всех госпиталях и больницах чтобы сдать кровь. они сплотились. и дай Бог им сил надрать зад всей этой амерско-сионистской шобле.
  20. enzelad Звание
    enzelad
    -1
    Сегодня, 20:16
    Дрянь богонеизбранная, машину, сытую, спокойную жизнь жалко. Мерзкий народ-паразит. Fuck Judahs all