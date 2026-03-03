Глава ГК «Росатом»: Связь с руководством атомной отрасли Ирана потеряна

Конечно же, любая война всегда вызывает опасения, вызывает тревогу, но то, что целенаправленно осуществляются удары, в том числе и по ядерной инфраструктуре Ирана, это, конечно, выходит за все принципы и международные договоренности, которые были с точки зрения ядерной безопасности достигнуты в том числе под эгидой МАГАТЭ.

Что касается оценки событий, то моя позиция остается неизменной. Ни при каких обстоятельствах объекты атомной энергетики не могут быть целями ударов со стороны вооружённых сил. Действующие АЭС – будь то АЭС «Бушер» или Запорожская АЭС – это не тир и не игрушки. Превращать их в мишени для ударов военными средствами – недопустимо и самоубийственно.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» полностью потеряла связь с руководством атомной отрасли Ирана на фоне военных действий в регионе. По причине угроз безопасности персонала остановлены работы на строительной площадке атомной станции «Бушер». Об этом журналистам российских СМИ сообщил генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.Совместно с Ситуационно-кризисным центром МИД России, посольством РФ в Иране и генконсульством в Исфахане решаются вопросы с эвакуацией сотрудников. В настоящее время в районе города Бушер остается 639 человек, они будут эвакуированы при первой же возможности с соблюдением всех мер безопасности. Часть сотрудников российской атомной госкорпорации уже находятся в Тегеране, откуда покидают страну. Сделать это можно только сухопутными маршрутами через соседние государства.Глава ГК «Росатом»:Лихачев напомнил, что МАГАТЭ опубликовало фотографии с мест ряда иранских ядерных объектов, по которым были нанесены удары. Сегодня МАГАТЭ сообщило о повреждении входных зданий иранского подземного завода по обогащению топлива в Натанзе. В заявлении агентства отмечается, что «радиационных последствий не предвидится». Информация получена на основании последних доступных спутниковых снимков.Ранее глава госкорпорации «Росатом» сообщил, что из Ирана эвакуировали детей сотрудников АЭС «Бушер», весь избыточный персонал и людей, пожелавших покинуть страну. Всего было вывезено 94 человека. Следующий этап эвакуации будет проведен после того, как это позволит военная обстановка. Планируется эвакуировать 150-200 человек.Лихачев рассказал, что сотрудники корпорации находятся на площадке сооружения АЭС «Бушер» или в поселке проживания. Он отметил, что руководство АЭС в Бушере работает штатно. Все необходимые меры по обеспечению безопасности принимаются. Небольшая группа сотрудников «Росатома», работающих в Тегеране, сконцентрирована на территории российского посольства. О ситуации доложено лично президенту РФ Владимиру Путину.Глава ГК «Росатом» подчеркнул:Лихачев рассказал журналистам, что непосредственно территория атомной электростанции ударам не подвергалась. Однако уже в километрах от линии физической защиты АЭС звучат взрывы. Глава госкорпорации отметил, что угрозы только нарастают.