Глава ГК «Росатом»: Связь с руководством атомной отрасли Ирана потеряна

Глава ГК «Росатом»: Связь с руководством атомной отрасли Ирана потеряна

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» полностью потеряла связь с руководством атомной отрасли Ирана на фоне военных действий в регионе. По причине угроз безопасности персонала остановлены работы на строительной площадке атомной станции «Бушер». Об этом журналистам российских СМИ сообщил генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

Совместно с Ситуационно-кризисным центром МИД России, посольством РФ в Иране и генконсульством в Исфахане решаются вопросы с эвакуацией сотрудников. В настоящее время в районе города Бушер остается 639 человек, они будут эвакуированы при первой же возможности с соблюдением всех мер безопасности. Часть сотрудников российской атомной госкорпорации уже находятся в Тегеране, откуда покидают страну. Сделать это можно только сухопутными маршрутами через соседние государства.



Глава ГК «Росатом»:

Конечно же, любая война всегда вызывает опасения, вызывает тревогу, но то, что целенаправленно осуществляются удары, в том числе и по ядерной инфраструктуре Ирана, это, конечно, выходит за все принципы и международные договоренности, которые были с точки зрения ядерной безопасности достигнуты в том числе под эгидой МАГАТЭ.

Лихачев напомнил, что МАГАТЭ опубликовало фотографии с мест ряда иранских ядерных объектов, по которым были нанесены удары. Сегодня МАГАТЭ сообщило о повреждении входных зданий иранского подземного завода по обогащению топлива в Натанзе. В заявлении агентства отмечается, что «радиационных последствий не предвидится». Информация получена на основании последних доступных спутниковых снимков.

Ранее глава госкорпорации «Росатом» сообщил, что из Ирана эвакуировали детей сотрудников АЭС «Бушер», весь избыточный персонал и людей, пожелавших покинуть страну. Всего было вывезено 94 человека. Следующий этап эвакуации будет проведен после того, как это позволит военная обстановка. Планируется эвакуировать 150-200 человек.

Лихачев рассказал, что сотрудники корпорации находятся на площадке сооружения АЭС «Бушер» или в поселке проживания. Он отметил, что руководство АЭС в Бушере работает штатно. Все необходимые меры по обеспечению безопасности принимаются. Небольшая группа сотрудников «Росатома», работающих в Тегеране, сконцентрирована на территории российского посольства. О ситуации доложено лично президенту РФ Владимиру Путину.

Глава ГК «Росатом» подчеркнул:

Что касается оценки событий, то моя позиция остается неизменной. Ни при каких обстоятельствах объекты атомной энергетики не могут быть целями ударов со стороны вооружённых сил. Действующие АЭС – будь то АЭС «Бушер» или Запорожская АЭС – это не тир и не игрушки. Превращать их в мишени для ударов военными средствами – недопустимо и самоубийственно.

Лихачев рассказал журналистам, что непосредственно территория атомной электростанции ударам не подвергалась. Однако уже в километрах от линии физической защиты АЭС звучат взрывы. Глава госкорпорации отметил, что угрозы только нарастают.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 18:28
    ...персы не справятся с аварией в одиночку если что... к сожалению.
    а если это произойдёт - всё будет печально...
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Сегодня, 18:34
      Цитата: Nexcom
      ...персы не справятся с аварией в одиночку если что... к сожалению.
      а если это произойдёт - всё будет печально...

      с аварией, если, что никто не справиться, предлагаешь нашим остаться...?
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        0
        Сегодня, 19:27
        - Скажи мне, храбрый солдат Рейха, каково будет твое последнее желание, если на фронте рядом с тобой разорвется вражеский снаряд?
        - Я хочу, чтобы в этот момент рядом со мной был мой фюрер!
        (C)
        1. commbatant Звание
          commbatant
          -1
          Сегодня, 19:29
          Цитата: invisible_man
          - Скажи мне, храбрый солдат Рейха, каково будет твое последнее желание, если на фронте рядом с тобой разорвется вражеский снаряд?
          - Я хочу, чтобы в этот момент рядом со мной был мой фюрер!
          (C)

          Расскажи это персоналу ядерного центра в Демоне... fellow
      2. Винни76 Звание
        Винни76
        0
        Сегодня, 20:14
        с аварией, если, что никто не справиться, предлагаешь нашим остаться...?

        Вот сразу видно. Специалисты собрались, по автоматике безопасности атомных станций.
        Для тех кто в бронепоезде. АЭС это огромная система, состоящая из кучи всевозможных насосов, клапанов, датчиков, горы трубопроводов, километров силовых, сигнальных и высоковольтных кабелей и бог знает чего ещё.

        Какую аварию вы обсуждаете, с которой никто не справится? Обрыв кабеля освещения в служебном туалете? Или клин циркуляционного насоса. А может рост температуры в активной зоне. Или срабатывание защиты на трансформаторной подстанции.
  2. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    +2
    Сегодня, 18:30
    1 энергоблок функционирует с 2013 года, Росатом строил 2 энергоблока в сумме на 2000 мегаватт.
    1. commbatant Звание
      commbatant
      -1
      Сегодня, 19:31
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      1 энергоблок функционирует с 2013 года, Росатом строил 2 энергоблока в сумме на 2000 мегаватт.

      Таки я слышал, персы нам бабла должны немеренные за строительство...врут наверное...
      1. Лт. запаса ВВС Звание
        Лт. запаса ВВС
        +1
        Сегодня, 19:47
        Цитата: commbatant
        Таки я слышал, персы нам бабла должны немеренные за строительство...врут наверное...

        За 1 энергоблок рассчитались полностью, а за 2-ой и 3-ий 500 миллионов долларов должны, ссылались на то что деньги заблокировали в западных банках. Надо было бартером (нефтью) брать.
        1. commbatant Звание
          commbatant
          -1
          Сегодня, 19:57
          Цитата: Лт. запаса ВВС
          за 2-ой и 3-ий 500 миллионов долларов должны, ссылались на то что деньги заблокировали в западных банках. Надо было бартером (нефтью) брать.

          То есть, РОСАТОМ (тоже народное достояние) занимается венчурными сделками. И если бы, США и израильские евреи не стали бы бомбить ИРИ, то мы продолжали бы строить и дальше 2-3 энергоблоки при наличии немеренной дебиторской задолженности?
  3. Cicerist98 Звание
    Cicerist98
    -11
    Сегодня, 18:46
    Russia SHOULD NOT have been helping the Iranian mullahs with nuclear energy. This is a shame.
    1. KrolikZanuda Звание
      KrolikZanuda
      +5
      Сегодня, 19:16
      Россия сама разберется кому ей помогать и что делать.
      Позор - это то, что вытворяет США и израиль.
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 19:13
    Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» полностью потеряла связь с руководством атомной отрасли Ирана на фоне военных действий в регионе

    Скорей всего, уничтожены или сбежали, и скорей всего скора или уже, АЭС будет уничтожена или повреждена сильно.Но это не точно!
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Сегодня, 19:33
      Цитата: opuonmed
      Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» полностью потеряла связь с руководством атомной отрасли Ирана на фоне военных действий в регионе

      Скорей всего, уничтожены или сбежали, и скорей всего скора или уже, АЭС будет уничтожена или повреждена сильно.Но это не точно!

      А про ядерные обьекты израильских евреев у Вас тоже точных данных нет?
    2. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 19:45
      Цитата: opuonmed
      Скорей всего, уничтожены или сбежали,

      Очевидно, что военный потенциал Ирана пошёл на убыль. К сожалению евреи и амеры добились превосходства в воздухе уничтожив ПВО Ирана и вытворяют что хотят.
      Второй этап сопротивления Ирана - партизанская война. Ормузский пролив им в помощь.
  5. ulfr Звание
    ulfr
    +1
    Сегодня, 19:57
    Это полнейшее безумие. Мировые лидеры спокойно отмечают, что был отдан приказ об убийстве иранского лидера под предлогом того, что его страна, возможно, разрабатывает ядерное оружие, которым она не обладает. И их не трогает ядерная катастрофа, которую готовят эти убийцы. В нормальном мире мировые лидеры все вместе решили бы устранить этих безумцев, управляющих США и Израилем, любыми необходимыми средствами. Но мы живем не в нормальном мире.